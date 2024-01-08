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РФ удерживает тысячи гражданских украинцев в колониях и СИЗО, связи с ними фактически нет, - расследование BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колонія,вязниця

В колониях и следственных изоляторах России, а также на оккупированных ею территориях находятся тысячи украинских гражданских лиц. Их задерживали во время "фильтрации" или на улицах с формулировкой "за противодействие СВО" и закрывали в СИЗО и колониях без обвинений, следственных действий, судов и срока освобождения. Поэтому найти их официальным путем невозможно, а для их освобождения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов.

Об этом говорится в расследовании российской службы BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинцы были задержаны российскими военными или сотрудниками "правоохранительных органов" после полномасштабного вторжения России в Украину при разных обстоятельствах: во время прохождения "фильтрации", иногда - прямо на улицах по подозрению в "противодействии специальной военной операции".

По российскому законодательству, даже в условиях военного положения, людей нельзя задерживать без суда более чем на 30 суток. Однако время, место и основания задержания украинцев российскими военными часто нигде официально не зафиксированы, против них не возбуждаются уголовные или административные дела, не ведется никакого расследования.

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Это следует из решений судов, с которыми ознакомилась BBC. К тем, кто был задержан без формальных обвинений, у адвокатов фактически нет доступа.

В лучшем случае, Минобороны РФ признает факт того, что такие люди находятся на территории России, но отказывается допустить к ним адвокатов и родственников "до окончания проверочных мер".

Таким образом, граждане Украины лишены свободы, но они не являются официально обвиняемыми или осужденными по уголовным делам.

"Поэтому найти их официальным путем невозможно, а для их освобождения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов", - говорится в расследовании.

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BBC рассказывает несколько историй граждан Украины, захваченных российскими войсками и, вероятно, отправленных в российские СИЗО или в оккупированный Крым.

При всех попытках встретиться с ними, адвокатов и родственников к ним так и не допустили. Удается установить только, в каких СИЗО их содержат – и то не всегда.

В расследовании приводится список СИЗО и исправительных колоний, в которых содержатся украинские граждане – 34 заведения на территории 17 регионов РФ и два СИЗО в оккупированном Симферополе. Захваченных украинских граждан также содержат в тюрьмах так называемых "ДНР", "ЛНР", в отделах полиции и подвальных помещениях временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

В расследовании отмечается, что пытки применялись к 90% захваченных таким образом украинских гражданских лиц. Пока невозможно подсчитать их общее количество.

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ось що має бути мотивацією для мобілізації.
а не позорне хапання на вулиці.
Щоб кожен гуляка чи спражній ухилянт знав - це може прийти до його міста, до його будинку.

а то блін,
хапають як злодіїв, а ховають як героїв
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08.01.2024 14:55 Ответить
Московія продовжує дію таборів ГУЛАГУ і сьогодні проти Українців!
А її агенти впливу з ВРУ, так і далі спокійно ЖИРУЮТЬ, як в Україні так і за кордоном України!
Стефанчук -Разумков -Зеленський із Шмигалем, жодних ДІЄВИХ САНКЦІЙ так і не ввели! Данилов, тільки очима лупає на синє око ТБ, розвалившись у дорогому кріслі в РНБОУ, мабуть його гіморой, турбує більше!! Це ж йому не в окопах на ФРОНТІ, у багнюці, ледащо!
А березень, для осіб з ОПУ, наближається невблаганно!!
Пряма дія норм Конституції України означає, що ці норми застосовуються безпосередньо. Законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст.
Пильнуймо Україну від Оманських лижників!
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08.01.2024 15:03 Ответить
Є великий шанс обміняти можливо навіть тисячі заручників на одну людину як захисників Азовсталі на Медведчука. Тільки б не зробити величезну дурість обміняти зараз цього зрадника, коли він ще не здав російську агентуру у Запоріжжі та спокійно сидить і чекає обміну на якийсь десяток полонених.
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08.01.2024 15:09 Ответить
Чому ббс робить репортажіпро українських невільників , розслідування , Ізраїль на весь світ показав вбивства та гвалтування своїх громадян, а опа нічого не робить крім епломапафону та відосиків ? Все гаразд ??
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08.01.2024 15:19 Ответить
Матиос А.В. на передачі ТБ говорив, "ми не можемо розповідати про звірства росіян, бо буде погане ставлення до росіян".
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08.01.2024 22:39 Ответить
 
 