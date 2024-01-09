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Можем реанимировать изготовление ракет, самолетов и кораблей, – председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сампан,завітневич

Украинский ВПК действует системно в отношении изготовления оружия и обеспечения им украинских защитников.

Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ (вооружения и военной техники. - Ред.), которые необходимы нашим Cилам обороны. Наша цель – как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместного с партнерами производства", - отметил он. 

По словам Завитневича, Украина действует системно по двум направлениям: первое – это начало новых номенклатур продукции нашей "оборонки", из наиболее известного – беспилотники, артснаряды. Второе направление – реанимирование оборонных способностей, которые Украина имела в прошлом. Речь идет о танко-, ракето-, самолето- и кораблестроении.

"По каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных предприятий ОПК, развитие частного сектора. Принят ряд других мер, в том числе упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т.д.", - добавил глава комитета.

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Топ комментарии
+43
О как! Уже корабли и самолеты реанимируем. Гигант мысли очередной из клоунской команды
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09.01.2024 09:22
+34
Можемо реанімувати виготовлення ракет, літаків та кораблів, - голова комітету ВР з нацбезпеки Завітневич Джерело: https://censor.net/ua/n3466438

Але не будемо.... бо красти не зможемо.
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09.01.2024 09:19
+29
Б Р Е Ш Е !!!
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09.01.2024 09:20
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Правила форума Совет форумчан
можемо? а що потрібно для цього, щоб добили послідній будинок в Україні???
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09.01.2024 09:17 Ответить
Морда у нього якась дебільна, можна і не слухати, що воно верзе
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09.01.2024 09:39 Ответить
Черговий казкар!
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09.01.2024 11:43 Ответить
Всі зелені кончені свіздоболи.
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09.01.2024 11:55 Ответить
Останній .
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09.01.2024 09:42 Ответить
йде другий рік війни...
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09.01.2024 11:17 Ответить
Можемо, але не хочемо. Ось у чому справа.
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09.01.2024 12:00 Ответить
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09.01.2024 13:12 Ответить
Боже, яке ж гидотне!
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09.01.2024 14:01 Ответить
Можемо реанімувати виготовлення ракет, літаків та кораблів, - голова комітету ВР з нацбезпеки Завітневич Джерело: https://censor.net/ua/n3466438

Але не будемо.... бо красти не зможемо.
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09.01.2024 09:19 Ответить
Можемо,зробимо,хочемо,маємо можливість...
То давайте вже будемо робить!
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09.01.2024 09:20 Ответить
У нас є стільки грошей? А якщо немає, то хто нам їх може дати?
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09.01.2024 09:20 Ответить
Що є у аборігенів такого, що може зацікавити велику білу людину? (майже дослівна цитата з Єйс Вентури 2). Цього року відкрито ринок землі для юр осіб, але не для іноземців; цього року адміністрація США повідомила, що допомоги у обсягах 2022-23років не слід очікувати, а слід розбудовувати своє виробництво; ******* станки і матеріали для виробництва треба за щось купувати; одним з перших завданнь, яке давав Зеленський уряду Гончарука, було впровадження ринку землі. Мова про долю та розподіл 9% світових та 30% европейських запасів черноземів з одночасною утилізацією їх власників і іноземні покупці не бажають бути сторонніми спостерігачами цього процесу.
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09.01.2024 10:52 Ответить
Б Р Е Ш Е !!!
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09.01.2024 09:20 Ответить
Можемо але не хочемо бо як тоді будувати дороги та ******* гроші …..
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09.01.2024 09:21 Ответить
О как! Уже корабли и самолеты реанимируем. Гигант мысли очередной из клоунской команды
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09.01.2024 09:22 Ответить
2 года нихуя никто не делал,только видосики от обдолбосика.Еще много таких,кто надеется на победу при этих уродах у власти?Вериться в лучшее,вот только трезвый ум и логика говорят о другом
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09.01.2024 09:22 Ответить
не пройшло й 2 років
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09.01.2024 09:22 Ответить
"можемо"- слово.",а 3,14сдить"- реальність .
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09.01.2024 09:22 Ответить
ОПа сказав в морг, значить в морг
так як з Хоренко Марченко, Кривонос, Бурба, Червінський, Дудін і тд
їм хороші війскові не потрібні а ракети та літаки подавну
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09.01.2024 09:22 Ответить
А ще через 2 роки скаже що *всі ці питання активно обговорюються*
Цей цирк треба гнати мокрими ганчирками разом з Міловановими та самокатчиком Гончеруком!!!
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09.01.2024 09:23 Ответить
"До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні, літаки летять, будемо всіх бомбить!"(с)
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09.01.2024 09:24 Ответить
Саме тому ми й клянчімо у США транспортні С130 Геркулес. Бо надпотужний Антонов навіть дрон-розвідник самостійно створити не здатен.
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09.01.2024 09:54 Ответить
А який сенс у військових кораблях у Чорному морі?
Все знищується набагато дешевшими дронами та ракетами.
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09.01.2024 09:24 Ответить
В 2019 все позакрывали, а теперь можем......

