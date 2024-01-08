Союзники не просили Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны, - Кулеба
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Союзники не просили Украину о проведении переговоров с РФ о замораживании войны
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наши союзники не просили нас вести переговоры с Россией о заморозке войны ни когда мы сидели с делегациями, ни на встречах за закрытыми дверями в сокращенном формате. Это не то, что кто-либо может осмелиться выложить на стол в качестве опции. Все остальное — просто шум", - сказал Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais.
Министр подчеркнул, что бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая - проиграть, и российская агрессия против Украины - это именно такая война. "Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть направлено на достижение этой цели", - заявил Кулеба.
"Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагает замороженный конфликт, утверждают, что действуют в интересах Украины и мира, но на самом деле они помогают Путину и игнорируют то, чем является сегодняшняя Россия. В период с 2014 по 2022 год мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией, это уже был де-факто замороженный конфликт. Мы объявили и установили 20 соглашений о прекращении огня, все из них были нарушены Россией, а бесконечные переговоры закончились крупномасштабным вторжением Путина", - напомнил глава МИД.
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Тому цей аргумент фуфло.
а в Україні стелять бруківку
всі, *****, стелять бруківку!!!!
зараз, сьогодня!!!!
5 км від Києва, в Гатному, ****, 1,5км тротуара ро*****!!
є у когось сумніви, що буде з нами,
через рік примирення????
у мене нема!!!!!
нас зрівняють з землею
правда, боюсь, що через рік земля вже буде не наша
і україна в наступному році стане суцільним Бахмутом чи Маріуполем....
вклюсно з Києвом та Львовом.
а ми налагодили лінії по виготовленнб ьруківки.
було кб Луч і те розкуярили!!!
от ТОМУ!!!!!
Почитай коментарі.
На які союзні угоди він посилається?
Оце я розумію-потужний ухилянт дипломатичного фронту
З таким "сосноводом" військові союзи Україні навіть у довготерміновій перспективі не світять.
Камишин же сказав, що в Україні потужно розвиваються танкова та ракетна програми. Виробництва танків та ракет в їх межах від початку не планувалося, але самі програми розвиваються ПОТУЖНО!