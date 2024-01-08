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Новости Политика Украины
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ГБР (2550) Дубинский Александр (413)

Дубинский заявил, что ГБР "оказывает давление" на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

дубінський

Нардеп Александр Дубинский, ранее задержанный СБУ по подозрению в государственной измене, заявил о якобы давлении на свидетеля по его делу.

Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в день сообщения ему о подозрении в госизмене ГБР провело обыск у семьи свидетеля по его делу бывшего водителя Деркача Колесникова. В настоящее время Колесников осужден за госизмену на 5 лет.

Дубинский заявил, что Колесников давал против него показания.

"Для вида была изъята техника, но основной целью было изъятие всех средств у жены Колесникова, имеющей легальные доходы и вообще не имеющей никакого статуса по этому делу. Напомню, Колесников сидит уже полтора года, осужден без конфискации имущества, и пошел на соглашение со следствием без права изменять показания.

С 11.11.2023 Колесников этапирован в Киевский следственный изолятор. Очевидно, что целью изъятия денег является давление на Колесникова, чтобы он продолжал давать "правдивые" показания по мне по делу о якобы "госизмене", - говорится в сообщении.

Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 01
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 02
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 03
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 04
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 05
Дубинский заявил, что ГБР оказывает давление на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него 06

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Напомним, 3 ноября Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу . Ранее сообщалось,что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.
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Топ комментарии
+9
Мама любіт чєсньій суд.
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08.01.2024 16:38
+6
чуть не росплаколся.*****
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08.01.2024 16:26
+6
Тиснуть йому ,тиснуть в його собачий рот!
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08.01.2024 16:29
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чуть не росплаколся.*****
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08.01.2024 16:26 Ответить
Дивно, а хіба він учинив прикре самогубство…
Невже йому завадили?
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08.01.2024 16:28 Ответить
Тиснуть йому ,тиснуть в його собачий рот!
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08.01.2024 16:29 Ответить
Щеб дєрьмаковського туди разом із зельмаком і їх тоже у собачій рот!
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08.01.2024 16:33 Ответить
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08.01.2024 16:32 Ответить
Хy.ло бородате
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08.01.2024 16:35 Ответить
То тиск від перевантаження 6g в той момент, коли "...мама_набіраєт_скорАсць..." (с)

Взагалі все це -- вистава. Бо "дубЕнський" разом з "коломИйським" спокійнісінько собі розважаються в карпатській резиденції "коломИйського".
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08.01.2024 16:36 Ответить
Мама любіт чєсньій суд.
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08.01.2024 16:38 Ответить
це ж на кого? на його мамку бєню коломойшу? ))
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08.01.2024 16:42 Ответить
- Мама любіт екшн (с)
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08.01.2024 16:52 Ответить
"- Куме! Не тратьте дарма сили - йдіть на дно!"
Ти "довір"я високого не виправдав", тому "Господар" сказав - "У морг!" … А це значить, що підеш у морг - незалежно від того, наскільки там хтось на когось "тисне"!
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08.01.2024 17:14 Ответить
Іншим в науку-щоб знали,з ким пішли на співпрацю,в яких девіз ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
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08.01.2024 20:23 Ответить
 
 