Можете только языком ляпать!
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09.01.2024 09:24 Ответить
І то не завжди навіть язиком.
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09.01.2024 14:04 Ответить
можемо не красти а можемо і навпаки
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09.01.2024 09:27 Ответить
Зелень навпаки не може.
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09.01.2024 09:32 Ответить
можемо реанімувати. А можемо і не.....

як вже задовбав цей пізд**ж.

рашка штучний інтелект ВЖЕ використовує у своїх БПЛА, самонаведення, яке вже навіть РЕБом не заглушиш на останніх відтинках польоту. А вони все "можемо ..... можемо...."

суки
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09.01.2024 09:27 Ответить
В мирное время нихрена не делалось, а сейчас тем более ничего не получится. Нет ни кадров которые решают все как известно, ни ресурсов, ни денег. Максимум что смогут осилить это отверточная сборка китайщины
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09.01.2024 09:27 Ответить
Не факт.
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09.01.2024 11:08 Ответить
Якщо щось і можливо робити - тільки під землею..
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09.01.2024 09:28 Ответить
А это идея! Всех зеленых и голосящих под землю определить. Метра на 2, глубже не надо.
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09.01.2024 09:31 Ответить
Все що ти можеш то чушки виливати, і посаду насосати.
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09.01.2024 09:30 Ответить
А чем вы, зелень, с 24.02.2022 занимались? Бюджетное бабло пи..ли. А чем занимались с мая 2019 года? Бюджетное бабло пи..ли. Вы преступники.
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09.01.2024 09:30 Ответить
Завітневич Олександр Михайлович. З 1999 року одружений із Наталією Завітневич. Вона народилась у Кривому Розі, навчалася у 95-й гімназії в одному класі із Володимиром Зеленським.
Добавить нічого !!!
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09.01.2024 10:53 Ответить
Це що правда?
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09.01.2024 11:09 Ответить
Вікіпедія, там внизу під номером посилання звідки взята інформація, як-то так.
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09.01.2024 11:17 Ответить
Що означає можемо ?у вас гроші є ? Немає ! Значить не можемо
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09.01.2024 09:31 Ответить
Ага, бульби ви можете надувати
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09.01.2024 09:31 Ответить
Голова нацбезпеки швидкого реагування
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09.01.2024 09:31 Ответить
Реаніматори недоробляні.
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09.01.2024 09:34 Ответить
Б. лять су..ка дебіли й.обані !!!!!
За два роки навіть шахедів не змогли скопіювати..
Ща колрвблі і літаки вони будуть робить... тільки дайте бабла наперед.
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09.01.2024 09:38 Ответить
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09.01.2024 09:38 Ответить
а от не вірю!
Ні яке ФСБ не може їм бабла платити стільки скільки вони за день з бюджета п.издять.
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09.01.2024 09:48 Ответить
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09.01.2024 09:51 Ответить
Перед Зеленским стоит задача подвести Украину под кремлевский монастырь, а не что то там налаживать. Не за тем в Москве десять лет такую квитку растили
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09.01.2024 09:39 Ответить
Тільки де був цей Завітневич наприкінці 2021 року, коли приймався бюджет на 2022 рік, коли замість надати оборонці 50 млрд грн, пустили їх на дороги. От і маємо, як казав один, те що маємо, а маємо велику війну.
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09.01.2024 09:41 Ответить
ойпана зелень ... тільки заяви можуть робити
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09.01.2024 09:41 Ответить
"Луч" вже "реанімували".
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09.01.2024 09:42 Ответить
Ви мали це зробити ще в 20 році, коли закривали всі рпкетні програми, та переволили виробництва на 1день на тиждень. Ви зараз деякі виробництва, навіть ремонтні переводите на неповний день.
Ви гниди, які довели ВПК до ручки, а все що було зроблено попередником згамнячили.
Ненавиджу уродів!
Шашлики посеред горла стануть!
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09.01.2024 09:45 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=k6UHv74vP8A



