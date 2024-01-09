Белый дом обсуждает с оборонной промышленностью США производство современного оружия для Украины, - Reuters
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По информации Reuters, сотрудники администрации президента США провели встречу с представителями 12 американских оборонных компаний для обсуждения перспектив производства оружия для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Неназванные представители Белого дома сообщили, что во встрече приняли участие руководители компаний, которые представляют разные направления американский военно-промышленный комплекс.
Отмечается, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан созвал встречу, чтобы добиться "возобновления акцента на оказании помощи Украине и преодоления ряда ключевых технологических проблем, которые они определили как сдерживающие ее прогресс и динамику на поле боя".
В числе участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries, которые преимущественно специализируются на оборонных компьютерных системах, а также Fortem и Skydio, которые занимаются дронами и борьбой с ними.
Участники встречи обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, шла речь о технологиях разминирования, беспилотниках и системах для борьбы с российскими дронами.
Источники Белого дома отмечают, что США таким образом пытается расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям. Американские чиновники также подтвердили, что компании, представленные на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.
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якулскалація
Это рассуждение рационально мыслящего человека: а сейчас многие люди очень взволнованы и воспринимают реальность иррационально.
Шо там з замороженими руснявими активами? Ви їх теж нібито хотіли нам надати?
Ізраіль у стратегічному плані працює з Росією заодно.
Хоча сам виживає на гроші американського бюджету.
Скільки так триватиме ?
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ - это самое неприятное, раздражающее и угнетающее людей состояние. И 2 года НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ в отношении Украины - это как минимум надоедает избирателям! 2 года на словах поддерживают Украину, на словах тратятся миллиарды, а результата нет. И самое главное - нет ЦЕЛИ у этой помощи Запада. Зачем вообще мы (Западные избиратели и налогоплательщики) вкладываем деньги, эмоции, силы и средства? Какова цель? Ведь если есть цели - то будет понятно, какие нужны средства для достижения этой цели. Но западным политикам такая неопределенность очень КОМФОРТНА - как и для любой бюрократии - важен ПРОЦЕСС, а не результат и цель.
Именно от этой НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ и бесконечного бюрократического ПРОЦЕССА - люди - и на Западе, и в Украине - устали. Не от войны, а от НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ и БЮРОКРАТИИ.
Именно поэтому республиканцы и спрашивают Байдена - сформулируйте вашу ЦЕЛЬ поддержки Украины. А в ответ - безсмысленное бюрократическое мычание - чтобы Украина не проиграла...
Это же не ЦЕЛЬ, а именно ПРОЦЕСС - как раз то, от чего и устали избиратели, налогоплательщики и люди вообще. Ведь если нет ЦЕЛИ - то не будет и результата. Но лукавые бюрократы и чиновники придуриваются, включают дурака и пугают Трампом, лишь бы их их ПРОЦЕСС был вечным...
Избирателям именно это НАДОЕЛО.
Вот например, заказ оружия у промышленности по USAI
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3793715-pentagon-rozpoviv-ak-pidtrimka-ukraini-spriae-rozvitku-amerikanskogo-vpk.html
Конгресс дал администрации около 20млрд, администрация заключила контракты только на 10млрд
Здесь, можно посмотреть распределение по годам
таблица №2, Title II (Defense)
выделенные деньги (budger authority), тонко размазаны на 8 лет,
плюс к этому надо добавить время на изготовление, доставку и т.п.
Это меньше чем, даот Израилю каждый год 3.9млрд на оружие
https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf