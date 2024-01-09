Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях, в течение суток - 67 боестолкновений, - Генштаб

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новоселовка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины устойчиво держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны в течение минувших суток отбили 3 атаки противника около Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

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На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника южнее Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий", – добавляют в Генштабе.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Также напоминается, что за минувшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.