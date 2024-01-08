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Новости Война в Украине мобилизации
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Комитет Рады обнаружил коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации, - "слуга народа" Радина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

На заседании в понедельник, 8 января, комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Присутствовавшие представители Минобороны и Генштаба пообещали устранить недостатки.

Об этом глава комитета и народный депутат из фракции "Слуга народа" Анастасия Радина заявила в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски.

Однако Радина не уточнила, о каких именно нормах идет речь, и пообещала предоставить эту информацию позже.

Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.

Читайте также: Завитневич о законопроекте по мобилизации: Отдельные нормы претерпевают существенные изменения. Комитет примет финальное решение во вторник

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.
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Топ комментарии
+25
Сама ідея Залужного "давайте приберемо обмежену придатність, нехай командири вирішують" вже несе у собі офігенні корупційні ризики, бо занадто багато надається цим командирам влади вирішувати долі і занадто мало у них відповідальності за свої дії.
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08.01.2024 17:27
+23
Обмежено придатна армія це щось нове в науці і техниці.

Варто розуміти, що обмежено придатні це ті хто не схотів корумпувати мсекі аби купувати інвалідність.

А потім кажуть що людина померла від сердцевого нападу, або інсульту в окопі і тому він «не бойові втрати». Випоат нуль. Навіть обгрунтують не пов'язаність його смерті з бойовими діями, бо згадають, що він на влк скаржився на біль в серці, але скаржився якось не так. От тоді і картки піднімуть і лікарів які ставили ліагноз, що людина хвора була «ізначально», а тому сам винен, що не зумів переконати ВЛК в цьому.
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08.01.2024 17:42
+20
у нас уже построили кацапию,если кто то не заметил
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08.01.2024 17:28
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Какое отношение к правительственному законопроэкту имеет отношение Генштаб???
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08.01.2024 17:21 Ответить
Так, як показав сумний досвід, для України вкрай небезпечно, коли у когось накопичиється більше трьох невикористаних повісток...
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08.01.2024 17:22 Ответить
Вони головного ризику не враховують
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08.01.2024 21:07 Ответить
"Мы долго думали, и, наконец, решили"
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08.01.2024 17:23 Ответить
я в 2019 році дійшов висновку що вся зе-влада корупційна .
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08.01.2024 17:23 Ответить
Це ж святе діло для цього уряду
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08.01.2024 17:24 Ответить
Та невже...
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08.01.2024 17:25 Ответить
Чому "усунути недоліки" у проєкті закону від Кабміну "погодились" Міноборони і Генштаб? Може досить перекладати відповідальність цивільної влади на військових.
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08.01.2024 17:25 Ответить
Закон розробляють у кабіні,а недоліки виправляють війскові.Якась беліберда на вуха.
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08.01.2024 20:58 Ответить
Мне этот законопроЕкт напоминает того чувака с чертежами из мультика в начале "Иронии судьбы". Пока дойдет до голосования, останется одна бетонная коробка.
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08.01.2024 17:25 Ответить
Фильм Гараж называется
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08.01.2024 23:19 Ответить
не, именно "ирония судьбы или с легким паром" самое начало первой серии.
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08.01.2024 23:24 Ответить
а нєфіг кацапську шнягу тупо копіювати.
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08.01.2024 17:26 Ответить
у нас уже построили кацапию,если кто то не заметил
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08.01.2024 17:28 Ответить
Північну Корею .
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08.01.2024 17:31 Ответить
В кацапії кордони не закриті.
Так, що тут вже П.Корея
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08.01.2024 19:08 Ответить
Сама ідея Залужного "давайте приберемо обмежену придатність, нехай командири вирішують" вже несе у собі офігенні корупційні ризики, бо занадто багато надається цим командирам влади вирішувати долі і занадто мало у них відповідальності за свої дії.
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08.01.2024 17:27 Ответить
никто с (обмеженою придатністю) не пойдет,а пошлет генерала накуй!!!!Поскольку это большие риски для здоровья иногда со смертельным исходом.
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08.01.2024 17:31 Ответить
Так її прибрати хочуть, цю "обмежену придатність". Щоб не було жодних законних шляхів "послати генерала". А генералу ще й надали додаткову владу щодо тих, кто відмовляється виконувати його накази.
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08.01.2024 17:34 Ответить
Так для этого есть закон 8271, от 5 лет без права смягчения, авторства Залужного. Кстати, он почему- то докторскую защитил именно по этой теме, а не по теме, например, стандартов НАТО или особенностей войны с кацапами. Наверное, любимая тема. И еще есть закон про боевой иммунитет для командиров.
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08.01.2024 17:35 Ответить
Залежний фапає на якогось москальського генерала. Чому тут дивуватися?
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08.01.2024 19:10 Ответить
Не на якогось,а на Герасімова.
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08.01.2024 20:59 Ответить
Обмежено придатна армія це щось нове в науці і техниці.

