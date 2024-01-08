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Силы обороны крепко удерживают позиции на плацдармах на левобережье Херсона. Враг возобновил активность авиации, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

В зоне ответственности Сил обороны Юга продолжается боевая работа подразделений по выбиванию врага на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Наши Силы обороны выполняют мероприятия по расширению плацдарма и крепко удерживают позиции. Понеся существенные и системные потери в ходе штурмовых действий, оккупанты попытались возобновить активность авиации и уменьшили количество штурмов до 3 в сутки. Направили 8 неуправляемых авиационных ракет в направлении плацдармов.

Вместе с тем вражеские подразделения ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают применять ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам.

В море находятся 4 корабля вражеского недофлота, 3 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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После потери трёх Су-34, в районе Крынок что-то не слышно о применении авиации с 20 чисел декабря, об этом пишут как Украинские так и иностранные эксперты, еще из интересного многие считают что: После успешного применения западных систем ПВО на Юге готовятся для начала операций наших ВВС на F-16 Что в свою очередь позволяет, ещё больше расширить возможности наших СОУ для плацдарма на левом берегу Днепра.
Парни которые там воюют делают титаническую работу, и огромнейший вклад в этой войне! Пока западные партнеры тянули с самолетами они приняли удар на себя.
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08.01.2024 17:04 Ответить
С самолетами по-прежнему тянут. Хоть бы к началу весны получили.
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08.01.2024 17:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.01.2024 17:35 Ответить
Молимось за Вас , дорогі наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.01.2024 17:41 Ответить
..выявляйте наводчиков,самолеты надо сбивать
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09.01.2024 07:25 Ответить
 
 