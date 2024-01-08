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Если Германия будет экспортировать истребители Саудовской Аравии, то должна передать и ракеты Taurus Украине, - Штрак-Циммерманн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

taurus

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Тот, кто экспортирует Eurofighter в Саудовскую Аравию, должен немедленно поставить Taurus в Украину", - сказала она.

"Политика безопасности также нуждается в ценностном компасе", - добавила Штрак-Циммерманн.

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова разрешить дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

По словам его пресс-секретаря, канцлер Олаф Шольц разделяет открытость Бербок относительно поставок истребителей в Саудовскую Аравию.

Читайте также: Экс-президент Германии Гаук призвал передать дальнобойные ракеты Taurus Украине
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Топ комментарии
+11
Мдаа, європейців проблеми сходу більше хвилюють чим війна в Європі. Це вже ідіотизм!
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08.01.2024 15:11
+9
Тверезо мислить .....!!!!!
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08.01.2024 14:46
+9
"Той, хто експортує Eurofighter до Саудівської Аравії, повинен також негайно поставити Taurus до України" Джерело: https://censor.net/ua/n3466303


...можна разом з єврофайтерами, і курва хрестики н зафарбовуйте)))
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08.01.2024 15:16
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Тверезо мислить .....!!!!!
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08.01.2024 14:46 Ответить
Саудити наразі відкрито не воюють. Наразі.
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08.01.2024 14:55 Ответить
Мдаа, європейців проблеми сходу більше хвилюють чим війна в Європі. Це вже ідіотизм!
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08.01.2024 15:11 Ответить
Їх хвилюють гроші і німецькі збройні гіганти руки потирають щоб заробити на війні
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08.01.2024 15:16 Ответить
У когось ще є питання, що існують якісь таємні договорняки щодо України?
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08.01.2024 16:01 Ответить
"Той, хто експортує Eurofighter до Саудівської Аравії, повинен також негайно поставити Taurus до України" Джерело: https://censor.net/ua/n3466303


...можна разом з єврофайтерами, і курва хрестики н зафарбовуйте)))
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08.01.2024 15:16 Ответить
Natürlich
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08.01.2024 15:21 Ответить
що це сауди до тайфунів докотилсь? тепер всі пінгвінчики беруть..
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08.01.2024 15:34 Ответить
Винищувачі за гроші .
Ракети даром або в кредит.
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08.01.2024 16:10 Ответить
Ви тойво не праві - якшо ракети зі складів Бундестагу то за них вже заплатили.
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08.01.2024 16:21 Ответить
В этом все лицемерие "международного порядка". Саудовцы которым Запад лижет пятки, ведут захватническую войну в Йемене. Оружие для агрессии пожалуйста, на миллиарды долларов, а Украине нельзя. И никто не может прямо сказать почему.
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08.01.2024 16:27 Ответить
Потому что шольц и меркель два ********** подсоса
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08.01.2024 16:57 Ответить
"захватническую войну в Йемене"

ти нічого не переплутав ?
це оті ******* постійно кошмарять саудітів за допомогою ірашки-рашки-киташки
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08.01.2024 20:46 Ответить
Эта мадам ещё в августе призывала предоставить Украине эти ракеты. А ракеты до сих пор лишь в репликах идут. Тормоза.
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08.01.2024 20:34 Ответить
"Эта мадам" з самого початку війни за Україну і допомогла "пробити" поставки багатьох озброєнь
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08.01.2024 20:42 Ответить
 
 