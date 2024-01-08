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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Бахрейн (20) Зеленский (16555)

Зеленский впервые провел разговор с королем Бахрейна: Обсудили сотрудничество двух стран и поддержку Формулы мира

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

зеленський

Президент Владимир Зеленский и король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа провели первый разговор за всю историю двусторонних отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский отметил, что это первый разговор между лидерами двух государств за всю историю двусторонних отношений, а в прошлом году состоялся первый визит в Украину министра иностранных дел Бахрейна Аз-Заяни.

"Надеюсь, что установление контактов на самом высоком уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях", - отметил Глава государства.

Президент Украины и король Бахрейна обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку украинской Формулы мира.

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Он поблагодарил короля за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации Формулы мира и пригласил на следующую встречу в Давосе.

Отдельно глава государства рассказал о мерах, предпринимаемых Украиной для поддержания беспрепятственного экспорта зерновых Черным морем и обеспечения таким образом глобальной продовольственной стабильности.
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Топ комментарии
+10
Гарантії безпеки Буба від Бахрейну отримав?
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08.01.2024 16:15
+7
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08.01.2024 16:20
+6
Хотелось бы уточнить, где предыдущий оманский деятель. «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это- гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору».
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08.01.2024 16:17
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Гарантії безпеки Буба від Бахрейну отримав?
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08.01.2024 16:15 Ответить
розмова в омані привела до повалення конституції через продаж землі!!!
чого нам тепер чекати від розмови в Бахрейні????
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08.01.2024 16:35 Ответить
Цей Буба вже більше схожий на клоуна-людожера з романів Стівена Кінга.
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08.01.2024 17:52 Ответить
Дурне поїхало в турне ...
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08.01.2024 16:15 Ответить
Вибирає куди залювать
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08.01.2024 16:16 Ответить
Сегодня прям какая-то экскурсия по ленинским оманским местам...
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08.01.2024 16:24 Ответить
Потужно провів?
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08.01.2024 16:16 Ответить
Хотелось бы уточнить, где предыдущий оманский деятель. «Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это- гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору».
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08.01.2024 16:17 Ответить
Дословно: "Поездка президента в Султанат Оман не имела официального статуса, проходила в личных целях и за собственные средства.... Учитывая отсутствие визитов высокого уровня между Украиной и Султанатом Оман с даты установления дипломатических отношений (19 мая 1992 года), президент Украины использовал посещения Султаната для установления контактов с его руководством, координации взаимных шагов с целью укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". Детали: В ОПУ добавили, что в связи с тем, что визит был неофициальным Офис президента к подготовке и организации поездки не привлекался, организационно-протокольное обеспечение визита Зеленского в Оман не проводилось и делегация не предусматривалась. Отмечается, что перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала супруга президента из собственных средств. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/3/7246391/
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08.01.2024 16:18 Ответить
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08.01.2024 16:20 Ответить
Ч-то зачастили к нам короли с эмирами на говорящую собачку посмотреть.
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08.01.2024 16:17 Ответить
там угорі на світлині: кароль-богрейну - той, що ліворуч?

катували його чи що?
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08.01.2024 16:18 Ответить
говорят кухарка не может управлять страной, а мы видим обратное тут паяц и кондитер, а там сплошное ***** ,справляются над быдло массой.
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08.01.2024 16:19 Ответить
Легше стало?
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08.01.2024 16:26 Ответить
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08.01.2024 16:30 Ответить
Це показуєш як ти д'єрмаку лижеш.
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08.01.2024 16:40 Ответить
Ключево слово - бидломаса.
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08.01.2024 16:44 Ответить
домовляється з усіма банановими республіками де бабки буде ховать
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08.01.2024 16:44 Ответить
завдяки величним дипломатичним перемогам найвеличнішого, я взнав про існування деяких країн, про які раніше ніколи не чув.
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08.01.2024 17:33 Ответить
Створюється враження імітації бурхливої діяльності, з якої користі 0.

А може це втікання від внутрішніх проблем України, які він не в змозі вирішити, а може це щоб в випадку великих проблем сказати "я не при делах, мене в Україні не було"?
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08.01.2024 19:06 Ответить
Ну тепер всьо, за формулу я спокійний.
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08.01.2024 21:56 Ответить
правильно.
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09.01.2024 08:25 Ответить
 
 