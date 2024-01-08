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Союзники не просили Украину вести переговоры с Россией о замораживании войны, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кулеба

Союзники не просили Украину о проведении переговоров с РФ о замораживании войны

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наши союзники не просили нас вести переговоры с Россией о заморозке войны ни когда мы сидели с делегациями, ни на встречах за закрытыми дверями в сокращенном формате. Это не то, что кто-либо может осмелиться выложить на стол в качестве опции. Все остальное — просто шум", - сказал Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais.

Министр подчеркнул, что бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая - проиграть, и российская агрессия против Украины - это именно такая война. "Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть направлено на достижение этой цели", - заявил Кулеба.

"Путин не хочет ни замороженного конфликта, ни мира. Те, кто предлагает замороженный конфликт, утверждают, что действуют в интересах Украины и мира, но на самом деле они помогают Путину и игнорируют то, чем является сегодняшняя Россия. В период с 2014 по 2022 год мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией, это уже был де-факто замороженный конфликт. Мы объявили и установили 20 соглашений о прекращении огня, все из них были нарушены Россией, а бесконечные переговоры закончились крупномасштабным вторжением Путина", - напомнил глава МИД.

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Топ комментарии
+10
питання в томк, чи піде на це путін і як використати час, поки буде перемир'я. Якщо знову будувати дороги, красти і проводити концерти, то це лише відтягне кінець.
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08.01.2024 19:45
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Союзники і не можуть просити про таке, на відміну від Орбана, Трампа, Ердогана тощо.
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08.01.2024 19:37 Ответить
питання в томк, чи піде на це путін і як використати час, поки буде перемир'я. Якщо знову будувати дороги, красти і проводити концерти, то це лише відтягне кінець.
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08.01.2024 19:45 Ответить
Ви - якісь мрійники. Москалі не збираються нічого заморожувати
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08.01.2024 20:23 Ответить
У цьому основна проблема. Але попереду вибори у них. Є шанс, хоча і мізерний звичайно.
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08.01.2024 20:52 Ответить
Це ви якийсь стендап пишете чи шо? "Вибори" 🤡
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08.01.2024 21:54 Ответить
Я думаю, що укладення миру і повернення 300 тисяч мобілізованих орків додому перед "виборами", цілком можливо.
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08.01.2024 21:58 Ответить
Які гарантії миру з боку росії ви бачите, крім демілітарізації росії?
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08.01.2024 22:00 Ответить
Ті що були в 2014-2022 роках. Коли Київ не бомбили.
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08.01.2024 22:04 Ответить
Вони виявилися непрацюючими в 2022 році, не підходить.
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08.01.2024 22:06 Ответить
і що ви пропонуєте щоб Україна віддала за фейкові угоди, які порушать щє не раз, тобто щє не раз розпочнуть повномасштабні війни?
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08.01.2024 22:15 Ответить
Лєнін в 2018? Вас ніяк не засмучує, що угода фейкова і наступна повномасштабна війна почнеться одразу після її підписання?
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08.01.2024 22:21 Ответить
срср тут ні до чого
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08.01.2024 22:30 Ответить
в 2018 не було ні лєніна, ні срср, тримайте, це у вас з кишені випало:💊💊💊
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08.01.2024 22:32 Ответить
Правду кажу, не було вже) він навіть до XXI сторіччя не дожив...
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08.01.2024 22:34 Ответить
Лєнін розвʼязав повномасштабну війну проти Украіни, спочатку захопивши Харків. Він був агресором і він загарбав, а не віддавав.
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08.01.2024 22:40 Ответить
в яку щє імперію? Лєнін не мав відношення до російської імперії. Мова про Першу радянсько-українську війну.
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08.01.2024 22:46 Ответить
Вони не могли повертати те, що їм ніколи не належало. Лєнін пішов повномасштабною війною на Україну і окупував її.
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08.01.2024 22:49 Ответить
Лєнін не мав відношення до російської імперії.
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08.01.2024 22:51 Ответить
Тому що він пішов повномасштабною війною і окупував Україну в результаті бойових дій.
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08.01.2024 22:53 Ответить
100%
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08.01.2024 22:54 Ответить
Ну тобто, це не "дрібний конфлікт", це Перша радянсько-українська війна.
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08.01.2024 22:54 Ответить
Розмір конфлікта не співвідношенням втрат вимірюється, а масштабом окупації. Це була повномасштабна війна.
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08.01.2024 22:59 Ответить
Точніше, просто Радянсько-українська війна
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08.01.2024 22:58 Ответить
То прикол в мавзолеї лежить, воно не дихає)
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08.01.2024 22:35 Ответить
Якщо згадувати часи, коли гарантії взагалі хоч якось працювали, то це точно до 2014 буде, не пізніше.
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08.01.2024 22:10 Ответить
Вибори кого, когось з путіних? Точно дебіл…
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08.01.2024 21:57 Ответить
Він і так нормально використовує час під час війни. ВПК спокійно собі працює. Різниці ніякої немає.
Тому цей аргумент фуфло.
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08.01.2024 19:52 Ответить
