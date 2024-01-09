Кулеба о вероятном председательстве Орбана в Евросовете: Переживем эти шесть месяцев

Украине не следует слишком беспокоиться о теоретическом назначении Виктора Орбана временным президентом Европейского совета.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона в понедельник, 8 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава МИД напомнил, что у Евросоюза, по словам действующего председателя Евросовета Шарля Мишеля, есть еще полгода для избрания его преемника после того, как Мишель примет участие в выборах в Европарламент.

"Знаете, как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, он же все равно в это время будет председательствовать в Европейском Союзе, поскольку председательство у Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев", – считает он.

Кулеба отметил, что Киев имеет "очень интенсивную работу" на европейском треке и имеет четкий план и четкое понимание, "куда мы движемся, кто с кем работает, какой график принятия решений, адвокации этих решений".

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"Мы же, в отличие от России, все являемся демократиями, и поэтому нам надо быть готовым к тому, что в любой стране в любой момент может произойти любое изменение", – пояснил глава МИД.

"И никогда никакие изменения в других странах не вгоняют нас ни в ступор, ни в панику, ни в смятение. Потому что мы знаем, что какой бы ни была ситуация, мы все равно будем работать, чтобы получить свое. И получим свое", – подытожил министр.

Как сообщалось, Президент Евросовета Мишель может досрочно уйти с должности, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Впоследствии выяснилось, что Орбан может стать временным президентом Евросовета в случае досрочной отставки Мишеля. Сам же Мишель заявил, что существует множество инструментов избежать кандидатуры Орбана во главе Европейского совета.