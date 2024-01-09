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ОПК стран НАТО не готов к войне такой продолжительности, - Завитневич о падении объемов военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,допомога

Сокращение объемов военной помощи Украине вызвано низкими запасами в странах Запада и неготовностью быстро нарастить производство.

Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, одна из причин - это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще и с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя и потребностями военной техники для удержания паритета с Россией, готовившейся к войне десятилетиями", - сказал он.

По его словам, запасы, которые были на складах западных стран, в значительной степени израсходованы и требуют инвестиций для пополнения. "Не следует забывать, что значительная часть вооружения, поставляемого Украине, - высокотехнологична, и ее выпуск требует не нескольких дней, а даже нескольких месяцев", - добавил глава оборонного комитета Рады.

Читайте также: Можем реанимировать изготовление ракет, самолетов и кораблей, – председатель комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

Как отметил Завитневич, другая причина - следствие объективных процессов, процедур, по которым развивается экономика Запада.

Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко менять объемы заказа и выделять ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и диктаторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать целые предприятия, на Западе – рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его выполнение и большие штрафы за нарушение.

Это означает, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другой, и, соответственно, заказчику компенсировано недополучение того, что было обещано", - рассказал Завитневич.

Читайте также: Россия не остановится, даже если Украина освободит свои территории. Запад должен разработать долгосрочную стратегию сдерживания, - глава МИД Латвии Кариньш
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Топ комментарии
+23
Вам ж, падлам, казали - вудку просіть, а не рибу постійно!!

Навіть з початку повномасштабного можна було б вже налагодити виробництво, а не папєрєдніков все валити. І безробітних було б менше.
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09.01.2024 09:53
+22
гандон и балабол
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09.01.2024 09:52
+21
До засуджень, закликів та занепокоїнь...
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09.01.2024 09:55
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гандон и балабол
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09.01.2024 09:52 Ответить
більше сорока краін!!!
розвинутих країн!!!
не можуть потягнути війну з ******, у якого партнери
кндр іран і дикі племена африки.....
***** повна!!!!
не хочуть...
то це більше схоже на правду...
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09.01.2024 11:39 Ответить
Завітневіч , якщо ВИ схавали , переслідування і знищення , ПОРТНОВСКЬКО-Ермаківськоі МРАЗІНИ БАСАЛАЄВОІ , вітчизняних виробників ЗБРОЇ , то ви Єпідручні ПІДРАШИСТНИХ КРОТІВ!
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09.01.2024 13:07 Ответить
Гандобол!
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09.01.2024 12:37 Ответить
Хоть хтось нормально поясним тем хто почав кудахкати про те що захід нас кинув.
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09.01.2024 09:52 Ответить
Цікаво, до чого НАТО готове ?
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09.01.2024 09:53 Ответить
До засуджень, закликів та занепокоїнь...
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09.01.2024 09:55 Ответить
Нато готове до видбиття першої хвилі, а далі воєнний стан, мобілізація громадян і промисловості. І тоді соплі жувати ніхто не буде. А так у них звичайне цивільне життя. І виробництво за темпами і процедурами мирного часу
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09.01.2024 13:02 Ответить
Недостатнє навіть як для мирного життя. Критично недостатнє. Вони це второпали і поки не розкрутять маховик оборонки озброєння і БК вирішили притримати на всякий випадок.
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09.01.2024 13:58 Ответить
Мабуть так воно і є.
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10.01.2024 08:12 Ответить
Вам ж, падлам, казали - вудку просіть, а не рибу постійно!!