Дурня! Постійні втрати, як людей, так й техніки. Через втрати вони змушені кидати в бій слабопідготовлених солдатів й офіцерів, а це неможливість побудувати потужну професійну армію, яка зможе виконувати серйозні задачі, а не тільки тупі м"ясні штурми одного місця на протязі багатьох місяців. Це все в загальному послаблює рашку на світовій політичній арені. Тобто, в цілому, путіну потрібна пауза, але він пішов ва-банк у надії задавити Україну вже й зараз, змусити її капутулювати. Тим паче, йому чудово відомі настрої українців, які вже починають волати про перемир"я.
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08.01.2024 20:54 Ответить
Ти зробив висновок по рашці, я не погодився й написав своє бачення по рашці. Про наші втрати, це до нашого МО звертайся.
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08.01.2024 23:18 Ответить
а не видно що ***** клепає ракети та бпла
а в Україні стелять бруківку
всі, *****, стелять бруківку!!!!
зараз, сьогодня!!!!
5 км від Києва, в Гатному, ****, 1,5км тротуара ро*****!!
є у когось сумніви, що буде з нами,
через рік примирення????
у мене нема!!!!!
нас зрівняють з землею
правда, боюсь, що через рік земля вже буде не наша
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08.01.2024 21:52 Ответить
"корейський варіант", це по Дніпру?🤡
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08.01.2024 22:13 Ответить
заморожений конфлікт на 1 рік...
і україна в наступному році стане суцільним Бахмутом чи Маріуполем....
вклюсно з Києвом та Львовом.
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08.01.2024 21:45 Ответить
Чому?
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08.01.2024 21:48 Ответить
Тому що москалі не можуть гарантувати припинення штурмів і обстрілів, ми це вже проходили.
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08.01.2024 21:55 Ответить
крім можливісті щось заморозити
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08.01.2024 22:04 Ответить
Вона втрачена.
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08.01.2024 22:17 Ответить
Ну зʼїздіть в Авдіївку, я вам мєгафон куплю, спробуєте заморозити.
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08.01.2024 22:22 Ответить
Давайте, я вас зустріну на вокзалі в будь-якому місті України, прийму в дар.
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08.01.2024 22:26 Ответить
Але кращє я вам скину посилання на банку для 47й мєхбригади
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08.01.2024 22:28 Ответить
тому що ***** налагодив виробництво та закупку ракет і бпла
а ми налагодили лінії по виготовленнб ьруківки.
було кб Луч і те розкуярили!!!
от ТОМУ!!!!!
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08.01.2024 21:56 Ответить
Ви найголовніше забули-300 млрд$ арештованих російських активів. Бо це дійсно Великий Куш!
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08.01.2024 19:52 Ответить
Хто тобі сказав, що кацапи хочуть якихось переговорів, ти розумово відсталий? Іх мета повне знищення українців, а ті що виживуть, поїдуть в товарняках до Сибіру, як колись. Тож прикрий свій писок
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08.01.2024 21:51 Ответить
Ти Маріуполь забув, а скільки зараз в Мелітополі проживає ветеранів ЗСУ чи учасників АТО, чи може там українські школи є? А ще Мелітополь і Херсон проголосували за приєднання к рашці, 98% при явці 99%. 😂 . Бачу ти зовсім дебіл.
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09.01.2024 07:20 Ответить
Тут питання не "навіщо перемовини", а "що може росія гарантувати на перемовинах?". Відповідь невтішна: росія не може нічого ні запропонувати на перемовинах, ні гарантувати.
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08.01.2024 20:26 Ответить
Тут провокатори кацапськи, злились в екстазі з нашими дегенератами, мирні угоди підписують…
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08.01.2024 21:53 Ответить
Та тут ще з літа почали Україною приторговувати.
Почитай коментарі.
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09.01.2024 03:28 Ответить
Заморозити?? Щоб ще наші онуки це переживали??
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08.01.2024 19:44 Ответить
В Києві в будівельному інституті тепер самі дівчата в групах. Хлопці майже всі виїхали.
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08.01.2024 19:57 Ответить
В якому, назву повну назви?
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08.01.2024 21:59 Ответить
Будівельний інститут ім. Поплавського)
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08.01.2024 22:08 Ответить
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08.01.2024 22:29 Ответить
Тіки хотів це написати. Ще небагато часу й ті хто поїхав ніколи не повернуться, а ті хто лишився загинуть. Й що далі?! Лишайте ті землі, будуйте оборону й робіть висновки, заради майбутнього.
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08.01.2024 19:59 Ответить
Які "ті землі"? Москалі всю Україну хочуть.
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08.01.2024 20:29 Ответить
Клоун ти, чи що? Вся індустрія у совку була закуплена за кордоном за зерно, відібране у українців. І із-за окупації недолугим совком вся ця індустрія згнила і була розворована до 90х років.
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08.01.2024 21:50 Ответить
В декого, навіть попри вік, досі встає на совок. Не дивуйся. Совок остаточно помре лише з ними.
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09.01.2024 03:32 Ответить
Може так і буде..
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08.01.2024 20:01 Ответить
Україна має союзників?
На які союзні угоди він посилається?
Оце я розумію-потужний ухилянт дипломатичного фронту
З таким "сосноводом" військові союзи Україні навіть у довготерміновій перспективі не світять.
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08.01.2024 19:50 Ответить
Скільки ви під час цих '200 раундів переговорів' збудували ракет, бомб, скільки міст ворога взяли на приціл, скільки км укріплень залели бетоном, скільки га мінних полей розгорнули? Невже аж 0? То чому дивуєтесь що хло напало?
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08.01.2024 19:51 Ответить
Дарма ви так.
Камишин же сказав, що в Україні потужно розвиваються танкова та ракетна програми. Виробництва танків та ракет в їх межах від початку не планувалося, але самі програми розвиваються ПОТУЖНО!
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08.01.2024 19:58 Ответить
Це ініціатива суто самої Зермачні.
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08.01.2024 22:22 Ответить
 
 