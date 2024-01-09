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Новости Война в Украине мобилизации
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законопроект (3043) мобилизация (1618) Завитневич (43)

В законопроекте о мобилизации значительное внимание уделено восполнению потерь в воинских частях, - председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,тцк

Отдельные нормы законопроекта о мобилизации будут существенно изменены. В ходе обсуждения документа большое внимание уделили аргументам относительно восполнения потерь в боевых частях.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в ходе обсуждения также поднимался вопрос финансирования и источников покрытия потребностей с учетом ресурсов украинской экономики.

"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, горячие дискуссии, обмен аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - отметил Завитневич.

Он прогнозирует, что некоторые нормы законопроекта будут существенно изменены во время рассмотрения в Раде.

Финальное решение о законопроекте о мобилизации планируется во вторник, 9 января, добавил он.

Также читайте: Завитневич о законопроекте по мобилизации: Отдельные нормы претерпевают существенные изменения. Комитет примет финальное решение во вторник

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.
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Топ комментарии
+42
"На всіх засіданнях була робоча атмосфера, гарячі дискусії, обмін аргументами, іноді емоційно." Було весело. Бо ті, хто засідав там та їх діти і родичі ніколи не стануть тими самими втратами.
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09.01.2024 09:47
+41
Силовики і дармоїди(держапарат) покажіть свій патриотизм,вас кнурів вистачить не на одне повне поповнення
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09.01.2024 09:43
+29
Обмежено придатна армія це щось нове в науці і техниці.

Варто розуміти, що обмежено придатні це ті хто не схотів корумпувати мсекі аби купувати інвалідність.

А потім кажуть що людина померла від сердцевого нападу, або інсульту в окопі і тому він «не бойові втрати». Випоат нуль. Навіть обгрунтують не пов'язаність його смерті з бойовими діями, бо згадають, що він на влк скаржився на біль в серці, але скаржився якось не так. От тоді і картки піднімуть і лікарів які ставили ліагноз, що людина хвора була «ізначально», а тому сам винен, що не зумів переконати ВЛК в цьому.
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09.01.2024 09:51
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Суть проблемы в том, что в армии насоздавали слишком много бригад, полков, отдельных батальонов и групп...
Одних бригад 150+ штук. И создают еще десяток, а это все люди-люди-люди.
И вторая проблема, во всех этих бригадах прежде всего не хватает людей на боевых посадах, поэтому все они и жалуются на нехватку личного состава. Возникает парадокс, в н-ой бригаде 4000 человек, а личного состава не хватает.
Людей в армии много, а солдат мало.
Ну про огромные раздутые втрое штаты бесконечных тыловых частей и говорить нечего. По всей Украине в любое городе масса людей в пикселе...
Оптимизировать армию надо иначе солдат так и будет всегда не хватать.
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09.01.2024 10:58 Ответить
Абсолютно правильно - все , що можна віддати на аутсорс бізнесу - потрібно віддавати - постачання , забезпечення , тилову логістику . Психологи ,кадровики ,бухгалтерія і так далі .
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09.01.2024 11:14 Ответить
искусственный коллапс финансирования состава ВСУ похоже, набрать 3х немотивированных на низкой зарплате, вместо того чтоб мотивировать повышением в 3 раза зп
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09.01.2024 11:46 Ответить
человек будет мотивирован если он будет знать, что его способности будут использованы максимально эффективно и он окажется на том месте, где сможет принести наибольшую пользу с учётом своего состояния здоровья и навыков. Коллапс действительно исскуственный, но дело не столько в деньгах, сколько в максимально идиотском подходе, когда весь пресс мобилизации лёг на мужиков от 40 до 55 лет очень далеких от нормальной физической формы.
Если бы сразу набирали от 20 до 50 и направляли в соответствии со здоровьем и способностями, вообще бы проблемы не было.
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09.01.2024 12:54 Ответить
Этого для мотивации не достаточно... В первую очередь каждый должен иметь СВОЮ ЛИЧНУЮ мотивацию рисковать... У него должно быть то ща что он будет готов на риск... Например, весомая доля во всех активах государства !!! А в Украине ВСЕ принадлежит небольшой группе барыг...
Поэтому сначала нужно НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ "заводы/пароходы" , счета их владельцев и топ.менеджеров...!
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09.01.2024 14:29 Ответить
"весомая доля во всех активах государства"

