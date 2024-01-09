Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА
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Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. Это соответствует примерно 10% мирового ВВП, что затмевает влияние войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.
Отмечается, что растущий экономический и военный вес Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и непростые отношения между Пекином и Вашингтоном означают, что условия для кризиса существуют. Учитывая, что в бюллетенях для голосования стоят отношения между двумя сторонами пролива, выборы на Тайване 13 января станут потенциальной "горячей точкой".
При этом мало кто верит в высокую вероятность неизбежного китайского вторжения. Народно-освободительная армия не концентрирует войска на побережье. Сообщения о коррупции в китайской армии ставят под сомнение способность президента Си Цзиньпина провести успешную кампанию. Официальные лица США говорят, что напряженность несколько ослабла на ноябрьском саммите между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином, который пообещал принять меры по привлечению иностранных инвесторов.
Тем не менее, начало войны России против Украины и в Секторе Газа является напоминанием о том, как затянувшаяся напряженность может перерасти в конфликт. Все, от инвесторов с Уолл-стрит до военных планировщиков и ряда предприятий, которые полагаются на тайваньские полупроводники, уже пытаются застраховаться от риска.
Издание указывает, что эксперты по национальной безопасности в Пентагоне, аналитические центры в США и Японии, а также глобальные консалтинговые фирмы обдумывают сценарии: от китайского морского "карантина" на Тайване до захвата отдаленных островов Тайваня и полномасштабного китайского вторжения.
Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что интерес к тайваньскому кризису со стороны транснациональных компаний, которые он консультирует, взлетел после вторжения России в Украину в 2022 году. По его словам, эта тема поднимается в 95% разговоров.
"Вторжение России в Украину и нехватка полупроводников, когда мир вновь открылся после карантина COVID, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайваньском проливе будут намного значительнее", - говорится в публикации.
Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, использующие чипы в качестве прямых ресурсов - почти 6 триллионов долларов.
Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около 7,4 триллиона долларов. Тайваньский пролив - один из самых оживленных морских путей в мире.
Bloomberg Economics смоделировал два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.
По данным Bloomberg, больше всего от недостатка полупроводников пострадают главные игроки, другие крупные экономики и мир в целом. Линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимым "золотым винтом", остановятся. Автомобилестроение и другие отрасли, использующие чипы более низкого класса, также понесут значительный удар. Барьеры в торговле и значительный шок от риска на финансовых рынках увеличивают издержки.
Кроме того, в случае войны экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых недавних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает удар по ВВП в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические потери.
Также ВВП Китая упадет на 16,7% из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам.
Для США, которые находятся дальше от центра событий, но по-прежнему имеют немало интересов в положении риска (например, из-за зависимости Apple от азиатской цепочки поставок электроники), ВВП снизится на 6,7%.
В целом по миру ВВП снизится на 10,2%, при этом больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.
Ключевое предположение в этом сценарии заключается в том, что США удастся заручиться поддержкой союзников для введения согласованных и жестких экономических санкций против Китая.
Американские чиновники заявляют, что реакция Китая на визит тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года помогла убедить другие страны G7 в том, что риск конфликта реален. Пекин воспринял это как изменение статус-кво, из-за которого Си Цзиньпин стал выглядеть слабым, особенно после того, как местные комментаторы предположили, что Китай сможет помешать ей высадиться в Тайбэе, отмечает издание.
Последствия визита Пелоси, в ходе которого Китай провел крупномасштабные военно-морские учения, которые рассматривались как отработка блокады, помогли укрепить дипломатическую реакцию для согласованных действий, заявили американские чиновники.
Bloomberg Economics также смоделировал, что будет означать годовая блокада Тайваня со стороны материкового Китая для мировой экономики.Так, для Тайваня, небольшой открытой экономики, которая процветает благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%.
Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.
"Причина меньшего воздействия по сравнению с военным сценарием заключается в том, что, хотя мировая экономика по-прежнему теряет доступ ко всем преимуществам Тайваня, другие потрясения, включая тарифы между США и их союзниками и Китаем, нарушение азиатского судоходства и последствия финансового рынка - снижают масштаб", - добавляет Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Для сі нема потреби проводити передвиборчу кампанію бо він голова мафіозного клану,йолопи.чутки про корупцію в армії розпускають самі косоокі хитруни щоб приспати пильність Заходу.
Тайваню терміново потрібно передати ядерну зброю як і Україні а то ця посткомуністична сволота не зупиниться.
Корупцію неможливо перемогти розстрілами тупо тому, що при наявністі корупції від розстрілу можна відкупитись.
видели какие трещены на палубе у нового китайского авианосца 2017 года выпуска?)
к такому выводу пришли несколько аналитиков из Центра стратегических и международных исследований , одного из важнейших американских аналитических центров в сфере обороны. Для этого аналитики наблюдали спутниковые снимки, которые пролетали над верфями Цзяннань вверх по течению, и после этого эти трещины были замечены и интерпретированы как таковые.Однако на фотографиях, сделанных 8 сентября 2022 года и 23 апреля 2023 года, трещин не обнаружено, а на фотографиях, сделанных после 15 мая, нет никаких признаков того, что для их устранения проводился какой-либо ремонт.
10 трлн циферка интересная,надо что б пелоси еще раз на тайвань сгоняла
ріно те саме казали років 10-15 про }{уйла.
І шо він не піде против великий грошей і шо весь його експорт орієнтований на Захід і т.д. і т.п.
треба трохи вчитися історії і робити висновки а не жити в Марічкосвіті де могутні таємні ж-дорептилоїди з Уолл-Стріт правлять світом
в якій ми втратили 20% території, сотні тисяч людей, мільйони біженців і 30% економіки тільки в 22-му році.
