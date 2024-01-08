Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко
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Комитет по социальной политике Верховной Рады Украины не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он представлен.
Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Комитет по социальной политике Верховной рады единогласно принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации:
- Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов.
- Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников.
Как отметил Алексей: "и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен".
Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
Топ комментарии
+24 ZoV KobZona
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+12 Сергей Середа
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+11 Muron
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На сцену говноквартала выходят орденоносцы Лысый с Пикаловым и формируют каждый по команде из мужской половины говноквартала. Кидают монету "орёл-решка". Орлы на фронт, решки пока кривляются дальше. Из зала по тому же принципу (но чёт-нечет) формируется к ним пополнение- чёт идёт с орлами, нечет остаётся ещё паржать. Или наоборот. А какая разница?
2. Але для воюючий Україні потрібні такі закони, які « нормалізують» відношення усього суспільства. Усі мають бути рівні перед Законом, а не відкупитися від него
Відсутність їх (це не тільки один) е загрозою для української Перемоги.
Треба діяти, а не турбуватися про свою «політичну долю».
А насправді: саме ЄрЗе, його *ОПа мав би ініціювати цей законопроект і подавати до Верховної Ради ще рік тому, коли ***** розпочав свою мобілізацію орків...
2 черга мобілізації- особи які придбали/зареєстровано нерухомість дорожче 100 тис дольців починаючи з 24.02.2022 р.
Бо перщі ії охороняють, другі ії фінансують