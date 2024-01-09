Очередное ЧП на железной дороге в РФ: на Забайкалье сошли с рельсов 14 грузовых вагонов

В России произошел очередной инцидент на железной дороге. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как сообщается, повреждения получили соседние пути, остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршруту Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск. Пострадавших и угрозы экологии нет, говорится в сообщении РЖД.

Сначала речь шла о том, что с рельсов сошли 27 вагонов. Причины случившегося пока неизвестны.

В России после нападения на Украину регулярно сообщают об инцидентах на железных дорогах. В ноябре российское издание "Медиазона" подсчитало, что с начала полномасштабной войны в РФ было открыто около 150 дел о диверсиях. За полгода количество обвиняемых выросло вдвое. Треть из них – несовершеннолетние.

Читайте также: росСМИ сообщили о сходе с рельсов 19 вагонов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. ФОТО