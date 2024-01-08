ГУР получило 100 гигабайт секретной информации о российском ВПК стоимостью 1,5 млрд долларов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о получении 100 гигабайт секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ").
Информация об этом появилась на официальном сайте ГУР, передает Цензор.НЕТ.
ООО "Специальный технологический центр" находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях производится военное оборудование и техника, используемая армией РФ в войне против Украины.
В ГУР сообщают, что указанное предприятие производит БПЛА "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другую военную продукцию.
"Массив передаваемой для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.д. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках. По предварительным оценкам стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов. Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества.
Пожалуйста, подождите...
Ось коментар від самого Карпенка:
https://youtu.be/t0IRjjxE2ck?si=0ve0g3wB1ytbGRqI
https://www.youtube.com/watch?v=t0IRjjxE2ck&ab_channel=VolodymyrZolkin
Япония, Тайвань и Республика Корея оказывают помощь Украине, осознавая, что исход войны в Украине может повлиять на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония уже предоставила 7,1 млрд долларов помощи, включая 2 млрд долларов прямой финансовой поддержки.
Европа предоставила Украине в два раза больше помощи, не связанной с обеспечением безопасности, чем США. Также, в ЕС зарегистрировано около 8 миллионов беженцев, для сравнения, США приняли около 250 000 украинских беженцев.
Слабый подход администрации Байдена к решению внешнеполитических кризисов стоит жизни украинцев и американских активов. Вместо этого стратегия должна заключаться в том, чтобы дать Украине ресурсы, необходимые ей для победы сейчас, и оказать максимальное давление на российскую экономику, чтобы положить конец этой войне.
Таймлайн:
2014-2017: После российской аннексии Крыма и оккупации части восточной Украины в 2014 году администрация Обамы и Байдена отказалась помочь Украине с летальным исходом, сигнализируя русским, что у них не хватит мужества противостоять их агрессии.
2017: Администрация Трампа прекратила политику умиротворения, предоставив Украине противотанковое оружие Javelin.
Июнь 2021 года: В июне 2021 года президент Байден приостановил пакет летальной военной помощи Украине, чтобы содействовать проведению саммита Байден-Путин в Женеве.
До 24 февраля 2022 года: Байден подтвердил Путину, что продолжит политику умиротворения, начатую при Обаме, отменив введенные Трампом санкции в отношении "Северного потока - 2".
24 февраля 2022 года: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Март 2022 года: Администрация Байдена наконец-то начинает вооружать украинцев.
Март 2022 года (продолжение): В том же месяце США отказались публично оказать политическую поддержку Польше в поставке всего парка самолетов МиГ-29, которые могли бы помочь Украине защитить свое небо.
Начало апреля 2022 года: Украина выиграла битву за Киев, превзойдя оценку администрации Байдена о том, что украинская столица упадет в течение трех дней.
Лето 2022 года: Российские войска переориентировали свое наступление на восток и юг Украины.
Июнь 2022 года: США объявили, что противокорабельные ракеты "Гарпун" американского производства будут отправлены в Украину. Артиллерийские ракетные комплексы (HIMARS) наконец-то прибыли в Украину. За ними последовали британские и немецкие реактивные системы залпового огня (РСЗО). Эти долгожданные системы позволили Украине остановить продвижение России на востоке и юге, а затем начать собственное контрнаступление.
Август 2022 года: Тегеран начал поставлять России беспилотники иранского производства, развязав разрушительную кампанию против гражданской инфраструктуры Украины. Тем временем администрация отказалась предоставить Украине более дальнобойные армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS).
Сентябрь 2022 года: Харьковская область была освобождена Украинскими войсками. Путин незаконно заявил об аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Ноябрь 2022 года: Первые две американские системы ПВО National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS), эффективные против авиационных, ракетных и беспилотных угроз, прибыли в Украину после нескольких месяцев российских ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре.
Январь 2023 года: Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине западные основные боевые танки. США также наконец согласились предоставить Украине бронемашины Bradley, что позволило разблокировать столь необходимые пожертвования аналогичных машин со стороны стран-партнеров.
Февраль 2023 года: США объявили, что отправят в Украину бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB).
Март 2023 года: Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (R-TX) и председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс (R-AL), а также член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (R-ID) и член сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер (R-MS) направили письмо президенту Байдену с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы. Эти боеприпасы, десятилетиями хранившиеся на складах США, могли бы стать важнейшим инструментом для победы над русскими.
Апрель 2023 года: Первая поставленная США система противоракетной обороны Patriot, впервые обещанная в декабре 2022 года, прибыла в Украину.
