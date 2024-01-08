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Новости Война в Украине
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обстрел (20205) Сумская область (1846)

В течение 8 января россияне из дронов и минометов 18 раз обстреляли Сумщину, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,сумська

В течение дня российская армия совершила 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв из минометов, артиллерии и использование FPV дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

Как отмечается, обстрелам подверглись:

- Середино-будская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).

- Краснопольская громада: совершены минометные обстрелы (21 взрыв), артобстрел (1 взрыв) и удар двумя FPV дронами (2 взрыва).

- Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

- Миропольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.

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- Шалыгинская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

- Великописаревская громада: враг ударил из минометов (12 взрывов).

- Белопольская громада: произведен артиллерийский обстрел (1 взрыв).

- Юношеская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
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Росія готується до великої війни на усьому пострадянському просторі, а може й до війни з цивілізованим світом. У такій великій війні, яка рано чи пізно призведе до тотальної мобілізації у РФ, не потрібні мовчуни та виконавці різних "заєк". Потрібні ті, хто буде співати про війну і смерть. Співати з ентузіазмом.
https://espreso.tv/article-rosiyskomu-rezhimu-kirkorovi-ta-loliti-vzhe-nepotribni-kolonka-vitaliya-portnikova
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08.01.2024 21:42 Ответить
 
 