Комитет Рады обнаружил коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации, - "слуга народа" Радина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На заседании в понедельник, 8 января, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Присутствовавшие представители Минобороны и Генштаба пообещали устранить недостатки.
Об этом глава комитета и народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина заявила в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски.
Однако Радина не уточнила, о каких именно нормах идет речь, и пообещала предоставить эту информацию позже.
Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.
Напомним, 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".
Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.
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Так, що тут вже П.Корея
Варто розуміти, що обмежено придатні це ті хто не схотів корумпувати мсекі аби купувати інвалідність.
А потім кажуть що людина померла від сердцевого нападу, або інсульту в окопі і тому він «не бойові втрати». Випоат нуль. Навіть обгрунтують не пов'язаність його смерті з бойовими діями, бо згадають, що він на влк скаржився на біль в серці, але скаржився якось не так. От тоді і картки піднімуть і лікарів які ставили ліагноз, що людина хвора була «ізначально», а тому сам винен, що не зумів переконати ВЛК в цьому.
Подивіться ось ці матеріали,там чітко чорним по білому:
https://www.youtube.com/watch?v=jGgx7AMYsGA&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=e9I38wLt-TE&t=146s&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України;
А виродкам з зеленої влади взагалі насрати, скільки загине, для них влада і гроші важливіші за все.
Що сказав зеленський, коли в нього спитали, чому ж ви не попередили людей і не готувалися до війни? так він щиро відповів: ми могли понести втрати в економіці через паніку за ті пару місяців перед війною. Тобто, для нього кілька десятків мільонів доларів важливіші за життя десятків тисяч цивільних і військових, що загинули в перші місяці через відсутність підготовки і евакуації.
То хто може вірити цій владі чи тим паче йти воювати за неї?
- А крокодилы живут триста лет, поэтому я ещё очень молод, - возразил Гена.
Мабудь тому.
А жлби е усюди, но тільки в Украіні "па приколу" дали ім владу.
Як і хто по яким критеріям буде обмежено придатних обстежувати і вірішувати придатність до війсковоі служби?
У місті, де розташовано наше районе ТЦК приблизно 150 000 мешанців, приблизно 20% це чоловіки призивного віку, це 1500 осіб на добу. Як вони будуть обробляти дані та кожному видавати якись довідки і відпрацьовати питання які буду виникати, за 20 дений срок?
А насправді: саме ЄрЗе, його *ОПа мав би ініціювати цей законопроект і подавати до Верховної Ради ще рік тому, коли ***** розпочав свою мобілізацію орків...
Спочатку зробіть, а потім говоріть, а не навпаки.
Сором, що ось такі (багато , що вже сприймається, як всі без виключення) очолили уряд.
я сподіваюсь, вони там ознайомлені з дедлайнами