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В Европе война в Украине стала привычной, общественное мнение замедляет принятие решений по военной поддержке, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

каллас,кая

Для демократических европейских стран война РФ против Украины стала привычной, поэтому принятие решений по военной поддержке замедляется общественным мнением.

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны, цитирует ее Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Эстония будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.

Она подчеркнула, что если каждая страна внесет по 0,25% своего ВВП, Украина сможет победить в войне против России.

Она призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллина.

Также читайте: Цели Кремля по уничтожению Украины не изменились, - премьер Эстонии Каллас

Каллас подчеркнула, что за последние месяцы люди привыкли к войне РФ против Украины, а в демократических странах принятие решения замедляется общественным мнением.

"Поэтому необходимо вести последовательную разъяснительную работу по важности поддержки Украины", – добавила премьер Эстонии.

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Топ комментарии
+8
Стала звичною, бо стала затяжною. Стала затяжною, бо зброю нормальну нам не дають і у потрібній кількості. А потім цинічно заявляють: ну ви ж не можете перемогти у цій війні, тому починайте домовлятися...
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09.01.2024 10:00
+7
А що Зешобла зробила для відбудови власного ВПК?

Треба на себе розраховувати, а не на Європу та дядю Сема.
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09.01.2024 10:02
+5
Якщо у нас більшість в країні "усталі ат вайни" то що ви від європейців хочете.
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09.01.2024 10:01
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Стала звичною, бо стала затяжною. Стала затяжною, бо зброю нормальну нам не дають і у потрібній кількості. А потім цинічно заявляють: ну ви ж не можете перемогти у цій війні, тому починайте домовлятися...
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09.01.2024 10:00 Ответить
А що Зешобла зробила для відбудови власного ВПК?

Треба на себе розраховувати, а не на Європу та дядю Сема.
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09.01.2024 10:02 Ответить
На шо розраховувати? Без грошей ЄС та США ми нічого не можемо. Тому й принижуємося, випрошуючи їх у їхніх урядів...
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09.01.2024 10:20 Ответить
Ну так, краще нічого не робити, тільки принижуватись.
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09.01.2024 12:15 Ответить
не розраховувати а вимагати!!!!
1 вони, *****, гаранти нашої безпеки за відмову від ядерної зброї
2 лиш долбойоб не допоможе гасити хату сусіда думаючи що на його хату не перекинеться вогонь...
3 хочуть попробувати збивати орські ракети над своїми містами????
є всі шанси випробувати це на своїй шкурі або сидіти та боятися уїбе ***** чи не уїбе???
бо такої можливості, зламати хребет рф нашими руками, без втрати жодного свого військового, як зараз, не було, та ніколи не буде...
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09.01.2024 10:43 Ответить
Тобто, тільки вимагати й самім нічого не робити? А не дадуть, й що будемо робити? Страхового матрацу немає.
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09.01.2024 12:17 Ответить
матрац спалив ОПа!!
а опу призначив зе!!!
що крім перевороту може врятувати Україну????
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09.01.2024 13:01 Ответить
Якщо у нас більшість в країні "усталі ат вайни" то що ви від європейців хочете.
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09.01.2024 10:01 Ответить
Скоріше адаптувалися
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09.01.2024 10:03 Ответить
Це тому що демократія продовжує перетворюватись на дєрьмократію та тому що війна в Україні а не у них,але це може несподівано змінитись...
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09.01.2024 10:07 Ответить
Не плекайте марних сподівань. Війна не вийде за межі України. наратив наших горе-пропагандистів про те, що наступною жертвою має стати ЄС, це просто лякалка для еуропейців. Щоб гроші та зброю давали...
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09.01.2024 10:22 Ответить
я просто знаю історію та що не зроблені висновки з минулого призводять до біди у майбутньому бо саме умиротворення та ігнорування нацистів є цьому підтвердженням...
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09.01.2024 10:32 Ответить
Це ще раз показує«роботу»нашого
МЗС
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09.01.2024 10:07 Ответить
В Європі працюють агенти Кремля
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09.01.2024 10:07 Ответить
Погано те, що так звана "наша влада??" звикла (непогано) до війни.
І думають зробити з України конц табір.
Нічого доброго у них з цього не вийде.👈
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09.01.2024 10:08 Ответить
Країни Балтії більше всіх надають нам допомоги, якщо рахувати у відсотках від їхнього ввп, а от США на останньому місці.
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09.01.2024 10:10 Ответить
Ага.. наче так і повинно бути..
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09.01.2024 10:12 Ответить
Вона просто наголошує, що кагал блаЗЕнів у 2023 році сросрав ще й інформаційну війну.
Потужний успіх каналу freedom тому підтвердження.
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09.01.2024 10:16 Ответить
Відмова у фінансовій та військовій допомозі Україні - справа недалекого майбутнього!
Тому, або ми починаємо власне виробництво снарядів, патронів, зброї, танків, гармат, або все скінчиться через 6 місяців 2024 року. Тоді все буде на багато сумніше. Ворого про це знає. Європейські платники податків не бездонні.
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09.01.2024 11:26 Ответить
-"Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого
государства, может быть окончательно выяснен только в течение
дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба Правительства
будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.
(Секретний додатковий протокол до договору про ненапад, відомий як Пакт
молотова-ріббентропа, москва, 23 серпня 1939 року).
Завдяки політиці зелено-синьої шобли існує певна вірогідність, що і з Україною таке може статися.
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09.01.2024 11:29 Ответить
Це результат роботи послиць і послів, це результат фінансування тихих вечорів, замість програм по викриттю злочинів орди на європейських ТВканалах, це результат засекречення наслідків ракетних ударів і бомбардувань по Україні. Яку інформацію в основному отримують західні ЗМІ? - рашка шмальнула 60 ракет вартістю 1,5 лярда, ППО збила 48, в Україні загинуло 2-3 людини, 10 поранених і пару фото - знищений приватний будинок, вибиті вікна в багатоповерхівці і кілька знищених авто. Які висновки з такої інфи зробить німецький бюргер? - не так і страшно, подумаєш два авто згоріло, у нас араби сотнями за день палять, а рашка скоро залишиться без ракет, значить правильно Шольц робить, що не дає Тауруси, а тільки потроху підживлює ППО України. Світ не бачить того жаху, який кожен день несе орда, не розуміє, що кожний день в Україні знову і знову повторються Бучанська трагедія.
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09.01.2024 12:20 Ответить
треба нагадати фотозвітами про руйнування та вбитих людей
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10.01.2024 00:59 Ответить
 
 