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Новости Политика Украины
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Крым (26017) недвижимость (782) ГБР (2550) Виталий Безгин (38)

ГБР начало расследование относительно "слуги народа" Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю "единоросску"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

безгін

ГБР начало расследование относительно нардепа "Слуги народа" Виталия Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в оккупированном Крыму на депутатку "Единой России" Галину Герасимову, которая является его тетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Отмечается, что соответствующее поручение ГБР предоставил Офис Генерального прокурора после внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство №42023000000001898 в Едином реестре зарегистрировал лично Генеральный прокурор Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что 15 октября 2020 г. Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире по адресу АР Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв.160, на имя своей родной тетки Герасимовой Галины Витальевны. Согласно официальным данным РФ, Галина Герасимова на момент подписания доверенности являлась депутатом "государственного совета Крыма" от правящей путинской партии "Единая Россия" и занимала должность заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Тогда Безгин объяснил, что ранее ему сообщили о наследстве в оккупированном Крыму. Поэтому он принял решение оформить доверенность по украинскому законодательству на родственницу, физически находящуюся в Евпатории, с целью отказаться от данного наследия от его имени.

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"По данному кейсу мы проводили консультации с НАПК, по итогам которых именно такое решение было признано единственно правильным и не требующим внесения изменений в декларацию. Эта родственница сейчас проявляет пророссийскую позицию, является элементом оккупационных властей, и понесет за это ответственность! Все честно и открыто! Верим в победу и скорейшее возвращение украинского флага в Крым! А своей тетке публично могу пообещать только одно: сядешь среди первых, если не успеешь убежать!" – отметил парламентарий.

По данным издания, квартиру продали по законам России, о чем свидетельствует соответствующая опубликованная выписка из российского реестра. Таким образом, народный депутат Безгин фактически признал российское законодательство в Крыму и совершил правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

ОО "Стоп коррупции" также обнародовало фрагменты письма Офиса Генпрокурора, согласно которому соответствующее поручение проводить расследование преступления Безгина выдано Главному следственному управлению ГБР. Кроме того, журналисты также обнародовали фрагменты выписки из ЕРДР, согласно которым речь идет именно о деле Безгина. Согласно обнародованным данным, производство открыто в ноябре 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти. Санкция настоящей статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

ГБР начало расследование относительно слуги народа Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единоросску 01
ГБР начало расследование относительно слуги народа Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единоросску 02
ГБР начало расследование относительно слуги народа Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единоросску 03
ГБР начало расследование относительно слуги народа Безгина, который в 2020 году оформил доверенность в Крыму на свою тетю единоросску 04

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Топ комментарии
+18
Типичный "слуга". Не партия, я выгребная яма, куда недонаполеон сгреб дерьмо со всей Украины.
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08.01.2024 15:48
+12
"За даними видання, квартиру продали за законами Росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в окупованому Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України"

P.S. «Ви нє панімаєтє, ето другоє»
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08.01.2024 15:53
+9
Він не продав, а зробив довіреність на своі тітку єдінороску, яка і на той мосент такою була. Різницю ввдчуваєш
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08.01.2024 15:46
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Тобто, всі кримчани, які продали своє майно в Криму і виїхали звідти на материкову частину України здійснили кримінальний злочин? А мали з гордим обличчям та голою сракою приїхати в Одесу, Київ, Хмельницький тощо та винаймати житло чи вимагати якихось субсидій від держави?
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08.01.2024 15:42 Ответить
Він не продав, а зробив довіреність на своі тітку єдінороску, яка і на той мосент такою була. Різницю ввдчуваєш
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08.01.2024 15:46 Ответить
Та ні. Не за тітку. А за ось це ,,квартиру продали за законами Росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в окупованому Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України. Джерело: https://censor.net/ua/n3466317,,
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08.01.2024 15:50 Ответить
Це оцей зелений малорос "з голою сракою"?
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08.01.2024 15:51 Ответить
Ні, не він. Це я. Я також зробив цей ,,злочин,, з точки зору українського законодавства, бо продали житло, та за ці гроші купили житло на Київщині. А могли також гордо все там кинуть і тут намагатись на пенсію винаймати собачу будку та ходити з протягнутою рукою за якимись виплатами від держави на хліб, консерву. Чесно кажучи, я і Порошенка матюкав тоді, бо заборонювали вивозити з півострова своє майно. Тобто, меблі, телевізори, вилки-ложки, кастрюлі, кавомолки і тд. Можна було тільки з пред'явою чека українського магазину до лютого 14 року. Ти зберігаєш чек на каструлю чи диван? Тобто майно було вимушено щось роздано, щось продано за безцінь. В основному залишилось на місці. Тут вже куплялось по новому.
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08.01.2024 16:03 Ответить
Безперспективна справа. Якщо довіреність було оформлено згідно українського законодавства - то хоч на чорта, не підкопаєшся.
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08.01.2024 15:44 Ответить
Типичный "слуга". Не партия, я выгребная яма, куда недонаполеон сгреб дерьмо со всей Украины.
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08.01.2024 15:48 Ответить
І мудрого наріду не жаль, який ходить на бал Сатани = 95 квартал! Шахед в їб@ло мудрому наріду, який досі рже в залі.
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08.01.2024 15:59 Ответить
Госпаді))) Кловани придворні.
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08.01.2024 15:51 Ответить
"За даними видання, квартиру продали за законами Росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в окупованому Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України"

P.S. «Ви нє панімаєтє, ето другоє»
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08.01.2024 15:53 Ответить
рауфік неувоуват каруйнєу стєпєні
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08.01.2024 15:55 Ответить
Ще один піде в ліс, на цьому все і скінчиться. Але яка незламна партія у нашого Хєрпіду, одні путріоти
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08.01.2024 15:59 Ответить
Кроваве маскі(квартал)-шоу.Що заважало це робити раніше.
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08.01.2024 16:00 Ответить
свій до свого по своє ! « 👿👹🇷🇺слуга « САВЕЦКАВА НАРОДА ! Це їм КАЛАМОЙ ТАКУ НАЗВУ ПО СТЬОБУ ПРИДУМАВ , чи еврейского народу , тільки не українського … Камікадзе73 % проголосували за за своє знищення , мало їм було Голодомору (зеленечмо завжди ржало СІНЬОР Голодомор» )
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08.01.2024 18:09 Ответить
Из какой помойной ямы зеленая сопля вытащила этого ********?
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08.01.2024 16:01 Ответить
Из какой помойной ямы зеленая сопля вытащила этого *******?
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08.01.2024 16:03 Ответить
Західні Партнери, знають набагато більше про таких сидунів у ВРУ та їх «відношення до України»!
Але ж там, у ВРУ, і резумков із стефанчуком дивно мовчать…з 2019 року!
Для них, головне сидіння дупою на посаді та гроші з неї, а не інтереси України!
Такі ж іуди, підписували і Харківські угоди згідно з Регламентом ВРУ та КМУ ! Усьо па чесному…. Голота при посадах…, за рахунок грошей тих дурнів, що прийшли на виборчі дільниці!
Пильнуймо Україну
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08.01.2024 16:23 Ответить
на а чого. щєлі можна там хатку мати а придворним ніззя?
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08.01.2024 16:46 Ответить
 
 