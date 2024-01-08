С начала полномасштабной войны РФ полностью разрушила 195 медучреждений, повредила более 1500, - Минздрав

В Украине c 24 февраля 2022 года Россия повредила 1501 объект медицинских учреждений, 195 - разрушила до основания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в настоящее время полностью восстановлено 474 медицинских учреждения, а 383 объекта отстроили частично или находятся в процессе восстановления.

"Уже более 22 месяцев полномасштабной войны Россия нарушает все нормы международного гуманитарного права и конвенции, терроризирует мирное население и целенаправленно бьет по украинским больницам и амбулаториям. Таким образом, страна-агрессор наносит урон и создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему Украины. Несмотря на это Минздрав вместе с партнерами делают все возможное, чтобы медицинская отрасль не только выстояла, но и дальше работала для наших пациентов. Чтобы даже в таких непростых обстоятельствах как война, украинцы имели беспрепятственный доступ к нужным медицинским услугам", - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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В Минздраве отметили, что самые большие потери из-за российских обстрелов и бомбардировок понесли медицинские учреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины, Днепровщины, Херсонщины и Запорожья.

В то же время информацию о Луганщине сегодня получить в полном объеме невозможно.

Кроме того, из-за вооруженной агрессии РФ повреждениям подверглись 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, 125 таких авто захватил враг, а 253 автомобиля уничтожил.

"Однако на начало января 2024 года в Украине уже удалось восстановить большинство медицинских учреждений на деоккупированных территориях, а также те, которые получили небольшие повреждения, такие как выбитые окна, уничтоженная кровля, повреждение фасада и т.д. Больше всего восстановленных медучреждений - на Николаевщине, Днепровщине, Киевщине, Харьковщине и Черниговщине", - добавили в Минздраве.