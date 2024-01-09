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По меньшей мере 41 военного РФ из оккупированного Крыма взяли в плен Силы обороны Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,крим,армія,окупанти

Украинские защитники взяли в плен более 40 военных РФ из оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, - граждане Украины.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтверждено взятие в плен, по меньшей мере, 41 военнослужащего России из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Также, отметили в представительстве, на оккупированном полуострове произошли захоронения не менее 632 солдат российской армии. 475 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная их часть не обнародуется.

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09.01.2024 10:13 Ответить
ніт. їх ніхто не позбавляв громадянства. будуть відповідати як зрадники
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09.01.2024 11:30 Ответить
Це ті, які кричали "хочь камні с нєба!"? Ну, то вони не полонені, а злочинці-зрадники і мають сидіти по 111-й довічно і відпрацьовувати за все, що накоїли.
Треба ж з когось починати і показувати, до чого доводить дурість при голосуванні - хай починають це розуміти! І не вибачення! Нахєр ті вибачення - тільки пожиттєва примусова праця на руїнаїх - хай розгрібають і бачуть, що накоїли...ждуни, блдь!
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09.01.2024 11:53 Ответить
Вони зрадники.
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09.01.2024 12:32 Ответить
Що може вчинити глава країни-агресора за цей час, аби вразити виборців? "Приєднати" ще якісь українські території? Від такої ідеї в Кремлі ніколи не відмовлялися. Так, у Росії давно називають дві українських області - Харківську та Одеську - "ісконно русскімі". Чи є в агресора можливості для цього? Виглядає так, що ні. Втім "вибори Путіна" - потужний фактор, що впливатиме на ситуацію на фронті.
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09.01.2024 13:14 Ответить
Як вони можуть бути росіянами як що Крим це Україна ?
Колаборанти і держзрадники інша справа.
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09.01.2024 13:46 Ответить
 
 