Варто розуміти, що обмежено придатні це ті хто не схотів корумпувати мсекі аби купувати інвалідність.

А потім кажуть що людина померла від сердцевого нападу, або інсульту в окопі і тому він «не бойові втрати». Випоат нуль. Навіть обгрунтують не пов'язаність його смерті з бойовими діями, бо згадають, що він на влк скаржився на біль в серці, але скаржився якось не так. От тоді і картки піднімуть і лікарів які ставили ліагноз, що людина хвора була «ізначально», а тому сам винен, що не зумів переконати ВЛК в цьому.
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08.01.2024 17:42 Ответить
Нажаль ви абсолютно праві. Таке враження, що люди просто розхідний матеріал.
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08.01.2024 18:07 Ответить
Не враження,а так і є.Причому даже не розхідний,а спеціально знищують під шумок війни.
Подивіться ось ці матеріали,там чітко чорним по білому:
https://www.youtube.com/watch?v=jGgx7AMYsGA&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80

https://www.youtube.com/watch?v=e9I38wLt-TE&t=146s&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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08.01.2024 21:13 Ответить
Хто займається мобілізацією?

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України;
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08.01.2024 17:54 Ответить
Основний корупційний ризик це 500 тисяч тих кого призвуть у відношені до мобресурсу.
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08.01.2024 17:29 Ответить
не розумію, чому українці вважають, що етнічному еврею зеленському, етнічним росіянам ермаку, татарову, смирнову, етнічному грузину арахімії і білорусу подоляку не похрен, скільки українців загине і чи будуть вони взагалі?
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08.01.2024 17:30 Ответить
Любой власти похрен на людей. Да что там власти. Вот даже чувак, коллега по работе, с которым вы 20 лет вместе проработали плечом к плечу, крестили детей, не один литр водки вместе выжрали. Ругали вместе начальство за придирки, низкую зарплату, и сверхурочную работу. И тут он становится начальником. И что, будет таким же как прежде ? Хер там, будет вести себя как начальник. Лизать жопу вышестоящему начальству, и срать с большой колокольни на подчиненных.
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08.01.2024 17:42 Ответить
Та не зовсім так. Янукович був, наприклад, конченою сволотою і вором. Але після сотні загиблих на Майдані, він все покинув і втік, бо, вор вором, а на мокруху він не підписувався.
А виродкам з зеленої влади взагалі насрати, скільки загине, для них влада і гроші важливіші за все.
Що сказав зеленський, коли в нього спитали, чому ж ви не попередили людей і не готувалися до війни? так він щиро відповів: ми могли понести втрати в економіці через паніку за ті пару місяців перед війною. Тобто, для нього кілька десятків мільонів доларів важливіші за життя десятків тисяч цивільних і військових, що загинули в перші місяці через відсутність підготовки і евакуації.
То хто може вірити цій владі чи тим паче йти воювати за неї?
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08.01.2024 17:51 Ответить
Мне больше понравился ответ Абдрыстовича на этот же вопрос. Честно и откровенно.
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08.01.2024 17:58 Ответить
Ну такое себе. Как думаете чтобы сделало большинство мужского населения, если бы сто процентов знало что через несколько месяцев война и закроют границу?!
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08.01.2024 21:45 Ответить
І зараз намагається всіх, хто виїхав, повернути в Україну. І нехай люди сидять під обстрілами.
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08.01.2024 22:27 Ответить
так ти вже не молодий крокодил...
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08.01.2024 20:22 Ответить
- Во-первых, слово «крокодил» пишется через «о», а во-вторых, какой же вы молодой, если вам пятьдесят лет?

