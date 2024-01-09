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Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

китай,сі,цзіньпін

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. Это соответствует примерно 10% мирового ВВП, что затмевает влияние войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что растущий экономический и военный вес Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и непростые отношения между Пекином и Вашингтоном означают, что условия для кризиса существуют. Учитывая, что в бюллетенях для голосования стоят отношения между двумя сторонами пролива, выборы на Тайване 13 января станут потенциальной "горячей точкой".

При этом мало кто верит в высокую вероятность неизбежного китайского вторжения. Народно-освободительная армия не концентрирует войска на побережье. Сообщения о коррупции в китайской армии ставят под сомнение способность президента Си Цзиньпина провести успешную кампанию. Официальные лица США говорят, что напряженность несколько ослабла на ноябрьском саммите между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином, который пообещал принять меры по привлечению иностранных инвесторов.

Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg 01

Тем не менее, начало войны России против Украины и в Секторе Газа является напоминанием о том, как затянувшаяся напряженность может перерасти в конфликт. Все, от инвесторов с Уолл-стрит до военных планировщиков и ряда предприятий, которые полагаются на тайваньские полупроводники, уже пытаются застраховаться от риска.

Издание указывает, что эксперты по национальной безопасности в Пентагоне, аналитические центры в США и Японии, а также глобальные консалтинговые фирмы обдумывают сценарии: от китайского морского "карантина" на Тайване до захвата отдаленных островов Тайваня и полномасштабного китайского вторжения.

Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что интерес к тайваньскому кризису со стороны транснациональных компаний, которые он консультирует, взлетел после вторжения России в Украину в 2022 году. По его словам, эта тема поднимается в 95% разговоров.

"Вторжение России в Украину и нехватка полупроводников, когда мир вновь открылся после карантина COVID, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайваньском проливе будут намного значительнее", - говорится в публикации.

Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, использующие чипы в качестве прямых ресурсов - почти 6 триллионов долларов.

Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около 7,4 триллиона долларов. Тайваньский пролив - один из самых оживленных морских путей в мире.

Bloomberg Economics смоделировал два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.

Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg 02

Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg 03

По данным Bloomberg, больше всего от недостатка полупроводников пострадают главные игроки, другие крупные экономики и мир в целом. Линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимым "золотым винтом", остановятся. Автомобилестроение и другие отрасли, использующие чипы более низкого класса, также понесут значительный удар. Барьеры в торговле и значительный шок от риска на финансовых рынках увеличивают издержки.

Кроме того, в случае войны экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых недавних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает удар по ВВП в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические потери.

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Также ВВП Китая упадет на 16,7% из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам.

Для США, которые находятся дальше от центра событий, но по-прежнему имеют немало интересов в положении риска (например, из-за зависимости Apple от азиатской цепочки поставок электроники), ВВП снизится на 6,7%.

В целом по миру ВВП снизится на 10,2%, при этом больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Ключевое предположение в этом сценарии заключается в том, что США удастся заручиться поддержкой союзников для введения согласованных и жестких экономических санкций против Китая.

Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg 04

Американские чиновники заявляют, что реакция Китая на визит тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года помогла убедить другие страны G7 в том, что риск конфликта реален. Пекин воспринял это как изменение статус-кво, из-за которого Си Цзиньпин стал выглядеть слабым, особенно после того, как местные комментаторы предположили, что Китай сможет помешать ей высадиться в Тайбэе, отмечает издание.

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Последствия визита Пелоси, в ходе которого Китай провел крупномасштабные военно-морские учения, которые рассматривались как отработка блокады, помогли укрепить дипломатическую реакцию для согласованных действий, заявили американские чиновники.

Bloomberg Economics также смоделировал, что будет означать годовая блокада Тайваня со стороны материкового Китая для мировой экономики.Так, для Тайваня, небольшой открытой экономики, которая процветает благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%.

Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

"Причина меньшего воздействия по сравнению с военным сценарием заключается в том, что, хотя мировая экономика по-прежнему теряет доступ ко всем преимуществам Тайваня, другие потрясения, включая тарифы между США и их союзниками и Китаем, нарушение азиатского судоходства и последствия финансового рынка - снижают масштаб", - добавляет Bloomberg.
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Топ комментарии
+13
розстріл за колоски - це не боротьба з корупцією, це геноцид українського народу..
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09.01.2024 12:04
+10
Повідомлення про корупцію в китайській армії ставлять під сумнів здатність президента Сі Цзіньпіна провести успішну передвиборчу кампанію.(сміх в залі).
Для сі нема потреби проводити передвиборчу кампанію бо він голова мафіозного клану,йолопи.чутки про корупцію в армії розпускають самі косоокі хитруни щоб приспати пильність Заходу.
Тайваню терміново потрібно передати ядерну зброю як і Україні а то ця посткомуністична сволота не зупиниться.
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09.01.2024 11:35
+4
это тем романтикам которые кричат что только расстрел поможет в борьбе с корупцией в Украине)китайцы стреляют и что то с каждым годом меньше коррупционеров не становиться,а у нас наверное если б ноги с руками отрубали за корупцию то гребли бы **** даже в гроб себе бабло,нашли бы схемки мутки прокладки однодневки и на том свете)
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09.01.2024 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Повідомлення про корупцію в китайській армії ставлять під сумнів здатність президента Сі Цзіньпіна провести успішну передвиборчу кампанію.(сміх в залі).
Для сі нема потреби проводити передвиборчу кампанію бо він голова мафіозного клану,йолопи.чутки про корупцію в армії розпускають самі косоокі хитруни щоб приспати пильність Заходу.
Тайваню терміново потрібно передати ядерну зброю як і Україні а то ця посткомуністична сволота не зупиниться.
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09.01.2024 11:35 Ответить
Треба зрозуміти, що комунізм та корупція - не роздільні речі. Навіть розстрілявши десятки тисяч чиновників Китай отримав феєричну поразку у боротьбі із корупцією. Без хабаря у Китаї кроку не ступиш, а після десятків років комуністичного режиму крадіжка там вже у крові китайців
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09.01.2024 11:42 Ответить
это тем романтикам которые кричат что только расстрел поможет в борьбе с корупцией в Украине)китайцы стреляют и что то с каждым годом меньше коррупционеров не становиться,а у нас наверное если б ноги с руками отрубали за корупцию то гребли бы **** даже в гроб себе бабло,нашли бы схемки мутки прокладки однодневки и на том свете)
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09.01.2024 11:47 Ответить
у нас вже розстрілювали (при кацапах) за 5 колосків це і є комуністична боротьба з корупцією.
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09.01.2024 11:51 Ответить
розстріл за колоски - це не боротьба з корупцією, це геноцид українського народу..
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09.01.2024 12:04 Ответить
одне не виключає інше.
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09.01.2024 12:10 Ответить
В Китаї це не корупція, а безсумнівна і обов'язкова вдячність за допомогу. Ніхто там не вважає це дійство злочином. Це як данність.
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09.01.2024 11:55 Ответить
Вдячність, це після вчинку. Корупція, це по передплаті.
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09.01.2024 14:21 Ответить
А якщо половину зараз, а половину після?
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09.01.2024 14:23 Ответить
більше того в тоталітарній країні можна використати розстріл "корупціонерів" як інструмент знищення опозиції.кожен "комунізм" завжди еволюціонує в звичайний бандитизм,де перемагає найжорстокіший.
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09.01.2024 11:50 Ответить
навіть якщо виключити комунізм чи тоталітарність, усе одне банальна логіка працює.

