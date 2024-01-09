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В РФ накануне президентских выборов поддержка войны против Украины снизилась, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росіяни

Российские власти продолжают свои усилия по консолидации контроля над информационным пространством накануне президентских выборов осенью 2024 года. Как следствие, уровень внутренней поддержки полномасштабного вторжения в Украину среди россиян несколько снизился.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, власть РФ пытается консолидировать контроль над информпространством перед выборами президента в марте этого года. Она начала наказывать медиа и отдельных граждан за распространение "фейков", в которых якобы дискредитируется российская армия.

В России на этом фоне несколько снизился уровень внутренней поддержки полномасштабного вторжения в Украину, но этого недостаточно для развертывания громкого антивоенного движения в РФ.

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По сообщениям кремлевских СМИ, российские Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор подготовили законопроект об "оперативном блокировании противоправного контента в Интернете" с помощью специализированной информационной системы.

Как отмечается, в 2023 году Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор 555 сообщений с требованием заблокировать "фейки", "дискредитирующие" ВС РФ и военное и политическое руководство страны.

В то же время российские власти удалили или заблокировали более 69 тыс. интернет-ресурсов. Говорят, что темами этих якобы ложных материалов или комментариев стали война против Украины, решение органов власти РФ и нарушение избирательного процесса на выборах губернаторов в сентябре 2023 года.

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Так, 8 января российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что последние опросы показали снижение поддержки россиянами полномасштабного вторжения РФ в Украину в преддверии президентских выборов.

Издание сослалось на данные опросов оппозиционных социологических организаций "Chronicles" и "Public Sociology Laboratory", а также на неуказанные источники в Кремле. Они показывают, что процент россиян, поддерживающих вывод российских войск из Украины "без достижения целей Кремля", впервые превысил процент граждан России, поддерживающих продолжение войны в конце 2023 года.

Неназванный источник, связанный с администрацией президента России, сообщил "Верстке", что менее 50% респондентов недавнего опроса, спонсируемого Кремлем, поддерживают продолжение войны России в Украине, в то время как более 30% выступают за мирные переговоры.

Однако "Верстка" утверждает, что снижение поддержки войны еще не привело к громкому антивоенному политическому движению в России из-за постоянной внутриполитической поддержки диктатора Владимира Путина.

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В конце ноября 2023 года издание Chronicles заявило, что данные телефонного опроса в октябре свидетельствуют о том, что процент респондентов, являющихся сторонниками войны и не поддерживающих вывод российских войск из Украины, если Россия не достигнет своих "военных целей", уменьшился с 22% до 12% в период с февраля 2023 по октябрь 2023 года.

В то же время 40% респондентов поддержали вывод российских войск из Украины без достижения "целей" Кремля. Эта цифра оставалась неизменной на уровне примерно 39-40% в течение 2023 года.

Однако "Левада-центр" в конце октября заявил, что 55% опрошенных россиян считают, что Россия должна начать "мирные переговоры", в то время как 38% выступают за продолжение ведения войны – эти цифры в основном остаются неизменными с июля 2023 года.

Кроме того, 5 декабря организация также опубликовала опрос, показавший, что российская общественность по-прежнему размышляет над вопросами о завершении и исходе войны, а также о мобилизации и перспективах мира в соответствии с ростом внутренней поддержки вывода российских войск из Украины и призывов к "мирных переговоров"

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Топ комментарии
+3
І шо користі з цього зниження?
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09.01.2024 09:24
+2
на болотах нічого не міняеться .....пу....
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09.01.2024 09:25
+2
І що, що знизився? Кацапні на фронті від того не поменшало
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09.01.2024 09:45
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І шо користі з цього зниження?
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09.01.2024 09:24 Ответить
Все ще попереду - зі зниження підтримки першої світової війни почалася революція на росії
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09.01.2024 10:40 Ответить
ну то ти дуже "притягнута за вуха" аналогія...
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09.01.2024 10:51 Ответить
Класика жанру на росії
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09.01.2024 10:52 Ответить
ХЗ...що не кажи а національний склад царської армії не був "російським" так як зараз путінської... а це ж різний менталітет...Мені взагалі досі дивно як можна, в ********* світі з інтернетом і купою незалежних інформ каналів, так оболванити цілу країну! Настільки оболванити що рідна сестра з кацапії не вірить рідній сестрі з України при тому що ім обом за 70, тобто вони обидві діти "совка"...
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09.01.2024 10:56 Ответить
Оболванили лише кілька відсотків, у які війшла і сестра. А решта просто мовчить, бо залякана і все як раз чудово розуміє завдяки інтернету. А росія що тоді що зараз була тюрмою народів і армія теж була і буде концтабором, який тільки і чекає можливості вбити нового царя.
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09.01.2024 11:02 Ответить
Кто сказал? Ульянов-чЛенин?
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09.01.2024 11:48 Ответить
на болотах нічого не міняеться .....пу....
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09.01.2024 09:25 Ответить
Тільки літери Z скрізь позникали
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09.01.2024 10:38 Ответить
Касап, істота страшне яка тупа.. йому як скажуть кого любити, перед тим він і стане в "колено-локтевую"позицію..
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09.01.2024 09:27 Ответить
Президентські вибори в Росії пройдуть з15 по 17 березня 2024 року. Не поширюйте ДЕЗУ!
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09.01.2024 09:42 Ответить
Не президентські вибори, там їх апріорі не може бути. Там будуть вибори ***** (путіна).
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09.01.2024 10:19 Ответить
І що, що знизився? Кацапні на фронті від того не поменшало
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09.01.2024 09:45 Ответить
І не побільшало. Через зниження підтримки війни не проводиться нова мобілізація
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09.01.2024 10:43 Ответить
існують інші способи поповнення війська, які кацапи успішно впроваджують. Це не дає колосального зросту, але забезпечує стабільну підготовку резерву
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09.01.2024 10:52 Ответить
Саме провал таких "успішних" способів і змусив рашистів піти на мобілізацію сотен тисяч у минулому році
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09.01.2024 10:57 Ответить
Якби ті орки,що лежать поранені на полі
бою,плачуть,стискаючи кулаки від болю,
змогли передати свої відчуття лапотнікам...
хоча,в імперії зла всі істоти жорстокі...
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09.01.2024 09:56 Ответить
Напередодні виборів активізувалися лібєрасти уZкі, виклянчують допфінансування.
Згадайте червневі висери фейгіна про "десятки тисяч добровольців уZкіх" в складі ЗСУ. Де вони?
Тоді срака після "путча вихідного дня" горіла, зараз-вибори.
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09.01.2024 10:01 Ответить
 
 