та пиши сразу - мильйон баксов.
вам ухилянтам какой только }{уйни не надо выдумывать чтобы оправдать свое бездействие.
нормальным людям достаточно того что на их страну напали. дальше можно обсуждать компенсацию за службу и условия равенства всех защитнков родины, но мотивация изначально у нормальных людей одна
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10.01.2024 08:22 Ответить
Компенсацию? Ты в какой стране живёшь, гений?
Много и многом раньше "компенсировали"?!
Всех и всегда исключительно обещали и наё..вали ...!!!
Нет давно "СВОЕЙ" страны, есть страна олигархов!!!
Поэтому "деньги вперёд"!!!
А у тебя и таких как ты "хельсинский синдром"! Ты давно находишься в рабстве!!!
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10.01.2024 11:26 Ответить
"Нет давно "СВОЕЙ" страны, есть страна олигархов!!!"

так ты сам это наголосовал с 91-го года еще.
Это не страна олигархов а страна дебилов которые навыбирали себе коломойш-ахметовых-пинчуков а теперь жалуются.
Где вы все такие умные раньше были до войны - сидели на жепе ровно и голосовали за клоунов а теперь видишь ли страна им не та чтобы за нее воевать.
Это никого уже не колышет - пришло время исполнять обязанности.
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11.01.2024 11:23 Ответить
А ты где был и почему "сидел ровно"?!
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11.01.2024 12:20 Ответить
Я был на обоих Майданах а с марта 22-го в ВСУ.
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11.01.2024 12:32 Ответить
Ты один был? А других не было ?!
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11.01.2024 12:33 Ответить
Я только за себя отвечаю.
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11.01.2024 12:38 Ответить
Вот и осуждай (если есть за что) , делай выводы, и давай "советы" только о/и себе!!!
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11.01.2024 12:52 Ответить
НЕТ никаких обязанностей, до тех пор пока нет реализации ПРАВ!!!

Конституция Украины:"в Украине признается и действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА"!!!!
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11.01.2024 12:21 Ответить
"НЕТ никаких обязанностей, до тех пор пока нет реализации ПРАВ"

каких прав у тебя нет? Право голоса имеешь? Право на жизнь, труд свобода слова, вероисповедания, перемещения - все у тебя было до войны. Как и у всех остальных.
Теперь будь добр исполнять обязанности
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11.01.2024 12:34 Ответить
Нет! ПРАВА должны реализовываться ВСЕГДА и непрерывно!
О каких обязанностях ты пишешь?!
Если о тех, которые противоречат ПРАВАМ, то такие "обязанности" ничтожный вымысел!
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11.01.2024 12:40 Ответить
твои слова ничем не подтверждены.
Конституция и законы Украины разрешают временное ограничение прав на период военного положения - такое право общества на реализацию самозащиты было есть и будет всегда в правовом поле любой страны мира.
А то чем ты занмаешься - софистика, ничтожная с правовой точки зрения и отвратительная с человеческой
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11.01.2024 12:43 Ответить
Я выше тебе привел лишь ЧАСТЬ прав ( право на жизнь в том числе) , которые НЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ даже во время войны!!!!
Ты манипулируешь!
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11.01.2024 12:50 Ответить
а кто ограничивает твое право на жизнь?)) или ты думаешь в ЗСУ командиры людей расстреливают чи шо?