Локальгне мочилово, нгічого страшного, готуємось до шашличків 🤡
>> та економічне придушення країни-бензоколонк
ті бензоколонки душили-душили душили-душили... А на віході Іран клепає новітні ракети з безпілотниками а військовий бюджет паРашки тричі вищий ніж до війни
я іноді заздрю людят які живуть в якомусь марічкосвіті 14-го року щонайбільше
По-друге для того щоб придушити Совок знадобились консолідовані зусилля провідних країн Заходу та тиск на Аравю щоб обвалити ціну на нафту.
Зараз цього нема і араби набагато більш незалежні і бавляться в співпрацю з Китаєм
А по-третє, доки сонце зійде - роса очі виїсть. За час поки продушили совок встигло загинути не одне покоління українських патріотів, а на території України розплодилась купа одебілених совків - електорат комуняк-ригів-опзж-зелених
Коли вже той ******** світ вгамується і порозумнішає...
Одна з партій Тайваню виступає за приєднання до Китаю мирним шляхом. До виборів лишились считані тижні, скоро все проясниться.
Видно як ви знаєте внутрішню політику Тайваню.
І ще до речі, Тайвань це навіть не арендована територія, це взагалі офіційно частина КНР. Він не визнаний майже ніким як незалежна держава. Це як ДНР, але дуже розвинений.
Так що, це ви мелите пургу і не знаєте майже нічого про те що кажете. Не буде там ніякої війни, максимум морська блокада.
The KMT opposes de jure Taiwan independence, Chinese unification under the "one country, two systems" framework, and any non-peaceful means to resolve the cross-strait disputes. Originally placing high priority on reclaiming the Chinese mainland through Project National Glory, the KMT now favors a closer relation with the PRC and seeks to maintain Taiwan's status quo under the Constitution of the Republic of China. The party also accepts the 1992 Consensus, which defines both sides of the Taiwan Strait as "one China" but maintains its ambiguity to different interpretations.
Ось що зараз думає партія, яка потенційно вже 13 числа може виграти вибори. Ні про яке приєдання материкового Китаю там не йдеться, зараз знову ж таки давно не 1949 рік, ситуація змінилась і наміри партії також.
seeks to maintain Taiwan's status quo under the Constitution of the Republic of China.
Respublic of China, це ROC Taiwan, вони прямо кажуть, що їх не цікавить приєднання до коммі-сміття PRC і їх законів.
The party also accepts the 1992 Consensus, which defines both sides of the Taiwan Strait as "one China" but maintains its ambiguity to different interpretations.
Оці "different interpretations" якраз і полягають в тому, що КНР хоче приєднати Тайвань до себе, а Республіка Китай хоче приєднати материкову частину до себе.
Також, Республіка Китай частково визнана, а не "невизнана", так що не кізді.
Ось цей 1992 Consensus саме про мирне воз'єднання, звісно коли в самому КНР наступлять демократичні реформи. І ніякої маячні про приєднання PRC до Тайваню там і близько немає, тому що це нездійснено і не тягне ні на який консенсус, а консенсус був підписаний обома сторонами і звісно КНР під такими умовами ніколи б не підписався. Тому ви знову верзете маячню.
Нині правляча партія Тайваню взагалі не визнає цей Consensus і жодним чином не припускає приєднання до Китаю і саме їй Китай погрожує війною. Опозиція не настільки радикальна і в разі ії приходу до влади ситуація умиротвориться.
ДНР теж визнана якимись Бантустанами. То що ти тепер будеш киздіти, що це визнана держава і має право на суверенітет від України? Чи типове двоємислення?
Ким там хто зараз зовнішньополітично визнаний - не має ніякого значення у внутрішньополітичному питанні Єдиного Китаю, яке полягає суто в одному:
чи цей Єдиний Китай прийме владу та політичний устрій Тайбею, чи цей Єдиний Китай прийме владу та політичний устрій Пекіну? Оця дихотомія і є ambiguity to different interpretations.
Має ще й яке. Зараз КНР набагато сильніший за Тайвань, ні про яке приєднання до нього не може йти мови, це анекдот. І те що з цією силою рахуються саме і уособлюється в його дипломатичній силі і відсутності такої у Тайваню. Це взаємопов'язані речі.
Зараз представники KMT наголошують, що Тайвань вибирає між "миром" та "війною". Якби вони нічим не відрізнялись від правлячої партії у питаннях відносин з КНР, вони б таку риторику не використовували. Отже така позиція КНР більш-менш влаштовує. А якщо влаштовує, то завойовувати Тайвань немає причин. Тим більше це дуже не просто навіть без американців.
Ще через 50 років будуть готові до приєднання, тим більш тайванська молодь симпатизує Китаю.
А можливо їм буде достатньо морської блокади щоб прийшли до цього рішення швидше.
Як я вже казав, приходу до влади Гоміньдану буде достатньо щоб не було військового загострення, тим більше війни. Війни нікому не вигідні.
Так можна про будь-який режим у світі сказати.
Коли в Китаї був голод і рівень життя в 10 разів гірший, ніхто під Тайвань не побіг.
Коли Китай став в 10 разів заможнішим і жоден з великих китайських міст нічим не поступається тайванським, тим більше це фантазії і нічого більше.
Чому тоді майже ніхто не визнає?
проте більшість світу визнали Китай
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Проблема одна - економічна криза в Китаї - яку Китай хоче вирішити за рахуной Тайваню
... простим чином - перенести ВСЕ виробництво електроніки з Тайваню у Китай
Після цього Тайвань стане абсолютно нікому не цікавий острівок.
це те ж сами, коли путін для "імпортозамещенія" дозволив ввіз китайських машин - тепер їх 90%
Китайського дракона наи-пать путін захотів 🤡