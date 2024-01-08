Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение депортированных Россией детей и Формулу мира
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский поблагодарил за посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Стороны обсудили дальнейшую координацию по этому направлению.
Собеседники подробно обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию предстоящего Глобального саммита мира. Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.
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Яка вона зараз?
Займись нареші ділом бовдур .
Радость и веселье!
Две собаки из ОП
Рядышком висели…
Носишся як дурень з писаною торбою!
Чим ти мотивуєш кацапів, щоб вони пішли з України?!
Може членом на роялі зіграєш і *****, вражений таким талантом, віддасть наказ про відступ?
Кацапи зарраз наступають, яки ти умови їм будеш ставити!
Но у нас перечень вопросов был намного шире:
- формула мира;
- влияние дронов на ход современной войны;
- типы ракет и дронов орков;
- рост цен;
- когда начнут писстить ТЦКашников;
- почему не повышают зарплаты;
- надо ли бежать еще за пивком или лучше сразу по водочке и хватит ли на это денег;
- о бабах;
- о сексе;
- о бабах.
Мы более плодотворно поработали.