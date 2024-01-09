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Новости За рубежом
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Венгрия (1541) Евросоюз (15886)

Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Венгрия может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.

Так, три дипломата ЕС сообщили, что Венгрия заявила о возможности снятия вето при условии, что Европейский Совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Politico отмечает, что это дало бы венгерскому премьеру Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

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Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

Также читайте: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить €50 млрд для Украины, - FT

Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемости для Украины.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать. - Ред.) из года в год", – сказал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.

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Топ комментарии
+24
Щантажиста Орбана і його краіну , потрібно гнати із ЄС та НАТО ,
бо він відноситься до цих організацій , як для задоволення фінансових
статків своєі кишені 😠
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09.01.2024 11:48
+13
Тобто замість одного разу вийти на каву, Орбан хоче щороку виходити на каву?
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09.01.2024 11:43
+11
Нема кому копняків надавати !
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09.01.2024 11:45
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Тобто замість одного разу вийти на каву, Орбан хоче щороку виходити на каву?
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09.01.2024 11:43 Ответить
Нема кому копняків надавати !
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09.01.2024 11:45 Ответить
Нащо маратися, якщо можна просто виставити за двері під час прийняття рішення?
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09.01.2024 11:52 Ответить
Его нужно сделать бористо при кофейне зала заседаний - пусть сидит безвылазно там и варит всем кофе! ☕☕☕☕☕☕
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09.01.2024 13:11 Ответить
Краще вже на двері,щвейцаром! хоч пузо своє свиняче поганяє
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09.01.2024 15:16 Ответить
Орбан для ЄС дуже важлива людина. Якщо не дуже хочеться давати Україні 50 млрд, то треба покликати Орбана.
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09.01.2024 15:32 Ответить
А якщо поєднати з блокуванням кордонів, можна потроїти кількість вимог.
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09.01.2024 11:46 Ответить
А туди хтось їздить?
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09.01.2024 11:48 Ответить
Українських. Польські фермери к успєху так прішлі, а мадяри чєм хужє?
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09.01.2024 11:55 Ответить
Щантажиста Орбана і його краіну , потрібно гнати із ЄС та НАТО ,
бо він відноситься до цих організацій , як для задоволення фінансових
статків своєі кишені 😠
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09.01.2024 11:48 Ответить
значить комусь вигідно це .
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09.01.2024 11:55 Ответить
На жаль, немає таких механизмів, щоб когось вигнати. По власному бажанню вийти - є механизм, а вигнати - немає!

Бо збирали ці союзи з "дорослих" країн. Хто ж знав, що пролізуть "бунтівні підлітки"!

