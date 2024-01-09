Рух "Чесно" опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к актуальности телемарафона. ИНФОГРАФИКА

Фонд "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой "Центр Разумкова" по заказу Рух ЧЕСНО с 8 по 15 декабря 2023 года провел социологическое исследование по поводу целесообразности телемарафона "Єдині новини".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации Рух ЧЕСНО.

Более 40% опрошенных полностью или преимущественно соглашаются с тезисом, что телемарафон "Єдині новини" утратил свою актуальность. Еще более 20% согласны с этим частично. До сих пор актуальным телемарафон считают только 10,4%. Также 15,3% опрошенных украинцев затруднились с ответом.

Также читайте: Украинцы устали от телемарафона "Єдині новини", - The New York Times

Среди представителей разных регионов мнения значительно не отличаются. Только на западе Украины заметно менее положительное отношение к формату.

Снижение внимания украинцев к телемарафону подтверждает и уменьшение доверия к "Єдині новини". Так по данным КМИС в декабре показатель доверия украинцев к марафону "Єдині новини" снизился до 43%.

В ЧЕСНО отметили, что, несмотря на результаты опросов, государство продолжает финансировать деятельность телемарафона и каналов, участвующих в совместном эфире. В 2024 году планируемые в госбюджете расходы на телемарафон составляют около 1 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия в своих рекомендациях напомнила украинским властям об отключенных телеканалах и призвала восстановить независимый медиаландшафт