Корупцію неможливо перемогти розстрілами тупо тому, що при наявністі корупції від розстрілу можна відкупитись.
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09.01.2024 11:56 Ответить
А Китай точно попреться, на касапію надивившись..
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09.01.2024 11:37 Ответить
и ***** соснет за 3 дня)))не зря же начали на корупцию проверки что бы не было как в кацапстане,вундевафли только на екране,и гроза авианосцев американских на дне от 2 ракет 80х годов производства трошки модернизированых.
видели какие трещены на палубе у нового китайского авианосца 2017 года выпуска?)
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09.01.2024 11:41 Ответить
це були масляні плями а не тріщини

к такому выводу пришли несколько аналитиков из Центра стратегических и международных исследований , одного из важнейших американских аналитических центров в сфере обороны. Для этого аналитики наблюдали спутниковые снимки, которые пролетали над верфями Цзяннань вверх по течению, и после этого эти трещины были замечены и интерпретированы как таковые.Однако на фотографиях, сделанных 8 сентября 2022 года и 23 апреля 2023 года, трещин не обнаружено, а на фотографиях, сделанных после 15 мая, нет никаких признаков того, что для их устранения проводился какой-либо ремонт.
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09.01.2024 12:08 Ответить
Китай не настільки дурний, щоб наступити на ті ж граблі, що і х#йло. Саме тому китайці навіть снаряди х#йл зажали, щоб навіть не погіршувати стосунки із Світовми Лідером США
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09.01.2024 11:43 Ответить
+ на 80% економика китая завязана на ЕС и США,товарооботы по 800 млрд с ес и 700 с сша,с рашкой для сравнения 200)))
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09.01.2024 11:49 Ответить
Там все щє навіть глибше пов'язано. Один з найбільших заводів Китаю Foxconn, який збирає айфони з корейських, американських та тайванських компонентів насправді належить Тайваню, всі технологічні процеси і quality контроль керуються тайванськими спецами, а китайці там працюють максимально некваліфіковані, їх як худобу на виході пропускають через різні сканери та рентгени, щоб нічого не крали...
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09.01.2024 12:01 Ответить
Скоріше, заплющивши очі на провал кацапії. Бо якщо подивиться на кацапію - точно нікуди не попреться.
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09.01.2024 11:57 Ответить
Армія Китаю ніде не воювала, русня воює постійно. Не кажу, що не треба рахуватися з КНР, але просто факт
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09.01.2024 12:00 Ответить
Русня воюет постоянно с намного меньшими и слабее противниками,и это не поможет в столкновении с равным или более сильным врагом.
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09.01.2024 15:57 Ответить
рыпнеться си или нет,у него будет один шанс,не получиться и китаю транда а там за ним и кндр и кацапстан.
10 трлн циферка интересная,надо что б пелоси еще раз на тайвань сгоняла
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09.01.2024 11:37 Ответить
та навіть якщо вийде - Китаю усе одне "транда", економіка просто зникне, бо вона існує за рахунок торгівлі з США та ЄС.
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09.01.2024 12:14 Ответить
вірити китайсько-рашистським собакам - бути покусаними ,цими псами.
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09.01.2024 11:42 Ответить
От цікаво - як зараз почувають себе менегери голдман саксів, які будували в Китаї фабрики "тому шо дешевше", накачували іпанутих комуняк баблом і технологіями а зараз вияснили що виростили монстра?
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09.01.2024 11:46 Ответить
Чудово і тримають вузькооких на короткому повідку, тихо посміюючись із їх жалюгідної бравади. Все вирішать у цьому світі великі гроші - кому вони належать - тому належить і справжня влада у країні. А сильним світу цього як західним менегерам, так і Президіуму КПК зовсім не потрібен безглуздий глобальний конфлікт, який влетить їм у копієчку
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09.01.2024 11:54 Ответить
"як західним менегерам, так і Президіуму КПК зовсім не потрібен безглуздий глобальний конфлікт"

ріно те саме казали років 10-15 про }{уйла.
І шо він не піде против великий грошей і шо весь його експорт орієнтований на Захід і т.д. і т.п.

треба трохи вчитися історії і робити висновки а не жити в Марічкосвіті де могутні таємні ж-дорептилоїди з Уолл-Стріт правлять світом
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09.01.2024 13:00 Ответить
Так глобального конфлікту ще немає. Є лише локальне мо4илово терористів, у якому терористи навіть одну українську область не змогли захопити та економічне придушення країни-бензоколонк
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09.01.2024 13:34 Ответить
>> локальне мо4илово терористів

в якій ми втратили 20% території, сотні тисяч людей, мільйони біженців і 30% економіки тільки в 22-му році.