давай конкретно - какие законы нарушает мобилизация?
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11.01.2024 13:22 Ответить
Нахождение на территории воюющей страны и "запрет" или "невыпуск" из этой территории - это в первую очередь ограничение ПРАВА на жизнь этих людей,так как тем самым подвергают их жизни опасности!
ТЕМ более, когда человек в армии, он с точки зрения "правил ведения войны" является "законной целью" для армии агрессора, ЧТО ТОЖЕ является АБСОЛЮТНОЙ угрозой для жизни военнослужащий! И ЕСЛИ военнослужащий НЕ ПО КОНТРАКТУ, то это ПРИНУЖДЕНИЕ (!) и умышленное лишение его права на жизнь!!!
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11.01.2024 13:32 Ответить
то есть кроме твоих никокму не нужных философствований никаких законов таких нет?
я так и думал - обычный бред уклониста.
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11.01.2024 16:15 Ответить
Об этом сказано в Конституции Украины, международном праве и правах человека!
Законы Украины юридически ничтожны относительно них!
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11.01.2024 16:57 Ответить
И еще... НЕТ НИКАКОГО "ОБЩЕСТВА"!!!
Есть конкретный человек и конкретный гражданин!
А эти красивые слова о мнимом обществе созданы для манипуляции!!!
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11.01.2024 12:54 Ответить
Например ПРАВО на жизнь, неприкосновенность - ПОЛНОСТЬЮ делают невозможным и незаконным принуждением служить, воевать и принудительно работать!
В том числе потому, что любое принуждение - это форма РАБСТВА ! А РАБСТВО запрещено!
Всё может быть ИСКЛЮЧЕНО ДОБРОВОЛЬНО!!!
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11.01.2024 12:42 Ответить
А для того, что бы люди желали это делать по собственной воли, они должны иметь для этого ЛИЧНУЮ заинтересованность!!!
Например у них может быть собственное чувство долга перед государством за то, что оно к ним относилось всю их жизнь...
Но думаю это навряд ли касается Украины... Так как оно относилось к собственным гражданам, вряд-ли у них к ней будет вызывать чувство долга...
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11.01.2024 12:47 Ответить
Обязанность существует лишь у ТЕХ кто ДОБРОВОЛЬНО заключил контракт где "эта обязанность" оговаривалась! И даже этот контракт должен иметь срок его действия и условия расторжения в том числе ДОСРОЧНО!
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11.01.2024 13:02 Ответить
опять твои фантазии.
все государства мира имеют в своем законодательстве право на мобилизацию населения для защиты. И Украина не исключение. Контрактные армии никогда не выигрывали войны за независимость своей страны.
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11.01.2024 13:21 Ответить
Слушай, ты только подтверждаешь, то что ты или манипулируешь или рассуждаешь о то,в чем не разберёшься!
МНОГИЕ СТРАНЫ имеют ЗАПРЕТ на принуждение служить! И даже имеют этот запрет закрепленый в Конституции своих стран!!!
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11.01.2024 13:27 Ответить
давай конкретно - какие страны имеют такой запрет?
в каких странах отменено право на мобилизацию во время войны или военного положени?
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11.01.2024 13:28 Ответить
Га вскидку... В Конституции ФРГ есть на это запрет!!!!
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11.01.2024 13:34 Ответить
ФРГ демилитаризированная страна, у них от Бундесвера одно название осталось.
В любом случае тебе нужно было валить в Германию ДО того как началась полномасштабная война а сейчас уже поздняк - будь добр исполнять обязанность если попросят
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11.01.2024 16:18 Ответить
НЕТ такой "обязанности" для гражданских лиц!!! Есть ПРАВО НА ЖИЗНЬ и НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ!!!
Эта "обязанность" касается только тех, кто заключил контракт и у которого в контракте указана "эта обязанность"!!!
И даже в этом случае у контракта должны быть: сроки действия и условия разорвания контракта!
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11.01.2024 16:55 Ответить
есть такая обязанность, перестань все время ******* и открой Конституцию Украины.
И закон о мобилизации тоже есть.
остальное твои дурные фантазии.
Если уверен в правоте и обоснованности своего бреда - пойди и подай в суд на ТЦК. Но тебя пошлет нах любой юрист а суд такой бред даже к рассмотрению не примет ))
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11.01.2024 17:42 Ответить
)))
Вот тебе пример ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА в Украине !!!

Справа № 530337/23 Номер провадження 1-к530/72/23

"23" серпня 2023 р.

