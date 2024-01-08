В течение суток произошло 55 боевых столкновений, враг 9 раз штурмовал плацдармы на левобережье Днепра, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 08.01.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются 684 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За сутки произошло 55 боевых столкновений.

Всего за сутки враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Заречье, Муравейник, Гремяч Черниговской области; Фотовиж, Товстодубово, Запсилье Сумской области; Веселое, Бочково, Бударки Харьковской области.

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На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоселовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника недалеко от Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Змиевка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.

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