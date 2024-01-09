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Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей Украины в восстановлении, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина точно получит деньги на восстановление из замороженных российских активов. Первые средства поступят еще до конца войны с Россией. Этих замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей государства в восстановлении.

Об этом глава МИД сказал в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру средствами разрушившей их страны", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, получение средств занимает некоторое время. В то же время, министр ожидает, что первые деньги из замороженных активов поступят в Украину еще до конца войны.

Читайте также: Кулеба заявил, что Запад приступит к конфискации активов, когда создаст "общие правила", и это будет в 2024 году

"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент.

Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", - констатировал Кулеба.

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Топ комментарии
+17
Не копійки падлам зеленожопим не давати....все розкрадуть. Тільки після зміни влади і під жостким контролем Сша і Європи.
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09.01.2024 08:55
+11
Мне одному кажется, что зебилам важнее денежная помощь, чем военная (натурой)?
Это и понятно- Пэтриот не сопрёшь, а миллиард долларов- на раз.
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09.01.2024 08:58
+5
Ще до відновлення, як до нового пришестя.
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09.01.2024 09:02
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Не копійки падлам зеленожопим не давати....все розкрадуть. Тільки після зміни влади і під жостким контролем Сша і Європи.
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09.01.2024 08:55 Ответить
кожен Божий день і мабудь вночі, вони вони марять цими активами та відбудовою
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09.01.2024 09:29 Ответить
150 міліардів боргів і вони зібрались щось відбудовувати (дерибанити).хай борги спочатку віддадуть.забезпечать родини загиблих житлом та компенсаціями,протезами калік та іншим лікуванням.залишок на виробництво зброї.
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09.01.2024 09:30 Ответить
Липкие руки зелёных человечков черных внутри
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09.01.2024 08:57 Ответить
Мне одному кажется, что зебилам важнее денежная помощь, чем военная (натурой)?
Это и понятно- Пэтриот не сопрёшь, а миллиард долларов- на раз.
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09.01.2024 08:58 Ответить
Тут ви погарячкували.
Петріот можна взяти в оренду і тоді фірмочка одного "гражданина Исраиля и Кипра", що виступає посередником, забезпечить собі стабільне надходження бюджетних коштів у кількості, більшій за вартість самого комплексу.
Вони не дарма лендліз просрали, створили черговий кеш-флоу.
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09.01.2024 09:45 Ответить
Після слів Костенко ці активи потрібні не доя України, а для збитого політика. Збитого війною, безпечністю, безвідповідальністю. Нехай активи почекайте трохи поки Європа створить комісію за їх контролем
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09.01.2024 08:59 Ответить
"Це станеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі,але не при "зеленій владі"
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09.01.2024 09:00 Ответить
Ще до відновлення, як до нового пришестя.
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09.01.2024 09:02 Ответить
Зелень і зараз не проти щось "відновлювати". Наприклад асфальт постелити біля фронту на дальність артилерійського пострілу. А потім *********** і...."ізвінітє,ми старалісь"
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09.01.2024 09:16 Ответить
Тільки перед початком відновлення вас, зелена шобла, треба по стовпах порозвішувати.
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09.01.2024 09:05 Ответить
Е-відновлення чи потужне велике будівництво?Що краще?
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09.01.2024 09:06 Ответить
Лярд дерев ще!
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09.01.2024 09:32 Ответить
якщо не розкрадуть то можливо
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09.01.2024 09:07 Ответить
Розкрадуть. В інший варіант при нашій владі не вірю.
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09.01.2024 09:28 Ответить
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія"...(с)..
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09.01.2024 09:10 Ответить
В багатьох ячейках швейцарських банків є стільки грошей,що я можу ними вирішити ВСІ проблеми своєї родини,свої,своїх друзів,сусідів,та бомжів з найближчої мусорки.Оце сиджу і ламаю голову,як ці гроші зі своїх мрій перевести в готівку.
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09.01.2024 09:12 Ответить
Дурень думкою багатіє,прости господи.
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09.01.2024 09:13 Ответить
Про яке відновлення йдеться? Вижити треба!
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09.01.2024 09:20 Ответить
Ізобіліє у нього блд!
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09.01.2024 09:25 Ответить
Ще можна і раССєю розпродати..
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09.01.2024 09:29 Ответить
Заочно.
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09.01.2024 09:38 Ответить
Так, Зеленський в армії не служив, але дембельский аккорд він хоче!
Ну дуже-дуже хоче
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09.01.2024 09:39 Ответить
****, як же ж грошенят урвать хочеться, а, блеать, не дають. Скільки ще в нашій владі несостоявшихся кірюш тимошенків так і залишуться ніким аж поки шибениця не прийде...
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09.01.2024 09:40 Ответить
Вже було раз , щось там єврочиновники "дали задню" , боячись що відчуження "касапських грошей" за репарацією Україні , призведе до інфляції Євро..
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09.01.2024 09:41 Ответить
Утконос переiв скумбрii по 8
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09.01.2024 09:57 Ответить
Хотілося б вірити. Але звучить як чергове бла-боа-бла:
"це станеться на 100%", "ми повинні побудувати", "доведеться ухвалити, тому що це найприродніше рішення" - якась генерація рандомних кліше.
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09.01.2024 09:58 Ответить
Ведмідь ще не вбитий.
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09.01.2024 10:23 Ответить
Та ви визначтесь куди ви хочете "шкуру невбитого ведмедя" накидати! На оборону чи на відновлення. А то війна йде повним ходом, а ви вже руки потераєте на відбудову де можна красти.
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09.01.2024 10:25 Ответить
а украденных 10 лярдов гривен на что хватит ?
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09.01.2024 10:34 Ответить
Не заздріть і не зазіхайте вже на чужі гроші!!..
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09.01.2024 11:32 Ответить
 
 