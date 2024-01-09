В течение 3 суток ВСУ взяли в плен почти 30 оккупантов, - Тарнавский
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За прошедшие сутки потери российских захватчиков на Таврическом направлении составили 375 человек.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
Так, украинские воины в течение трех суток взяли в плен почти 30 российских оккупантов. В то же время рашисты вчера не наносили авиаудары.
"В операционной зоне ОСГВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и 452 артобстрела.
Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и ведут активные действия по определенным направлениям", - говорится в сообщении.
Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек и 21 единицу военной техники. В частности, 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистема, 9 БпЛА, 2 автомобиля и 1 единица спецтехники.
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Ну я во времени там потерялся. Когда нас взяли в плен я спросил: "Извините, какое число, говорю, сегодня?" - "Сегодня второе". Вчера второе бьіло...
Никаких денег такое не стОит. Никаких денег...
Я сам раскаиваюсь, что пошел на єту... авантюру."
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