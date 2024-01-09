Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей Украины в восстановлении, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина точно получит деньги на восстановление из замороженных российских активов. Первые средства поступят еще до конца войны с Россией. Этих замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей государства в восстановлении.
Об этом глава МИД сказал в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.
"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру средствами разрушившей их страны", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, получение средств занимает некоторое время. В то же время, министр ожидает, что первые деньги из замороженных активов поступят в Украину еще до конца войны.
"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент.
Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", - констатировал Кулеба.
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Это и понятно- Пэтриот не сопрёшь, а миллиард долларов- на раз.
Петріот можна взяти в оренду і тоді фірмочка одного "гражданина Исраиля и Кипра", що виступає посередником, забезпечить собі стабільне надходження бюджетних коштів у кількості, більшій за вартість самого комплексу.
Вони не дарма лендліз просрали, створили черговий кеш-флоу.
Ну дуже-дуже хоче
"це станеться на 100%", "ми повинні побудувати", "доведеться ухвалити, тому що це найприродніше рішення" - якась генерація рандомних кліше.