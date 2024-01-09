В Европе война в Украине стала привычной, общественное мнение замедляет принятие решений по военной поддержке, - премьер Эстонии Каллас

Для демократических европейских стран война РФ против Украины стала привычной, поэтому принятие решений по военной поддержке замедляется общественным мнением.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны, цитирует ее Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Эстония будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.

Она подчеркнула, что если каждая страна внесет по 0,25% своего ВВП, Украина сможет победить в войне против России.

Она призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллина.

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Каллас подчеркнула, что за последние месяцы люди привыкли к войне РФ против Украины, а в демократических странах принятие решения замедляется общественным мнением.

"Поэтому необходимо вести последовательную разъяснительную работу по важности поддержки Украины", – добавила премьер Эстонии.

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