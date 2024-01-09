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В течение 3 суток ВСУ взяли в плен почти 30 оккупантов, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

За прошедшие сутки потери российских захватчиков на Таврическом направлении составили 375 человек.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

Так, украинские воины в течение трех суток взяли в плен почти 30 российских оккупантов. В то же время рашисты вчера не наносили авиаудары.

"В операционной зоне ОСГВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и 452 артобстрела.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и ведут активные действия по определенным направлениям", - говорится в сообщении.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек и 21 единицу военной техники. В частности, 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистема, 9 БпЛА, 2 автомобиля и 1 единица спецтехники.

Читайте также: Враг активно наносит авиаудары по Таврическому направлению, количество артобстрелов уменьшилось.
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Если и так дальше пойдет дело, то из сдавшихся в плен оккупантов можно будет создать освободительную русскую армию, на подобии армии, Власова, и пусть помогают освобождать Россию от режима Путина.
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09.01.2024 11:30 Ответить
Вони здаються,не тому що не проти )(уйла, а тому що, замерзли і їсти хочуть.частково перерізана логістика ,і чистому полі ,і в окопах не хочуть сидіти. Чому влітку так не здавались? Було б чим поживитись та помародерити,дальше б воювали, Щось не видно ,щоб здавались в полон ті , хто сидить по окупованих селах та містах.
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09.01.2024 12:01 Ответить
"Первьім "Туман" пошел, потом "Бельій" пошел, за ними третим я пошел. Я еще проверил єтого ... он уже мертвьім бьіл.
Ну я во времени там потерялся. Когда нас взяли в плен я спросил: "Извините, какое число, говорю, сегодня?" - "Сегодня второе". Вчера второе бьіло...
Никаких денег такое не стОит. Никаких денег...
Я сам раскаиваюсь, что пошел на єту... авантюру."
Джерело-відео - тут.

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09.01.2024 12:05 Ответить
Живыми?
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09.01.2024 12:27 Ответить
 
 