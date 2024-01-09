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Новости Война в Украине
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Гладков хочет вывозить детей из Белгородщины в лагеря в другие регионы: "Переживание родителей достаточно велико"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бєлгород

Власти Белгородской области РФ из-за "достаточно большого переживания родителей" хотят крупными организованными группами вывезти детей в лагеря в другие регионы.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что уже обратился к губернаторам за помощью в размещении детей.

В настоящее время их готовы принять в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Гладков надеется, что власти других регионов также согласятся.

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"Сейчас занимаемся, формируем группы. В случае необходимости отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться", - утверждает он.
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Топ комментарии
+7
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09.01.2024 08:40
+6
правильне розпорядження і чим далі тим краще на північний схід . білгородщина це українська земля.
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09.01.2024 07:00
+5
А просто припинити вбивати дітей в Україні і не буде загрози в Білгороді, - таке рішення в кацапські бошки не приходить?
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09.01.2024 08:18
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правильне розпорядження і чим далі тим краще на північний схід . білгородщина це українська земля.
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09.01.2024 07:00 Ответить
Хохли дамбілі бамбас ?

ню-ню
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09.01.2024 08:59 Ответить
"Война (как и палка) - штука, имеюшая ДВА конца!"
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09.01.2024 07:11 Ответить
Переживання щоб не з'їли??
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09.01.2024 07:22 Ответить
А с якого у тіх батьків якісь переживання? Все ж іде за планом.
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09.01.2024 08:03 Ответить
Похвальна опіка своїх змієнят.
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09.01.2024 08:08 Ответить
Это новость,что бы плюнуть конкретно боневтику в *****?При всем *********** кацапов это решение выглядим не плохо.Наши вообще ничего не делали,бросили всех на произвол судьбы.А кто *******,возникает вопрос?
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09.01.2024 08:14 Ответить
А просто припинити вбивати дітей в Україні і не буде загрози в Білгороді, - таке рішення в кацапські бошки не приходить?
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09.01.2024 08:18 Ответить
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09.01.2024 08:40 Ответить
А що сі стало...???
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09.01.2024 08:48 Ответить
 
 