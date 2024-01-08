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Шольц призвал ЕС активизировать поставки оружия Украине - запланированные сейчас слишком малы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие государства Евросоюза оказать большую поддержку Украине, назвав ту, которая уже запланирована, недостаточной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.

"Поставки оружия в Украину, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер считает, что Европа должна продемонстрировать, что она "тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и европейских ценностей".

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Он подчеркнул, что Германия сейчас является "самым сильным сторонником Украины после США" – на 2024-й предусмотрена поставка оружия и материалов от Берлина на сумму 8 млрд евро. Также есть "миллиарды" на гуманитарную и финансовую помощь, сказал канцлер.

"Однако одного вклада Германии будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины", – добавил он.
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Топ комментарии
+15
Але ж без Таурусів. От покидьок...
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08.01.2024 20:29
+11
Головне що закликав інших, це ж легше.
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08.01.2024 20:33
+9
Заклики це вже трохи краще, чим стурбованість) Але не набагато
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08.01.2024 20:35
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Але ж без Таурусів. От покидьок...
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08.01.2024 20:29 Ответить
Головне що закликав інших, це ж легше.
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08.01.2024 20:33 Ответить
Більш злитись треба від новин про полковника який 170 мільйонів вкрав, чи про дільців які 4 млрд вкрали з МО. Як всіх таких відправлять за грати, то може і Таурус швидше дадуть.
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09.01.2024 00:09 Ответить
Сьогодні ********** закликати геть усі.
Просто пошесть якась.
Закликаю не закликати!
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08.01.2024 20:31 Ответить
Заклики це вже трохи краще, чим стурбованість) Але не набагато
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08.01.2024 20:35 Ответить
В нас два види підтримки: закликаючі та стурбовані
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08.01.2024 20:35 Ответить
Ще є "глибоко занепокоєні"...
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08.01.2024 22:31 Ответить
Ще є влада яка під звуки цього всього - ворує як шалена. Треба давити на них через публічність, журналістів, можливо навіть за допомогою партнерів.
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09.01.2024 00:12 Ответить
сам себе закликав ? це якась маструбація !
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08.01.2024 20:35 Ответить
Дійсно , покидьок......
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08.01.2024 20:37 Ответить
а пам'ятаєш 5к касок? отож...
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08.01.2024 20:45 Ответить
Taurus? Та ні, це інше. Ліцемір с синдромом вини.
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08.01.2024 20:59 Ответить
Я не понимаю. Если условия Будапешта не соблюдены, Байден кинул украинцев с Ленд-лизом(пока не все поняли), то почему на 23й месяц вторжения на верхах до сих пор нет разговоров о восстановлении ЯО? Это нужно продвигать в том числе для всех остальных - условной Индонезии, Филлипин, саудиты, Япония, Египет.. да все. Никто же не в безопастности, всегда может напасть ядерная держава. Если быть чуть-чуть наглее, а не "ленд-лиз первого октября, ледн-лиз идет, ленд-лиз нам не НУЖОН", то и Ленд-лиз пойдет.
или же придется ждать январая 2025го, а до этого будут погибать лучшие из лучших.
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08.01.2024 21:01 Ответить
А хто вам сказав, що інші країни не працюють в напрямку набуття я/з? Після нападу рф на неядерну Україну всі домовленності нерозповсюдження поховано, міжнародне право зруйновано. Більше ніяких аргументів і непотрібно. Можна без зайвих заяв рухатися в цьому напрямку як робив Ізраїль.
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08.01.2024 21:27 Ответить
это не поможет запустить Ленд-лиз сейчас. я говорю о воздействии на woke администрацию Байдена и на власти ЕС, которые ведут себя даже хуже чем в 39.
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08.01.2024 22:43 Ответить
Наша влада офіційно не робила запиту зброї по лендлізу! Строк його дії вийшов і все на тому.
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09.01.2024 02:16 Ответить
Так покажи приклад, сам надай більше зброї, хоча б тих же Таурусів, чи систем ППО. Тим більше, що скоро в Німеччині вибори, і навряд чи самого переоберуть, втрачати немає чого особливо, як політику і державному діячу.
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08.01.2024 21:33 Ответить
Шольц ще та бабка зкликалка … покажи приклад насип таурасів…..
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08.01.2024 21:39 Ответить
Тауруси не дає, але ж 8 млрд, також дуже гарний вклад.
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08.01.2024 22:01 Ответить
Шо, Штоля, Анька за машонку тримае?
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08.01.2024 22:19 Ответить
Да толку с тех призывов? Если бы например он был самый главный магистр в масонстве, может его и послушали. А так...
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08.01.2024 22:25 Ответить
Як вирішити теорему Шольца, в якій відомо все, а результату немає?
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08.01.2024 22:35 Ответить
Значить цього року німці планують імпортувати з РФ ще більше сировини.
Дуже зручна та високоморальна позиція: нам потрібно ще більше газу від РФ, щоб виробляти більше зброї для ЗСУ.
А те, що за сировину вони кацам платять 200 млрд, а зброї надають на 5 млрд-та то дріб'язок
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08.01.2024 22:40 Ответить
Інколи мені здається. що наше суспільство невиліковно хворе невдячністю. Він каже що на наступний рік заплановано надати допомоги на 8млрд євро, а найбільше лайків отримує коментар, де його називають покидьком...
Приклад нашого президента з Вільнюським самітом вас нічого не вчить?
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08.01.2024 22:47 Ответить
Допомога має бути результативною, а не для галочки. Це в разі, звичайно, якщо хочуть досягнути того результату. Але вже видно що бажання немає.
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08.01.2024 23:10 Ответить
8 млрд лише від однієї країни - це далеко не галочка. Нічого їм не мішало висловити звичайне занепокоєння і вислати на кілька мільйонів гуманітарки -
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09.01.2024 08:53 Ответить
Отключите этому Штольцу карту Сбербанка!

А ще краше гоните этого пустозвона в дупу!
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09.01.2024 05:33 Ответить
 
 