Война Китая против Тайваня будет стоить мировой экономике $10 триллионов, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. Это соответствует примерно 10% мирового ВВП, что затмевает влияние войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что растущий экономический и военный вес Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и непростые отношения между Пекином и Вашингтоном означают, что условия для кризиса существуют. Учитывая, что в бюллетенях для голосования стоят отношения между двумя сторонами пролива, выборы на Тайване 13 января станут потенциальной "горячей точкой".

При этом мало кто верит в высокую вероятность неизбежного китайского вторжения. Народно-освободительная армия не концентрирует войска на побережье. Сообщения о коррупции в китайской армии ставят под сомнение способность президента Си Цзиньпина провести успешную кампанию. Официальные лица США говорят, что напряженность несколько ослабла на ноябрьском саммите между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином, который пообещал принять меры по привлечению иностранных инвесторов.

Тем не менее, начало войны России против Украины и в Секторе Газа является напоминанием о том, как затянувшаяся напряженность может перерасти в конфликт. Все, от инвесторов с Уолл-стрит до военных планировщиков и ряда предприятий, которые полагаются на тайваньские полупроводники, уже пытаются застраховаться от риска.

Издание указывает, что эксперты по национальной безопасности в Пентагоне, аналитические центры в США и Японии, а также глобальные консалтинговые фирмы обдумывают сценарии: от китайского морского "карантина" на Тайване до захвата отдаленных островов Тайваня и полномасштабного китайского вторжения.

Джуд Бланшетт, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что интерес к тайваньскому кризису со стороны транснациональных компаний, которые он консультирует, взлетел после вторжения России в Украину в 2022 году. По его словам, эта тема поднимается в 95% разговоров.

"Вторжение России в Украину и нехватка полупроводников, когда мир вновь открылся после карантина COVID, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайваньском проливе будут намного значительнее", - говорится в публикации.

Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, использующие чипы в качестве прямых ресурсов - почти 6 триллионов долларов.

Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около 7,4 триллиона долларов. Тайваньский пролив - один из самых оживленных морских путей в мире.

Bloomberg Economics смоделировал два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.

По данным Bloomberg, больше всего от недостатка полупроводников пострадают главные игроки, другие крупные экономики и мир в целом. Линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимым "золотым винтом", остановятся. Автомобилестроение и другие отрасли, использующие чипы более низкого класса, также понесут значительный удар. Барьеры в торговле и значительный шок от риска на финансовых рынках увеличивают издержки.

Кроме того, в случае войны экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых недавних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает удар по ВВП в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличат человеческие и экономические потери.

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Также ВВП Китая упадет на 16,7% из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам.

Для США, которые находятся дальше от центра событий, но по-прежнему имеют немало интересов в положении риска (например, из-за зависимости Apple от азиатской цепочки поставок электроники), ВВП снизится на 6,7%.

В целом по миру ВВП снизится на 10,2%, при этом больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Ключевое предположение в этом сценарии заключается в том, что США удастся заручиться поддержкой союзников для введения согласованных и жестких экономических санкций против Китая.

Американские чиновники заявляют, что реакция Китая на визит тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года помогла убедить другие страны G7 в том, что риск конфликта реален. Пекин воспринял это как изменение статус-кво, из-за которого Си Цзиньпин стал выглядеть слабым, особенно после того, как местные комментаторы предположили, что Китай сможет помешать ей высадиться в Тайбэе, отмечает издание.

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Последствия визита Пелоси, в ходе которого Китай провел крупномасштабные военно-морские учения, которые рассматривались как отработка блокады, помогли укрепить дипломатическую реакцию для согласованных действий, заявили американские чиновники.

Bloomberg Economics также смоделировал, что будет означать годовая блокада Тайваня со стороны материкового Китая для мировой экономики.Так, для Тайваня, небольшой открытой экономики, которая процветает благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%.

Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

"Причина меньшего воздействия по сравнению с военным сценарием заключается в том, что, хотя мировая экономика по-прежнему теряет доступ ко всем преимуществам Тайваня, другие потрясения, включая тарифы между США и их союзниками и Китаем, нарушение азиатского судоходства и последствия финансового рынка - снижают масштаб", - добавляет Bloomberg.