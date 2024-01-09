В законопроекте о мобилизации значительное внимание уделено восполнению потерь в воинских частях, - председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Отдельные нормы законопроекта о мобилизации будут существенно изменены. В ходе обсуждения документа большое внимание уделили аргументам относительно восполнения потерь в боевых частях.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в ходе обсуждения также поднимался вопрос финансирования и источников покрытия потребностей с учетом ресурсов украинской экономики.

"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, горячие дискуссии, обмен аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - отметил Завитневич.

Он прогнозирует, что некоторые нормы законопроекта будут существенно изменены во время рассмотрения в Раде.

Финальное решение о законопроекте о мобилизации планируется во вторник, 9 января, добавил он.

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Напомним, 25 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.