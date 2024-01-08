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Новости Война в Украине
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Закупка продовольствия для Минобороны: полковника Сил логистики ВСУ Козловского подозревают в распиле 170 млн грн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армія,харчування

Стали известны подробности "продовольственного" дела полковника из Сил логистики ВСУ Александра Козловского о распиле 170 млн грн с группой "Военсервис-волонтёр". Речь идет о хищении на продуктах для Минобороны во время вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Из материалов уголовного производства №62023000000000333 от 24 апреля 2023 следует, что ГБР и прокуратура считают организатором схемы начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского. Эти данные обнародованы на сайте "Prozorro.Продажи" (о связи приватизационного аукциона с уголовным производством по Минобороны – ниже).

Досудебное расследование установило, что примерно в начале 2022 Козловский и его подчиненный начальник отдела обеспечения вместе с другими "неустановленными во время расследования военнослужащими" организовали преступную группу. Следователи отнесли к ней ФЛП Гладюк И.И. и ФЛП Гладюк Л.Б., которые являются родителями жены Козловского. А также должностных лиц предприятий "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер" (монополист на пищевых подрядах Минобороны в 2017-2019 годах), "Ресурс-Сервис КМ" и "Эко Трейд Юкрейн" (основателем этой фирмы в 2022 году была жена Козловского Оксана, в дальнейшем фирму переписали на Татьяну Бубёнок).

Согласно предварительной договоренности, представители ВСУ обеспечивали непроведение претензионной работы со стороны Министерства, если бизнесмены не поставляли в срок продукты на военные склады, и обеспечивали несообщение правоохранителей при поступлении жалоб на некачественные продукты от воинских частей.

В свою очередь, чиновники вышеназванных фирм создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов - они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Во время вторжения, с 16 марта 2022 года по 13 июня 2023 года фирмы "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер", "Ресурс-Сервис КМ" получали деньги от Минобороны и в дальнейшем перечисляли фирме жены Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) и тещи Козловского (2 млн грн). В целом удалось установить перерасчет 172 млн грн. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн было снято лично женой Козловского.

Как отмечается, в 2023 году Козловский приобрел Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн. Автомобиль зарегистрировали на его дочь, студентку Военного института КНУ им.Шевченко. За весь период своей трудовой деятельности дочь получила доход 378 тыс. грн, то есть собственных денег на автомобиль у нее не было.

По данным издания, в марте 2023 года Александр Козловский вероятно приобрел квартиру в Киеве по ул. Композитора Мэйтуса, 4а площадью 158 квадратных метров за 5,85 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее обставляют мебелью, которую покупают за деньги с банковской карты тестя Гладюка. При этом следователи отмечают, что "в целях маскировки источника денег", квартира оформлена на некого Червинского В.В, который служит на продовольственном складе Сил логистики в Винницкой области. По данным следствия, официально Червинский с 1999 по 2023 год заработал лишь 1,95 млн грн.

Также летом 2023 Козловский вероятно приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей. Их общая стоимость составляет 7,71 млн грн, а права собственности зарегистрировали на тещу и тестя фигуранта.

Следствие отметило, что вышеупомянутая Татьяна Бубёнок, на которую сейчас записана бывшая фирма жены Козловского "Эко трейд Юкрейн", также "сопровождает и фактически осуществляет деятельность" не только этой фирмы, но и ФЛП тестя и тещи.

Кроме этого, она занимается делами ООО "Тандем трейдинг", телефон этой фирмы является собственным номером Бубенок. Директор этой фирмы Кондратюк, по данным следствия, товарищ Козловского. И получает зарплату по основному месту работы в 55 управлении начальника работ Минобороны.

За последние два года "Тандем трейдинг" получил от "Эко трейд Юкрейн" и тестя Козловского 14 млн грн. Но в ноябре 2023 фирма приняла участие в приватизации единого имущественного комплекса Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. У предприятия есть здание с надстройкой стационара первичного, сложного протезирования и реабилитации площадью более 2500 квадратных метров, а также хозяйственное здание с реабилитационным отделением стационара. Кроме того, в собственности предприятия есть шесть автомобилей.

Как сообщило местное издание "Є.уа", "Тандем трейдинг" победил в аукционе Фонда госимущества с ценой 32 млн грн. Но по решению Печерского райсуда от 27 ноября имущество протезного завода в Хмельницком было арестовано из-за вышеописанного уголовного производства. А результаты приватизационного аукциона отменены.

Также в судебном реестре есть решение об аресте счетов "Эко трейд Юкрейн", "Тандем трейдинг", ФЛП тестя и теще Козловского, а также арест вышеупомянутых земельных участков, квартиры и Toyota Corolla.

Это первые подробности этого дела в открытых источниках.

В сентябре "Українська правда" сообщила со ссылкой на источник в полиции, что СБУ и Нацполиция провели обыски у Козловского. Сколько было изъято денег и был ли задержан чиновник - не сообщалось.

