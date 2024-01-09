ОПК стран НАТО не готов к войне такой продолжительности, - Завитневич о падении объемов военной помощи Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сокращение объемов военной помощи Украине вызвано низкими запасами в странах Запада и неготовностью быстро нарастить производство.
Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, одна из причин - это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще и с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя и потребностями военной техники для удержания паритета с Россией, готовившейся к войне десятилетиями", - сказал он.
По его словам, запасы, которые были на складах западных стран, в значительной степени израсходованы и требуют инвестиций для пополнения. "Не следует забывать, что значительная часть вооружения, поставляемого Украине, - высокотехнологична, и ее выпуск требует не нескольких дней, а даже нескольких месяцев", - добавил глава оборонного комитета Рады.
Как отметил Завитневич, другая причина - следствие объективных процессов, процедур, по которым развивается экономика Запада.
Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко менять объемы заказа и выделять ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и диктаторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать целые предприятия, на Западе – рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его выполнение и большие штрафы за нарушение.
Это означает, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другой, и, соответственно, заказчику компенсировано недополучение того, что было обещано", - рассказал Завитневич.
Пожалуйста, подождите...
розвинутих країн!!!
не можуть потягнути війну з ******, у якого партнери
кндр іран і дикі племена африки.....
***** повна!!!!
не хочуть...
то це більше схоже на правду...
Навіть з початку повномасштабного можна було б вже налагодити виробництво, а не папєрєдніков все валити. І безробітних було б менше.
Цілодобово!
Рекордними темпами, ***...
Торгувала собою - озброювала....
Рашистів... ****...
Нафта, газ та вугілля...
Та з ****** тра-ля-ля...
Хочешь войны - готовься к миру.
МАЯЧНЯ
А новини такі суперечливі що вже й не смішно:
Залужний - мені потрібна зброя,люди є...... пару місяців - потрібни люди,зброя.
Нові заяви військових - зброя є потрібні люди.
Та іньше.
Зброя в нас є, АК47 котрого повно, але це дикунство в 23м році.
Але для цього треба підняти податки, порізати деякі соціальні програми.
А цього Захід робити не буде. Бо інакше на наступних виборах 73% громадян проголосують напряму за *****. Аби не терпіти незручностей.
20+трл було виділено сша+ес на ковід , це були прямі кошти на будування,виробницьтво,підтримку,виплати та ін за 2 роки.Грошова масса була величезна та як кажуть не зовсім виправдана, але нічого не рухнуло.
Але тут ситуація друга, і вона не грошах,або технологіях, НІХТО не зацікавлен в поразці раши ( тієй о котрій нам з марафону льють), тому все буде йти як іде, в традиціях 1й світовой, а там час покаже.
Світ заробляє гроші,частково допомогає нам та самі ж фінансують рашу, при такому розкладі це хз як назвати,
Цікаво, як буде виглядати світовий ринок електроніки без Тайваню?
Журналісти зазначили, що призначення Завітневича на посаду голови оборонного комітету виглядає дивно, оскільки він є лише офіцером запасу і не має досвіду керівництва у військовій сфері.
Именно так украинские историки будут называть 2023 год.
Стратегической ошибкой офиса Зеленского в конце 2022 года стал расчет на то, что у Украины есть в запасе 2 года до того момента как к власти в США может прийти Трамп
Для Украины такой шок как война был хорошей возможностью перестроить экономику. Вернуть стране славу не только житницы, но и кузницы.
К сожалению, возможность "новой индустриализации" натолкнулась на желание ОП вести business as usual: мощностей по производству оружия не строить, понадеявшись на поставки западного оружия.
К концу года окончательно стало понятно, что это тоже было стратегической ошибкой. И сегодня власти в режиме ошпаренной кошки пытаются интенсифицировать процессы возрождения оборонного комплекса. Об успехах можно судить по свежему заявлению Зеленского о том, что Украина вышла на производство 6 САУ "Богдан" в месяц.
Для справки: отсталый Советский Союз (кстати, 80 лет назад) через полтора года войны ежемесячно производил более тысячи Т-34.
Только к концу года Зеленский смог принять реальность происходящего (для этого среди прочего понадобилась статья Залужного в The Economist) и отдал приказ не просто перейти к обороне, но и начинать строть глубоко эшелонированные линии по всей стране - вплоть до Западной Украины.
