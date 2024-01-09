РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17114 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
21 263 67
опрос (2620) телевидение (855) марафон (96) ЧЕСНО (89)

Рух "Чесно" опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к актуальности телемарафона. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Фонд "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой "Центр Разумкова" по заказу Рух ЧЕСНО с 8 по 15 декабря 2023 года провел социологическое исследование по поводу целесообразности телемарафона "Єдині новини".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации Рух ЧЕСНО.

Более 40% опрошенных полностью или преимущественно соглашаются с тезисом, что телемарафон "Єдині новини" утратил свою актуальность. Еще более 20% согласны с этим частично. До сих пор актуальным телемарафон считают только 10,4%. Также 15,3% опрошенных украинцев затруднились с ответом.

Рух Чесно опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к актуальности телемарафона 01

Также читайте: Украинцы устали от телемарафона "Єдині новини", - The New York Times

Среди представителей разных регионов мнения значительно не отличаются. Только на западе Украины заметно менее положительное отношение к формату.

Рух Чесно опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к актуальности телемарафона 02

Снижение внимания украинцев к телемарафону подтверждает и уменьшение доверия к "Єдині новини". Так по данным КМИС в декабре показатель доверия украинцев к марафону "Єдині новини" снизился до 43%.

В ЧЕСНО отметили, что, несмотря на результаты опросов, государство продолжает финансировать деятельность телемарафона и каналов, участвующих в совместном эфире. В 2024 году планируемые в госбюджете расходы на телемарафон составляют около 1 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия в своих рекомендациях напомнила украинским властям об отключенных телеканалах и призвала восстановить независимый медиаландшафт
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
Зачем такие витиеватые вопросы ? Чтоб завуалировать что ? Два вопроса должно быть- да или нет. Но тогда совсем другая картина будет, более неприглядная.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:38
+32
показать весь комментарий
08.01.2024 23:28
+30
показать весь комментарий
09.01.2024 00:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.01.2024 23:28 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 00:23 Ответить
"Взять бы топор,и всех зарубить"...
показать весь комментарий
08.01.2024 23:29 Ответить
Нет такой буквы в этом слове опции в этом опросе.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:39 Ответить
А просто не смотрите.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:50 Ответить
Ми і не дивимося, так в той дурмарафон такі кошти вкладуються, краще б дронів на фронт купили на них!
показать весь комментарий
09.01.2024 00:22 Ответить
Якби ж то не бюджетним коштом його крутили..
показать весь комментарий
09.01.2024 01:09 Ответить
Зачем такие витиеватые вопросы ? Чтоб завуалировать что ? Два вопроса должно быть- да или нет. Но тогда совсем другая картина будет, более неприглядная.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:38 Ответить
Интересно, как к Марафону относятся в стане противника, если почитать комментарии на Цензоре, то там им должны быть очень довольны, и даже показывать его в своих кабельных сетях.?
показать весь комментарий
09.01.2024 09:36 Ответить
Думаю, там не очень его любят, потому что их там в эфире справедливо называют оккупантами и террористами. Но этот победойобный формат уже всех достал. Плюс расходы на это всё.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:56 Ответить
Ти б хоча б по телемарафону мову вивчив, бо "картина вааще неприглядная".
показать весь комментарий
09.01.2024 14:39 Ответить
А ти гадаєш, що якщо ти вмiєш розмовляти вкраїнською, то вже досяг усього, i можна головою не думати ? Нi, зєлєботе, це так не працює.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:52 Ответить
О. так ти й людською мовою можеш? І навіщо ж тут гадив кацапською?
Тоді відповім - буде 50/50. Тепер плач.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:03 Ответить
Нi, зєлєботику, буде зовсiм iнший результат. Пicля якого плакати будеш ти i твоя зе- компанiя. I марафон твiй остогидлий прикриють нахєр.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:07 Ответить
Так ти ще й більше одного коменту українською можеш! А скажи, патріотик з американський прапором, чому, як тільки я натякаю на те, що тут потрібно писати українською, мене називають зелеботиком? Це у вас методичка така? Що ж ви ото за патріотики такі, що з вас кацапщину треба вичавлювати?
показать весь комментарий
09.01.2024 18:32 Ответить
Марафон как грамофон..
показать весь комментарий
08.01.2024 23:39 Ответить
Лайно для розумово відсталих
показать весь комментарий
08.01.2024 23:59 Ответить
Ну який би рух не був ,чи чесний, чи не дуже...довіряти їм ,це зробити себе самім
показать весь комментарий
08.01.2024 23:39 Ответить
Телемарафон ,це тотальна маніпуляція та брехня
показать весь комментарий
08.01.2024 23:40 Ответить
Це пропаганда.. Держава має право.. але Ми маємо право їх рівняти..
показать весь комментарий
08.01.2024 23:42 Ответить
Що це за опитування: " І погоджуюсь і не погоджуюсь"? Питати треба не "чи телемарафон "Єдині новини" втратив свою актуальність ", а чи потрібен він взагалі та ще за такі гроші.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:44 Ответить
В телемарафоні суцільний негатив, без нього краще не стане, ви вже давно на рівні такерів карлсонів працюєте. Тільки б насрать - відповідальності нуль.
показать весь комментарий
08.01.2024 23:45 Ответить
Вже задрав цей єдиний
показать весь комментарий
08.01.2024 23:46 Ответить
до речі, тих, хто досі вважаю бидломаратон актуальним, й тих, хто не визначився із відповіддю, у сумі прибл.25%. це прибл. стільки, скільки за зеленого ******** проголосувало у першому турі нещасних виборах 19-го року. цікаво, якась кореляція між цими цифрами існує ?
показать весь комментарий
08.01.2024 23:50 Ответить
Мабуть існує. Може це ті, що і досі слюні пускають на бубачьку. А в другому турі вже за нього голосували і ті, що "та хай уже клован, аби не Порошенко, хужє нє будєт"
показать весь комментарий
09.01.2024 00:07 Ответить
"ЗОВСІМ НЕ ПОГОДЖУЮСЯ!"
Бо актуальності у тому ЗелеМарафену не було з самого ПЕРШОГО ДНЯ його існування!
показать весь комментарий
09.01.2024 00:01 Ответить
"Телемарафон" - не той формат, який потрібен країні, воюючій з лютим ворогом за своє існування. Від нього нудить.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:02 Ответить
Підтримка телемарафону- це своєрідний дебілометр . Ще 60 % .