Локальгне мочилово, нгічого страшного, готуємось до шашличків 🤡

>> та економічне придушення країни-бензоколонк

ті бензоколонки душили-душили душили-душили... А на віході Іран клепає новітні ракети з безпілотниками а військовий бюджет паРашки тричі вищий ніж до війни

я іноді заздрю людят які живуть в якомусь марічкосвіті 14-го року щонайбільше
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09.01.2024 13:57 Ответить
Навіть якщо бої йшли б на всій території України конфлікт не став би глобальним, а 20% у світі це крапля в морі, а ми ведемо розмову про глобальні речі. Душили-душили і таки придушили СРСР при тому, що він спокійно клепав ці ракети до останнього - придушать і росію
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09.01.2024 16:23 Ответить
По-перше Захід бачив не просто конкурента чи дрібного терориста, а відвертого екзистенційного ворога у совку - весь Захід, всі суспільства країн - а не окремі партії та політики.Зараз це не так.

По-друге для того щоб придушити Совок знадобились консолідовані зусилля провідних країн Заходу та тиск на Аравю щоб обвалити ціну на нафту.
Зараз цього нема і араби набагато більш незалежні і бавляться в співпрацю з Китаєм

А по-третє, доки сонце зійде - роса очі виїсть. За час поки продушили совок встигло загинути не одне покоління українських патріотів, а на території України розплодилась купа одебілених совків - електорат комуняк-ригів-опзж-зелених
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09.01.2024 17:00 Ответить
голдман сакси не будують фабріки ніде, це зовсім інша сфера
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09.01.2024 12:06 Ответить
От спасіпкі. Я й не знав. Ви відкрили мені очі...
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09.01.2024 12:36 Ответить
Ну заодно і відповідь дізнались, чому їм пофігу що там зараз.
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09.01.2024 12:45 Ответить
Цікавий у вас хід думки. Не буду йому заважать.
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09.01.2024 12:49 Ответить
Це була відповідь на ваше питання, а не "ход думки". Вам жеж було цікаво це дізнатися.
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09.01.2024 14:18 Ответить
Буде світов криза - а там де гладкий зхудне - худий подохне. Навіть третьої у світі економіки китаю не вистачить прогодувати 1,5 млрд китайців, бо навіть у ситі роки торгівлі із найбагатшим ринком у світі китаців, що живуть у проголодь більше навіть ніж кацапів - а у разі кризи вони будуть просто вимирати
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09.01.2024 11:46 Ответить
чувачки нормально комаров с жуками едят а там припечет переселяться в тайгу а там гнуса дофига если шо бурятками питаться будут,буряты на перегной под бомбасом уже лежат
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09.01.2024 11:51 Ответить
Класно. Вже й кошторис склали. Діло за малим - пережити війну США з Китаєм.
Коли вже той ******** світ вгамується і порозумнішає...
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09.01.2024 12:03 Ответить
Фігасє "за малим". Не факт, що ви до неї взагалі доживете.
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09.01.2024 12:08 Ответить
Про це, власне, і мова.
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09.01.2024 12:20 Ответить
Китай готовий до війни з Тайванем і це неминуче,і не треба слухати чергові байки про "шашлики",китай з парашею в унісон домовилися про початки війни та повну дестабілізацію у світі,і усі тердержави теж в цім кагалі.
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09.01.2024 12:05 Ответить
готовий неготовий, на це начхати. головне, що поки не лізе, а Тайвань має час підготуватися.
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09.01.2024 12:07 Ответить
Тайвань перейде Китаю в результаті виборів. Вони не дурні щоб воювати.
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09.01.2024 12:07 Ответить
В результаті виборів ніхто ніколи нікуди не переходить, в результаті виборів обирають владу. Комуністи приходять до влади шляхом терору, а не виборів.
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09.01.2024 12:10 Ответить
Щось не бачив я війни коли Гонконг приєднався до КНР.
Одна з партій Тайваню виступає за приєднання до Китаю мирним шляхом. До виборів лишились считані тижні, скоро все проясниться.
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09.01.2024 12:13 Ответить
Гонконг був в аренді, Тайвань незалежний. В партії, про яку ви пишете, нуль шансів.
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09.01.2024 12:15 Ответить
Так-так, нуль... Але на минулих виборах вона перемогла.
Видно як ви знаєте внутрішню політику Тайваню.
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09.01.2024 12:16 Ответить
Ага, і в результаті минулих виборів Тайвань перейшов до Китаю. Не меліть пурги.
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09.01.2024 12:18 Ответить
В результаті минулих виборів виграла партія, в якої як ви написали "немає шансів", яка зараз виступає за мирне приєднання до КНР. До речі, це та сама партія яка і відколола Тайвань.