Май 2023 года: После более чем годового давления со стороны Конгресса, украинских чиновников и различных союзников по НАТО, включая Великобританию, Данию и Нидерланды, администрация Байдена наконец согласилась обучить украинских пилотов и предоставить им самолеты F-16, но не ранее 2024 года. Великобритания объявила, что отправит в Украину крылатые ракеты Storm Shadow, имеющие схожую дальность с американскими ATACMS. В июле Франция объявила, что предоставит свою собственную версию ракет большой дальности. Эти ракеты позволили Украине наносить удары по важным военным целям на оккупированной Россией территории глубоко за линией фронта. Эти поставки не вызвали значительной реакции со стороны России, однако администрация Байдена все равно отказалась предоставить ATACMS.
Июнь 2023 года: Украина начала свое долгожданное контрнаступление, не имея многих запрошенных систем вооружений, включая танки "Абрамс", кассетные боеприпасы, F-16, GLSDB и ATACMS. Задержки с поставками критически важных систем вооружения, сделанные Байденом, вынудили Украину отложить начало контрнаступления на несколько месяцев, дав российским солдатам время укрепить свои оборонительные позиции, которые Украине оказалось трудно прорвать.
Июль 2023 года: Администрация Байдена наконец-то одобрила передачу Украине кассетных боеприпасов.
Сентябрь 2023 года: Американские танки Abrams наконец-то прибыли в Украину - через шесть месяцев после прибытия первых немецких танков Leopard и более чем через три месяца после начала контрнаступления Украины.
Октябрь 2023 года: Варианты ракет малой дальности ATACMS дебютировали на поле боя, уничтожив множество российских вертолетов, базирующихся в Украине. Но предоставленный Украине вариант ATACMS имеет гораздо меньшую дальность, чем более дальнобойный вариант, к созданию которого призывала двухпартийная коалиция в Конгрессе (100 миль против 190 миль).
Республиканцы считают, что президент Байден должен представить Конгрессу план победы, включающий максимальное санкционное давление, перевод замороженных российских активов на Украину и предоставление Украине оружия, необходимого для победы, как можно скорее.
Але так, не треба було про це п-ти, хоча це робиться і для того, щоб заохочувати кацапських говнопатріотів здавати інформацію
Дивитися на огидну харю цинічного вбивці, що ще може бути огидніше.
"Особливо з урахуванням, що даний проект веде не він, а Карпенко." Це ваші слова.
Так що не "вертіть хвостом"
Журналістка Заровна наголошує: «Ні, це не моральні авторитети, не видатні персони **********. Це зірки, запалені кимось із корисливими цілями. Ким конкретно запалені - це ви вже думайте самостійно. Але саме такі псевдозірки - особи з кримінальним шлефом, зі скелетами в шафах, саме вони є найбільш вигідними як нашим внутрішнім, так і нашим зовнішнім ворогам».
Зазначимо, що Володимир Золкін визнав факт судимості за допомогою публікації у своєму телеграм-каналі, хоча спочатку заявляв, що не варто реагувати на закиди нікчем та «маячню».
Журналістка додає: блогер Золкін, який не є офіційним представником української влади, стверджує, що має вплив на формування списків на обмін полоненими. Якщо вірити Золкіну, він навіть має власний обмінний фонд. На відео, розміщеному Золкіним 14.03.23 на його сторінці у Фейсбуці, військовополонені, що стоять на колінах, говорять наступне: «Відео знімається для обмінного фонду Дмитра та Володимира», очевидно натякаючи на Золкіна та його приятеля Дмитра, який також бере участь у діях із полоненими.
11 липня 2010 близько 5 години ранку поряд із приміщенням розважального центру «Формула» по вул. Велика Кільцева, 2 в с. Петропавлівська Борщагівка Київської області між Золкіним та його приятелем з одного боку, та трьома хлопцями з іншого сталася сварка, яка переросла у бійку. Після закінчення бійки наймолодший учасник подій за наказом брата поїхав додому на таксі, інші ж двоє «опонентів» Золкіна пішли у напрямку АЗС «Лукойл», яка розташована неподалік. Тим часом Золкін вирішив наздогнати одного з учасників подій з метою помсти - а саме курсанта, який дозволив собі не погодитися із «вимогами» Золкіна. Наздогнавши опонентів за допомогою таксі, Золкін накинувся на курсанта Національної академії внутрішніх справ. Приятель Золкіна, маючи намір допомогти, незабаром прибіг на місце бійки, вирвавши дошку з дерев`яного піддону. Приятель потерпілого, побачивши людину з дошкою, втік. А Золкін разом зі своїм приятелем бив жертву кулаками та ногами по голові, поки та не вмерла. У процесі приятель Золкіна зламав дошку о потилицю вбитого, але Золкіна це не зупинило.