І хочу сказати , що з такою кількістю оленів країні буде довго та важко вибиратися з того гівна , якщо це взагалі можливо .

щО треба ще зробити Зеленому шапітолію , щоб до людей дійшло ? вже навіть не уявляю . Але ідотизм зелених не має дна - тому вірю - вони зможуть .
показать весь комментарий
09.01.2024 00:03 Ответить
«Телемарафон», це інструмент пропаганди, (необхідна річ в країні, яка воює), який швидко перетворився на інструмент піару зеленського та його команди.
Розраховувати на «телемарафон», як на джерело отримання, оперативної, достовірної і об'єктивної інформації, не варто.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:03 Ответить
Весь этот банкет ПРЕЗИДЕНТА ВОЛОДИ
За наши деньги!!!!
Вы только подумайте - Байден
Или Макрон
Или Шольц
Делают под себя МАРАФОН
За деньги американцев
Французов
Немцев
Не знаю - как немцы , они народ законопослушный
А вот американцы точно бы разнесли БЕЛЫЙ ДОМ
А французы сожгли бы Версаль - и не сомневайтесь....

показать весь комментарий
09.01.2024 00:04 Ответить
Версаль то за шо - музеї палить не мона.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:13 Ответить
Так у французов
Давняя традиция
Жечь или Версаль или Нортр- Дам
Когда на круассаны не хватает....
показать весь комментарий
09.01.2024 00:42 Ответить
Теперка у французів президент а не король чи імператор - такшо музеї палить не мона.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:49 Ответить
Ага! Побачите, що буде, коли протягом деякого часу попрезиденствує мадам Лєпен...
показать весь комментарий
09.01.2024 01:03 Ответить
Французи зараз не ті, тепер вони палять машини і грабують магазини
показать весь комментарий
09.01.2024 01:55 Ответить
Не вистачає ще двох пунктів опитування:

7. Що таке "Телемарафон" ?
8. Кто здєсь?
показать весь комментарий
09.01.2024 00:06 Ответить
Марафон це коли натовп кудись за щось біжить, а наші бовдури куди біжать?
показать весь комментарий
09.01.2024 00:26 Ответить
Хто куди.
показать весь комментарий
09.01.2024 05:15 Ответить
Може нарешті почнемо прислухатися до думки мешканців заходу України? Адже лише вони намагалися донести всім ще з 90-х, що війна з Росією неминуча, в той час, як решта вибирали вітренчих, кучм, добкіних та інших покидьків.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:37 Ответить
Завжди цікавило кого опитує центр разумкова та звідки бере свої дані. Опитувати вузьке коло дотичних до центру та поширювати як думку загалу. Разумкову потрібно вернутись в реальний світ, якщо ще не пізно.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:43 Ответить
Та все простіше - на папірці малюють цифірі, які їм замовляють. Отримують купу бабла. Відсотків 20 залишають собі, все інше повертають на офшори Зе.
показать весь комментарий
09.01.2024 01:14 Ответить
У всіх нас є чудовий вибір - гундосіки Кращебвтіка, Телешмарохвон... то-во можна дивитися або й не дивитися. Що не так?
Ну а гроші, котрі без тями і без міри вливають у ту-во гидоту, все рівно розіпхають по кишенях в рамках Крадівництва - Великого чи навіть Гігантського.
І нема на то ради.
показать весь комментарий
09.01.2024 01:10 Ответить
Я так розумію скоро так вибори будуть проводити один кандидат але ж добіса багато варіантів..
показать весь комментарий
09.01.2024 01:19 Ответить
Єдиний зєлупофон. Існує ще 10.4% максимально відбитих організмів.
показать весь комментарий
09.01.2024 01:28 Ответить
А чим "марафон" відрізняється від москальської пропаганди ? Ні чим,зроблено все під копірку в одній канторі
показать весь комментарий
09.01.2024 04:41 Ответить
На утримання ВР 980млн, на марафон 1 млрд.
Виходить вішання локшини з телевізора рівнозначно цінне з правниками майбутнього "гарного" життя суспільства.
Це все пояснює - обоє досягли мети.
Нічого не досягаючи, заробляють "непогані" гроші.
І що з трибуни, і що на камеру будуть щиро прикладати долоню і співати гімн.
показать весь комментарий
09.01.2024 05:27 Ответить
1 млрд. гривень на патякання - вражаюче!!!
показать весь комментарий
09.01.2024 05:37 Ответить
Через масові переїзди населення дані цього опитування спотворені.
показать весь комментарий
09.01.2024 06:10 Ответить
Воно, може, комусь не подобається, але... У школі теж у всіх однакові підручники. Ну, може, підручники, навіть, і різні, але... в усіх нормальних підручниках написано, що 2*2=4, хоч як би це однаково не було...

