Очередное ЧП на железной дороге в РФ: на Забайкалье сошли с рельсов 14 грузовых вагонов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России произошел очередной инцидент на железной дороге. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Как сообщается, повреждения получили соседние пути, остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршруту Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск. Пострадавших и угрозы экологии нет, говорится в сообщении РЖД.
Сначала речь шла о том, что с рельсов сошли 27 вагонов. Причины случившегося пока неизвестны.
В России после нападения на Украину регулярно сообщают об инцидентах на железных дорогах. В ноябре российское издание "Медиазона" подсчитало, что с начала полномасштабной войны в РФ было открыто около 150 дел о диверсиях. За полгода количество обвиняемых выросло вдвое. Треть из них – несовершеннолетние.
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Можливо онук Ковпака завдання виконав.
(Сарказм)
Вы вообще **.....нулись?
НКВДист? Хлеб отбирал?
Бо літаками танки, вагони зі снарядами та ракетами або цистерни з пальним сильно не навозишся. А от залізницею - легко.
Водночас контролювати всі залізниці... Тим більше, всі вагони... Всі підшипники на вагонах... - Навряд вдасться. Тож це відносно легка ціль, ураження якої може загальмувати воєнну логістику.
До речі, пальне (дизель, авіаційне пальне) для воєнної техніки - теж цікава ціль.