- А крокодилы живут триста лет, поэтому я ещё очень молод, - возразил Гена.
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08.01.2024 22:35 Ответить
Особливістю національного складу населення України є його багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення на території країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.
Мабудь тому.
А жлби е усюди, но тільки в Украіні "па приколу" дали ім владу.
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08.01.2024 18:03 Ответить
я за багатонаціональність. Але вважаю, дуже дивним, коли в Україні, де 78+% населення це етнічні українці, в реальній владі немає жодного українського представника. Стефанчука і Шмигаля до влади не відношу, бо в них обох разом узятих реальної влади менше, ніж в шостого замісника ермака.
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08.01.2024 18:31 Ответить
А чого ви дивуетесь? 73% граждан Украіни відали перевагу модій команді 95 кварталу Зеленського, під гаслом тілки не Порошенко. Так і отримали те за що голусовали.
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08.01.2024 18:43 Ответить
78% українців , а державою править нація яка має всього 0.2% Потрібно відзначити,що в число "багатонаціональності" входять і народності які мають чисельність в межах 10 чоловік. Думаю,що непотрібно показувати цифру--в межах 130 національностей,бо це самообман.
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08.01.2024 20:04 Ответить
Не пересмикуйте, не нація а особа. Ваша реторика уж дуже на кацапску схожа.
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08.01.2024 20:36 Ответить
Хлопчику пограйся в пісочниці. Коли дорослі обговорюють --дітки граються .
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08.01.2024 20:43 Ответить
Та з великим задовленям, тілки онуки не зрозуміють.
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08.01.2024 20:51 Ответить
Мабуть, в Україні навіть у нужниках квітне корупційна складова.
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08.01.2024 17:46 Ответить
Хто сумнівався.
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08.01.2024 17:55 Ответить
Закон то надряпали а я воно буде працювати не додумали.
Як і хто по яким критеріям буде обмежено придатних обстежувати і вірішувати придатність до війсковоі служби?
У місті, де розташовано наше районе ТЦК приблизно 150 000 мешанців, приблизно 20% це чоловіки призивного віку, це 1500 осіб на добу. Як вони будуть обробляти дані та кожному видавати якись довідки і відпрацьовати питання які буду виникати, за 20 дений срок?
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08.01.2024 17:56 Ответить
деякі експерти вважають, що цей закон не буде прийнятий, це залякування людей.
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08.01.2024 18:01 Ответить
А кто то наоборот, богатеет...
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08.01.2024 18:29 Ответить
Теж мені "біном Н'ютона"! Да корупційний ризик вже в тому, що на відкуп чиновнику залишать вибір : "Можу послати стрільцем "на нуль" мажора мордатого (ха-ха три рази), а можу діда 55-річного з села". Даю 10 з 10-ти, що пошлють діда з села, а з мажора "трішки грошенят" візьмуть під переляк...
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08.01.2024 18:49 Ответить
Короче: профільний комітет винесе в зал голосування отой кабміновський (насправді - умеровський) законопроект про мобілізацію, попри заперечення суміжних комітетів, соціального, антикорупційного, припустимо, ще й бюджетного і правоохороного... І винесе для того, щоб законопроект був провалений. А потім ЄрЗе з криком "а от така Верховна Рада все блокує" буде шукати ворогів в поразках України на фронті. Не виключено, що й звинуватять ще й Генштаб...

А насправді: саме ЄрЗе, його *ОПа мав би ініціювати цей законопроект і подавати до Верховної Ради ще рік тому, коли ***** розпочав свою мобілізацію орків...
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08.01.2024 18:53 Ответить
А де у нас відсутні корупційні ризики (дії)?
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08.01.2024 19:28 Ответить
СН намагаються любими шляхами завадити перемозі над рашкою На всіх етапах управління державою ,під різними відмазками , ідуть сн щоб здати Україну, послабити опі, зменшити озброєння, посіяти розбрат, паніку зневіру. Це план путіна, який був погоджений на самому високому рівні української влади.
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08.01.2024 19:53 Ответить
Головне відосиків, інтервʼю про законопроєкт про мобілізацію напиляти. Пафосно проафішували та вже декілька разів обіс… показали свою некомпетентність.
Спочатку зробіть, а потім говоріть, а не навпаки.

Сором, що ось такі (багато , що вже сприймається, як всі без виключення) очолили уряд.
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08.01.2024 20:07 Ответить
почався марафон добрих депутатів

я сподіваюсь, вони там ознайомлені з дедлайнами
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08.01.2024 20:20 Ответить
Знайшли саму суть Зе-закону!
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08.01.2024 22:26 Ответить
Та ну шо вони чешуть?! Яки ризики? Всі корупціонери вже давно повиїзджали з країни, вже ж всім казав лідор...
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08.01.2024 23:25 Ответить
Та не может быть такого....
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08.01.2024 23:33 Ответить
 
 