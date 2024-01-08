Хакеры рассылают бойцам ВСУ вредоносное программное обеспечение под видом рекрутинга в 3 ОШБр и ЦАХАЛ, - Госспецсвязи

Неизвестные хакеры присылают бойцам ВСУ письма о якобы рекрутинге в армию, в которых на самом деле скрыты программы удаленного управления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, приняла меры по серии кибератак, в ходе которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal военнослужащим ВСУ сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в третью отдельную бригаду ВСУ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обнаружили подозрительную активность специалисты американо-японской компании Trendmicro в конце декабря 2023 г., о чем сообщили CERT-UA.

Сообщения злоумышленников содержат файлы-архивы, запуск содержимого которых приведет к заражению компьютера вредоносными программами REMCOSRAT и REVERSESSH. При этом названия и содержание архивов злоумышленники пытаются сделать интересными для военных - "допрос пленника", "геолокации", "команды кодирования", "позывные" и т.д.", - сообщают в Госспецсвязи.

Более подробно о технической стороне атаки можно прочитать в сообщении CERT-UA https://cert.gov.ua/article/6276988

В Госспецсвязи призвали в случае выявления подозрительной активности на компьютерах и в информационно-коммуникационных системах Вооруженных сил Украины просим безотлагательно информировать Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: [email protected]).