ПРОЧТИ ЕГО ВЕСЬ!!!!
От первой буквы до последней точки , не пугайся что они ОЧЕНЬ длинный !!! ПРОЧТИ ЕГО ВЕСЬ !!!
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11.01.2024 17:51 Ответить
делать больше нечего херню всякую читать.
если там что-то по теме, можешь процитировать
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11.01.2024 18:20 Ответить
Там "цитировать" нужно ВСЁ!!!
ПОЭТОМУ Я И Говорю : прочти ВСЁ,не пожалей времени...Без юр.образования читается может конечно "скучно", но ты ПРОЗРЕЕШЬ от аргументации и ссылок на ДЕЙСТВУЮЩИЕ законодательные нормы!!
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11.01.2024 19:18 Ответить
нахера мне это читать если ты не в состоянии сам пояснить вкратце суть?
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12.01.2024 00:32 Ответить
С тобой всё ясно... Может ты читать не умеешь?
Ты книги хоть читал в своей жизни или тебе их просто кто то пересказывал?
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12.01.2024 02:07 Ответить
ни разу не выбирал для причтения книгу неизвестного содержания по одному единственному отзыву в Интернете
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12.01.2024 09:57 Ответить
01- ))) ФРГ тебя "умыло" и продолжил бред писать...?!))))
02- меня юридически Украина никаким боком не касается, поэтому нет никаких "тебе нужно было"...)))
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11.01.2024 17:00 Ответить
" меня юридически Украина никаким боком не касается"

тогда чего ты тут распереживался?
иди агитируй русосранцев не ехать на войну, больше пользы будет.
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11.01.2024 17:44 Ответить
Не переживай , я и это делаю!!!
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11.01.2024 17:49 Ответить
Рівно 4 роки тому, 8 січня 2020 року, в Омані розпочалися перемовини зеленського і єрмака з екс-керівником фсб, секретарем радбезу рф, патрушевим. Вже через місяць, в лютому 2020 зеленський призначає єрмака керівником ОП.
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09.01.2024 11:00 Ответить
А ще потрібно велику увагу приділяти - ЧОМУ відбуваються втрати ? Яким чином їх можна мінімізувати.
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09.01.2024 11:15 Ответить
А відповідальність офіцерського складу за втрати там є ? Чи не на часі ?!
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09.01.2024 11:20 Ответить
Війна все спише, але не простому солдату.
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09.01.2024 11:27 Ответить
А снизить потери не вариант. Бабы еще нарожают. Ну там укрепления сделать, которых нет. Не посылать людей на верную смерть, например на штурм 3х-полос обороны в самом укрепленном месте, при недостатке снарядов и самолетов.
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09.01.2024 14:55 Ответить
недостаток людей и отсутсвие отдыха и подкрепления у подразделений на ЛБС приводит к излишлим потерям
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10.01.2024 08:23 Ответить
Так нет недостатка людей. В армии у нас 900 тыс. И 1 млн. человек резерв. Сколько воюет на ЛБС? 200 тыс? Почему не делают ротацию? Почему не отпускают в отпуск?
Не говоря уже о том, что еще огромное количество ментов, СБУшников, ТЦКашников, охранников и прочих подготовленных силовиков, которых никто на ноль не посылает.
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10.01.2024 17:30 Ответить
А еще куча молодых пенсионеров армии, МВД, СБУ и т.д., которые почему-то не служат. Депутатов всех уровней и т.д.
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10.01.2024 17:31 Ответить
В любой армии мира большая часть - это всяческие службы обеспечения, прикрытия и т.д.
Нельзя взять и поменять местами пехотинца со складовиком а штурмовика с ПВОшникам и ожидать какой-то результат.
Менты, СБУшники и депутати тоже нужны, хотя часть из них вполне можно мобилизировать - но потребность в людях они не закроют.
Про пенсионеров и говорить смешно - нам нужны молодые, пенсов и так хватает. Ты с ними послужил бы - сам все понял
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11.01.2024 11:21 Ответить
Конечно. 90% армии нельзя на фронт отправлять. Здоровых, прошедших подготовку, умеющих обращаться с оружием. А старых инвалидов на улице ловить и отправлять можно, да.

У меня друга, которого комиссовали по тяжелой болезни из армии, снова отправили в армию, 90% кто был с ним, были ограниченно годными, то есть больными. И большинство далеко не молодыми. У нас молодых вообще не призывают - это явное вредительство. В части половину обратно отправили, но все равно его не отпустили и снова на комиссию отправили.
Власти и ТЦК и ВЛК у нас откровенно на врага работают.
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11.01.2024 18:18 Ответить
" 90% армии нельзя на фронт отправлять. "

я не знаю сколько там в процентах, но все они по большей части специалисты на своем месте - инструктора, охрана, ПВО, складовики и т.д.

У нас НЕТ столько времени и учебных центров чтобы готовить им массовую замену.