І ще до речі, Тайвань це навіть не арендована територія, це взагалі офіційно частина КНР. Він не визнаний майже ніким як незалежна держава. Це як ДНР, але дуже розвинений.

Так що, це ви мелите пургу і не знаєте майже нічого про те що кажете. Не буде там ніякої війни, максимум морська блокада.
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09.01.2024 12:24 Ответить
Ви взагалі не і темі. Партія виступає за мирне приєднання материка до Республіки Китай (ROC), а не свого острова до КНР (PRC).
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09.01.2024 12:26 Ответить
ДНР в даному випадку якраз і є калькою з КНР, навіть "НР" натякає.
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09.01.2024 12:29 Ответить
Зараз не 1940-ий рік, коли можна було про це розказувати, не треба оцих розповідей наче ми знаходимось там. Зараз саме КНР визнаний у всьому світі. А Тайвань - навпаки, невизнана держава. Тож хто в даному випадку ДНР, всім зрозуміло.

The KMT opposes de jure Taiwan independence, Chinese unification under the "one country, two systems" framework, and any non-peaceful means to resolve the cross-strait disputes. Originally placing high priority on reclaiming the Chinese mainland through Project National Glory, the KMT now favors a closer relation with the PRC and seeks to maintain Taiwan's status quo under the Constitution of the Republic of China. The party also accepts the 1992 Consensus, which defines both sides of the Taiwan Strait as "one China" but maintains its ambiguity to different interpretations.

Ось що зараз думає партія, яка потенційно вже 13 числа може виграти вибори. Ні про яке приєдання материкового Китаю там не йдеться, зараз знову ж таки давно не 1949 рік, ситуація змінилась і наміри партії також.
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09.01.2024 12:58 Ответить
Так ти сам читав, що цитуєш?

seeks to maintain Taiwan's status quo under the Constitution of the Republic of China.

Respublic of China, це ROC Taiwan, вони прямо кажуть, що їх не цікавить приєднання до коммі-сміття PRC і їх законів.

The party also accepts the 1992 Consensus, which defines both sides of the Taiwan Strait as "one China" but maintains its ambiguity to different interpretations.

Оці "different interpretations" якраз і полягають в тому, що КНР хоче приєднати Тайвань до себе, а Республіка Китай хоче приєднати материкову частину до себе.

Також, Республіка Китай частково визнана, а не "невизнана", так що не кізді.
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09.01.2024 13:03 Ответить
А я десь писав, що вони прямо завтра збираються приєднуватися?
Ось цей 1992 Consensus саме про мирне воз'єднання, звісно коли в самому КНР наступлять демократичні реформи. І ніякої маячні про приєднання PRC до Тайваню там і близько немає, тому що це нездійснено і не тягне ні на який консенсус, а консенсус був підписаний обома сторонами і звісно КНР під такими умовами ніколи б не підписався. Тому ви знову верзете маячню.

Нині правляча партія Тайваню взагалі не визнає цей Consensus і жодним чином не припускає приєднання до Китаю і саме їй Китай погрожує війною. Опозиція не настільки радикальна і в разі ії приходу до влади ситуація умиротвориться.