Витік даних по всіх підприємствах, що ви бл..ть з цим робитите? А нічого! Навіть кримінальної справи не відкрито!
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09.01.2024 10:19 Ответить
Замість кидатись гучними заявами, почніть з простого - мін.
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09.01.2024 09:46 Ответить
Любая мина это сложный механизм. Любая
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09.01.2024 09:49 Ответить
Тоді треба займатись пошуками бойових дрючків. Іншої зброї, крім відосіків (на китайських телефонах і американському софті з Інтернетом) ми виготовляти не здатні, судячи з усього. А якщо і здатні, то Басалаєва вже поспішає на допомогу русні.
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09.01.2024 09:56 Ответить
Крім мінометних мін:

"Держава робить все, щоб мінометні міни в Україні не вироблялись"

"Мене звати Січкар Іван Володимирович 1984 р.н.

Передивився ваш ефір на Бутусов Плюс про відсутність масового виробництва мінометних мін. Ось на фото мінометні міни, які я особисто точив та прораховував виробництво. Але, враховуючи корупцію і паперовий піздець + ризики що по мені завтра прилетить, бо ти свої адреси реальні не сховаєш, ми свідомо вирішили в це гівно не лізти. Собівартість міни при виробництві в Україні 75…100$ максимум, там все примітивне і тупе робиться на колінці. Може навіть 60$ якщо все для цього робиться.



Там технологія тупа і проста, розрахована на те, що коли не залишилось мужчин і хлопців, бо пішли на війну, а є тільки діти та жінки, то вони візьмуть креслення і все зроблять, бо все просто і робиться на колінці.

Я цю тему дослідив, особисто перевірив, я в металообробці років 10, створив міжнародно відому оптичну компанію (Ironglass LLC)

Я відповідально заявляю що держава зробила все, щоб в Україні міни не вироблялись. Джерело: https://censor.net/ua/b3466061
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09.01.2024 10:20 Ответить
Хто хоче - шукає способи, а той хто не хоче - виправдання ...

Подземный оружейный завод ХАМАС !!!
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09.01.2024 17:43 Ответить
Золоті слова!
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09.01.2024 19:08 Ответить
"Можемо реанімувати виготовлення ракет, літаків та кораблів",-

ось тільки купимо сотню 3Дпрінтерів по млрд кожен і як почнемо друкувати! Закидаємо Україну пластиковими літачками, танчіками та корабликами
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09.01.2024 09:49 Ответить
Ще одне зелене г завоняло
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09.01.2024 09:51 Ответить
ерез шість місяців після призначення Черчілля премʼєром, військова промисловість Англії працювала цілодобово.