А вот учебок по БЗВП у нас гораздо больше.
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11.01.2024 18:24 Ответить
Я же написал выше - у нас 900 тыс. человек в армии и миллион резерва. Ты утверждаешь, что из 1700000 человек никого нельзя на фронт оправлять на замену. Ты вообще к доктору ходишь, таблеточки пьешь?
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11.01.2024 18:35 Ответить
эти цифры ты сам придумал?
на ЛБС одномоментно находятся 200-250 тыс человек. Еще несколько сот тысяч на учениях, восстанавливаются, слаживаются и т.д.
Остальные - ПВО, ракетные войска, ослуга аэродромов, ТЦК, склады, логистика и т.д. и т.п.

Кого конкретно ты собрался отправлять на передок , какую специальность, какие войска?
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11.01.2024 19:14 Ответить
Ты прав, это устаревшие данные, резерв в настоящее время уже не миллион, а 2 млн 100 тыс

Active personne 900,000+ (2024)[ 6]

Reserve 2,100,000 (2024)[7]

То есть 3 млн суммарно ВСУ из них на передке воюют 200 тыс. И их "некем заменить" из 2,7 млн войнов. Надо еще 500 тыс. инвалидов набирать.

Пруф https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine
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12.01.2024 01:44 Ответить
Резерв это кто по-твоему?
Или ты думаешь что можно просто взять и уволиться в резерв из ЗСУ без инвалидности или другой законной причины по которой собственно и гражданских нельзя брать (например опека над родственниками) ?
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12.01.2024 10:09 Ответить
Ты лжец. Вот что пишет Википедия о резервистах. Резервисты - это подготовленные, имеющие опыт военнослужащие, которые могут быть призваны, но не находятся в армии. Иначе, который это нафиг резерв? Инвалиды и все, кто не прошел ВЛК не входят в резерв.

Офицер запаса - военнообязанное лицо, имеющее офицерское звание, не находящееся на действительной военной службе.

Офицера запаса не следует путать с офицером в отставке, который вышел в отставку по возрасту, состоянию здоровья или иным причинам. Офицером запаса может стать лицо, ранее находившееся на военной службе и уволенное в запас, либо лицо, переведённое в запас непосредственно после присвоения офицерского звания (например: лица, окончившие военную кафедру при высшем учебном заведении). Офицер запаса может быть призван на военную службу по основаниям, предусмотренным законом.
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12.01.2024 17:34 Ответить
Ты ******* просто необучаемый.

Все резервисты из числа тех кто умел и был в состоянии воевать были призваны весной-летом 22-го.

В том числе ВСЕ АТОшники (в первую очередь) и офицеры запаса т.е. "пиджаки".

Все. Больше никаких волшебных резервов у нас не существует. Только уволенные и списанные.
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12.01.2024 17:38 Ответить
Я тебе привел определение - кто такой резервист. Это здоровый и обученный, готовый воевать кадровый военный, уволенный в запас. Если человек списан по состоянию здоровья, как инвалид, он не входит в резерв. Нахрена ты этот бред несешь, иди лучше накати стекломоя.
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12.01.2024 17:57 Ответить
"Это здоровый и обученный, готовый воевать кадровый военный, уволенный в запас"

и таких у нас за пределами ЗСУ давно нет.

что **** здесь непонятного или ты ***** думаешь что где-то в тылу жируют себе еще 2-3 кадровых состава армии, чьи все данные известны военкомам, но ТЦК чисто по приколу гребут кого увидят на улице?
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12.01.2024 18:35 Ответить
>думаешь что где-то в тылу жируют себе еще 2-3 кадровых состава армии,
Гораздо больше. 2.1 млн - это только резерв. А еще есть менты, СБУ, охранники и прочие силовые структуры, депутаты и прочие чиновники, кто дал взятку, кто уехал за границу.
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12.01.2024 20:09 Ответить
Одних ТЦКшников ****** сколько. Здоровые молодые и обученные лбы. Вместо того, чтобы воевать, ловят старых и больных и отправляют на фронт без подготовки вместо себя.
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12.01.2024 20:11 Ответить
"Одних ТЦКшников ****** сколько"

это сколько? Ты же в курсе что туда еще со времен АТО набирают воевавших, частично пригодных?

