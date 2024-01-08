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Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зсу,мобілізація

Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он представлен.

Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Комитет по социальной политике Верховной рады единогласно принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации:

  1. Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.
  2. Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Как отметил Алексей: "и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен".

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завитневич о законопроекте по мобилизации: Отдельные нормы претерпевают существенные изменения. Комитет примет финальное решение во вторник
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Топ комментарии
+24
ПРЕДЛАГАЮ СПРАВЕДЛИВЫЙ ЖРЕБИЙ.
На сцену говноквартала выходят орденоносцы Лысый с Пикаловым и формируют каждый по команде из мужской половины говноквартала. Кидают монету "орёл-решка". Орлы на фронт, решки пока кривляются дальше. Из зала по тому же принципу (но чёт-нечет) формируется к ним пополнение- чёт идёт с орлами, нечет остаётся ещё паржать. Или наоборот. А какая разница?
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08.01.2024 18:21
+12
Было бы справедливо посадить всех депутатов и чиновников, топ пенсионеров на минималку (у них все равно есть свои бизнесы) и сэкономленные деньги направить на зарплаты тем кто на нуле.
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08.01.2024 18:41
+11
1 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано авто дорожче 30 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
2 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано нерухомість дорожче 100 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
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08.01.2024 19:43
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Я так розумію,СН стануть на захист деяких верств населення і скажуть НІ це антиконституційно . Тупий ******** цирк від СН
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08.01.2024 18:18 Ответить
Краще би ці нероби у ВР , воювали , так як користі для країни від нуль 😕
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08.01.2024 18:18 Ответить
Від них нуль )
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08.01.2024 18:19 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ СПРАВЕДЛИВЫЙ ЖРЕБИЙ.
На сцену говноквартала выходят орденоносцы Лысый с Пикаловым и формируют каждый по команде из мужской половины говноквартала. Кидают монету "орёл-решка". Орлы на фронт, решки пока кривляются дальше. Из зала по тому же принципу (но чёт-нечет) формируется к ним пополнение- чёт идёт с орлами, нечет остаётся ещё паржать. Или наоборот. А какая разница?
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08.01.2024 18:21 Ответить
Идея, конечно, хорошая, но как-то, чересчур, гуманно, честно и предсказуемо... По справедливости, в программе полагается СЮРПРИЗ, а именно - после шоу, независимо от жеребьёвки, на выходе из зала, ВСЕХ участников, зрителей, администрацию и техперсонал должно ожидать вооружённое оцепление из ТЦК для отправки на фронт по ускоренной процедуре без медкомиссии, подготовки и гендерных предрассудков. Процесс должен сопровождаться весёлой музыкой, быдлячими шутками и транслироваться по Г+Г, как любит нарИд.... Но и это ещё не всё. Это, всего-лишь, презентация нового телепроекта "Последний герой" (в буквальном смысле).
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08.01.2024 21:19 Ответить
Може хтось і попадається " розовощікий", а у нашому містечку-всі після війни із різного роду пораненнями...
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08.01.2024 18:33 Ответить
То у вас виняток якийсь , або ви з них
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08.01.2024 18:36 Ответить
Випорожнився, тролику ?
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08.01.2024 18:40 Ответить
та ні, то сволота тягнисракова...
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08.01.2024 19:07 Ответить
Який ти не вихований😭
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08.01.2024 21:59 Ответить
Так , можеш нюхати😂😂😂
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08.01.2024 21:55 Ответить
Сусідського пенсіонера 63 років (поки ходив у лікарню) за пів години два рази зупиняли різні групи - по три людини на бусику(крім водія), різко тормозять вискакують і бігом напереріз. Розчарував людоловів, бо ходить в яскравій куртці з секонду і тому, мабуть, прийняли за молодшого. От виникає питання, скільки ж навчених, екіпірованих бійців та бусиків задіяно в цьому "сафарі" і скільки грошей та пального на це йде?
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08.01.2024 20:13 Ответить
Поки вони його ,,доопрацюють" ........
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08.01.2024 18:26 Ответить
війна скінчиться і приймуть..
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08.01.2024 18:32 Ответить
Як шо Гончаренко каже ...то це ЄС втрутився ...не на користь зеленим
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08.01.2024 18:33 Ответить
Было бы справедливо посадить всех депутатов и чиновников, топ пенсионеров на минималку (у них все равно есть свои бизнесы) и сэкономленные деньги направить на зарплаты тем кто на нуле.
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08.01.2024 18:41 Ответить
1. Цей закон стае « політичним фетишем» для влади. Вони будуть крутити їм як циган сонцем.

