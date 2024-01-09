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По меньшей мере 41 военного РФ из оккупированного Крыма взяли в плен Силы обороны Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники взяли в плен более 40 военных РФ из оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, - граждане Украины.
Об этом сообщает представительство Президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.
"Подтверждено взятие в плен, по меньшей мере, 41 военнослужащего России из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.
Также, отметили в представительстве, на оккупированном полуострове произошли захоронения не менее 632 солдат российской армии. 475 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная их часть не обнародуется.
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Треба ж з когось починати і показувати, до чого доводить дурість при голосуванні - хай починають це розуміти! І не вибачення! Нахєр ті вибачення - тільки пожиттєва примусова праця на руїнаїх - хай розгрібають і бачуть, що накоїли...ждуни, блдь!
Колаборанти і держзрадники інша справа.