Навіть з початку повномасштабного можна було б вже налагодити виробництво, а не папєрєдніков все валити. І безробітних було б менше.
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09.01.2024 09:53 Ответить
Европа вкладалась в озброєння-
Цілодобово!
Рекордними темпами, ***...
Торгувала собою - озброювала....
Рашистів... ****...
Нафта, газ та вугілля...
Та з ****** тра-ля-ля...
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09.01.2024 10:10 Ответить
ЗЕМАФІЯ на догоду РАШИСТАМ знищила ,те що працювало , втручаннями , щюріхи басалаевоі- найкращих спеціалістів , підприємства « ПРОМІНЬ» ,запаси дальнобійники ракет! А не те , що відкрити нові
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09.01.2024 13:13 Ответить
Тобто бойова міць Заходу це просто мильна бульбашка?
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09.01.2024 09:54 Ответить
Якщо не буде виробництва *********** для їхніх літаків і гармат, то вони - дійсно мильна бульбашка. А цього виробництва у них поки що нема, і не факт, що буде
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09.01.2024 10:01 Ответить
Його задача сіяти паніку.Перед цим нові правила мобілізації.А ціль СН за два роки не змінилась-здача України
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09.01.2024 10:04 Ответить
В Європі так. США ні.
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09.01.2024 14:00 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне.
Хочешь войны - готовься к миру.
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09.01.2024 09:57 Ответить
Треба було спочатку не гальмувати а надавати все необхідне. А то тільки тренували кацапів. Тепер не скиглить а працюйте на оборонку.
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09.01.2024 10:13 Ответить
Хай Завітневич розкаже до чого готова Україна під керівництвом найвеличнішого
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09.01.2024 10:14 Ответить
Скорочення об'ємів військової допомоги Україні спричинене низькими запасами у країнах Заходу та неготовністю швидко наростити виробництво. Джерело: https://censor.net/ua/n3466447

МАЯЧНЯ
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09.01.2024 10:26 Ответить
Чому це? Вони дійсно не готувались до такої війни.
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09.01.2024 10:31 Ответить
Тільки в США на зберіганні купа техніки (та що відома, і мабудь стільки ж щє є) додати до цього те що на ходу та те що можливо відновити по пустелях на котрих акри техніки.Але ж капіталізм не дасть цього зробити. Великої цілі як скажим в 2й світовій НЕМА, тому і йдуть такі заяви.
А новини такі суперечливі що вже й не смішно:
Залужний - мені потрібна зброя,люди є...... пару місяців - потрібни люди,зброя.
Нові заяви військових - зброя є потрібні люди.
Та іньше.
Зброя в нас є, АК47 котрого повно, але це дикунство в 23м році.
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09.01.2024 11:05 Ответить
Захід міг би розмотати русню, маючи на порядок більші за неї виробничі потужності.
Але для цього треба підняти податки, порізати деякі соціальні програми.
А цього Захід робити не буде. Бо інакше на наступних виборах 73% громадян проголосують напряму за *****. Аби не терпіти незручностей.
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09.01.2024 11:08 Ответить
73% майже усі за кордон втікли і сподіваюь, що там залишаться.
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09.01.2024 11:13 Ответить
На рахунок податків не зовсім згоден
20+трл було виділено сша+ес на ковід , це були прямі кошти на будування,виробницьтво,підтримку,виплати та ін за 2 роки.Грошова масса була величезна та як кажуть не зовсім виправдана, але нічого не рухнуло.
Але тут ситуація друга, і вона не грошах,або технологіях, НІХТО не зацікавлен в поразці раши ( тієй о котрій нам з марафону льють), тому все буде йти як іде, в традиціях 1й світовой, а там час покаже.
Світ заробляє гроші,частково допомогає нам та самі ж фінансують рашу, при такому розкладі це хз як назвати,
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09.01.2024 11:23 Ответить
Це називається "поступово згодуємо Україну росії, а там видно буде".
Цікаво, як буде виглядати світовий ринок електроніки без Тайваню?
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09.01.2024 11:26 Ответить
Без проблем.У складі КНР.
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09.01.2024 14:06 Ответить
А якщо КНР раптом ще чогось захоче, і відповіддю на санкції буде блокування майже всього експорту електроніки до країн Заходу? Та віддадуть одразу.
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09.01.2024 14:20 Ответить
Саме так. Суспільство споживання однакове скрізь. Але, якщо вірити цифрам, то могли дати набагато більше, не нервуючи своїх виборців. Не дають.
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09.01.2024 14:04 Ответить
АК 47 - не повно. Запаси вичерпано. Давно
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09.01.2024 12:18 Ответить
Ще один - володар НАТО.Хто тобі взагалі ці данні дасть,в своїй матні розібратись нестусний,телепень.
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09.01.2024 10:33 Ответить
Брешуть як дишуть
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09.01.2024 10:39 Ответить
Численні ЗМІ відкрито писали, що Завітневич отримав керівну посаду в одному з найважливіших комітетів Ради виключно завдяки кумівству.[12][13]

