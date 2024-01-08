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дети (6022) Зеленский (16555) Катар (114) Формула мира (34)

Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение депортированных Россией детей и Формулу мира

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил за посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Стороны обсудили дальнейшую координацию по этому направлению.

Собеседники подробно обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию предстоящего Глобального саммита мира. Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.

Читайте также: Зеленский обсудил с премьером Британии Сунаком усиление ПВО, гарантии безопасности и "формулу мира"
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Топ комментарии
+8
Створюється враження імітації бурхливої діяльності, з якої користі 0.
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08.01.2024 19:10
+8
Срати хотіли усі на твою "формулу". Тупорилий ішак носиться з тою хєрнею вже другий рік, а толку 0 цілих , 0 десятих. Безтолкове чмо імітує "бурхливу діяльність" та засерає голови люду.
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08.01.2024 19:25
+7
Мир = ЯЗ, не твоя усрата формула.
Займись нареші ділом бовдур .
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08.01.2024 19:17
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08.01.2024 19:08 Ответить
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08.01.2024 19:33 Ответить
Цікаво було б побачити цю формулу 2024.
Яка вона зараз?
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08.01.2024 19:10 Ответить
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08.01.2024 19:25 Ответить
це в вас формула яйця по 17
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08.01.2024 19:34 Ответить
Створюється враження імітації бурхливої діяльності, з якої користі 0.
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08.01.2024 19:10 Ответить
І що? Є результат обговорення? Чи важливий лише шлях?
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08.01.2024 19:12 Ответить
шлях з пляжів Катару на пляжі в Дубаях. Чювак вам в інтерв'ю дав зрозуміти, що він устав від війни. Дайте відпочить.
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08.01.2024 19:44 Ответить
Мир = ЯЗ, не твоя усрата формула.
Займись нареші ділом бовдур .
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08.01.2024 19:17 Ответить
То Оман, то Катар....., що він там треться... !?
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08.01.2024 19:18 Ответить
Запасний аеродром готує для себе з єрмаком?
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08.01.2024 19:22 Ответить
Срати хотіли усі на твою "формулу". Тупорилий ішак носиться з тою хєрнею вже другий рік, а толку 0 цілих , 0 десятих. Безтолкове чмо імітує "бурхливу діяльність" та засерає голови люду.
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08.01.2024 19:25 Ответить
Там податкова система дуже проста корпоративний 10% тільки для підприємців , немає податку на дохід з зарплатні громадян ,немає ПДВ.
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08.01.2024 19:42 Ответить
також немає держпошлін та гербових зборів як у нас.
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08.01.2024 19:44 Ответить
Можна ще з Тайландом обговорити. І з ОАЕ. І ... де там ще курорти, які ніяким боком і ні на що не впливають?
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08.01.2024 19:43 Ответить
Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!

Радость и веселье!

Две собаки из ОП

Рядышком висели…
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08.01.2024 19:43 Ответить
а зеленого пі...ора вперто тягне в оманські краї... підозрюю, що разом із дєрьмачілай та "дімай-алєгам" готують запасний аеродром...
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08.01.2024 19:45 Ответить
А у формулі миру, можна касапа ще навпіл поділити..
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08.01.2024 19:46 Ответить
Яка к бісу «формула миру» і що ти з нею будеш робити?
Носишся як дурень з писаною торбою!
Чим ти мотивуєш кацапів, щоб вони пішли з України?!
Може членом на роялі зіграєш і *****, вражений таким талантом, віддасть наказ про відступ?
Кацапи зарраз наступають, яки ти умови їм будеш ставити!
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08.01.2024 21:55 Ответить
З терористами (а катар це крїна терорист) перемови не ведуть !!!
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08.01.2024 22:03 Ответить
почему детей вовремя не эвакуировали, кто конкретно в этом виноват и как заставить власть отвечать за свои преступления?
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08.01.2024 22:33 Ответить
Емір сарако... Скидаю перед ним капелюха: витерпіти ту-во істоту з її потоками свідомості та не придушити її - то треба мати сталеві нерви і таку ж волю.
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09.01.2024 01:21 Ответить
молодец ,всё верно.
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09.01.2024 08:37 Ответить
я тоже вчера с Ахмедом из Сирии посидел за бокалом пива и тоже обсуждали.

Но у нас перечень вопросов был намного шире:
- формула мира;
- влияние дронов на ход современной войны;
- типы ракет и дронов орков;
- рост цен;
- когда начнут писстить ТЦКашников;
- почему не повышают зарплаты;
- надо ли бежать еще за пивком или лучше сразу по водочке и хватит ли на это денег;
- о бабах;
- о сексе;
- о бабах.

Мы более плодотворно поработали.
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09.01.2024 09:23 Ответить
 
 