Если Германия будет экспортировать истребители Саудовской Аравии, то должна передать и ракеты Taurus Украине, - Штрак-Циммерманн
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Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Тот, кто экспортирует Eurofighter в Саудовскую Аравию, должен немедленно поставить Taurus в Украину", - сказала она.
"Политика безопасности также нуждается в ценностном компасе", - добавила Штрак-Циммерманн.
Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова разрешить дальнейшие поставки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.
По словам его пресс-секретаря, канцлер Олаф Шольц разделяет открытость Бербок относительно поставок истребителей в Саудовскую Аравию.
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...можна разом з єврофайтерами, і курва хрестики н зафарбовуйте)))
Ракети даром або в кредит.
ти нічого не переплутав ?
це оті ******* постійно кошмарять саудітів за допомогою ірашки-рашки-киташки