короче это все долбойобские отмазки - пока парковки под ТРЦ забиты тачками со здоровенным жлобами, МО должно пятый раз по кругу своих контуженых сортировать и кидать человека с ВУСа на ВУС.
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15.01.2024 11:01 Ответить
>Кого конкретно ты собрался отправлять на передок
Я никого не собираюсь, а ВЛК отправляет стариков и инвалидов, реальных инвалидов.
На россии 140 млн. и путина заменить некем.
И у нас также, из 3х млн ну никто не может заменить людей на фронте. Они же учились забор охранять, а не воевать.
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12.01.2024 01:55 Ответить
"а ВЛК отправляет стариков и инвалидов, реальных инвалидов. "

а на передке нет стариков, нет инвалидов, нет раненых, контуженых по три раза и больше. И в "тылу" среди переведенных с передка тоже нет. все старики и инвалиды только и исключительно ловятся в ТЦК, здоровых и молодых туда не берут.

"И у нас также, из 3х млн ну никто не может заменить людей на фронте"

я все еще не могу понять это непробиваемой "логики".

В армии нужны люди на передке. Поэтому нам надо снимать людей с тыловых должностей, массово учить их на другие специальности и отправлять на передок. А на их должности заводить людей с передка. Но сперва переучивать людей с передка на их должности. Переучивать и загружать новой работой, хоть может быть и не такой опасной вместо отдыха, вместо ротации, вместо лечения хронических болезней, вместо дембеля после 2-х лет окопов в конце концов.

А в это время милионнных толпы здоровых мужиков, не служащих вообще нигде и не пашущих на оборонку в две смены будут и дальше жить как ни в чем не бывало до самой победы.
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12.01.2024 10:05 Ответить
Да, здоровых и молодых не берут. Это факт. До 28 лет не призывают. Что ты можешь понять, если ты дебил?
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12.01.2024 13:38 Ответить
сашок или альошка или как там тебя, не важно.

в отличи от тебя, мамкиного пирожочка, я как раз видел кого и как берут.

Поэтому твое слезики уклонистские и попытки вилять жопой меня абсолютно не впечатляют.

Тем более что они абсолютно *********** от начала и до конца
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12.01.2024 15:03 Ответить
Ты наверно русский. Лжешь и несешь бред. Я привожу факты. Ты ни одного опровергнуть не смог.
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12.01.2024 17:22 Ответить
какие факты? одни домыслы и выковырянные из жепы ссылки без пруфов. ты нихера не знаешь об армии ты не видел там 20-летних контрактников в дшв-войсках, не знаешь и не понимаешь как работает эта система, а только выдумываешь }{уйню в духе руснявого Емели который лежит на печке и мечает о перемоге чужими руками.

А так не будет
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12.01.2024 17:26 Ответить
Я тебе привел пруфы, **** ты *******, как путин? У нас нет людей, которые ничего не знают об армии. Все, кто сейчас живет в Украине много знают об армии. Поскольку в стране, где идет война невозможно не интересоваться войной и армией. Ты натуральный дебил и лжец.
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12.01.2024 17:38 Ответить
"У нас нет людей, которые ничего не знают об армии."

есть, ***** вас уклонистов еще. Но вы обязательно узнаете что такое армия. Большинство из вас так точно. И не из википедии и не *** пойми с какой жепы выковырянных ресурсов о мифияеских 3 млн. резерва.
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12.01.2024 17:39 Ответить
Если в Википедии ошибка и цифра неверная, иди исправь, дурик. Там ссылки на авторитетные источники, подтверждающие все цифры. Тем более в ВП на английском, там за точностью информации хорошо следят. Тем более в статьях, которые очень актуальны.
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12.01.2024 17:51 Ответить
Да, есть небольшое количество молодых. Это добровольцы контрактники. Добровольцев сейчас очень мало.
А реально средний возраст ВСУ 45 плюс. Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, что средний возраст военных в Вооруженных силах Украины - более 40 или даже 45 лет.
https://nv.ua/ukraine/events/ukrainskie-*******-v-srednem-starshe-40-let-novosti-ukrainy-50374252.html
В в некоторых подразделениях средний возрвст 54 года
Советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 54 года.
https://antikor.com.ua/ru/articles/668740-srednij_vozrast_soldat_v_brigadah_vsu_sostavljaet_54_goda_-_leshchenko
54 года ***** - это куча болячек в 99% случаев. Старый человек не может воевать эффективно. И большинство таких дедов не должно проходить ВЛК.
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12.01.2024 17:45 Ответить
большой средний возраст это потому что 3 мильйона резервистов, правда?

