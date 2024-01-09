В Европе война в Украине стала привычной, общественное мнение замедляет принятие решений по военной поддержке, - премьер Эстонии Каллас
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Для демократических европейских стран война РФ против Украины стала привычной, поэтому принятие решений по военной поддержке замедляется общественным мнением.
Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны, цитирует ее Delfi, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Эстония будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.
Она подчеркнула, что если каждая страна внесет по 0,25% своего ВВП, Украина сможет победить в войне против России.
Она призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллина.
Каллас подчеркнула, что за последние месяцы люди привыкли к войне РФ против Украины, а в демократических странах принятие решения замедляется общественным мнением.
"Поэтому необходимо вести последовательную разъяснительную работу по важности поддержки Украины", – добавила премьер Эстонии.
Пожалуйста, подождите...
Треба на себе розраховувати, а не на Європу та дядю Сема.
1 вони, *****, гаранти нашої безпеки за відмову від ядерної зброї
2 лиш долбойоб не допоможе гасити хату сусіда думаючи що на його хату не перекинеться вогонь...
3 хочуть попробувати збивати орські ракети над своїми містами????
є всі шанси випробувати це на своїй шкурі або сидіти та боятися уїбе ***** чи не уїбе???
бо такої можливості, зламати хребет рф нашими руками, без втрати жодного свого військового, як зараз, не було, та ніколи не буде...
а опу призначив зе!!!
що крім перевороту може врятувати Україну????
МЗС
І думають зробити з України конц табір.
Нічого доброго у них з цього не вийде.👈
Потужний успіх каналу freedom тому підтвердження.
Тому, або ми починаємо власне виробництво снарядів, патронів, зброї, танків, гармат, або все скінчиться через 6 місяців 2024 року. Тоді все буде на багато сумніше. Ворого про це знає. Європейські платники податків не бездонні.
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого
государства, может быть окончательно выяснен только в течение
дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба Правительства
будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.
(Секретний додатковий протокол до договору про ненапад, відомий як Пакт
молотова-ріббентропа, москва, 23 серпня 1939 року).
Завдяки політиці зелено-синьої шобли існує певна вірогідність, що і з Україною таке може статися.