ДНР теж визнана якимись Бантустанами. То що ти тепер будеш киздіти, що це визнана держава і має право на суверенітет від України? Чи типове двоємислення?
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09.01.2024 13:17 Ответить
Ну так зробити в КНР демократичні реформи, це по суті перетворити її на Республіку Китай, тобто об'єднати материк і острів єдиним політичним укладом, який вже на острові склався і працює: це те ж саме, що "приєднати материк до острову", просто більше літер.

Ким там хто зараз зовнішньополітично визнаний - не має ніякого значення у внутрішньополітичному питанні Єдиного Китаю, яке полягає суто в одному:

чи цей Єдиний Китай прийме владу та політичний устрій Тайбею, чи цей Єдиний Китай прийме владу та політичний устрій Пекіну? Оця дихотомія і є ambiguity to different interpretations.
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09.01.2024 13:28 Ответить
Ні, це не те ж саме. Бо Китай ніколи б не погодився на умови приєднання до когось. Там йде мову саме про ************* на взаємних умовах, а не приєднання когось до когось, тільки умови не вточнені.

Має ще й яке. Зараз КНР набагато сильніший за Тайвань, ні про яке приєднання до нього не може йти мови, це анекдот. І те що з цією силою рахуються саме і уособлюється в його дипломатичній силі і відсутності такої у Тайваню. Це взаємопов'язані речі.
Зараз представники KMT наголошують, що Тайвань вибирає між "миром" та "війною". Якби вони нічим не відрізнялись від правлячої партії у питаннях відносин з КНР, вони б таку риторику не використовували. Отже така позиція КНР більш-менш влаштовує. А якщо влаштовує, то завойовувати Тайвань немає причин. Тим більше це дуже не просто навіть без американців.
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09.01.2024 13:42 Ответить
В КНР антидемократична влада, в Республіці Китай демократична. Взаємні умови, це або Пекін погоджується віддати владу народу, або Тайбей погоджується на узурпацію влади у народа віні-пухом. Вони дуже чітко вточнені з боку Тайбею: under the Constitution of the Republic of China.
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09.01.2024 13:49 Ответить
Все тече, все міняється. Після оголошення КНР вони взагалі були не спроможні вести будь-які переговори і йти на компроміси. Через 50 років вже були готові.
Ще через 50 років будуть готові до приєднання, тим більш тайванська молодь симпатизує Китаю.
А можливо їм буде достатньо морської блокади щоб прийшли до цього рішення швидше.
Як я вже казав, приходу до влади Гоміньдану буде достатньо щоб не було військового загострення, тим більше війни. Війни нікому не вигідні.
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09.01.2024 13:57 Ответить
А, ну чекайте щє 50 років. Навряд чи коммі-режим Китаю стільки щє протримається.
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09.01.2024 14:12 Ответить
Ага, 80 років протримався, а 50 не зможе нууууу точно. Тому що так хочеться, ось чому.
Так можна про будь-який режим у світі сказати.
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09.01.2024 14:21 Ответить
Сказати-то можна, але розвалюються або ніщєбродствують зазвичай совки не просто так. Щось більше за плошку рису совок може отримати тільки якщо прогнеться під Захід і за це отримає в аренду західні технології для виробництва собі і Заходу товарів. Якраз подібний дипломатичний реверанс Дена Сяопіна в бік Заходу і додав 30 років до існування КНР, причому це були найзаможніши роки коммєй в усій їх історії - завдяки переходу на ринкові відносини із Заходом. Зараз схоже що поїхавший свіні-пух або погрожує/шантажує усім, або дійсно планує перекреслити всі ці досягнення економіки комуністів і повернути КНР назад в печеру. Подивимось, якраз ваших "50 років" вистачить.
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09.01.2024 14:29 Ответить
Ну якщо Китай нищербродствує, то по такій логіці Україна тим більш повинна розвалитись, нє?
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09.01.2024 14:33 Ответить
Там так само з боку Тайбея план за ці 50 років створити взірець економіки і достатку, щоб материкові китайці позаздрили і захотіли скинути комуняк, щоб завдяки декомунізації об'єднати материк з розквітаючим Тайванем.
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09.01.2024 14:16 Ответить
Вони його вже створили і знаходяться на стелі свого розвитку.
Коли в Китаї був голод і рівень життя в 10 разів гірший, ніхто під Тайвань не побіг.
Коли Китай став в 10 разів заможнішим і жоден з великих китайських міст нічим не поступається тайванським, тим більше це фантазії і нічого більше.
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09.01.2024 14:23 Ответить
По состоянию на декабрь 2021 года государственный суверенитет Китайской Республики признают 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини и Святой Престол.