тот случай когда гуглить научился, а думать нет
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12.01.2024 18:42 Ответить
2.1 млн. Я работаю программистом, закончил аспирантуру, но не научился думать. А ты у нас, гений, несешь чушь, но много думаешь однако. Главное таблеточки не забывай принимать.
Средний возраст высокий, потому, что до 28 лет в армию не берут и вообще стараются набирать старых и больных - это очевидно.
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12.01.2024 20:05 Ответить
Ну }{уевый значит из тебя программист. Фронтендщик небось какой)))

"и вообще стараются набирать старых и больных - это очевидно. "

да-да, за них ТЦКшникам очевидно доплачивают а все "покупатели" из бригад бьются за старых и больных, наверное еще и доплачивают на карман.

ты несешь очевидную куйню.

старых и больных гребут потому что во-первых молодые быстро бегают (и плавают) а еще потому что у нас средний возраст населения далеко не 25 и на молодых как раз демографическая яма.

но чтобы это понять надо хоть немного что-то знать о структуре населения , о том как работает армейскя структура и т.д. А не вычитывать статьи сомнительного качества без ссылок на какую-то реальную статистику про "мильойны" резервистов.
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15.01.2024 11:07 Ответить
Я отличный программист, у меня постоянные клиенты много лет, никто не уходит. А вот ты, кто такой, тупой ********? С фронта небось пишешь?
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15.01.2024 13:42 Ответить
Я на фронте год был. В армии почти два. Достаточно, чтобы понимать какую }{уйню ты несешь.

И кроме того всего прочего защита государства - конституционная обязанность ВСЕГО общества, а не исключительно ЗСУ, добровольцев, резервистов и прапорщика Петренко на складе РАВ.
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15.01.2024 16:12 Ответить
ЯКА МАЯЧНЯ!
Якщо є втрати, то підрозділ перебуває на передній лінії.
І поповнювати його щойно мобілізованими?
Не логічно би було поповнювати його військовими з другої-третьої лінії що вже пройшли навчання, поставлені на забезпечення та забезпечені спорядженням/зброєю?
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09.01.2024 15:03 Ответить
А третью линию хоть можно мобилизованными пополнять? Или тоже зрада?
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09.01.2024 18:37 Ответить
А мозком можливо ДУМАТИ, чи в тебе рашистська мова замінює мозок?
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09.01.2024 18:44 Ответить
А тетью линию - четвертой линией, ну чо ты, ухилянтской логики не понимаешь?
На крайняк надо мобилизовать каких-то неправильных пенсионеров, ментов или еще что-то. И депутатов. И еще коллекторов - потому что они козлы, их никто не любит.

А вот одного отдельно взятого цензорного *******, по совместительству торгаша на рынке или бармена или еще какого важного "держателя экономического фронта" - низя. Потому что он хороший, неуиноуный и вооще не для войны мамка родила
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11.01.2024 18:27 Ответить
**@ть ты гений-стротех. А на "второй-третьей линии "(кстати таких нет в природе - докладываю) войскам откуда взяться? из тумбочки?
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10.01.2024 08:25 Ответить
а про підарасів через які ці втрати сталися є щось цікаве?
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09.01.2024 15:41 Ответить
Є. Підараси запускають серійне виробництво дронів і планують ще більшу мобілізацію після "вибирів" воштя
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10.01.2024 08:26 Ответить
Коли корабель тоне, першими біжуть щури. А в Україні не те ?
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09.01.2024 17:37 Ответить
Поповнення "ресурсу" це погана ідея. Бо м'ясники тоді його зовсім не бережуть. Той, хто допустив високі втрати, має втрачати посаду і перетворюватись на рядового штурмовика.
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09.01.2024 22:25 Ответить
Ми не ресурс , ресурс не ми!Доки в Україні розглядають людей як ресурс , доти ніхто не схоче мобілізуватись!
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09.01.2024 22:34 Ответить
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