Журналісти зазначили, що призначення Завітневича на посаду голови оборонного комітету виглядає дивно, оскільки він є лише офіцером запасу і не має досвіду керівництва у військовій сфері.
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09.01.2024 10:42 Ответить
Там все дивно і абсурдно.
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09.01.2024 14:07 Ответить
З 1999 року одружений із Наталією Завітневич. Вона народилась у Кривому Розі, навчалася у 95-й гімназії в одному класі із Володимиром Зеленським.
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09.01.2024 10:43 Ответить
ГОД УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Именно так украинские историки будут называть 2023 год.

Стратегической ошибкой офиса Зеленского в конце 2022 года стал расчет на то, что у Украины есть в запасе 2 года до того момента как к власти в США может прийти Трамп

Для Украины такой шок как война был хорошей возможностью перестроить экономику. Вернуть стране славу не только житницы, но и кузницы.

К сожалению, возможность "новой индустриализации" натолкнулась на желание ОП вести business as usual: мощностей по производству оружия не строить, понадеявшись на поставки западного оружия.

К концу года окончательно стало понятно, что это тоже было стратегической ошибкой. И сегодня власти в режиме ошпаренной кошки пытаются интенсифицировать процессы возрождения оборонного комплекса. Об успехах можно судить по свежему заявлению Зеленского о том, что Украина вышла на производство 6 САУ "Богдан" в месяц.

Для справки: отсталый Советский Союз (кстати, 80 лет назад) через полтора года войны ежемесячно производил более тысячи Т-34.

Только к концу года Зеленский смог принять реальность происходящего (для этого среди прочего понадобилась статья Залужного в The Economist) и отдал приказ не просто перейти к обороне, но и начинать строть глубоко эшелонированные линии по всей стране - вплоть до Западной Украины.

Решение очевидно крайне запоздалое, особенно учитывая особое удовольствие что-нибудь копать/возводить зимой,

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09.01.2024 10:42 Ответить
73%, спасибо за очередного тупорылого президента. Сначала нам выбрали тупого зэка, теперь тупого клоуна. А выбирать нужно было умного.
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09.01.2024 10:49 Ответить
помилка, це коли щось робиш, але неправільно. Тут відкритий саботаж та діверсія, яку намагаються перетворити на помилку.
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09.01.2024 11:16 Ответить
Темп 6 сау "Богдана" на місяць - це той темп виробництва САУ "БОГДАНА", на який завод планувался вийти до кінця 2019 року. Ці плани помножив на нуль зеленський закривши виробництво цих САУ.
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09.01.2024 11:20 Ответить
Та як шо щей врахувати шо підприємство котре виготовляє САУ Богдана знаходиться у Краматорську( як шо не вивезли десь) і обстрілюється майже кожного дня - то дуже великий сумнів у кількості щомісячної програми.
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09.01.2024 12:32 Ответить
У лютому 2022 року був наказ з ОПи знищити гармату і документацію. Але у зелених підарів все пішло не по плану: вивезли все.
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09.01.2024 22:00 Ответить
Рік? Ха. В нас де факто 30 років втрачених можливостей. А 23 - це просто повний просер, але від членограїв квартальних іншого можна було й не чекати.
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09.01.2024 17:02 Ответить
А перед началом войны были тоже упущенные возможности,
когда уже все чуть не кричали, что Раша готовится напасть,
оно нам трындело про шашлычки

