В 2024 году на фронте со стороны Украины будет больше асимметричных действий, но ни одна из военных кампаний окончательно не будет обеспечивать победу, - Завитневич
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В 2024 году будет больше асимметричных действий на фронте со стороны Украины, однако борьба с российскими оккупантами - это не война одной или нескольких военных кампаний. Ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, с нашей стороны будет больше асимметричных действий, остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война - это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу", - заявил Завитневич.
Он отметил, что это реалии, которые необходимо воспринимать с пониманием и ежедневными совместными усилиями приближать победу.
"Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", - добавил Завитневич.
Пожалуйста, подождите...
ЖріТе РжіТе сріТе
Як би вам, "красним дірєкторам", пельки позабивати вже?
Зробіть мовчки, як русня.
Злой боли пост.
29 декабря и 2 января, "мобики чмобики", "умирающий Путин или его двойник", нанесли абсолютно эффективные и системные удары по нашей военной промышленности по производству ракет "Нептун" , "Стугн" и...
Погибли специалисты, разрушено производство и уничтожены складские запасы...
Самое ужасное, что всю работу за резидента ФСБ, по выявлению всей военной промышленной цепочки сделало наше государство и выложило это в открытый доступ.
Тупая, или нет, специально подготовленная ****** Портнова, возглавившая ДАСУ, типа державный аудит, некто Алла Басалаева, дебилы из НАБУ и ДБР и полиции...
Они решили подзаработать на военных оборонных производствах..
Есть компания "Арчер", единственный производитель тепловизоров и прицелов, #покидьки с НАБУ сворганили против этого производителя уголовное дело...
КБ "Луч", основной производитель нашего ракетного вооружения, сначала был атакован агенткой Портнова, Аллой Басалаевой как главой "Держаудит службы", потом мусорами с МВС Украины, потом Басалаева выложила в открытый доступ результаты проверки КБ "Луч", со всей цепочкой смежников и поставщиков.
И 29-го и 2-го, россияне по этим координатам нанесли ракетные удары, очень эффективные удары...
Смотрите что происходит.
Есть допуск к гос.тайне, которое даёт СБУ, но можно прийти шлеперам с держ.аудита, НАБУ и ДБР, возбудить уголовные дела против критических оборонных объектов, провести обыски, изъять документацию и доступ к документам "особо секретно" получают сотни людей, но мало того Басалаева выкладывает всю цепочку производства КБ Луч, в открытый доступ на "единому портале державних закупівель" и по ним россияне нанесли ракетные удары, ибо есть фирма и есть открытый кадастр земли с точными координатами местонахождения компаний.
Это чудовищно.
Это страшно.
Шмыгаль, Ермак, Данилов, глава ДБР, Машовец, Алла Басалаева, все эти люди виноваты в смерти лучших специалистов в ракетной промышленности, в разрушении этого важнейшего производства...
Жаль конечно компанию М-Так, но без флисок и перчаток, мы обойдёмся, пока они не восстановят производство, но без "Нептунов", нам будет сложно...
Сначала нашу ракетные промышленность разрушал министр обороны, кореш по домино папы Зеленского, поц Таран и Хомчак...
А теперь, в эту цепочку включилось правительство Украины, офис Ермака, и ракетные войска РФ.
Зеленский бормочет свои пустые вечерние видосы, вместо того, что бы поменять шесть своих менеджеров предателей...
Создать Комитет Спасения Украины, жестко покарать предателей или идиотов.
Но, шо мы видим, СБУ задержали поца шо выложил видео прилетов, это правильно, но почему Алла Басалаева ещё не арестована за держ.зраду, ибо то, что она сделала, это убытки на миллиарды и уничтожен людской научно производственный потенциал.
Почему не сидят в застенках СБУ следаки и прокуроры из ДБР, НАБУ и жалкие полицаи, которые кошмарили нашу оборонку ?
Реально, 29-го и 2-го нам нанесли чудовищный по силе удар и он нам будет стоить тысячи жизней наших воинов.
#покидьки зеленые.
Це та розвідка і оборона яку ми заслужили...
Чи тоді ви так само закликали Порошенко і його каоліцію схаменуться?
Тоді мільони людей не кидали Україну, тоді працювали всі підприємства, як то стверджують вся оборонка працювала так, що аж дим коромислом валив. Але ні, Порошенко вирішив, що Мінськ і крапка.
Ви тоді Мінськ підтримували? А Костенко?
Останній підтримував точно, як і Лапін, і Мосейчук, і Яценюк з Аваковим і іншими парубіями.
То що зараз змінилось з вами усіма?
П.с. до відома.
В мене немає жодної довіри ні до минулих президентів, ні до нинішнього.
Після отримання влади, вони (президенти)одразу забувають про народ як вільних людей яким єдиним належить влада в Україні, і ставляться до народу як до власного стада свійських тварин.
При всій не любові до Порошенко, як би я того не хотіла, варто визнати, він таки з Минськими угодами проявив себе як відповідальна людина, аби зберегти народ від того що ми маємо зараз - від геноциду українців до останього всіма кому не лінь.
Ніколи не очікувала, що втрата посади Порошенко обернеться помстою народу у вигляді підтримки про створення обмежено придатної армії шляхом мавпуння методів ...йла.
Жаль, що таки є правда в словах, що місце сидіння визначає дії.
Її головна мета - зберегти існуючий лад, знищуючи як людські життя, а й плоди людської праці, оскільки загальне зростання добробуту загрожує ієрархічному суспільству загибеллю.
Якщо величезна маса людей стане грамотною, навчиться думати самостійно, вона позбавиться привілейованої меншості через непотрібність. Війна ж і голод допомагають тримати людей, які отупіли від злиднів, у світі ілюзій»
"Нормальна людина влади не бажає, отже, влада завжди у ненормальних."
"Вся пропаганда війни, всі крики, брехня та ненависть незмінно походять від людей, які самі не воюють"
Оруелл. «1984»
Він настане, він настане - світ великої чистоти. І людей зовсім не стане, будуть тільки худоби ... "
Оруелл «скотний двір»