Чому тоді майже ніхто не визнає?
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09.01.2024 13:02 Ответить
Тому що китайський ДНР віні-пуха дуже впливовий на міжнародній арені.
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09.01.2024 13:05 Ответить
В 1971 році Китай не був впливовий
проте більшість світу визнали Китай
https://shorturl.at/fmSUV
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09.01.2024 13:15 Ответить
Китай був впливовим завжди. З моменту окупації коммі-сміттям материкової частини Китаю у 1949 це коммі-сміття також захопило і вплив материкової частини де факто. Республіка Китай навпаки, почала втрачати вплив і в 1971 вже постфактум це визнали.
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09.01.2024 13:22 Ответить
Ви схоже плутаєтесь у концепції "Єдиного Китаю". Ця партія хоче не щоб "Тайвань перейшов Китаю", а звільнення материкового Китаю від комуністичної окупації і воз'єднання з материковим Китаєм з єдиною демократичною владою.
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09.01.2024 12:21 Ответить
Якщо заморозять війну в Україні, то це призведе до набагато більших витрат. і не уявних прогнозованих, а до реальних. Заморозка війни в Україні дасть потужний старт новій Холодній війні, що призведе не до десятків трилйонів витрат, а до сотень. Світу зараз ні в якому разі не можна вестись на розводки кремлівської гебні і китайських комуняк, бо потім втратять набагато більше. Потрібно зараз максимально вкластись у перемогу України, що потім мати можливість жити більш спокійно і стабільно, займатись економікою, торгівлею, а не новою Холодною війною. і ті ізоляціоністи, які хочуть вивести США з НАТО не усвідомлюють, що таким чином послабляють не Європу, а самих себе.
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09.01.2024 12:11 Ответить
не треба було заходу інвестувати у азію занадто багато, треба мати свої заводи, а зараз вже пізно
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09.01.2024 12:20 Ответить
Нічого не пізно.
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14.01.2024 20:03 Ответить
Нерівняйте щось із чимось,це зовсім не Україна і расія,це інші вагові категорії та їнший заможніший рівень життя,і з тайванців уже ніхто не бажає війни та згідні приєднатися до Китаю
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09.01.2024 12:20 Ответить
🤣
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09.01.2024 12:24 Ответить
Вони бажають приєднати материк до своєї демократичної Республіки Китай. Приєднуватись до коммі-сміття вони не збираються.
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09.01.2024 12:41 Ответить
Тайвань і так китайський
Проблема одна - економічна криза в Китаї - яку Китай хоче вирішити за рахуной Тайваню
... простим чином - перенести ВСЕ виробництво електроніки з Тайваню у Китай
Після цього Тайвань стане абсолютно нікому не цікавий острівок.
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09.01.2024 12:44 Ответить
Є щє одна проблема. Материкова частина Китаю окупована віні-пухом, що блокує будь-які переноси з Тайваню.
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09.01.2024 12:47 Ответить
чисто окупаційний бізнес - ніякої військової окупації
це те ж сами, коли путін для "імпортозамещенія" дозволив ввіз китайських машин - тепер їх 90%
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09.01.2024 12:53 Ответить
але заводи по виробництву цих машин ніхто переносити не збирається
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09.01.2024 12:59 Ответить
а володя думав - що Китайці перенесуть свій бізнес в росію, як це робили європейці
Китайського дракона наи-пать путін захотів 🤡
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09.01.2024 13:01 Ответить
 
 