А может это все только намеренная медленная сдача Украины?
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09.01.2024 10:46 Ответить
За полгода можно было хотя бы все дороги и мосты в районе Крымского перешейка и в Черниговской области заминировать -это бы уже кардинально поменяло ситуацию.
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09.01.2024 10:54 Ответить
Они ждали совместного парада с оккупантами на Крещатике
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09.01.2024 10:57 Ответить
Все те шо вело з Криму було заміноване ще у 15-16 роках. Все.
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09.01.2024 12:33 Ответить
Завитневич - один из Слуг народа

Председатель Черкасской областной организации партии «Слуга народа»

Глава Национальной Рады Громад партии "Слуга народа".

Завитневич Олександр одружений на Наталії Григорович, яка є керівником їх спільної компанії.

У 2016 році став співзасновником київського ТОВ «М. Т.І», яким керує дружина Наталія Завітневич. Підприємство займається цілим рядом видів діяльності: надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, лиття чавуну, сталі та легких кольорових металів, а також механічним обробленням металевих виробів та гуртовою торгівлею машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва.
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09.01.2024 10:56 Ответить
По іншому вони всі, слуги, і не кажуть - винуватий увесь світ - бо побачили, шо ********** України у себе в країні нічого, майже, не робить для зміцнення оборони - зате всі хрінові, віс винні безкоштовно давати все - зброю, б/к, іншу допомогу. Развод лохів зупинився.
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09.01.2024 12:37 Ответить
ОПК країн НАТО не готовий до війни такої тривалості, - Завітневич

До повномасштабної підтримки України готові 40 країн - Олександр Завітневич

27 КВІТНЯ 2022

https://sluga-narodu.com/do-povnomasshtabnoi-pidtrymky-ukrainy-hotovi-40-krain-oleksandr-zavitnevych/
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09.01.2024 11:04 Ответить
У ЗМІ писали, що керівником комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр став завдяки тому, що його дружина навчалася у школі разом із президентом Зеленським.

Сам Завітневич в інтерв'ю ВВС заявив, що рішення про його призначення було ухвалено тими людьми, які виявили бажання працювати у цьому комітеті.

Олександр наголосив, що був одним із перших, хто приєднався до команди Зеленського

Цікаво, що до літа 2020 року на Черкащині взагалі не було партосередку «Слуги народу». Місцевих журналістів здивувало, що президентська політична сила лише через рік після парламентських виборів почала формувати свої осередки у регіонах.

Журналісти проєкту Центру протидії корупції «Серпом за рейтингом» виявили 16 зашкварів нардепа Завітневича. Серед них обрання судді КСУ в обхід Конституції, підтримка сумнівної комісії з обрання керівника САП, яка порушує умови безвізу з ЄС, голосування за фейкове зняття недоторканності та інші.
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09.01.2024 11:12 Ответить
Сокращение объемов военной помощи Украине вызвано низкими запасами в странах Запада тотальной коррупцией, безнаказанностью и воровством
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09.01.2024 11:14 Ответить
Просто запад уже не хочет иметь дела с ЗЄ и его вороватой командой.

Никто не хочет вбрасывать деньги в зеленую пропасть,
никто не хочет иметь дела с ермаками- арахамиями и пр. зеленым кагалом
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09.01.2024 11:33 Ответить
По декларации 2018 года Александр Завитневич обладал:

земельным участком 1001 кв.м. (приобретен в 2005 году)

и квартирой 74,9 кв.м. (2009 год),

а его жена - двумя гаражами по 14,1 кв.м., приобретенными в 2011 году.

Все объекты находятся в Киеве.

Также Завитневич задекларировал жилой дом в Киеве 462,4 кв.м. как объект незавершенного строительства.