Але є інші підручники і інші школи - в сусідній країні. Там є різноманіття поглядів щодо деяких питань - особливо яскраво свідчить про це обговорення теми чи насправді Земля куля, а чи, може, Земля - плоска?..
Є там і інші теми, де "нє всьо так однозначно".
Хоча і там є інші теми, про які не може бути різних думок.

Це до чого все? - Це про те, що багато є людей, які знають... не дуже багато. І їм варто пояснювати деякі базові речі, які для інших, ніби, вже давно відомі і банальні. І підтримувати моральний дух людей теж варто. Не варто тільки цим зловживати. - Треба намагатися бути об'єктивними, триматися на боці істини.
показать весь комментарий
09.01.2024 06:18 Ответить
Зборище язикатих і таких що страждають нетриманням мовлення, - словесним проносом, - а між тим вибовкують ФСБ державні таємниці. То такий їхній "фронт"
показать весь комментарий
09.01.2024 06:31 Ответить
Офіційний державний канал має гарно фінансуватися і в повній мірі представляти офіційну точку зору з усіх питань які хвилюють суспільство. Під час війни мають працювати також інші канали, але там мають діяти певні цензурні обмеження. На жаль телевізор та радіо під час війни є найдоступнішими засобами отримання інформації. Монополія на інформаційному ринку веде до зловживань за принципом "жеріть що дають". Тому реакція на таке "нав'язливе одноманітне меню" у публіки негативна, а якість інформаційних матеріалів в умовах відсутності здорової конкуренції постійно знижується. Монопольні "єдині новини" вбивають журналістику як професію і перетворюють журналістів в пропагандистів влади, а "виступи" представників зеленої монокоаліції викликають депресію своєю безнадійною дурістю і "щенячим оптимізмом" безкарних корупціонерів.
показать весь комментарий
09.01.2024 07:15 Ответить
"марафон" це щось, що йде екстренно концентровано короткий час, те що було потрібно ну хай перший місяць, далі який плять марафон? на третьому році повномаштабної війни - марафон? ви серйозно плять? Це давно вже інструмент політичного впливу, цензури і витіснення опозиції.
показать весь комментарий
09.01.2024 07:29 Ответить
Телемарафет (жопи Зеленського).
Бєнемарафон (на каналах КалаМойського та інших ублюдочних олігархів).

Українське бидло за державний кошт фінансує канали Ахметова, Коломойського, Медведчука, Фірташа, Пінчука, Льовочкіна.
І нехай хоча б одна свиня, скаже мені тут, що це не їхні канали.
показать весь комментарий
09.01.2024 08:06 Ответить
Марафон своє завдання виконав:
1. Проукраїнські канали з ефіру прибрали;
2. Перемагали в нас, в основному, Зеленський, єрмак, ОП, пес Патрон;
3. Усі канали, які допомогли Зе і його команді прийти до влади, отримали державне фінансування.
В результаті Україна отримала величезну прірву між населенням та армією (про уряд, парламент взагалі немає мови), оскільки усі проблеми приховувалися і, відповідно, не вирішувалися. І тепер, коли необхідно набрати 500 000 новобранців, бажаючих немає
показать весь комментарий
09.01.2024 08:14 Ответить
неправда- если бы нормально спросили- то 99% ответили негативно
показать весь комментарий
09.01.2024 08:30 Ответить
Хлопці та ви шо! Крадівництва нема, гроші треба десь брати.
Нам без маоафона ніяк. Хоче дивиться, не хоче не дивиться. Ми його знімаємо не стількі для того щоб його і дивились, чесно кажучи.
показать весь комментарий
09.01.2024 08:34 Ответить
люди ******* надію.
показать весь комментарий
09.01.2024 08:39 Ответить
Цей марафон хай дивиттся зеленський зі своею лахудрою там його виличність підносять до неба,а якось буду дивитись ютуб.
показать весь комментарий
09.01.2024 11:53 Ответить
Ну, в первые дни большой войны, когда все из Киева разбегались, был смысл из разных каналов набрать редакцию круглосуточного вещания. Но когда орков от Киева отогнали и и народ стал возвращаться и каналы более-менее могли полноценно заработать - аот тогда актуальность и пропала.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:10 Ответить
 
 