Силы обороны крепко удерживают позиции на плацдармах на левобережье Херсона. Враг возобновил активность авиации, - ОК "Південь"
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В зоне ответственности Сил обороны Юга продолжается боевая работа подразделений по выбиванию врага на левом берегу Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".
Наши Силы обороны выполняют мероприятия по расширению плацдарма и крепко удерживают позиции. Понеся существенные и системные потери в ходе штурмовых действий, оккупанты попытались возобновить активность авиации и уменьшили количество штурмов до 3 в сутки. Направили 8 неуправляемых авиационных ракет в направлении плацдармов.
Вместе с тем вражеские подразделения ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают применять ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам.
В море находятся 4 корабля вражеского недофлота, 3 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.
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Парни которые там воюют делают титаническую работу, и огромнейший вклад в этой войне! Пока западные партнеры тянули с самолетами они приняли удар на себя.