2. Але для воюючий Україні потрібні такі закони, які « нормалізують» відношення усього суспільства. Усі мають бути рівні перед Законом, а не відкупитися від него

Відсутність їх (це не тільки один) е загрозою для української Перемоги.
Треба діяти, а не турбуватися про свою «політичну долю».
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08.01.2024 18:51 Ответить
Короче: профільний комітет винесе в зал голосування отой кабміновський (насправді - умеровський) законопроект про мобілізацію, попри заперечення суміжних комітетів, соціального, антикорупційного, припустимо, ще й бюджетного і правоохороного... І винесе для того, щоб законопроект був провалений. А потім ЄрЗе з криком "а от така Верховна Рада все блокує" буде шукати ворогів в поразках України на фронті. Не виключено, що й звинуватять ще й Генштаб...

А насправді: саме ЄрЗе, його *ОПа мав би ініціювати цей законопроект і подавати до Верховної Ради ще рік тому, коли ***** розпочав свою мобілізацію орків...
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08.01.2024 18:55 Ответить
А зачем он вообще этот закон нужен ? Если из него убрали норму о сроке мобилизации ? Чисто шоб нагребать побольше ? Так и так вроде неплохо справляются, и без закона в бусы тащат.
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08.01.2024 19:02 Ответить
а что случилось? почему с 2014\2019 года "все нормально было", а тут - чего-то не так сразу? по-хорошему - менять нельзя (ну или это должно быть применимо "для будущих поколений"). конституцию\законы во время войны менять нельзя.
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08.01.2024 19:33 Ответить
1 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано авто дорожче 30 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
2 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано нерухомість дорожче 100 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
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08.01.2024 19:43 Ответить
МОБІЛІЗАЦІЯ,ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ,ЗАХИСТ ДЕРЖАВИ___ЦЕ ОБОВЯЗОК П--Р--Е---З---И--Д- Е--Н--Т---А!!!
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08.01.2024 20:07 Ответить
МЕНТІВ, ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ, МИТНИЦЮ Зе ВЛАДА ХОЧЕ ВІДМАЗАТИ ВІД ВІЙНИ.
Бо перщі ії охороняють, другі ії фінансують
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08.01.2024 21:49 Ответить
нація дебілів. на пятому році війни вибрали керманича "генерала з балалайкою" , носія мови окупанта, без досвіду держ. управління . на десятому році "керманич" не знає кого мобілізувати . починай з Баканова з 95 кварталу депутатів і т.д. війна на знищення нації до останньої особи живі будуть в ГУЛАЗі чи російських батальйонах ім Богдана Хмельницького - вже воюють. замість стану війни і організації оборони держави керманичі розказують про якісь порушення прав і свобод. ви право на життя не можете забезпечити про решту прав краще мовчіть і дійте поки ще не розстріляні.
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08.01.2024 22:20 Ответить
А что разве нет закона о мобилизации? Зачем этот цирк. Пытаются главными виновниками в собственных поражениях обычных людей. Тварюки.
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08.01.2024 22:57 Ответить
й так зелені тварі гратимуться у пінг-понг, аби нічого не приймати... це вже зрозуміло. от лише цікаво, до якого моменту їм вдаватиметься це робити?
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08.01.2024 23:52 Ответить
 
 