В 2024 году на фронте со стороны Украины будет больше асимметричных действий, но ни одна из военных кампаний окончательно не будет обеспечивать победу, - Завитневич

В 2024 году будет больше асимметричных действий на фронте со стороны Украины, однако борьба с российскими оккупантами - это не война одной или нескольких военных кампаний. Ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, с нашей стороны будет больше асимметричных действий, остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война - это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу", - заявил Завитневич.

Он отметил, что это реалии, которые необходимо воспринимать с пониманием и ежедневными совместными усилиями приближать победу.

"Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", - добавил Завитневич.

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