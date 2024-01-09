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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Кулеба Дмитрий (2636) Виктор Орбан (224)

Кулеба о вероятном председательстве Орбана в Евросовете: Переживем эти шесть месяцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

орбан

Украине не следует слишком беспокоиться о теоретическом назначении Виктора Орбана временным президентом Европейского совета.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона в понедельник, 8 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава МИД напомнил, что у Евросоюза, по словам действующего председателя Евросовета Шарля Мишеля, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.

"Знаете, как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, он же все равно в это время будет председательствовать в Европейском Союзе, поскольку председательство у Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев", – считает он.

Кулеба отметил, что Киев имеет "очень интенсивную работу" на европейском треке и имеет четкий план и четкое понимание, "куда мы движемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".

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"Мы же, в отличие от России, все являемся демократиями, и поэтому нам надо быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент может произойти любое изменение", – пояснил глава МИД.

"И никогда никакие изменения в других странах не вгоняют нас ни в ступор, ни в панику, ни в смятение. Потому что мы знаем, что какой бы ни была ситуация, мы все равно будем работать, чтобы получить свое. И получим свое", – подытожил министр.

Как сообщалось, Президент Евросовета Мишель может досрочно уйти с должности, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Впоследствии выяснилось, что Орбан может стать временным президентом Евросовета в случае досрочной отставки Мишеля. Сам же Мишель заявил, что существует множество инструментов избежать кандидатуры Орбана во главе Европейского совета.
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Топ комментарии
+10
"Кулеба наголосив, що Київ має "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку та має чіткий план і чітке розуміння, "куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень"
----------
Гарний анекдот
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09.01.2024 08:39
+10
Кулебі пойух,він переживе.
Українці не всі переживуть.
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09.01.2024 08:43
+10
кулеба довбойоб! замість того, щоб робити все щоб путінський холуй не став головувавти, віно каже "переживемо".... їбанько зелене. це як ********
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09.01.2024 08:49
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Пробивают очередное дно.
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09.01.2024 08:37 Ответить
"Кулеба наголосив, що Київ має "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку та має чіткий план і чітке розуміння, "куди ми рухаємось, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокації цих рішень"
----------
Гарний анекдот
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09.01.2024 08:39 Ответить
Утконос чудить...
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09.01.2024 10:00 Ответить
Кулебі пойух,він переживе.
Українці не всі переживуть.
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09.01.2024 08:43 Ответить
Таке враження,щовін не керівник МЗС,а прес-секретар,і той йуховенький.
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09.01.2024 08:45 Ответить
а воно так і є....
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09.01.2024 08:47 Ответить
Кулеба прав на все 100%,нас два года не убили,**** с тех 6 месяцев
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09.01.2024 08:48 Ответить
кулеба довбойоб! замість того, щоб робити все щоб путінський холуй не став головувавти, віно каже "переживемо".... їбанько зелене. це як ********
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09.01.2024 08:49 Ответить
Стопудово
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09.01.2024 10:02 Ответить
100 %ый *****.За 2а года можно было контакты наладить для встречи с орбаноном.Всрався
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09.01.2024 08:56 Ответить
"Знаєте, як казала моя бабуся, "пережили голод, переживем і ізобіліє" ."Зевлада" ,котра прийшла в Україну,щоб переживати "ізобілє" ,грабуючи український народ,котрий з такою владою ,через проживання влади "українським ізобілієм" вимушений переживати і голод і війну .
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09.01.2024 08:57 Ответить
Він то переживе , а от хлопці на фронті ? Далеко не всі!
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09.01.2024 09:02 Ответить
Таке враження, що в коментарях одна москалота!
Хохлуям завжди всі не такі як їм хочеться!
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09.01.2024 09:16 Ответить
Дурна Європа, з Орбаном потрібно не панькатись, а потроху закручувати гайки,
поки під боком не виріс монстр, з росією допанькалися. Свою позицію Орбан навіть не приховує!
А Угорщина теж роздавала своє громадянство на Закарпатті.
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09.01.2024 09:23 Ответить
Ізобіліє у нього блд!
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09.01.2024 09:41 Ответить
Хто переживе, а хто ні! В нас кожен день траур і похорони. Ви їбанати безвідповідальні.
Всіх профі порозганяли. Краще хай Пристайко поїде послом в ЄС і хоть якийсь толк буде, перестаньте гнобиьи опозицію, а тр вже жирна свиея стефаечук повторює 39рік.
*********!
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09.01.2024 09:48 Ответить
Послати б цю кулебу в окопи, хай би пережив там 6 місяців без авіаційної і артпідтримки, ППО ПРО, ***********...
Мерзотник. Провалив всю зовнішню політику по всіх векторах. Ніхто уже його нікуди не запрошує і не приїжджає. ******* зі свого підвала, навіть не "фільтруючи базар". МерзотникИ.
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09.01.2024 15:41 Ответить
европа а нельзя вместо орбана сразу путина поставить? ну чтоб 2 раза не вставать? придурки
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10.01.2024 01:33 Ответить
 
 