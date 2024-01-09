В законопроекте о мобилизации значительное внимание уделено восполнению потерь в воинских частях, - председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Отдельные нормы законопроекта о мобилизации будут существенно изменены. В ходе обсуждения документа большое внимание уделили аргументам относительно восполнения потерь в боевых частях.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в ходе обсуждения также поднимался вопрос финансирования и источников покрытия потребностей с учетом ресурсов украинской экономики.
"На всех заседаниях была рабочая атмосфера, горячие дискуссии, обмен аргументами, иногда эмоционально. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными в законопроекте мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают", - отметил Завитневич.
Он прогнозирует, что некоторые нормы законопроекта будут существенно изменены во время рассмотрения в Раде.
Финальное решение о законопроекте о мобилизации планируется во вторник, 9 января, добавил он.
Напомним, 25 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".
Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.
Пожалуйста, подождите...
Одних бригад 150+ штук. И создают еще десяток, а это все люди-люди-люди.
И вторая проблема, во всех этих бригадах прежде всего не хватает людей на боевых посадах, поэтому все они и жалуются на нехватку личного состава. Возникает парадокс, в н-ой бригаде 4000 человек, а личного состава не хватает.
Людей в армии много, а солдат мало.
Ну про огромные раздутые втрое штаты бесконечных тыловых частей и говорить нечего. По всей Украине в любое городе масса людей в пикселе...
Оптимизировать армию надо иначе солдат так и будет всегда не хватать.
Если бы сразу набирали от 20 до 50 и направляли в соответствии со здоровьем и способностями, вообще бы проблемы не было.
Поэтому сначала нужно НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ "заводы/пароходы" , счета их владельцев и топ.менеджеров...!
та пиши сразу - мильйон баксов.
вам ухилянтам какой только }{уйни не надо выдумывать чтобы оправдать свое бездействие.
нормальным людям достаточно того что на их страну напали. дальше можно обсуждать компенсацию за службу и условия равенства всех защитнков родины, но мотивация изначально у нормальных людей одна
Много и многом раньше "компенсировали"?!
Всех и всегда исключительно обещали и наё..вали ...!!!
Нет давно "СВОЕЙ" страны, есть страна олигархов!!!
Поэтому "деньги вперёд"!!!
А у тебя и таких как ты "хельсинский синдром"! Ты давно находишься в рабстве!!!
так ты сам это наголосовал с 91-го года еще.
Это не страна олигархов а страна дебилов которые навыбирали себе коломойш-ахметовых-пинчуков а теперь жалуются.
Где вы все такие умные раньше были до войны - сидели на жепе ровно и голосовали за клоунов а теперь видишь ли страна им не та чтобы за нее воевать.
Это никого уже не колышет - пришло время исполнять обязанности.
Конституция Украины:"в Украине признается и действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА"!!!!
каких прав у тебя нет? Право голоса имеешь? Право на жизнь, труд свобода слова, вероисповедания, перемещения - все у тебя было до войны. Как и у всех остальных.
Теперь будь добр исполнять обязанности
О каких обязанностях ты пишешь?!
Если о тех, которые противоречат ПРАВАМ, то такие "обязанности" ничтожный вымысел!
Конституция и законы Украины разрешают временное ограничение прав на период военного положения - такое право общества на реализацию самозащиты было есть и будет всегда в правовом поле любой страны мира.
А то чем ты занмаешься - софистика, ничтожная с правовой точки зрения и отвратительная с человеческой
Ты манипулируешь!
давай конкретно - какие законы нарушает мобилизация?
ТЕМ более, когда человек в армии, он с точки зрения "правил ведения войны" является "законной целью" для армии агрессора, ЧТО ТОЖЕ является АБСОЛЮТНОЙ угрозой для жизни военнослужащий! И ЕСЛИ военнослужащий НЕ ПО КОНТРАКТУ, то это ПРИНУЖДЕНИЕ (!) и умышленное лишение его права на жизнь!!!
я так и думал - обычный бред уклониста.
Законы Украины юридически ничтожны относительно них!
Есть конкретный человек и конкретный гражданин!
А эти красивые слова о мнимом обществе созданы для манипуляции!!!
В том числе потому, что любое принуждение - это форма РАБСТВА ! А РАБСТВО запрещено!
Всё может быть ИСКЛЮЧЕНО ДОБРОВОЛЬНО!!!
Например у них может быть собственное чувство долга перед государством за то, что оно к ним относилось всю их жизнь...
Но думаю это навряд ли касается Украины... Так как оно относилось к собственным гражданам, вряд-ли у них к ней будет вызывать чувство долга...
все государства мира имеют в своем законодательстве право на мобилизацию населения для защиты. И Украина не исключение. Контрактные армии никогда не выигрывали войны за независимость своей страны.
