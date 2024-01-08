Дубинский заявил, что ГБР "оказывает давление" на свидетеля по его делу, чтобы тот давал показания против него

Нардеп Александр Дубинский, ранее задержанный СБУ по подозрению в государственной измене, заявил о якобы давлении на свидетеля по его делу.

Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в день сообщения ему о подозрении в госизмене ГБР провело обыск у семьи свидетеля по его делу бывшего водителя Деркача Колесникова. В настоящее время Колесников осужден за госизмену на 5 лет.

Дубинский заявил, что Колесников давал против него показания.

"Для вида была изъята техника, но основной целью было изъятие всех средств у жены Колесникова, имеющей легальные доходы и вообще не имеющей никакого статуса по этому делу. Напомню, Колесников сидит уже полтора года, осужден без конфискации имущества, и пошел на соглашение со следствием без права изменять показания.

С 11.11.2023 Колесников этапирован в Киевский следственный изолятор. Очевидно, что целью изъятия денег является давление на Колесникова, чтобы он продолжал давать "правдивые" показания по мне по делу о якобы "госизмене", - говорится в сообщении.













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Напомним, 3 ноября Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу . Ранее сообщалось,что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов. ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.