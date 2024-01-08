Зеленский впервые провел разговор с королем Бахрейна: Обсудили сотрудничество двух стран и поддержку Формулы мира

Президент Владимир Зеленский и король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа провели первый разговор за всю историю двусторонних отношений между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский отметил, что это первый разговор между лидерами двух государств за всю историю двусторонних отношений, а в прошлом году состоялся первый визит в Украину министра иностранных дел Бахрейна Аз-Заяни.

"Надеюсь, что установление контактов на самом высоком уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях", - отметил Глава государства.

Президент Украины и король Бахрейна обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку украинской Формулы мира.

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Он поблагодарил короля за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации Формулы мира и пригласил на следующую встречу в Давосе.

Отдельно глава государства рассказал о мерах, предпринимаемых Украиной для поддержания беспрепятственного экспорта зерновых Черным морем и обеспечения таким образом глобальной продовольственной стабильности.