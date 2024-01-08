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Взрыв раздался на железнодорожных путях у нефтебазы в российском Нижнем Тагиле, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

крим,залізниця

В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях раздался взрыв вблизи нефтебазы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Взрыв раздался на железнодорожных путях рядом с нефтебазой в Нижнем Тагиле, а именно в районе станции Сан-Донато

"Взрывное устройство было закреплено под цистерной. Рядом было обнаружено еще одно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В то же время после этого движение поездов в Нижнем Тагиле было приостановлено. Отмечается, что сейчас там проводят "оперативные мероприятия" правоохранители.

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Топ комментарии
+5
Бомбила с Нижнего Тагила
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08.01.2024 17:21
+4
Знову "неповнолітні дагестанці"??))
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08.01.2024 17:39
+2
Там раньше была ментовская зона,так что это все оборотни в погонах сотворили,расстрелять всех.
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08.01.2024 17:28
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Бомбила с Нижнего Тагила
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08.01.2024 17:21 Ответить
Мабуть "бімбил" Верхний Тагил
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08.01.2024 19:50 Ответить
Чого це воно так раптом???
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08.01.2024 17:24 Ответить
Там раньше была ментовская зона,так что это все оборотни в погонах сотворили,расстрелять всех.
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08.01.2024 17:28 Ответить
Надо взять заложников с Сан-Донато и расстрелять.
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08.01.2024 17:29 Ответить
Знову "неповнолітні дагестанці"??))
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08.01.2024 17:39 Ответить
Тагі-і-і-іл!!!
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08.01.2024 18:22 Ответить
А может они просто "грелись"?)
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08.01.2024 18:22 Ответить
И продолжение
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08.01.2024 18:23 Ответить
Найкраще кацапам підійде грітись від палаючого літака
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08.01.2024 19:51 Ответить
Можна почати палити літаки. Палаючий літак виділяє багато тепла
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08.01.2024 22:55 Ответить
Залізниці - це ДУЖЕ важлива складова логістики в Росії.

(Цікавий факт: Царська Росія продала Аляску США, а гроші від продажу витратили на закупівлю обладнання для будівництва і роботи залізниць.)

Бо літаками танки, вагони зі снарядами та ракетами або цистерни з пальним сильно не навозишся. А от залізницею - легко.

Водночас контролювати всі залізниці... Тим більше, всі вагони... Всі підшипники на вагонах... - Навряд вдасться. Тож це відносно легка ціль, ураження якої може загальмувати воєнну логістику.

До речі, пальне (дизель, авіаційне пальне) для воєнної техніки - теж цікава ціль.
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09.01.2024 05:54 Ответить
 
 