На следующей неделе Зеленский может посетить Швейцарию и поучаствовать в форуме в Давосе, - местные СМИ

На следующей неделе глава украинского государства Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.

Об этом сообщает местное издание Tages-Anzeiger, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, в январе президент Украины намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии, город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом говорят несколько независимых источников издания, знакомых с планами визита.

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Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что планируемый визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

По данным издания, президент Украины может встретится с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.