В ноябре один из телеграм-каналов сообщил, что ГБР продвинулось по делу Козловского: "Через три подконтрольных ООО и родителей жены, которые были оформлены как ФЛП, Козловский провел безтоварных операций почти на 300 млн грн. То есть продовольствие военные так и не увидели, поставки остались только на бумаге".

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В тот же день ГБР сообщило о разоблачении без фамилий:

"Военнослужащие и работники воинской части вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и базарах часть продуктов, предназначенных для бойцов.

"Остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, не выданные солдатам перед их продажей.

Из-за подделки злоумышленником финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладения имущества путем злоупотребления служебным положением и завладения военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона".
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Топ комментарии
+27
Якщо це правда , то це не люди , а якісь неземні потвори , що наживаються на війні 🙁
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08.01.2024 16:03
+21
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08.01.2024 16:04
+19
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08.01.2024 16:03
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Та це просто Квартал!!! Рєзнікав, татарин-хаджубей гдєе?
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08.01.2024 16:01 Ответить
Нехіло так паалковнік дав Гарі🤔🧐😁 Можна уявити яку пилку мають єнєрали від зедєрьмаковської опи 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.01.2024 16:47 Ответить
Мелких МАРАДЕРОВ скотчем привязывали к столбам , в начале нападения РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ , а этих необходимо ПОВЕСИТЬ на Крещатике И КРЫШУ РЕЗНИКОВА и ****** -Полковника , иначе толку не будет! Слишком толерантные , в Великобритании предателей мародеров только вешали !
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08.01.2024 18:21 Ответить
Дело зеленого Халимона еще будет икаться и икаться.
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08.01.2024 16:03 Ответить
Якщо це правда , то це не люди , а якісь неземні потвори , що наживаються на війні 🙁
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08.01.2024 16:03 Ответить
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08.01.2024 16:04 Ответить
Красавы.
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08.01.2024 16:07 Ответить
Цікаво, кто ,,актів", ліворуч чи праворуч ?!!
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08.01.2024 16:10 Ответить
памятка для любознательных: Гермафродиты производят сперматозоиды и яйцеклетки и могут размножаться без посторонней помощи путем самооплодотворения. Самцы производят только сперматозоиды и могут оплодотворять гермафродитов. В результате самооплодотворения на свет появляются только гермафродиты.
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08.01.2024 16:15 Ответить
це ті, хто сделал нас єщо раз і єщо много, много раз!!!
але ж винуваті заступники...
що зе, є чи ре мають до своїх заступників,
вони ж не відповідають за тих кого призначили.
а головне, ібала які довольні....
дайте їм ще 300 ярдів, ті що арештовані у рф
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08.01.2024 16:11 Ответить
💩💩💩👿👹👿👹🤢🤡🎪🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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08.01.2024 17:40 Ответить
Пане, це не якiсь неземнi - це зебiльнi потвори, звичайнi.
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08.01.2024 16:06 Ответить
це саме люди!!!
і люди, свої в доску!!!
чи хтось думає що такі бабки крадуть без відома начальника????
українці не дурні, хоч саме так думає боневтік янелох янетряпка ібн оманський.
і його ОПа!!!
але ж він нікаму, нічего нє должен....
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08.01.2024 16:22 Ответить
як 73% не дурні ,то ГНІДИ , якщо обрали 🤡🤢членограя ПОРНОАКТОРА « дагаваримся ПАСЕРЕДИНЕ», « дядя вова забери порноакторка хоть за долги» , « какая разница»,» хуже ж не БУДЕТ», « просто отодвігают граници»
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08.01.2024 17:45 Ответить
Це правда, Володя Херпіду нагріб на себе і єлдака всі функції керування всим, що тільки можна і неможна в Україні. Сам не робить і другим не дає. Але не він і єлдак винні, ключі від України і монобільшість у парламенті дав йому нарід 73%. Він як був так і залишився малоросом-антитмайданівцем, не дасть збрехати його "квартал" і дії його та його оточення.
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08.01.2024 17:30 Ответить
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08.01.2024 16:03 Ответить
Несёте чушь. 45 тысяч -- это стартовая цена тендера, которая будет уменьшаться. Кто меньше предложит -- тот и выиграет. Никто не мешает тому, кто предлагает за 28 тысяч участвовать. Но они не хотят в Прозорро.
И 28 тысяч -- это цена на складах за рубежом, без доставки, растаможки и управления всем этим процессом.
Распространяете глупости.
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08.01.2024 18:28 Ответить
Чомусь відразу пригадується стадіон...
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08.01.2024 16:04 Ответить
Дело резникова имеет преемников, кагбэ, от перестановки доданкiв потоки остаются неизменными.
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08.01.2024 16:04 Ответить
Талановитий палковнік?
Чи той, хто дав йому на це карт бланш?
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08.01.2024 16:04 Ответить
З таким обсягами крадівництва, на мою думку, за грати надовго не запроторят.
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08.01.2024 16:05 Ответить
ще й генералом скоро буде......
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08.01.2024 16:10 Ответить
Або ПОСЛОМ , як Таран і *********** з проституткою в Болгарії
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08.01.2024 17:48 Ответить
Слушайте еще с десяток полковников и каждому суд назначит по 25 тысяч грн. штрафа, сразу будут деньги на несколько дронов
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08.01.2024 16:06 Ответить
Треба для таких табори створювати десь в глушині, хай відпрацьовує по свинарниках гівно чистить та пацюків гоняє, та тримати на одній баланді буде знати що таке недоїдати
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08.01.2024 16:07 Ответить
Не надо для них лагеря. Для них и пулю жалко. Удавить струной от пианино - самое то.
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08.01.2024 17:28 Ответить
і що це дасть? Жива людина - ресурс, мертва - перегній, він здохне і так, всі ми помремо - це природний процесс, нащо тоді взагалі нам суди, прокурори, виправні заходи (які нікого невиправляють) - всіх просто до стінки і.... струною від роялю на якому дехто писюном грав.
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08.01.2024 17:41 Ответить
Показово, як ховаючи усю схему, висмикують з неї одного йолопа, щоб зберегти більш вартісних мародерів, під час московської війни!