Автомобиль в семье один - Volvo XC60 2013 г.в.

https://kievvlast.com.ua/base/dose-zavitnevich-aleksandr-mihajlovich
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09.01.2024 11:22 Ответить
В черговий раз переконався ,що перемогу в холодній війні здобув Голлівуд, а не НАТО. В реальній війні від камчатки до ліссабону вже би був ссср
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09.01.2024 11:48 Ответить
насмішив! Хоча в це вірять лаптеногіє, які з жовтня воюють за Авдіївку. А так, да, за півроку можуть дійти до і до Берліна. У вологих мріях. Типу, як ХАМАС вже декілька разів захопив Тель-Авів
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09.01.2024 12:22 Ответить
Замість копати свій город, воно пхається підганяти сусіда.
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09.01.2024 12:25 Ответить
3.14здьож чистої води

комплектуючі для рашистських ракет та дронів вони можуть й досі поставляти з Австрії, Франції та інших євпропейських країн, а зброю Україні - ні

бо перше - за бабки, а друге - донат чи за обіцянки

але така хитрожопість може й їм коштувати врешті решт
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09.01.2024 12:32 Ответить
Питання: Чому країни НАТО не надають мільйони снарядів, тисячі танків, сотні літаків?
Відповідь (не претендую на оригінальність, суто факти):
1. Тому що наразі триває війна за загальною концепцією Першої світової війни. Нагадаю, щоб робити іракську армію, США знадобилося в перішій війні 60 000 снарядів, у другій (після виправлення помилок керування військами) - 30 000. Для країн НАТО ведення війни на таких стратегічних рішеннях - далеке минуле. Так само, як немає на складах мільйонів снарядів, бо вони в такій кількості не потрібні НАТО, так само немає луків, арбалетів та стріл.
2. Процес експлуатації техніки впирається в ремонт та обслуговування. Техників такої кількості в ЗСУ немає. Варіант відповіді - та що там вчитися, те саме залізо! - на рівні дилетанта. Зазерніть під капот БМВ і порівняйте з Ланосом.
3. Кілкість кваліфікованих операторів техніки досі дуууже мала. Скорочена підготовка дає не тільки переваги, а й велики недоліки. Про факти розбирання касетного снаряда вартістю 100000$ під скиди для дронів я теж не буду акцентувати увагу.
4. НАТО - це демократія та звітність перед виборцями. Тому процес передання зброї на ХХ млрд Євро завжди додає питання: який результат? Що робить сама Україна?
5. Наразі немає жодного договору про військову допомогу між Україною та будь-якою іншою країною. Нагадаю, пропозиція Великобританії була відкинута ОП. І це суттєво б'є по позиції союзників в очах критиків. Тому що виникає питання: а чому ми (німці, британці, французи, т.п.) маємо витрачати наші гроші?
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09.01.2024 12:35 Ответить
Два роки розповідали про те що НАТО потрібен час щоб розкачатись, і ось ні би то прийшов час, а виявилось що НАТО вже не може, я розгублений - так може проблема не в західних партнерах?
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09.01.2024 12:59 Ответить
а може в них?
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10.01.2024 01:30 Ответить
50 стран Антипутинской коалиции суммарно имеют ВВП в 25 раз больше чем ВВП Параши-и у них нет возможностей нарастить выпуск оружия начиная с выпуска обычных снарядов? Кому вы парите.? ЖЕЛАНИЯ нет. Возможность есть. Не хотят финансово поддерживать Украинуиз своих денег? Дайте 300 миллиардов замороженных Украинских денег и Украина сама закупит оружие у западных производителей. Я не вижу желания Запада бороться за Украину
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09.01.2024 13:17 Ответить
-- Цілковите . брехливе. словоблуддя .як засіб приховування правди про грандіозне розкрадання світової ГУМДОПОМОГИ ЗЕ--кишлом на нашу війну .І. відповідно. до цього--нищівної реакції Заходу ...
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09.01.2024 13:50 Ответить
якщо до кацапні приєднається китай то нато торба
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10.01.2024 01:02 Ответить
 
 