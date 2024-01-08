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авиакатастрофа (1661) Иран (1557) МИД (6653) МАУ (327)

Украина, Швеция, Канада и Великобритания обратились в ІКАО по поводу сбитого Ираном самолета МАУ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мау

Министры иностранных дел Украины и еще трех стран совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ІКАО) против Ирана за использование оружия против гражданского самолета рейса PS752 авиакомпании "МАУ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-аккаунт Министерства иностранных дел Украины и официальный сайт министерства.

Министры Канады, Швеции, Украины и Соединенного Королевства заявили, что совместно инициировали рассмотрение спора в ІКАО против Исламской Республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение международно-правовых обязательств Ирана в соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция).

"4 года назад Иран сбил рейс 752 Международных авиалиний Украины, в результате которого погибли 176 человек, включая граждан и резидентов наших стран. В течение уже четырех лет Иран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбивание рейса PS752, несмотря на многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что имена осужденных за сбивание самолета МАУ в Иране до сих пор не названы.
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Розумію причини такої процедури, звичайно, та не можу позбутись асоціацій із спортлото.
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08.01.2024 20:03 Ответить
потужні санкції проти Ірану, які діють з 1979 року, вже скоро почнуть діяти
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08.01.2024 20:47 Ответить
Ответит Патрушев,если не застрелится!
***** уже сдох.
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09.01.2024 11:15 Ответить
А шо їм скажут - то була страшилка для Вови Оманської-Патрушевського періоду?
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08.01.2024 20:28 Ответить
Вже Бєня кришується ВІД ЕКСТРАДИЦІЇ ДО США тюрягою, вже МАУ немає...ТІЛЬКИ ЄРМАК І "НИНЄ ТАМ" РУЛИТЬ
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08.01.2024 20:32 Ответить
Якщо немає покарання, то злочинець продовжить свої дії. А що заборонили польоти іранських авіаліній? Чи проти Росії ввели нафтове ембарго? Ну то насипте їм солі на хвіст.
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08.01.2024 20:36 Ответить
Он ***** скільки горя вже приніс Україні і скільки ще принесе підор. І шо? Сидить в своєму бункері та омалажується гнида...
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08.01.2024 20:40 Ответить
цивілізований світ безсилий проти тираній, тим більш коли тиранії випускать айфони та тесли, продають газ і нафту
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08.01.2024 20:49 Ответить
3 июля 1988 года иранский Airbus A300, пролетая над Персидским заливом, был по ошибке идентифицирован крейсером ВМС США Vincennes как истребитель F-14 ВВС Ирана и сбит ракетой. Погибли 290 человек.

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09.01.2024 05:29 Ответить
 
 