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Новости За рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1661) Иран (1557) МАУ (327)

Имена осужденных за сбивание самолета МАУ в Иране до сих пор не названы, - дипломат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

самолет,мау

Имена десяти иранских военнослужащих, осужденных за сбивание украинского пассажирского самолета в 2020 году, пока официально не названы.

ІКак сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Исламской Республике Иран Евгений Кравченко.

В апреле 2023 года иранские СМИ сообщили об оглашении приговора десяти военнослужащим по делу о крушении рейса PS752. По данным СМИ, этому предшествовало 20 судебных заседаний, на которых вроде бы заслушивались стороны обвинения и защиты и обвиняемых.

"Согласно решению суда, главный обвиняемый, как основное лицо, виновное в убийстве по неосторожности людей на борту, приговорен к десяти годам лишения свободы. Его имя официально не оглашалось, так же, как и имена других осужденных", - сказал Кравченко.

Он отметил, что с самого начала информация по этой теме широко не разглашалась, а при оглашении приговоров были указаны обвиняемые различных рангов по иранской юридической квалификации.

В частности, как отметил дипломат, сообщалось, что обвиняемые 2-го и 3-го ранга (сотрудники системы ТОР М1) приговорены к 1 году лишения свободы; обвиняемый 4-го ранга (ответственный за систему ТОР М1) - сроком на 3 года; обвиняемый 5 ранга (ответственный за командный пункт системы ТОР М1) - сроком на 3 года; обвиняемого 6-го ранга (тогдашнего командира 5-й Тегеранской базы ПВО) сроком на 2 года; обвиняемый 7-го ранга (дежурный регионального оперативного центра управления Тегерана) - сроком на 2 года; обвиняемый 8-го ранга (тогдашний командующий региональным оперативным центром управления Тегераном) - сроком на 1,5 года; обвиняемый 9-го ранга (тогдашний командующий зоной ПВО Тегерана) - сроком на 1 год; обвиняемый 10 ранга (тогдашний командующий ПВО Воздушно-космических сил КР) - сроком на 1 год.

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Дипломат добавил, что, по сообщениям иранских СМИ, по требованию некоторых истцов Генеральной военной прокуратуре поручено продолжить расследование этого дела и привлечь к ответственности других возможных фигурантов.

Кроме того, сообщалось также о возможности обжалования предыдущего решения в течение 20 дней со дня объявления, однако информации об апелляции не было, заключил Кравченко.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после взлета из аэропорта столицы Ирана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту самолета, погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 были гражданами Украины.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана свидетельствует, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора по поводу сбития этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.
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Топ комментарии
+11
Кто сбил- известно. Это Патрушев. И для кого чтобы напугать- тоже известно.
Обратно было лучше лететь в его самолёте, а не в рейсовом, который сбили.
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08.01.2024 17:01
+8
Іран це воог. Від його шахедів загинуло вже більше ніж на літаку.
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08.01.2024 16:57
+5
Нікого вони не засудили, сфабрикували липові вироки і посцяли всім в очі. Іран - наш брехливий ворог.
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08.01.2024 17:05
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я десятку штук баксів втратив на цьому збитті - боржниця летіла на борту
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08.01.2024 16:51 Ответить
ну деньги главное, а не человек
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08.01.2024 17:01 Ответить
та ні, я зразу викреслив цей борг і не приставав ні до чоловіка, ні до фірми.

доля така
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08.01.2024 17:13 Ответить
та вибачайте, то я так, не знаю вас і всіх обставин
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08.01.2024 17:29 Ответить
та норм.

я бережу свою карму
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08.01.2024 18:01 Ответить
нагородили під новими іменами
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08.01.2024 16:53 Ответить
Отут я вже нічого не розумію. Одвічний ворог Ізраїлю та всього світового єврейства Іран пішов на співпрацю з євреями-ашкеназі із масковського Кремля. Оце мені таки не зрозуміло а хто ж таки стоїть за спиною Іранських аятолл. Та ці аятолли так ненавидять євреїв-сефаридів що співпрацьовують з іншими євреями-ашкеназі. Воістину путі твої о Господи не відомі
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08.01.2024 22:53 Ответить
Іран це воог. Від його шахедів загинуло вже більше ніж на літаку.
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08.01.2024 16:57 Ответить
Чурки, повинні як новорічні іграшки, прикрашати святкові ліхтарі.
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08.01.2024 17:00 Ответить
Кто сбил- известно. Это Патрушев. И для кого чтобы напугать- тоже известно.
Обратно было лучше лететь в его самолёте, а не в рейсовом, который сбили.
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08.01.2024 17:01 Ответить
Нікого вони не засудили, сфабрикували липові вироки і посцяли всім в очі. Іран - наш брехливий ворог.
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08.01.2024 17:05 Ответить
На біса потерпілим імена та засудження?

Гроші, гроші та ще раз гроші.

Якщо заплатять добре, то цього буде достатньо.
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08.01.2024 17:13 Ответить
Кацапи плюнули в очі, збивши Малазійський боінг, чорносраки мавпи, так само плюнули, збивши Український боінг.
А «цивілізований світ», утерся і живе собі далі.
Це у Першій світовій війні, німці потопили «Лузітанію» і отримали на свою дурну голову ще одного ворога - США.
А цапорилі з чорносракими, отримали лише пустопорожню балаканину і нікчемні погрози у відповдь на сотні загублених людських життів.
Так і перетворюються терористичні акти, та вбивсттва у «інциденти», бо комусь дуже тяжко перейти з туалетного паперу, на газети, та втратити ще пару-трійку таких самих «благ».
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08.01.2024 17:27 Ответить
Тут без співучасника і замовника - мордору не обійшлось. Почерк явно карліка + система ППО з рашен управлінням, московщина і бородачі міцні союзники.
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08.01.2024 17:29 Ответить
Иранские военные - только исполнители. А как засудить и посадить организаторов-подельников Херпиду, которые были на стрелке в Омане?

Патрушева в тандеме с Херпиду засудить что ли? А имена мы и так знаем.
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08.01.2024 17:31 Ответить
Дело тёмное и не расскрытое.
Осуждённые скорее всего были только на бумаге.
Я не знаю выплатил ли Иран компенсацию погибшим, но это слабое утешение для родственников погибших,так как пасажиры были не военными , а гражданскими лицами. Иран -это террористическое государство, которым на не мусульманские народы нас...ть .
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08.01.2024 20:04 Ответить
Причина відома. Один ухилянт з Буковельськими лижами. Який сильно вже торгувався в Оманських домовленостях. Показали що з ним станеться при наступній подорожі на моря.
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08.01.2024 22:29 Ответить
Ви козли, головне - не розривайте торгівельні угоди з абреками. Уявляю, як вони регочуть з зеленого сопля, і на прутні бачили цих клоунів .
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08.01.2024 23:31 Ответить
 
 