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военно-промышленный комплекс (185) оружие (9389) США (23194) Салливан Джейк (180)

Белый дом обсуждает с оборонной промышленностью США производство современного оружия для Украины, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джейк,салліван

По информации Reuters, сотрудники администрации президента США провели встречу с представителями 12 американских оборонных компаний для обсуждения перспектив производства оружия для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Неназванные представители Белого дома сообщили, что во встрече приняли участие руководители компаний, которые представляют разные направления американский военно-промышленный комплекс.

Отмечается, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу, чтобы добиться "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, которые они определили как сдерживающие ее прогресс и динамику на поле боя".

В числе участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые преимущественно специализируются на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, которые занимаются дронами и борьбой с ними.

Участники встречи обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, шла речь о технологиях разминирования, беспилотниках и системах для борьбы с российскими дронами.

Источники Белого дома отмечают, что США таким образом пытается расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Американские чиновники также подтвердили, что компании, представленные на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.
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Топ комментарии
+27
Один піzдьож, діла немає. США ведуть себе як військові та політичні імпотенти. З їхньої оборонною спроможністю могли б вже давно стерти в порох кацапію руками українців. Але ж їм мало крові, та ще й путін нападьот, еякулскалація
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09.01.2024 00:57
+16
Головне - не дати зеленим все просрати.
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09.01.2024 00:54
+9
"...США ведуть себе як військові та політичні імпотенти...". Опять США виноваты ... ну и Порох , куда же без него. А как себя вели те 73% , которые вместо профессионального политика и матерого дипломата усадили 21 апреля 2019 года в Президентское кресло персонаж тупого и дешевого телесериала ? Ага , нам же про это признавать не хочется - мы будем в США плеваться , а параллельно и в Пороха !
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09.01.2024 09:05
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Головне - не дати зеленим все просрати.
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09.01.2024 00:54 Ответить
Один піzдьож, діла немає. США ведуть себе як військові та політичні імпотенти. З їхньої оборонною спроможністю могли б вже давно стерти в порох кацапію руками українців. Але ж їм мало крові, та ще й путін нападьот, еякулскалація
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09.01.2024 00:57 Ответить
Якби американці вірили українцям , то може так би і було. А вони бояться що новітня зброя завдяки українцям опиниться в руках росіян. Принаймі багато з того що давали починаючи з мінометних радарів опиняється у свиномордих
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09.01.2024 05:57 Ответить
"...США ведуть себе як військові та політичні імпотенти...". Опять США виноваты ... ну и Порох , куда же без него. А как себя вели те 73% , которые вместо профессионального политика и матерого дипломата усадили 21 апреля 2019 года в Президентское кресло персонаж тупого и дешевого телесериала ? Ага , нам же про это признавать не хочется - мы будем в США плеваться , а параллельно и в Пороха !
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09.01.2024 09:05 Ответить
Розповіш краще, як ти "безплатно" вдень і вночі, в жару і в холод, 24 години на добу строчиш коменти во ім'я Шоколадного барона.
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09.01.2024 15:48 Ответить
Ви б дали зброю українофобу-кокаїністу? отож
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09.01.2024 12:20 Ответить
о, так, зате ваш найвеличніший лідор ********** - він же ваш президент? - це уособлення найрафінованішого мачизму та стратегічности мислення !! навіть не сумніваюся
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09.01.2024 10:45 Ответить
Не є таємницею, що в США рулять євреї. В часи Другої світової війни, коли Гітлер боляче наступив на хвіст євреям, для СРСР був відкритий лендліз в необмежених кількості і номенклатурі. Спрацював інстинкт самозбереження. Але тепер, коли євреї разом з гебістами Пуйла на пару грабують Росію причин боротися проти Пуйла у них немає від слова зовсім.
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09.01.2024 15:42 Ответить
Головне, щоб квартальщики нічого не знали.
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09.01.2024 00:58 Ответить
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09.01.2024 00:58 Ответить
Може, краще працювати з військовим керівництвом, а не урядом ?
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09.01.2024 01:00 Ответить
А бабки на изготовление из американского бюджета бравый полковник сам возьмет?
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09.01.2024 01:11 Ответить
Вот когда бравый генерал укажет точную сумму, её передадут клерку (министру).
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09.01.2024 02:15 Ответить
Там это так не работает. Размер помощи союзникам определяют не военные.
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09.01.2024 10:37 Ответить
"Там это так не работает. Размер помощи союзникам определяют не военные."

Это рассуждение рационально мыслящего человека: а сейчас многие люди очень взволнованы и воспринимают реальность иррационально.
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09.01.2024 14:50 Ответить
когда дадут, тут уже людей не останется. Время! мы теряем время!
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09.01.2024 01:00 Ответить
Ну це ж ти у кожній темі відпрацьовуєш потужну мобілізацію людськоо ресурсу і проти сцикунів(С).
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09.01.2024 13:03 Ответить
ні, я маю відпрацювати сидіння під жіночою спідницею...твоєю?
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09.01.2024 23:31 Ответить
Ти можеш тільки у мойше подоляка під столом сидіти.
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10.01.2024 11:32 Ответить
Бла-бла-бла...