МНОГИЕ СТРАНЫ имеют ЗАПРЕТ на принуждение служить! И даже имеют этот запрет закрепленый в Конституции своих стран!!!
в каких странах отменено право на мобилизацию во время войны или военного положени?
В любом случае тебе нужно было валить в Германию ДО того как началась полномасштабная война а сейчас уже поздняк - будь добр исполнять обязанность если попросят
Эта "обязанность" касается только тех, кто заключил контракт и у которого в контракте указана "эта обязанность"!!!
И даже в этом случае у контракта должны быть: сроки действия и условия разорвания контракта!
И закон о мобилизации тоже есть.
остальное твои дурные фантазии.
Если уверен в правоте и обоснованности своего бреда - пойди и подай в суд на ТЦК. Но тебя пошлет нах любой юрист а суд такой бред даже к рассмотрению не примет ))
Вот тебе пример ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА в Украине !!!
Справа № 530337/23 Номер провадження 1-к530/72/23
"23" серпня 2023 р.
ПРОЧТИ ЕГО ВЕСЬ!!!!
От первой буквы до последней точки , не пугайся что они ОЧЕНЬ длинный !!! ПРОЧТИ ЕГО ВЕСЬ !!!
если там что-то по теме, можешь процитировать
ПОЭТОМУ Я И Говорю : прочти ВСЁ,не пожалей времени...Без юр.образования читается может конечно "скучно", но ты ПРОЗРЕЕШЬ от аргументации и ссылок на ДЕЙСТВУЮЩИЕ законодательные нормы!!
Ты книги хоть читал в своей жизни или тебе их просто кто то пересказывал?
02- меня юридически Украина никаким боком не касается, поэтому нет никаких "тебе нужно было"...)))
тогда чего ты тут распереживался?
иди агитируй русосранцев не ехать на войну, больше пользы будет.
Не говоря уже о том, что еще огромное количество ментов, СБУшников, ТЦКашников, охранников и прочих подготовленных силовиков, которых никто на ноль не посылает.
Нельзя взять и поменять местами пехотинца со складовиком а штурмовика с ПВОшникам и ожидать какой-то результат.
Менты, СБУшники и депутати тоже нужны, хотя часть из них вполне можно мобилизировать - но потребность в людях они не закроют.
Про пенсионеров и говорить смешно - нам нужны молодые, пенсов и так хватает. Ты с ними послужил бы - сам все понял
У меня друга, которого комиссовали по тяжелой болезни из армии, снова отправили в армию, 90% кто был с ним, были ограниченно годными, то есть больными. И большинство далеко не молодыми. У нас молодых вообще не призывают - это явное вредительство. В части половину обратно отправили, но все равно его не отпустили и снова на комиссию отправили.
Власти и ТЦК и ВЛК у нас откровенно на врага работают.
я не знаю сколько там в процентах, но все они по большей части специалисты на своем месте - инструктора, охрана, ПВО, складовики и т.д.
У нас НЕТ столько времени и учебных центров чтобы готовить им массовую замену.
А вот учебок по БЗВП у нас гораздо больше.
на ЛБС одномоментно находятся 200-250 тыс человек. Еще несколько сот тысяч на учениях, восстанавливаются, слаживаются и т.д.
Остальные - ПВО, ракетные войска, ослуга аэродромов, ТЦК, склады, логистика и т.д. и т.п.
Кого конкретно ты собрался отправлять на передок , какую специальность, какие войска?
Active personne 900,000+ (2024)[ 6]
Reserve 2,100,000 (2024)[7]
То есть 3 млн суммарно ВСУ из них на передке воюют 200 тыс. И их "некем заменить" из 2,7 млн войнов. Надо еще 500 тыс. инвалидов набирать.
Пруф https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Ukraine
Или ты думаешь что можно просто взять и уволиться в резерв из ЗСУ без инвалидности или другой законной причины по которой собственно и гражданских нельзя брать (например опека над родственниками) ?
Офицер запаса - военнообязанное лицо, имеющее офицерское звание, не находящееся на действительной военной службе.
Офицера запаса не следует путать с офицером в отставке, который вышел в отставку по возрасту, состоянию здоровья или иным причинам. Офицером запаса может стать лицо, ранее находившееся на военной службе и уволенное в запас, либо лицо, переведённое в запас непосредственно после присвоения офицерского звания (например: лица, окончившие военную кафедру при высшем учебном заведении). Офицер запаса может быть призван на военную службу по основаниям, предусмотренным законом.
Все резервисты из числа тех кто умел и был в состоянии воевать были призваны весной-летом 22-го.
В том числе ВСЕ АТОшники (в первую очередь) и офицеры запаса т.е. "пиджаки".
Все. Больше никаких волшебных резервов у нас не существует. Только уволенные и списанные.
и таких у нас за пределами ЗСУ давно нет.
