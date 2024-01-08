Силы обороны крепко удерживают позиции на плацдармах на левобережье Херсона. Враг возобновил активность авиации, - ОК "Південь"

В зоне ответственности Сил обороны Юга продолжается боевая работа подразделений по выбиванию врага на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Наши Силы обороны выполняют мероприятия по расширению плацдарма и крепко удерживают позиции. Понеся существенные и системные потери в ходе штурмовых действий, оккупанты попытались возобновить активность авиации и уменьшили количество штурмов до 3 в сутки. Направили 8 неуправляемых авиационных ракет в направлении плацдармов.

Вместе с тем вражеские подразделения ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, продолжают применять ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам.

В море находятся 4 корабля вражеского недофлота, 3 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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