У всіх сферах господарської діяльності, де відбувається надання послуг з харчування господарюючими суб'єктами, відбуваються такі ж самі, КРИЧУЩІ ПОРУШЕННЯ на млрд грн !!! Шило в мішку не сховаєш, люди, що працюють там, про це знають!
СБУ ДБР Генпрокурор можуть, це пояснити на пальцях, без отих актів за отримані послуги!
Це як і з копачами бурштину, «борються» всі, впродовж 30 років!!

Співпадіння…
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08.01.2024 16:08 Ответить
З такими грошима, максимум, що він може отримати в "справедливому та непідкупному" суді - це виправдання з поновленням на посаді і виплатою компенсації за вимушені прогули. Не він перший і не він останній.
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08.01.2024 16:10 Ответить
"Загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського."
------
Обкрадали захисників?
Бігали щодня по Хмельницькому та знімали готівку у банкоматах?!
Це що за порода нелюдів таких ненажерливих, чи це хвороба якась...?
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08.01.2024 16:12 Ответить
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08.01.2024 16:12 Ответить
Вже самі вилізло, ніхто і не шукав за сотню херпідовських свинарчуків, а він продовжує шкодити і брехати, ніби це його не стосується.
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08.01.2024 17:34 Ответить
Полковник, командир полку. І полк в нього є. Вже готовий до бою.
Завтра прямо і підуть в бій. А справу про крадіжки закрити до закінчення війни.
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08.01.2024 16:12 Ответить
Уточните ,когда эти полковники были назначены в какое время ,сразу после реформ? А вопросов ,кроме полковника у дорогого ДБР до министров нет? Про дроны ,армия дронов уже не спрашиваю . А вопросов у дорого ДБР до Приуты и Стерненка нету? А жаль,стоило бы поискать армию дронов ,которых не хватает на передовой.
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08.01.2024 16:14 Ответить
да ты прямо порохобот...!
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08.01.2024 17:54 Ответить
Вся ця підарасня яка займається розпилами, повинна розуміти що в камерах довго не живуть, та до суду не доживають
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08.01.2024 16:14 Ответить
Ви такий наївний? 90% звалить або звалили в США чи ЄС, а якщо когось і посадять як крайнього, то посидить в оплачуваній камері з півроку і після цього відчалить
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08.01.2024 16:22 Ответить
Ці ********,ті ********,комбат *******, ротний *******, вже **** разове харчування,і води нема,збс
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08.01.2024 16:17 Ответить
А яйка по 17 це не розкрадання на харчах?!!!
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08.01.2024 16:19 Ответить
"зелена чума" вже давно збиткується з українчиків.
Що повинно статися, щоб народ врешті решт прокинувся ?
Мабуть в прямому сенсі слова справити потребу по-великому на голову кожному?
Хоча зелені потвори й не таке робили...
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08.01.2024 16:19 Ответить
навіть вже не хочеться рахувати - а скільки ж дронів..., а скільки ж мінометних мін..., а скільки ж..., а ми все збираємо та збираємо й краю цього поки не видно...
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08.01.2024 16:36 Ответить
Президент попросил прессу не писать о коррупции.
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08.01.2024 16:58 Ответить
Бронiки, харчi, мiлярди...Йдуть жнива
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08.01.2024 17:05 Ответить
Полковника ЗСУ підозрюють у розпилі 170 млн.грн.
Ось чому хлопці все самі купують за свої бойові . А міністри "ні сном ні духом" ... коли в них питають чому так відбувається ..
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08.01.2024 17:19 Ответить
15? Это шутка такая? Война идет, повесить на Майдане, с трансляцией по всем каналам.
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08.01.2024 17:24 Ответить
Зачем, на ноль, зачищать орочьи норы!
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08.01.2024 18:09 Ответить
І що ??????
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08.01.2024 18:43 Ответить
це просто немає слів
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08.01.2024 18:46 Ответить
Сьогодні падли іновірці наживаються на смертях наших воїнів. Тільки осиновий кілок, щоб гниди довго здихали.
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08.01.2024 19:43 Ответить
 
 