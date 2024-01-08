Шольц призвал ЕС активизировать поставки оружия Украине - запланированные сейчас слишком малы

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие государства Евросоюза оказать большую поддержку Украине, назвав ту, которая уже запланирована, недостаточной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине.

"Поставки оружия в Украину, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", – сказал Шольц.

Немецкий канцлер считает, что Европа должна продемонстрировать, что она "тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и европейских ценностей".

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Он подчеркнул, что Германия сейчас является "самым сильным сторонником Украины после США" – на 2024-й предусмотрена поставка оружия и материалов от Берлина на сумму 8 млрд евро. Также есть "миллиарды" на гуманитарную и финансовую помощь, сказал канцлер.

"Однако одного вклада Германии будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины", – добавил он.