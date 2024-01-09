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Пентагон (1206) Остин Ллойд (286)

Пентагон о состоянии госпитализированного Остина: Он выздоравливает, испытывает дискомфорт, но прогноз благоприятен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

остін

В настоящее время глава Пентагона Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии в другую часть госпиталя, он пребывает в хорошем состоянии.

Об этом спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сказал во время пресс-брифинга в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"22 декабря, министр обороны Ллойд Остин прошел плановую медицинскую процедуру в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Во время процедуры и пребывания в больнице он передал оперативные полномочия заместителю министра обороны", - отметил представитель Пентагона.

На следующий день после процедуры Остин вернулся домой и продолжал работать оттуда в рождественские праздники.

"Вечером 1 января он начал чувствовать сильную боль и был доставлен каретой скорой в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании, но испытывал боль. В тот вечер он прошел обследование и осмотр врачей. ", – отметил Райдер.

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Уже 2 января на основании медицинских рекомендаций отдельные полномочия министра обороны были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Гикс.

"Персонал министра обороны и заместителя, а также Объединенный комитет начальников штабов были поставлены в известность о том, что передача состоялась с помощью регулярных процедур электронного оповещения", - отметил Райдер. Руководитель аппарата министра обороны известил Белый дом о госпитализации Ллойда Остина 4 января.

"Руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом, что повлекло задержку этих сообщений. Сейчас мы рассматриваем, как можно усовершенствовать эти процедуры уведомлений, включая уведомление Белого дома и Конгресса", - отметил спикер Пентагона.

По его словам, во второй половине дня 4 января замминистра и руководитель аппарата министра обороны немедленно взялись за подготовку публичного заявления и обращения в Конгресс. Однако в тот же день они были проинформированы, что министр готовится восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности в пятницу, 5 января.

"В настоящее время министр остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, он выздоравливает и находится в хорошем состоянии", - отметил Райдер.

Спикер уточнил, что Ллойд Остин находится не в отделении интенсивной терапии, а в другой части госпиталя: "Он продолжает чувствовать дискомфорт, но прогноз благоприятный".

Министр обороны имеет полный доступ к оперативной информации и может отдавать необходимые приказы средствами защищенной связи.

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"Министр Остин взял на себя ответственность за проблемы, связанные с прозрачностью (сообщений о его состоянии здоровья – ред.). Министерство будет принимать меры по совершенствованию наших процедур оповещения", - отметил генерал.

В то же время представитель Пентагона не уточнил, что именно стало причиной для интенсивной терапии министра обороны и какой диагноз у него сейчас.
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Прикро, що так захворів, що потрапив до лікарні. Виглядав здоровечим чолов'ягою.
От що дебільна політична метушня і недалекий і цинічний егоїзм партійних кар'єристів навіть у такій наддержаві, як США, роблять із істинними державними діячами і провідниками Світу.
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09.01.2024 08:00 Ответить
А от я чув що його заступник цілу добу не знав де його шеф а друга заступниця взагалі була у відпустці. І Байден теж не знав де він (а може і знав та й забув). Там треба розслідувати що трапилось і звільнити тих хто не забезпечив належну комунікацію
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09.01.2024 08:16 Ответить
Бажаю швидкого одужання другу України Ллойду Остіну!💪
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09.01.2024 09:02 Ответить
Швидкого одужання!
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09.01.2024 10:22 Ответить
Остін достойна людина, він прихильник того, щоб надавати зброї Україні як можна більше. Одужуйте містер Остін.
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09.01.2024 10:28 Ответить
Якнайшвидшого одужання містеру Ллойду Остіну🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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09.01.2024 11:07 Ответить
Пан Остін здоровий чолов'яга !Нехай одужує пошвидше ! На нього чекають великі справи !
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09.01.2024 14:26 Ответить
 
 