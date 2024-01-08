5 413 13
Взрыв раздался на железнодорожных путях у нефтебазы в российском Нижнем Тагиле, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях раздался взрыв вблизи нефтебазы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Взрыв раздался на железнодорожных путях рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле, а именно в районе станции Сан-Донато
"Взрывное устройство было закреплено под цистерной. Рядом было обнаружено еще одно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В то же время после этого движение поездов в Нижнем Тагиле было приостановлено. Отмечается, что сейчас там проводят "оперативные мероприятия" правоохранители.
Топ комментарии
+5 133133
показать весь комментарий08.01.2024 17:21
+4 kharkov1000
показать весь комментарий08.01.2024 17:39
+2 govtva
показать весь комментарий08.01.2024 17:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
(Цікавий факт: Царська Росія продала Аляску США, а гроші від продажу витратили на закупівлю обладнання для будівництва і роботи залізниць.)
Бо літаками танки, вагони зі снарядами та ракетами або цистерни з пальним сильно не навозишся. А от залізницею - легко.
Водночас контролювати всі залізниці... Тим більше, всі вагони... Всі підшипники на вагонах... - Навряд вдасться. Тож це відносно легка ціль, ураження якої може загальмувати воєнну логістику.
До речі, пальне (дизель, авіаційне пальне) для воєнної техніки - теж цікава ціль.