Шо там з замороженими руснявими активами? Ви їх теж нібито хотіли нам надати?
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09.01.2024 01:10 Ответить
Ага, Єрмаку на монобанк закинуть
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09.01.2024 05:58 Ответить
Таке відчуття що то не байденівська адміністрація організувала зустріч, а компанії призначили її.
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09.01.2024 01:30 Ответить
Складається таке враження, що США взагалі не потрібна перемога України у цій війні. Взагалі чогось вичікують, тягнуть час, чекають мабуть коли у росії зміниться керівництво і самим росіянам набридне вже і вони зрозуміють, що їм ця війна не потрібна, щоб гинути за путіна віддаючи свої життя. Все більше у російських пабліках звучать слова, що вони вже за мир, потрібен мир. Ну то нехай гонять путіна геть і забираються з України і буде їм мир. Та й Америці не потрібна росія як ядерна держава у стані війни і хаосі.
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09.01.2024 01:40 Ответить
Можливо навіть гірше, вони вирішують якісь свої свої питання за рахунок затягування війни, про це явно свідчить дозованість та вибірковість озброєння. Це саме страшне для нас, бо ми повністю залежні від їх постачання
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09.01.2024 01:45 Ответить
Об'єми військової допомоги Україні блокує ізраільскьке лоббі, зацікавлене у перемозі Росії.
Ізраіль у стратегічному плані працює з Росією заодно.
Хоча сам виживає на гроші американського бюджету.
Скільки так триватиме ?
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09.01.2024 02:19 Ответить
Не неси чушь. Израиль настолько проукраинский,что любое новостное событие всегда по концовке сводится к сравнению "путиннапалнаУкраину"
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09.01.2024 06:55 Ответить
він то проукраїнський на словах, але мабуть таки по ізраїльській ліцензії рашисти збирають безпілотники...?
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09.01.2024 09:29 Ответить
кто дал россии орлан?
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09.01.2024 23:32 Ответить
поки будуть обговорювати небуде кому воювати,нам потрібні технології ,виробничі лінії, у нас досі немає снарядів , мін,та й порохів немає.
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09.01.2024 02:43 Ответить
Бла бла бла, Ленд Ліз давай!
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09.01.2024 03:49 Ответить
Тут для початку найпростіше було б просто дати ракети з нормальною дальністю і зняти заборону на їх використання по території московії.
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09.01.2024 05:37 Ответить
Це на роки..
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09.01.2024 07:32 Ответить
Це назавжди.
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09.01.2024 10:13 Ответить
Американские политики и западные вообще не понимают главного - что у их избирателей нет усталости от ВОЙНЫ в Украине. Западные избиратели (как и политики тоже) вообще не понимают, что такое ВОЙНА. А у избирателей есть усталость от НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ в отношении Украины.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ - это самое неприятное, раздражающее и угнетающее людей состояние. И 2 года НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ в отношении Украины - это как минимум надоедает избирателям! 2 года на словах поддерживают Украину, на словах тратятся миллиарды, а результата нет. И самое главное - нет ЦЕЛИ у этой помощи Запада. Зачем вообще мы (Западные избиратели и налогоплательщики) вкладываем деньги, эмоции, силы и средства? Какова цель? Ведь если есть цели - то будет понятно, какие нужны средства для достижения этой цели. Но западным политикам такая неопределенность очень КОМФОРТНА - как и для любой бюрократии - важен ПРОЦЕСС, а не результат и цель.

Именно от этой НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ и бесконечного бюрократического ПРОЦЕССА - люди - и на Западе, и в Украине - устали. Не от войны, а от НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ и БЮРОКРАТИИ.

Именно поэтому республиканцы и спрашивают Байдена - сформулируйте вашу ЦЕЛЬ поддержки Украины. А в ответ - безсмысленное бюрократическое мычание - чтобы Украина не проиграла...

Это же не ЦЕЛЬ, а именно ПРОЦЕСС - как раз то, от чего и устали избиратели, налогоплательщики и люди вообще. Ведь если нет ЦЕЛИ - то не будет и результата. Но лукавые бюрократы и чиновники придуриваются, включают дурака и пугают Трампом, лишь бы их их ПРОЦЕСС был вечным...

Избирателям именно это НАДОЕЛО.
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09.01.2024 08:28 Ответить
Согласен на 100%
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09.01.2024 09:41 Ответить
М.Короткову респект за блестящий системный анализ ситуации.
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09.01.2024 14:53 Ответить
Зазначається, що радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван скликав зустріч, щоб домогтися "відновлення акценту на наданні допомоги Україні та подолання низки ключових технологічних проблем, які вони визначили як такі, що стримують її прогрес і динаміку на полі бою". - це такий самий прорашистський агент в США, як і його друг в Україні агент "козирний" єрмак, котрий носиться з фсб "формулою миру"для України,як "хвостатий з табакеркою"В США.є готові ЗРК Avenger .котрих можна вже надавати Україні.але рашистська агентура покликана "заговорити." любу допомогу Україні.як і її просування в НВТО формулою миру.
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09.01.2024 08:45 Ответить
Якщо в Україні в одному міністерстві крадуть по 10 млрд, то ніяке США не допоможе.
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09.01.2024 09:14 Ответить
Якщо там московська консерва саліван, то ***** не буде
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09.01.2024 10:40 Ответить
Какоето очередное вранье
Вот например, заказ оружия у промышленности по USAI
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3793715-pentagon-rozpoviv-ak-pidtrimka-ukraini-spriae-rozvitku-amerikanskogo-vpk.html

Конгресс дал администрации около 20млрд, администрация заключила контракты только на 10млрд

Здесь, можно посмотреть распределение по годам
таблица №2, Title II (Defense)
выделенные деньги (budger authority), тонко размазаны на 8 лет,
плюс к этому надо добавить время на изготовление, доставку и т.п.
Это меньше чем, даот Израилю каждый год 3.9млрд на оружие

https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf
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09.01.2024 12:38 Ответить
 
 