Рух "Чесно" опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к актуальности телемарафона. ИНФОГРАФИКА
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Фонд "Демократичні ініціативи" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой "Центр Разумкова" по заказу Рух ЧЕСНО с 8 по 15 декабря 2023 года провел социологическое исследование по поводу целесообразности телемарафона "Єдині новини".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации Рух ЧЕСНО.
Более 40% опрошенных полностью или преимущественно соглашаются с тезисом, что телемарафон "Єдині новини" утратил свою актуальность. Еще более 20% согласны с этим частично. До сих пор актуальным телемарафон считают только 10,4%. Также 15,3% опрошенных украинцев затруднились с ответом.
Среди представителей разных регионов мнения значительно не отличаются. Только на западе Украины заметно менее положительное отношение к формату.
Снижение внимания украинцев к телемарафону подтверждает и уменьшение доверия к "Єдині новини". Так по данным КМИС в декабре показатель доверия украинцев к марафону "Єдині новини" снизился до 43%.
В ЧЕСНО отметили, что, несмотря на результаты опросов, государство продолжает финансировать деятельность телемарафона и каналов, участвующих в совместном эфире. В 2024 году планируемые в госбюджете расходы на телемарафон составляют около 1 млрд гривен.
Пожалуйста, подождите...
буквы в этом словеопции в этом опросе.
Тоді відповім - буде 50/50. Тепер плач.
Бо актуальності у тому ЗелеМарафену не було з самого ПЕРШОГО ДНЯ його існування!
І хочу сказати , що з такою кількістю оленів країні буде довго та важко вибиратися з того гівна , якщо це взагалі можливо .
щО треба ще зробити Зеленому шапітолію , щоб до людей дійшло ? вже навіть не уявляю . Але ідотизм зелених не має дна - тому вірю - вони зможуть .
Розраховувати на «телемарафон», як на джерело отримання, оперативної, достовірної і об'єктивної інформації, не варто.
За наши деньги!!!!
Вы только подумайте - Байден
Или Макрон
Или Шольц
Делают под себя МАРАФОН
За деньги американцев
Французов
Немцев
Не знаю - как немцы , они народ законопослушный
А вот американцы точно бы разнесли БЕЛЫЙ ДОМ
А французы сожгли бы Версаль - и не сомневайтесь....
Давняя традиция
Жечь или Версаль или Нортр- Дам
Когда на круассаны не хватает....
7. Що таке "Телемарафон" ?
8. Кто здєсь?
Ну а гроші, котрі без тями і без міри вливають у ту-во гидоту, все рівно розіпхають по кишенях в рамках Крадівництва - Великого чи навіть Гігантського.
І нема на то ради.
Виходить вішання локшини з телевізора рівнозначно цінне з правниками майбутнього "гарного" життя суспільства.
Це все пояснює - обоє досягли мети.
Нічого не досягаючи, заробляють "непогані" гроші.
І що з трибуни, і що на камеру будуть щиро прикладати долоню і співати гімн.
Але є інші підручники і інші школи - в сусідній країні. Там є різноманіття поглядів щодо деяких питань - особливо яскраво свідчить про це обговорення теми чи насправді Земля куля, а чи, може, Земля - плоска?..
Є там і інші теми, де "нє всьо так однозначно".
Хоча і там є інші теми, про які не може бути різних думок.
Це до чого все? - Це про те, що багато є людей, які знають... не дуже багато. І їм варто пояснювати деякі базові речі, які для інших, ніби, вже давно відомі і банальні. І підтримувати моральний дух людей теж варто. Не варто тільки цим зловживати. - Треба намагатися бути об'єктивними, триматися на боці істини.
Бєнемарафон (на каналах КалаМойського та інших ублюдочних олігархів).
Українське бидло за державний кошт фінансує канали Ахметова, Коломойського, Медведчука, Фірташа, Пінчука, Льовочкіна.
І нехай хоча б одна свиня, скаже мені тут, що це не їхні канали.
1. Проукраїнські канали з ефіру прибрали;
2. Перемагали в нас, в основному, Зеленський, єрмак, ОП, пес Патрон;
3. Усі канали, які допомогли Зе і його команді прийти до влади, отримали державне фінансування.
В результаті Україна отримала величезну прірву між населенням та армією (про уряд, парламент взагалі немає мови), оскільки усі проблеми приховувалися і, відповідно, не вирішувалися. І тепер, коли необхідно набрати 500 000 новобранців, бажаючих немає
Нам без маоафона ніяк. Хоче дивиться, не хоче не дивиться. Ми його знімаємо не стількі для того щоб його і дивились, чесно кажучи.