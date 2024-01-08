Если Германия будет экспортировать истребители Саудовской Аравии, то должна передать и ракеты Taurus Украине, - Штрак-Циммерманн

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Тот, кто экспортирует Eurofighter в Саудовскую Аравию, должен немедленно поставить Taurus в Украину", - сказала она.

"Политика безопасности также нуждается в ценностном компасе", - добавила Штрак-Циммерманн.

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова разрешить дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

По словам его пресс-секретаря, канцлер Олаф Шольц разделяет открытость Бербок относительно поставок истребителей в Саудовскую Аравию.

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