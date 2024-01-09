Можем реанимировать изготовление ракет, самолетов и кораблей, – председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский ВПК действует системно в отношении изготовления оружия и обеспечения им украинских защитников.
Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ (вооружения и военной техники. - Ред.), которые необходимы нашим Cилам обороны. Наша цель – как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместного с партнерами производства", - отметил он.
По словам Завитневича, Украина действует системно по двум направлениям: первое – это начало новых номенклатур продукции нашей "оборонки", из наиболее известного – беспилотники, артснаряды. Второе направление – реанимирование оборонных способностей, которые Украина имела в прошлом. Речь идет о танко-, ракето-, самолето- и кораблестроении.
"По каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных предприятий ОПК, развитие частного сектора. Принят ряд других мер, в том числе упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т.д.", - добавил глава комитета.
Пожалуйста, подождите...
Але не будемо.... бо красти не зможемо.
То давайте вже будемо робить!
так як з Хоренко Марченко, Кривонос, Бурба, Червінський, Дудін і тд
їм хороші війскові не потрібні а ракети та літаки подавну
Цей цирк треба гнати мокрими ганчирками разом з Міловановими та самокатчиком Гончеруком!!!
Все знищується набагато дешевшими дронами та ракетами.
Можете только языком ляпать!
як вже задовбав цей пізд**ж.
рашка штучний інтелект ВЖЕ використовує у своїх БПЛА, самонаведення, яке вже навіть РЕБом не заглушиш на останніх відтинках польоту. А вони все "можемо ..... можемо...."
суки
Добавить нічого !!!
За два роки навіть шахедів не змогли скопіювати..
Ща колрвблі і літаки вони будуть робить... тільки дайте бабла наперед.
Ні яке ФСБ не може їм бабла платити стільки скільки вони за день з бюджета п.издять.
Ви гниди, які довели ВПК до ручки, а все що було зроблено попередником згамнячили.
Ненавиджу уродів!
Шашлики посеред горла стануть!
Витік даних по всіх підприємствах, що ви бл..ть з цим робитите? А нічого! Навіть кримінальної справи не відкрито!
"Держава робить все, щоб мінометні міни в Україні не вироблялись"
"Мене звати Січкар Іван Володимирович 1984 р.н.
Передивився ваш ефір на Бутусов Плюс про відсутність масового виробництва мінометних мін. Ось на фото мінометні міни, які я особисто точив та прораховував виробництво. Але, враховуючи корупцію і паперовий піздець + ризики що по мені завтра прилетить, бо ти свої адреси реальні не сховаєш, ми свідомо вирішили в це гівно не лізти. Собівартість міни при виробництві в Україні 75…100$ максимум, там все примітивне і тупе робиться на колінці. Може навіть 60$ якщо все для цього робиться.
Там технологія тупа і проста, розрахована на те, що коли не залишилось мужчин і хлопців, бо пішли на війну, а є тільки діти та жінки, то вони візьмуть креслення і все зроблять, бо все просто і робиться на колінці.
Я цю тему дослідив, особисто перевірив, я в металообробці років 10, створив міжнародно відому оптичну компанію (Ironglass LLC)
Я відповідально заявляю що держава зробила все, щоб в Україні міни не вироблялись. Джерело: https://censor.net/ua/b3466061
Подземный оружейный завод ХАМАС !!!
ось тільки купимо сотню 3Дпрінтерів по млрд кожен і як почнемо друкувати! Закидаємо Україну пластиковими літачками, танчіками та корабликами
Зеленський не спромігся щось серйозне запустити навіть на третьому році повномасштабного вторгнення..©
Ну не розуміє пацієнт , що найкращими та найефективнішими виробниками зброї у світі є приватни підприємства.
Назви мені хоть одне державне підприємство по виробництву зброї у США? Японії?У ФРН? Швеції? UK ? ...
Тому я і кажу ,що зброєю повинні займатись приватні підприємства. Від вогнепальної зброї , до виробництва ракет , танків , літаків, тощо. Як це робиться у всіх розвинутих країнах. У тому числі і тих яких я перерахував.
Якщо хлопчику , тобі це не зрозуміло , звиняй бананів нема. Шукай їх на дубі , з якого "не впав".
ми можемо усе тільки кошти виділіть з бюджету….
А корабли и подлодки то потом...