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Новости За рубежом
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железная дорога (1379) россия (91279)

Очередное ЧП на железной дороге в РФ: на Забайкалье сошли с рельсов 14 грузовых вагонов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,залізниця

В России произошел очередной инцидент на железной дороге. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как сообщается, повреждения получили соседние пути, остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршруту Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск. Пострадавших и угрозы экологии нет, говорится в сообщении РЖД.

Сначала речь шла о том, что с рельсов сошли 27 вагонов. Причины случившегося пока неизвестны.

В России после нападения на Украину регулярно сообщают об инцидентах на железных дорогах. В ноябре российское издание "Медиазона" подсчитало, что с начала полномасштабной войны в РФ было открыто около 150 дел о диверсиях. За полгода количество обвиняемых выросло вдвое. Треть из них – несовершеннолетние.

Читайте также: росСМИ сообщили о сходе с рельсов 19 вагонов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. ФОТО
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Топ комментарии
+17
Радує те,що так далеко від України наші партизанять! Слава Українцям у всьому мирі,які підтримують країну у трудну хвилину!
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09.01.2024 00:29
+7
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09.01.2024 00:35
+6
Тлєтворноє вліяніє запада.
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09.01.2024 00:32
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Радує те,що так далеко від України наші партизанять! Слава Українцям у всьому мирі,які підтримують країну у трудну хвилину!
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09.01.2024 00:29 Ответить
Тлєтворноє вліяніє запада.
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09.01.2024 00:32 Ответить
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09.01.2024 00:35 Ответить
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09.01.2024 00:41 Ответить
Мабуть то партизани...
Можливо онук Ковпака завдання виконав.
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09.01.2024 00:44 Ответить
Ковпак - радянський комуняка-окупант.
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09.01.2024 00:48 Ответить
Эта тварь мешала доблестным германским войскам освобождать Украину?
(Сарказм)
Вы вообще **.....нулись?
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09.01.2024 10:04 Ответить
Никогда не задумывался, почему Ковпак поперся в Карпаты, и с кем он там воевал?
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09.01.2024 11:20 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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10.01.2024 01:23 Ответить
Знаючи, хто такий Ковпак, ви скоріше сказали б, що його онук, скоріше працює на ФСБ.
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09.01.2024 00:55 Ответить
А что с Ковпаком не так?
НКВДист? Хлеб отбирал?
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09.01.2024 10:08 Ответить
Загін Ковпака воював проти німців і проти УПА, а в кінці війни і після війни, лише з УПА, перетворивши загін у війська НКВД.
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09.01.2024 20:08 Ответить
Непогані засівалки.
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09.01.2024 00:44 Ответить
Це добре. Але такі аварії ліквідуються протягом 12-24 годин з відновленням верхньої будови полотна та контактної мережі
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09.01.2024 01:12 Ответить
Тут "масовість" потрібна І одночасність Щоб вони не знали куди в першу чергу сили кидать
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09.01.2024 04:47 Ответить
Так ото ж...
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09.01.2024 07:39 Ответить
Тобі так жаль ватників на ДС? Аж плакати хочеться, що 2 і 4 години?
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09.01.2024 07:29 Ответить
Залізниці - це ДУЖЕ важлива складова логістики в Росії.

Бо літаками танки, вагони зі снарядами та ракетами або цистерни з пальним сильно не навозишся. А от залізницею - легко.

Водночас контролювати всі залізниці... Тим більше, всі вагони... Всі підшипники на вагонах... - Навряд вдасться. Тож це відносно легка ціль, ураження якої може загальмувати воєнну логістику.

До речі, пальне (дизель, авіаційне пальне) для воєнної техніки - теж цікава ціль.
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09.01.2024 05:58 Ответить
Який сенс несе повідомлення "загрози для екології немає"? Редактори, продовжуєте передрук з мордорЗМІ?
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09.01.2024 07:08 Ответить
 
 