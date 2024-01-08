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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Зеленский провел разговор с Эмиром Кувейта: Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Кувейтом шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку со стороны Кувейта суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по ключевым украинским резолюциям в ООН и своевременную помощь с предоставлением электрогенераторов накануне зимы", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Эмиру о противодействии ракетному террору, которое Россия возобновила во время новогодних праздников. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах.

Глава государства также подчеркнул, что Украина обеспечивает свободу судоходства в Черном море и благодаря этому остается гарантом мировой продовольственной стабильности, а также прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира.

"Мы активно работаем над следующими шагами по реализации Формулы мира. Голос и позиция стран Залива в этом важны", – сказал Зеленский.

Президент пригласил представителя Кувейта на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации Украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, а также поучаствовать в подготовке предстоящего Глобального саммита мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил государственными наградами 132 защитника Украины, 69 из них - посмертно
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Топ комментарии
+9
З Оманом, Зеленський теж, завчасно усе владнав і завдання уяснив…
Збитим, Іранцями Українським літаком, закріпили порозуміння…
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08.01.2024 15:19
+6
На шконці!
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08.01.2024 15:31
+6
Шейх и клоун - это как повидло и говно.
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08.01.2024 15:45
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З Оманом, Зеленський теж, завчасно усе владнав і завдання уяснив…
Збитим, Іранцями Українським літаком, закріпили порозуміння…
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08.01.2024 15:19 Ответить
Четверта рiчниця. Мабуть, ювiлейне вiдео прогундосить
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08.01.2024 16:33 Ответить
я думаю, що на другому терміні все у нього получиться краще... голосую за Зеленського...він не підведе, не заведе, не виведе...вопшем ми за стабільність... і так далі...а Клічка - віцепрезедентом..тільки так
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08.01.2024 15:22 Ответить
другй термін буде за збочення
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08.01.2024 15:26 Ответить
На шконці!
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08.01.2024 15:31 Ответить
ви перед словом "думаю" частку "не" забули поставити
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08.01.2024 15:31 Ответить
🤣
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08.01.2024 15:42 Ответить
то був сарказмус...щоб трохи після свят абщественность збурити, але всі такі затюкані, що ніхто навіть не послав))0
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08.01.2024 16:19 Ответить
а я чекаю - хто ж плюсувати почне, до сих пір ніхто не купився
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08.01.2024 17:58 Ответить
так і проводяться безкоштовні та актуальні соцопитування - реальний стан дій/бездіяльності - ще поки легитимного... відосиками дірки не замажеш
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08.01.2024 18:44 Ответить
Не общайся с ними, нам нужна помощь от G7
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08.01.2024 15:26 Ответить
Помощь от G7 получит G2 и получит заслуженно.

бо вони там керують своєю для них країною

а наші керують чужою для них країною
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08.01.2024 15:57 Ответить
так что же делать? По Запорожью бьют ракетами - когда это прекратится?
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08.01.2024 16:02 Ответить
а я не знаю, что делать.

По уму надо как в Израиле - создать правительство национального единства.

То тогда сядет в тюрьму всё нынешнее правительство и вся ОПа.

Поэтому света в тунеле нет и по Запорожью будут бить ракетами пока эти зелёные макаки не уйдут от власти или пока камня на камне не останется от Запорожья.

Вот такая грустная правда.
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08.01.2024 16:33 Ответить
🤦
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08.01.2024 15:27 Ответить
На співпраці з Кувейтом можна ставити крапку
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08.01.2024 15:28 Ответить
Типо , бидосик прошелся?
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08.01.2024 15:33 Ответить
Саме так
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08.01.2024 15:36 Ответить
Обговорення перспектив це круто!!

Мої сусідки сьогодні також обговорили перспективи
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08.01.2024 15:33 Ответить
Шейх и клоун - это как повидло и говно.
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08.01.2024 15:45 Ответить
Татишо, а ленко була у в'єтнамках на бусу ногу, як на високому приьомі в Омані. Ні? Тоді це чергова брехня - я про інвестіції.
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08.01.2024 15:47 Ответить
Обговорили, прийняли, зосередились...Де результати того всього, Віслюк? Гдєе?
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08.01.2024 15:52 Ответить
Ми активно працюємо над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. ,котру для України і її народу нав'язує фсб 3,14дерації,через агента єрмака,лиш би Україна не добивалася вступу в НАТО."Зелена формула миру" для України і її народу ,це така ж сама куйня,як в часи совка, була куйня з побудовою комунізму,котрий будували до самої смерті совка.Так і "зезрадники" будуть мусолити рашистське ІПСО "формулу миру"Україні і українському народові
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08.01.2024 15:55 Ответить
Мабуть просив номер в готелі на рік для лєнки забронювать
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08.01.2024 16:12 Ответить
ще черговий офшорчик поповнив
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08.01.2024 16:19 Ответить
Пообщаться с друзьями-евреями -

Нету времени, нету времени.
Отрезвил бы кто, вдарил по темени -
Нету времени, нету времени,
Нету времени.
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08.01.2024 17:07 Ответить
я так розумію, що про агарну безпеку, це - про продаж землі?
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08.01.2024 18:00 Ответить
всё верно.
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09.01.2024 08:27 Ответить
 
 