Решение очевидно крайне запоздалое, особенно учитывая особое удовольствие что-нибудь копать/возводить зимой,
когда уже все чуть не кричали, что Раша готовится напасть,
оно нам трындело про шашлычки
А может это все только намеренная медленная сдача Украины?
Председатель Черкасской областной организации партии «Слуга народа»
Глава Национальной Рады Громад партии "Слуга народа".
Завитневич Олександр одружений на Наталії Григорович, яка є керівником їх спільної компанії.
У 2016 році став співзасновником київського ТОВ «М. Т.І», яким керує дружина Наталія Завітневич. Підприємство займається цілим рядом видів діяльності: надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, лиття чавуну, сталі та легких кольорових металів, а також механічним обробленням металевих виробів та гуртовою торгівлею машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва.
До повномасштабної підтримки України готові 40 країн - Олександр Завітневич
27 КВІТНЯ 2022
https://sluga-narodu.com/do-povnomasshtabnoi-pidtrymky-ukrainy-hotovi-40-krain-oleksandr-zavitnevych/
Сам Завітневич в інтерв'ю ВВС заявив, що рішення про його призначення було ухвалено тими людьми, які виявили бажання працювати у цьому комітеті.
Олександр наголосив, що був одним із перших, хто приєднався до команди Зеленського
Цікаво, що до літа 2020 року на Черкащині взагалі не було партосередку «Слуги народу». Місцевих журналістів здивувало, що президентська політична сила лише через рік після парламентських виборів почала формувати свої осередки у регіонах.
Журналісти проєкту Центру протидії корупції «Серпом за рейтингом» виявили 16 зашкварів нардепа Завітневича. Серед них обрання судді КСУ в обхід Конституції, підтримка сумнівної комісії з обрання керівника САП, яка порушує умови безвізу з ЄС, голосування за фейкове зняття недоторканності та інші.
низкими запасами в странах Западатотальной коррупцией, безнаказанностью и воровством
Никто не хочет вбрасывать деньги в зеленую пропасть,
никто не хочет иметь дела с ермаками- арахамиями и пр. зеленым кагалом
земельным участком 1001 кв.м. (приобретен в 2005 году)
и квартирой 74,9 кв.м. (2009 год),
а его жена - двумя гаражами по 14,1 кв.м., приобретенными в 2011 году.
Все объекты находятся в Киеве.
Также Завитневич задекларировал жилой дом в Киеве 462,4 кв.м. как объект незавершенного строительства.
Автомобиль в семье один - Volvo XC60 2013 г.в.
https://kievvlast.com.ua/base/dose-zavitnevich-aleksandr-mihajlovich
комплектуючі для рашистських ракет та дронів вони можуть й досі поставляти з Австрії, Франції та інших євпропейських країн, а зброю Україні - ні
бо перше - за бабки, а друге - донат чи за обіцянки
але така хитрожопість може й їм коштувати врешті решт
Відповідь (не претендую на оригінальність, суто факти):
1. Тому що наразі триває війна за загальною концепцією Першої світової війни. Нагадаю, щоб робити іракську армію, США знадобилося в перішій війні 60 000 снарядів, у другій (після виправлення помилок керування військами) - 30 000. Для країн НАТО ведення війни на таких стратегічних рішеннях - далеке минуле. Так само, як немає на складах мільйонів снарядів, бо вони в такій кількості не потрібні НАТО, так само немає луків, арбалетів та стріл.
2. Процес експлуатації техніки впирається в ремонт та обслуговування. Техників такої кількості в ЗСУ немає. Варіант відповіді - та що там вчитися, те саме залізо! - на рівні дилетанта. Зазерніть під капот БМВ і порівняйте з Ланосом.
3. Кілкість кваліфікованих операторів техніки досі дуууже мала. Скорочена підготовка дає не тільки переваги, а й велики недоліки. Про факти розбирання касетного снаряда вартістю 100000$ під скиди для дронів я теж не буду акцентувати увагу.
4. НАТО - це демократія та звітність перед виборцями. Тому процес передання зброї на ХХ млрд Євро завжди додає питання: який результат? Що робить сама Україна?
5. Наразі немає жодного договору про військову допомогу між Україною та будь-якою іншою країною. Нагадаю, пропозиція Великобританії була відкинута ОП. І це суттєво б'є по позиції союзників в очах критиків. Тому що виникає питання: а чому ми (німці, британці, французи, т.п.) маємо витрачати наші гроші?