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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) Швейцария (522)

На следующей неделе Зеленский может посетить Швейцарию и поучаствовать в форуме в Давосе, - местные СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

На следующей неделе глава украинского государства Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.

Об этом сообщает местное издание Tages-Anzeiger, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, в январе президент Украины намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии, город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом говорят несколько независимых источников издания, знакомых с планами визита.

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Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что планируемый визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

По данным издания, президент Украины может встретится с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.
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Топ комментарии
+24
Поедет в кальслнах оливкового цвета и небритый? С ларечником дЕрьмаком? Вова, ты поц который не понимает, что это уже не продается.
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09.01.2024 06:38
+13
Володимире Олександровичу, не забудьте дозвіл у ТЦК оформити - бо прикордонники не випустять!
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09.01.2024 07:03
+9
Накуй ти тут не потрібен, додаток до дерьмака ...
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09.01.2024 06:59
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Правила форума Совет форумчан
Поедет в кальслнах оливкового цвета и небритый? С ларечником дЕрьмаком? Вова, ты поц который не понимает, что это уже не продается.
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09.01.2024 06:38 Ответить
не продается, так может хоть за долги возьмут....
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09.01.2024 08:53 Ответить
Ну, если оптом асю зелень, то можно и сяву с голосящими за туже цену добавить. И притулу как комплимент от шефа добавить.
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09.01.2024 09:40 Ответить
"Наступного тижня Зеленський може відвідати.....". Если успеет футболку постирать и штаны погладить.
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09.01.2024 06:39 Ответить
Накуй ти тут не потрібен, додаток до дерьмака ...
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09.01.2024 06:59 Ответить
Володимире Олександровичу, не забудьте дозвіл у ТЦК оформити - бо прикордонники не випустять!
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09.01.2024 07:03 Ответить
Прикордонник: - Хто тут інвалід?
Боневтік: - Я інвалід!!!
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09.01.2024 08:55 Ответить
За їхніми словами, поїздка також залежатиме від воєнної ситуації Джерело: https://censor.net/ua/n3466417

Зовсім ні.Пам'ятаємо поїздку до Аргентини.Ситуація була дуже важка і це не завадило тижневику турне ЗЕ тому і загорнули в ОПі у таку обгортку. Скоріш за все залежить тільки від того наскільки зблизилися позиції бажаючих почати домовлятися про початок переговорів з московитами
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09.01.2024 07:06 Ответить
Хай готують "піаніну" - "Блазень" без неї нічого не здатен!
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09.01.2024 07:14 Ответить
Якщо швейцарські гірнолижні курорти не дуже відрізняються від "Буковелю", то поїде. А якщо трішки і відрізняються, то таки заїде в "ріднесенький Буковель", а там рядом і трускавецька "академія".
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09.01.2024 07:17 Ответить
З пустими руками не повертайся...
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09.01.2024 07:19 Ответить
он тебе шашлык привезёт...
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09.01.2024 09:57 Ответить
Хто був присутній на "Олімпійському"в Києві на дебатах Порошенко-зеленський,до 90% це були жителі Києва,то кому ви аплодували та кого підтримали ,тепер продовжуйте аплодувати...
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09.01.2024 07:21 Ответить
А толку то? Фото для альбоиу, що він Найвєлічайший?
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09.01.2024 07:23 Ответить
Може поїхати і в черговий раз обісратись. Це все на що здатний тупорилий ішак.
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09.01.2024 07:39 Ответить
Ну це якщо завгосп відпусте
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09.01.2024 07:41 Ответить
Пианисты на этом мероприятии точно не нужны. Там будут люди серьёзные.
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09.01.2024 07:43 Ответить
Зате у Швейцарії спортсмени в фаворі.
У вовчіка є лісапет!
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09.01.2024 08:11 Ответить
Yak zavgosp vyrishyt' !!!!!
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09.01.2024 08:01 Ответить
Ну а що йому залишається? Для відвідин Давосу ніякого офіційного запрошення взагалі не потрібно! Поїде, проскрипить своїм гнусявим голосом усім набридлу ідіотську під час війни мантру про "хвормулу миру", похвалить перед нечисельними слухачами свого Єрмака, а увечері повечеряє у шале так званого "українського бізнесмена" Пінчука!
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09.01.2024 08:07 Ответить
Ну а шо?
Два роки працює преЗЕдент не розгинаючись!
Щодня встає о 4й ранку з закороткого для його гігантського зросту ліжечка і починає захищати Світ.
Хай турист з'їздить, штанці вивітрить на лижах катаючись. Поспішати не треба. Повертатися-теж.
Це актуально ще з 2019 року.
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09.01.2024 08:09 Ответить
єрмак візьме з собою піаніста шашликі готувати?
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09.01.2024 08:11 Ответить
Я так бачу нашого "наполєона" всі дуже ******* і поважають.
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09.01.2024 08:12 Ответить
Тусовщик і зірка світових екранів.
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09.01.2024 08:17 Ответить
Поїде торгувати таблом неголеним бо в світі цього криворожанського роца вже пачали забувати.
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09.01.2024 08:48 Ответить
Звичайно поїде. З Ермаком, куди ж без нього. І кодло за собою своє депутатське потягне на чолі з Агрохімією в кросівках, бо там же ж буде сніданок🍳🍤 від Пінчука, і селфі, і відосик, а також гори🌄, краєвиди... І все це за бюджетні кошти, тобто наші з вами.
А у нас як завжди ракетні обстріли в ці дні((
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09.01.2024 08:53 Ответить
Шура! Скоро ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут просто бить! (фраза из к/ф Золотой теленок)
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09.01.2024 09:27 Ответить
Чомусь їде воно, а соромно мені.
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09.01.2024 09:47 Ответить
А співбесіду у Кулєби вже пройшов? Стефанчук дозвіл підписав? Дозвіл від ТЦК є? Чи дєрьмак уже все "порішав" і вивозить нетряпку у якості домашньої тваринки? 🤔
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09.01.2024 09:55 Ответить
Гундосик вже давно не гундосив для іноземної публіки.
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09.01.2024 10:46 Ответить
Гадаю, користі було б більше, якби його Маск разом з Теслою на Марс відправив... Мабуть і грошей, натиряних ним, не пожаліли б люди, щоб забрав із собою...
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09.01.2024 11:38 Ответить
*****...........як будто ему там оружия наобещают..............на халяву кофейка хряпнуть и всех зеделов............................
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09.01.2024 12:17 Ответить
 
 