У подальшому молодший брат вбитого повідомив слідству, що Золкін почав сварку ще в клубі на дискотеці. Чіплявся до нього, до товариша та його старшого брата, розмовляючи з кожним окремо. При цьому Золкін називався міліціонером, вимагав речі, нишпорив по кишенях наймолодшого учасника та його приятеля під приводом пошуку нібито зниклого в якоїсь дівчини годинника. Почавши з молодшого, Золкін вдарив його ногою по руці, зламавши руку, та вимагав від юнака віддати йому телефон. Після цього зайнявся приятелем вбитого в подальшому курсанта: пред`явив посвідчення працівника міліції та, погрожуючи затриманням, запропонував «вийти та поговорити». Далі провів «обшук» особистих речей. Не знайшовши годинника, Золкін не припинив чіплятися до юнаків.
Три випадкових свідка трагедії - небайдужі громадяни, які не належали до сторін, що приймали участь в бійці, зіграли вирішальну роль у встановлення істини під час судового розгляду. Хоча слідство проводилося формально, покази спотворювалися, а на свідків чинився тиск. З оприлюднених матеріалів можна зробити висновок, що робота над встановленням картини злочину проводилася поверхово і формально, а правоохоронна система намагалася «відмазати» Володимира Золкіна.
Золкін повідомив суду, що в нього не було на меті вбивати людину, що він був «в афекті», та попросив його виправдати. Але свідки наполягали, а суд врешті-решт прийшов до висновку, що сталося зухвале вбивство, яке було скоєне за ініциативою Золкіна.
У листопаді 2014 року Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав Золкіна виним в умисному та зухвалому вбивстві. Володимира було засуджено до 14 років колонії, але відсидів він удвічі менше. Відбував покарання Золкін в Менській колонії, що призначена для колишніх правоохоронців.
Золкіна звільнили з органу міліції за його власним бажанням «заднім числом». Суду була представлена фейкова експертиза, в якій йшлося про те, що Золкін «був не в собі»: тобто діяв у стані афекту, а тому не має відповідати. Але суд не погодився, підкресливши, що задля афекту потрібна раптовість. А Золкін наздогнав свою жертву на значній відстані від місця початкової сварки та продовжив здійснення плану, метою якого була помста.
Золкіна достроково звільнили від покарання у січні 2017 року, тож судимість на сьогодні не погашена (погашення судимості можливе лише у січні 2025 року). Крім того, борг, визначений судом, наразі не закритий: Золкін не розрахувався з батьками убитого та з його молодшим братом за цивільними позовами про виплату компенсації моральної шкоди. Незважаючи на це, Золкін користується можливістю виїзду за кордон, хоча відноситься до чоловіків призовного віку, хоча в Україні діє воєнний стан та існує заборона на виїзд для чоловіків.
Вирок у справі ексміліціонера Золкіна також в реєстрі судових рішень (Золкін у ньому - ОСОБА 14).
Навряд, щоб серйозна розвідувальна установа розголошувала під час війни (та й не тільки) результати своєї діяльності.
Я нічого "не тягаю і не нюхаю", бо я не хамовита "сабачка гаварящая с Данбасса".
Крєпчал буданівський піар!
Особливо враховуючи те, що ймовірність реалізації отриманої інформації в Україні невисока, а Заходу вона не дуже й цікава через низький технологічний рівень цих виробів.
Технологічний рівень розвитку Росії не дозволяє виготовляти ******* зброю. Ця проблема тягнеться з часів СРСР, коли радянським спецслужбам доводилося красти критичні компоненти з країн демократичного табору.
Для цього під час "холодної війни" в західних країнах створили розгалужену агентурну мережу, яка викрадала передові розробки і технічну документацію.
Пройшли десятиліття, але "совкові" традиції живі, і Росія сьогодні постійно потрапляє в скандали, пов'язані з контрабандою оптики та мікроелектроніки.
Показово, що свою кар'єру путін починав у КДБ Дрездена - одному з ключових радянських вузлів для викрадення технологій. Диктатор абсолютно точно знає, як працюють контрабандні мережі, й активно ними користується.
В останні роки викрадення технологій набуло більших масштабів, ніж під час "холодної війни", вважають американські дослідники. Протягом 2013-2018 років у США затримали близько 3 тис осіб, причетних до контрабанди технологій.
Західний світ прагне позбавити агресора воєнних технологій, однак кримінальні структури викорінити значно важче, ніж просто ввести черговий пакет санкцій. Як працює контрабанда технологій у Росію та чи можна її побороти?
"Аналогов нєт", але начинка американська
Російська зброя катастрофічно залежна від імпортних компонентів.
Наприклад, ворог використовує ракети 9М727, здатні маневрувати на малій висоті та вражати ціль на дистанції до 500 км. Саме нею 16 березня окупанти обстріляли телевежу у Вінниці, після чого в місті та навколишніх ОТГ тимчасово припинилося мовлення телевізійних та радіоканалів.
Комп'ютер ракети швидко обробляє дані і витримує високі температури. Складається він з надміцних компонентів, які росіяни не вміють виробляти.
Спеціалісти з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) за уламками ракети встановили, що комп'ютер на 9М727 майже повністю зібраний з американської мікроелектроніки.
За словами воєнного оглядача Олександра Коваленка, гіперзвукова ракета "Кинджал", якою російські пропагандисти лякають НАТО, є повітряною модифікацією 9М727. Вона також складається з американських компонентів.
Їм закрили шлях в майбутнє: як ламають Росію технологічні санкції
Комп'ютер російського зенітно-ракетного комплексу ТОР-2М містить осцилятор (прилад для стабілізації напруги) британського виробництва, який також використовують у системі "Іскандер-М", ракетах "Калібр" та Х-101.
У звіті RUSI зазначається, що російський десантний літак ІЛ-76 містить 80 імпортних компонентів, які РФ не виготовляє. Навігаційна система "ГЛОНАСС", яку використовують для наведення ракет, не працювала б без імпортних мікросхем. Їх дефіцит гальмує серійне виробництво російських супутників.
Радіостанції "Акведук" містять компоненти зі США, Нідерландів, Кореї та Японії, а російські безпілотники - це взагалі збірна солянка компонентів з усього світу.
Широко відомий безпілотник "Орлан" містить GPS-модуль швейцарської компанії U-blox, стартер-генератор американської Texas Instruments Incorporated та польотний контролер франко-італійської STMicroelectronics.
У 2014 році західні країни обмежили продаж агресору військових технологій, тому окупанти постійно шукають нелегальні шляхи постачань.
Дістати за будь-яку ціну
До 24 лютого 2022 року росіяни користувалися санкційними лазівками, які дозволяли завозити деяке обладнання в обхід обмежень. Проте цього було замало, адже таким чином можна було отримувати далеко не всі компоненти.
Через це росіяни в найкращих традиціях "холодної війни" організували розгалужену контрабандну мережу по всьому світу. Останнє десятиліття їхні агенти регулярно потрапляють під приціл американської контррозвідки.
У 2015 році судили російського емігранта з Нью-Джерсі, який організував для армії РФ 2 тис нелегальних постачань мікроелектроніки на 65 млн дол.
Тоді ж у Сан-Франциско за незаконний експорт мікросхем у Росію на 60 млн дол затримали 65-річного росіянина. Через рік іншого агента засудили на десять років ув'язнення за контрабанду компонентів на 50 млн дол.
Дані американського Мін'юсту викривають слабкі місця російського ВПК. Наприклад, агентів не раз затримували за контрабанду тепловізійних прицілів та приладів нічного бачення. У Росії вони в дефіциті.
У 2014 році росіянина ув'язнили за контрабанду прицілів D-740 і тепловізійних камер Flir Tau 640, які ставлять на військові катери окупантів. У 2021 році п'ятьох людей звинуватили в організації схеми, за якою впродовж чотирьох років російські силові структури отримували десятки тепловізорів зі США.
Без "Армат", навігації та безпілотників: як санкції демілітаризують Росію
Це далеко не повний перелік справ, пов'язаних з контрабандою американських технологій в інтересах армії РФ. Нерозкритих злочинів значно більше. "Певен, що правоохоронні органи побачили лише верхівку айсберга", - сказав колишній заступник помічника міністра оборони США у справах Росії Майкл Карпентер.
Окупанти крадуть технології не тільки в США. У Німеччині за експорт верстатів подвійного призначення без експортної ліцензії затримали місцевого бізнесмена. Товар призначався для російського підприємства з виробництва ракетних комплексів.
У 2021 році СБУ завадила контрабанді технологій з України. Зловмисники намагалися відправити в Росію деталі для штурмової авіації.
Липові документи та союзні контрабандисти
США мають великий досвід експортного контролю, проте росіянам вдається його обходити. ЕП проаналізувала відомі випадки контрабанди електроніки та визначила, за якою схемою вона потрапляє до країни-агресора.
Крок 1: завербувати агента. З пошуком "своїх" людей Росія не має проблем. Військові технології купують натуралізовані емігранти або завербовані іноземці.
Крок 2: купити техніку. Якщо техніки потрібно небагато, агенти замовляють її в амер
Досвід у них є!
Генерал Кривонос о зраде и не только...🕊️🕊️🕊️