что **** здесь непонятного или ты ***** думаешь что где-то в тылу жируют себе еще 2-3 кадровых состава армии, чьи все данные известны военкомам, но ТЦК чисто по приколу гребут кого увидят на улице?
Гораздо больше. 2.1 млн - это только резерв. А еще есть менты, СБУ, охранники и прочие силовые структуры, депутаты и прочие чиновники, кто дал взятку, кто уехал за границу.
это сколько? Ты же в курсе что туда еще со времен АТО набирают воевавших, частично пригодных?
короче это все долбойобские отмазки - пока парковки под ТРЦ забиты тачками со здоровенным жлобами, МО должно пятый раз по кругу своих контуженых сортировать и кидать человека с ВУСа на ВУС.
Я никого не собираюсь, а ВЛК отправляет стариков и инвалидов, реальных инвалидов.
На россии 140 млн. и путина заменить некем.
И у нас также, из 3х млн ну никто не может заменить людей на фронте. Они же учились забор охранять, а не воевать.
а на передке нет стариков, нет инвалидов, нет раненых, контуженых по три раза и больше. И в "тылу" среди переведенных с передка тоже нет. все старики и инвалиды только и исключительно ловятся в ТЦК, здоровых и молодых туда не берут.
"И у нас также, из 3х млн ну никто не может заменить людей на фронте"
я все еще не могу понять это непробиваемой "логики".
В армии нужны люди на передке. Поэтому нам надо снимать людей с тыловых должностей, массово учить их на другие специальности и отправлять на передок. А на их должности заводить людей с передка. Но сперва переучивать людей с передка на их должности. Переучивать и загружать новой работой, хоть может быть и не такой опасной вместо отдыха, вместо ротации, вместо лечения хронических болезней, вместо дембеля после 2-х лет окопов в конце концов.
А в это время милионнных толпы здоровых мужиков, не служащих вообще нигде и не пашущих на оборонку в две смены будут и дальше жить как ни в чем не бывало до самой победы.
в отличи от тебя, мамкиного пирожочка, я как раз видел кого и как берут.
Поэтому твое слезики уклонистские и попытки вилять жопой меня абсолютно не впечатляют.
Тем более что они абсолютно *********** от начала и до конца
А так не будет
есть, ***** вас уклонистов еще. Но вы обязательно узнаете что такое армия. Большинство из вас так точно. И не из википедии и не *** пойми с какой жепы выковырянных ресурсов о мифияеских 3 млн. резерва.
А реально средний возраст ВСУ 45 плюс. Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, что средний возраст военных в Вооруженных силах Украины - более 40 или даже 45 лет.
https://nv.ua/ukraine/events/ukrainskie-*******-v-srednem-starshe-40-let-novosti-ukrainy-50374252.html
В в некоторых подразделениях средний возрвст 54 года
Советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 54 года.
https://antikor.com.ua/ru/articles/668740-srednij_vozrast_soldat_v_brigadah_vsu_sostavljaet_54_goda_-_leshchenko
54 года ***** - это куча болячек в 99% случаев. Старый человек не может воевать эффективно. И большинство таких дедов не должно проходить ВЛК.
тот случай когда гуглить научился, а думать нет
Средний возраст высокий, потому, что до 28 лет в армию не берут и вообще стараются набирать старых и больных - это очевидно.
"и вообще стараются набирать старых и больных - это очевидно. "
да-да, за них ТЦКшникам очевидно доплачивают а все "покупатели" из бригад бьются за старых и больных, наверное еще и доплачивают на карман.
ты несешь очевидную куйню.
старых и больных гребут потому что во-первых молодые быстро бегают (и плавают) а еще потому что у нас средний возраст населения далеко не 25 и на молодых как раз демографическая яма.
но чтобы это понять надо хоть немного что-то знать о структуре населения , о том как работает армейскя структура и т.д. А не вычитывать статьи сомнительного качества без ссылок на какую-то реальную статистику про "мильойны" резервистов.
И кроме того всего прочего защита государства - конституционная обязанность ВСЕГО общества, а не исключительно ЗСУ, добровольцев, резервистов и прапорщика Петренко на складе РАВ.
Якщо є втрати, то підрозділ перебуває на передній лінії.
І поповнювати його щойно мобілізованими?
Не логічно би було поповнювати його військовими з другої-третьої лінії що вже пройшли навчання, поставлені на забезпечення та забезпечені спорядженням/зброєю?
На крайняк надо мобилизовать каких-то неправильных пенсионеров, ментов или еще что-то. И депутатов. И еще коллекторов - потому что они козлы, их никто не любит.
А вот одного отдельно взятого цензорного *******, по совместительству торгаша на рынке или бармена или еще какого важного "держателя экономического фронта" - низя. Потому что он хороший, неуиноуный и вооще не для войны мамка родила