Зеленський не спромігся щось серйозне запустити навіть на третьому році повномасштабного вторгнення..©
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09.01.2024 09:51 Ответить
Здається, зараз актуально лише дрони та снаряди
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09.01.2024 09:52 Ответить
ляді бл зелені і касміческіє караблі будуть бараздіть касміческіє прастори і пастроім касмадром в малих васюках
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09.01.2024 09:53 Ответить
Да,да,не забудьте дать балсаровой адреса всех этий предприятий,а у гетьмановича взять JPS мячки и выставить на военном производстве.
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09.01.2024 10:00 Ответить
А нафіга ж ви їх,ці галузі,вбили сволоти?! Ви нічого не можете-ви паразити й пліснява!
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09.01.2024 10:09 Ответить
До цього, починаючи з 2019 року, оборонку системно руйнували, щоб дати можливість криворізькому гундосу віддано зазирнути в очі кремлівському упирю і сказати, що завдання виконане. Щоправда, з початком агресії, всупереч очікуванням кремля та Банкової, через мужній опір народу, зелені мрії були не реалізовані і плани довелося змінювати на ходу, перевзуючись у патріотів. І нарешті, за два роки війни, Банкова заговорила про реанімацію оборонки, яку сама знищила.
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09.01.2024 10:13 Ответить
... І все це буде вироблятися у Нью Васюках!
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09.01.2024 10:14 Ответить
Коли він сказав про підтримку державних підприємств , я сразу подумав , "усе, приплили".
Ну не розуміє пацієнт , що найкращими та найефективнішими виробниками зброї у світі є приватни підприємства.
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09.01.2024 10:15 Ответить
Які ще приватні підприємства в Україні здатні виготовляти танки та літаки? Що, з дуба впав? Вже й державні не здатні. Докерувалися.
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09.01.2024 11:08 Ответить
Той , який "не з дубу впав" , сам на це питання і відповів.
Назви мені хоть одне державне підприємство по виробництву зброї у США? Японії?У ФРН? Швеції? UK ? ...
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09.01.2024 14:10 Ответить
Ти мабуть точно з дубу впав. Ти що, українську мову не розумієш? Немає в Україні приватних підприємств по виробництву танків чи літаків. Як що є - назви. Чого ти мені за інші країни товчеш.
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09.01.2024 18:08 Ответить
Хлопчик , який "з дубу не впав" , по другому колу мямлить про літаки та танки. Мабуть хлопчику не відомо , що в Україні бойові літаки ніколи не вироблялись. А танками займалось підприємство з-д ім. Малишева. Яке зараз вже танки не робить.
Тому я і кажу ,що зброєю повинні займатись приватні підприємства. Від вогнепальної зброї , до виробництва ракет , танків , літаків, тощо. Як це робиться у всіх розвинутих країнах. У тому числі і тих яких я перерахував.
Якщо хлопчику , тобі це не зрозуміло , звиняй бананів нема. Шукай їх на дубі , з якого "не впав".
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09.01.2024 20:39 Ответить
Придурок
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09.01.2024 21:20 Ответить
Жуй банан , боте. Ням-ням.
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09.01.2024 21:49 Ответить
Ми навіть патрони і міни не спроможні виготовляти не кажучи про щось серйозніше. А ще згадується вимагання відкату від виробника Байрактарів під час спроби відкриття заводу на першому році війни.
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09.01.2024 10:19 Ответить
Якби сказав, що робимо, то б повірив, а так надоїв вже Зе-піар! Як кажуть не кажи гоп , поки не перескочиш, а наші слуги тільки гопають, але не скачуть.
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09.01.2024 10:22 Ответить
Можемо?! Та ви *** вже давно повинні це робити!
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09.01.2024 10:23 Ответить
Не маємо, а ця реанімація повинна уже була бути
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09.01.2024 10:39 Ответить
А можемо й не реанімувати, а зробити акцент на купівлі будиночків в Хорватії... Навіть 3 рейх під ковровими бомбардуваннями примудрявся в альпійських горах у катакомбах ядерний проект робити і фау 2 штампувати, а ці продажні кроти-імпотенти всіх переконують, що Україна не може, бо все ***********. Швидше б те 31 березня.
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09.01.2024 10:39 Ответить
Смердить великим розпилом бабла….
ми можемо усе тільки кошти виділіть з бюджету….
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09.01.2024 10:45 Ответить
Сину Єгорке потрібно забезпечити майбутнє,папка старається.
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09.01.2024 10:56 Ответить
это выбрали нового клоуна вместо безуглой???
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09.01.2024 10:59 Ответить
Та погодите вы, давайте начнем с простого, пару миллионов минометных мин в год. Самых простых.
А корабли и подлодки то потом...
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09.01.2024 11:01 Ответить
Это на десятый год войны???
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09.01.2024 11:07 Ответить
В 2019му все на нуль помножили а тепер "можуть реанімувати".
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09.01.2024 11:19 Ответить
До зє такої кількості бездарних призначень на посади різноманітних пройдисвітів не робив жодний президент України. Цей недоумок, якого влучно охрестили "випадковий президент", панічно боїться розумних людей і свідомо оточує себе якоюсь жидобільшовицькою міжпухою... Він сам і все його оточення не здатне створити необхідні умови для виробництва будь яких товарів в Україні. Це відкатні паразити.
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09.01.2024 11:24 Ответить
Паразитів треба знищувати. Де наша санстанція?
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09.01.2024 12:11 Ответить
На фронті.
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09.01.2024 12:14 Ответить
У санстанції патронів немає - "ваше слово, товаріщь Маузєр" (с).
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09.01.2024 12:18 Ответить
Надіюсь, що він отримає своє, як і його брат по-крові "великий" політик-клоун Ізраілю Дуду Топаз.
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09.01.2024 12:50 Ответить
Можна повз вуха - що це за голова комітету, який не міг утихомирити свою безумну зам? Якась дурілка картонна, яка тепер намагається реабілітуватись "гарними новинами" перед своїм босом - тьфу, гидота
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09.01.2024 12:15 Ответить
От одной шлендры Безумной избавились, так другой завинтился!
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09.01.2024 12:39 Ответить
подивитись на нього стане зрозуміло що він може ,зелена команда може тільки красти , поки отаке при владі перемоги не буде на жаль...
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09.01.2024 12:43 Ответить
Между можем и сделали большая разница с нынешнеми мародерами больше можем но не хочем нам и так хорошо деньги в карман могилы Вам и нам за это ничего не будет
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09.01.2024 13:50 Ответить
Спочатку мовчки вбили, тепер піаряться на бравих заявах що можуть реанімувати.
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09.01.2024 15:49 Ответить
 
 