Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко

Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он представлен.

Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Комитет по социальной политике Верховной рады единогласно принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации:

Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов. Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.

Как отметил Алексей: "и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен".

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

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