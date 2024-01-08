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Великобритания (4261) пособие (588) Уоллес (180)

Уоллес призывает министра обороны Британии ускорить темпы оказания военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

воллес

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Великобритания рискует "отстать" в своей военной поддержке Украины, поскольку министры еще не объявили бюджет военной помощи на 2024-2025 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В материале издания говорится, что бывший министр сообщил парламенту, что он официально попросил от 2,3 миллиарда фунтов стерлингов – нынешнего годового уровня – до 2,6 миллиарда фунтов стерлингов финансирования для Украины в июне до того, как он покинул правительство, но с тех пор не было сделано ни одного объявления.

"Планировщикам в департаменте Минобороны нужно время, как и украинцам, чтобы привыкнуть. Если мы не начнем делать это объявление в ближайшее время, мы отстанем от многих наших европейских коллег, уже обогнавших нас своей поддержкой", - цитирует Воллеса The Guardian.

Нынешний Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался назвать точную цифру объема военной помощи, однако заверил, что Уоллес "не будет разочарован, и ему не нужно будет ждать слишком долго".

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Теневой секретарь лейбористов по обороне Джон Хили также поднял этот вопрос, заметив, что "текущее финансирование военной помощи со стороны Великобритании заканчивается за считанные недели". Он сказал, что публично обращался с просьбой о выделении новых средств в ноябре.

Шеппс подчеркнул, что обязательства перед Киевом рассчитаны до апреля, и им не угрожает опасность окончания.

Британия уже два года подряд оказывает Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов. Однако если финансирование этого года было объявлено заблаговременно за шесть месяцев, то бюджет на следующий год еще не утвержден.

Напомним, ранее четыре экс-министра обороны Великобритании призвали правительство поторопиться с оглашением помощи Украине на 2024 год.

А глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Британия в 2024 году планирует сохранить помощь Украине на прежнем уровне.
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Топ комментарии
+11
ЗЄлєнскій про Воллеса: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую»
курва ти ЗЄльочка, рафінадна !



Український народ ЩИРО дякує серу Бену Волесу !

.
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08.01.2024 23:03
+7
Верните Джонсона
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08.01.2024 22:58
+4
Не талибы, а хамас. Не из ржавой, а из новой. И эти ракеты летят "куда-то туда" без шанса попасть по конкретной цели. И они все фанатики, а у нас на Южмаше и других предприятиях полно российской агентуры, саботирующей все, что можно.
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08.01.2024 23:14
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Верните Джонсона
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08.01.2024 22:58 Ответить
Воллес где Сапсан?)) Кто наживается на войне? Воллес, кто сдал Крымнаш?
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08.01.2024 22:59 Ответить
Талибы ракеты делают из куска ржавой водопроводной трубы. У них нет ни Южмаша (разработчик Р-36М), ни КБ Луч, ни КБ Хартрон. У них ничего этого нет, а ракеты есть. У нас всё это есть, а ракет, на конец 2-го года войны, почему- то нет.
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08.01.2024 23:10 Ответить
Не талибы, а хамас. Не из ржавой, а из новой. И эти ракеты летят "куда-то туда" без шанса попасть по конкретной цели. И они все фанатики, а у нас на Южмаше и других предприятиях полно российской агентуры, саботирующей все, что можно.
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08.01.2024 23:14 Ответить
Был сюжет, Израиль им воду провел в сектор газа, а они трубу эту выкопали и на ракеты пустили. Движок там тоже простой- смесь селитры и сахара. Вот с тротилом сложнее, я хз, из чего его можно сделать.
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08.01.2024 23:21 Ответить
Смесь селитры и сахара - это скорее всего не движок, а взрывчатая смесь. Это ведь почти порох.
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08.01.2024 23:24 Ответить
Караме́льное то́пливо - твёрдое ракетное топливо, относящееся к смесевым топливам с органической связкой. Названо так из-за внешнего вида и использования в его составе калийной селитры (KNO3)в качестве окислителя и сахара, иногда сорбита в качестве восстановителя.
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08.01.2024 23:26 Ответить
Справедливости ради стоит сказать что хамаские ракеты это говно и палки аля петарды,град по сравнению с ними меготочная вундервафля)
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08.01.2024 23:25 Ответить
Наши и такие не могут сделать. На 2-й год войны. Фин. помощь разворовывают, а оружие ждут на халяву. Которым по кацапской территории бить не разрешают. И которого все меньше дают.
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08.01.2024 23:36 Ответить
Так і цілі в наших, мабуть, не Белгород наобум обстрілювать, бо таке вирогідно нам тількі зашкодить із-за позиціі партнерів(але хто зна, може і нічого не буде, треба по троху бомбить і дивитись як реагують). Але все одно, війну виграти це вряд чи допоможе як на мене.

Тут Бутусов нещодавно дві статті викладав про проблеми виробу мінометних мін, друга стаття пояснює, що не проблема робити металічні каркаси для мін (і мабуть ракет), а с дефіцитом підривачів і ще чогось, і тут вже треба тількі будувати завод в Украіні за кількасот мільонів долларів і на це треба рік. Сподіваюсь, авжеж, що його таки почнуть будувати і буде ППО щоб захищати і будівництво і потім. Це можливо, але і не так просто як здається.

А ось те що крадуть, такі новини навіть слів немає коментувати раціонально.
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08.01.2024 23:59 Ответить
ЗЄлєнскій про Воллеса: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую»
курва ти ЗЄльочка, рафінадна !



Український народ ЩИРО дякує серу Бену Волесу !

.
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08.01.2024 23:03 Ответить
Бен, а чого ж не ти??
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08.01.2024 23:09 Ответить
Воллес, где Джонсон!?
Джонсон, где Воллес!?
П.С.
Генсека НАТО искали!?
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08.01.2024 23:14 Ответить
Дякуємо, Сер.
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08.01.2024 23:24 Ответить
Фактично цей бидло-стайл став мейнстримом - дивитися чи зможе поранена Україна відбиватися самотужки. Бо ясен пень вона переможе, якщо її озброїти, але кому з глядачів це цікаво?
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08.01.2024 23:54 Ответить
воллес этот тот который неамазон? какой мудрый стал!
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09.01.2024 00:10 Ответить
Волес- це наш таємний посол,
за мість пристайка?
Бо Норвегія тепер ближча по грошам?
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09.01.2024 05:32 Ответить
 
 