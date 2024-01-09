РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17532 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2 051 9
интернет (1691) россия (91279) хакер (1119) провайдер (29)

Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера "М9ком": Часть жителей столицы РФ осталась без интернета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Группировка хакеров Blackjack, вероятно при поддержке СБУ, взломала российского столичного интернет-провайдера "М9ком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Хакеры снесли серверы провайдера. В общей сложности было удалено 20 ТВ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Как следствие – часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ.

Также они выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили (ссылка открывается через браузер TOR) для исследования всеми желающими.

Читайте также: Украинские хакеры выложили клиентскую базу "Альфа-банка" в открытый доступ

Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 01
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 02
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 03
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 04
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 05
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 06
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 07
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 08
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 09
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 10
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 11
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 12
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 13
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 14
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 15
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 16
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 17
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 18
Украинские хакеры Blackjack взломали московского провайдера М9ком: Часть жителей столицы РФ осталась без интернета 19
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо одічалим інтернет?
показать весь комментарий
09.01.2024 11:22 Ответить
ваня баканов геройствует ?
показать весь комментарий
09.01.2024 11:34 Ответить
Отето пабєда так пабєда...
показать весь комментарий
09.01.2024 11:54 Ответить
Перемога. Ми знесли одному провайдеру інтернет, а нам знесли з десяток підприємст ВПК.
Такі новини тільки засмічують інфропростір
показать весь комментарий
09.01.2024 11:54 Ответить
Вопрос :,, Почему не работает интернет и как быстро он заработает ?"
Ответ :,, на россии никогда "
показать весь комментарий
09.01.2024 11:56 Ответить
Зруйнувавши Маріуполь і вбивши десятки тисяч мирних жителів, кацапи звинувачують у своїх злочинах українців,
показать весь комментарий
09.01.2024 13:46 Ответить
Ні про що. Ну посидить кацап без інтернету добу, і що?
показать весь комментарий
09.01.2024 13:51 Ответить
Молодці, звичайно, але на кацапів це ніяк не вплине, навіть навпаки - будуть свій зомбоящик більше дивитися. От би банківську систему зламали, тоді було би весело, або якогось мобільного оператора хакнули
показать весь комментарий
09.01.2024 14:51 Ответить
На скрінах людина просто почистила конфігурації Cisco роутера. Бекапи відповідно, вціліли. А можна було в цеглину перетворити. Дуже "потужні" хакери
показать весь комментарий
10.01.2024 02:22 Ответить
 
 