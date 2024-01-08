Зеленский провел разговор с Эмиром Кувейта: Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Кувейтом шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку со стороны Кувейта суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь с предоставлением электрогенераторов накануне зимы", - говорится в сообщении.
Зеленский рассказал Эмиру о противодействии ракетному террору, которое Россия возобновила во время новогодних праздников. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.
Глава государства также подчеркнул, что Украина обеспечивает свободу судоходства в Черном море и благодаря этому остается гарантом мировой продовольственной стабильности, а также прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира.
"Мы активно работаем над следующими шагами по реализации Формулы мира. Голос и позиция стран Залива в этом важны", – сказал Зеленский.
Президент пригласил представителя Кувейта на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, а также поучаствовать в подготовке предстоящего Глобального саммита мира.
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Збитим, Іранцями Українським літаком, закріпили порозуміння…
бо вони там керують своєю для них країною
а наші керують чужою для них країною
По уму надо как в Израиле - создать правительство национального единства.
То тогда сядет в тюрьму всё нынешнее правительство и вся ОПа.
Поэтому света в тунеле нет и по Запорожью будут бить ракетами пока эти зелёные макаки не уйдут от власти или пока камня на камне не останется от Запорожья.
Вот такая грустная правда.
Мої сусідки сьогодні також обговорили перспективи
Нету времени, нету времени.
Отрезвил бы кто, вдарил по темени -
Нету времени, нету времени,
Нету времени.