Нікому то не вигідно, не пишіть маячню. Просто, щоб позбутися непотрібу, треба спочатку все розсипати, а потім збирати нове. А це і дорого, і небезпечно. Ось і маємо, що маємо (с)
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09.01.2024 13:42 Ответить
Але ж не буває механізмів де неможливо змінити гвинтик. А якби було прописано, в жарт, що кожен громадянин країни ЄС на свій розсуд може один раз в рік бити сусіда кувалдою по голові? І це трапилось би насправді, то що так і терпіли б, бо неможливо змінити законодавство?
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09.01.2024 13:54 Ответить
так-механізма вигнати їх пока немає,але нагнути раком Орбана є. Було б бажання.
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09.01.2024 17:09 Ответить
Хотіли б вгамувати - вже б знайшли спосіб і так.
Якщо Орбана не можуть(не хочуть?) взяти за яйця, то значить комусь( окрім *****) його поведінка вигідна.
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09.01.2024 11:55 Ответить
Ніхто його не погоне, досить писати маячню.
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09.01.2024 12:15 Ответить
мадярський циган думає що він на базарі????
і виграє той хто торгується обйобує або шантажує...
норм позиція...
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09.01.2024 11:48 Ответить
Ну подумаешь, воруют. Но они же немного... Главное мнение Орбана.
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09.01.2024 11:49 Ответить
Десь я подібну х...ню про "всього одну мармєладку з пачки" чув...
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09.01.2024 11:57 Ответить
Банальний шантажист - матір рідну продасть за євро. Позолотити руку - всеого лише виявилося треба завзятому політикану, а не дружби з х#йлом. Ну а Дядя Сем звісно дасть більше за будь-яку країну-бензоколонку і продасть х#йла разом з потрохами за євро.
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09.01.2024 11:49 Ответить
А "дядя Сем" який має стосунок до Євросоюзу? Адже тут обговорюються не кошти США чи НАТО - а саме ЄС!
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09.01.2024 12:00 Ответить
Дядя Сем заправляє не тільки у Євросоюзі, а навіть і Японії. Це абсолютний Світовий Лідер
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09.01.2024 12:32 Ответить
І грошами ЕС - теж?
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09.01.2024 13:00 Ответить
А хто ж іще. Пошольцюють євпропейці, пошольцюють скільки зможуть і таки все зроблять як скаже Дядя Сем
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09.01.2024 16:32 Ответить
Треба бути якимось йо….,щоб терпіти цього шантажиста.
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09.01.2024 11:54 Ответить
Це називається "демократія", дядьку. Кожний голос має вагу.
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09.01.2024 12:27 Ответить
Це називається тупі люди, які намагаються обєднатися з тими, хто йде зовсім в іншу сторону,
з тими, з ким просто не подорозі!
З ними треба потроху скорочуваим стосунки та допомогу, тоді воні іншої заспівають!
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09.01.2024 12:41 Ответить
Для цього потрібно трошки перебудувати світогляд.
По відношенню до того, хто порушує норми, теж можна порушувати норми.
Але у Заходу - закони одні для всіх. Навіть для тих, хто ними відверто нехтує.
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09.01.2024 12:44 Ответить
Закони складалися за умов мирного часу, як бачимо потрібні зміни з урахуванням реалій
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09.01.2024 12:50 Ответить
Хіба Угорщина комусь війну оголосила?
Орбан займається маніпуляціями. Тобто використовує закони на свою користь.
Чому б не відповісти тим самим. Наприклад, не пригальмувати фінансову допомогу Угорщині з метою більш докладного перегляду (а переглядати можна ретельно і не кваплячись).
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09.01.2024 12:52 Ответить
Засунута в кацапську дупу Угорщина висунула вимогу.
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09.01.2024 11:55 Ответить
Недопустимо, чтобы какой-то цыган шантажировал Евросоюз с население в 480 млн. человек. Поэтому проблему необходимо решать, необходимо гнать его с Евросоюза.
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09.01.2024 11:55 Ответить
З фізичним закриттям кордонів. Тоді навіть самі упороті хунгари зжеруть і Орбана, і всіх йому подібних.
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09.01.2024 11:59 Ответить
Україні потрібно допомогти якось закінчувати війну, вона сама себе 30 років кормила і далі прогодує, на відміну від Угорщини з чвертьвіковим "дай".
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09.01.2024 11:56 Ответить
Мадяри (не тільки орбани-сіярти...) завжди були сикливими, жадібними, продажними і, водночас, пихатими у всі часи і віки. Старші люди з мого карпатського села розповідали, що в в Австро-угорській (угорською вона називалася дуже умовно - бойовою силою там були австрійські війська) армії підчас Першої СВ з мадярами не сідали за стола і не довіряли їм відповідальні ділянки фронту (миттю втікали з позицій).
У Другу СВ мадяри зайшли на наші землі услід за німцями і тільки грабували, тероризували наших людей (навіть німецькі адміністрації були незадоволені цими своїми "бойовими побратимами", бо своїм скотським ставленням до населення вони викликали незадоволення людей до Рейху, котре тут було, в-основному прихильним). Мадяри вимахувалися так, поки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА: після цього їх тут не стало.
Мадяри то мерзотники, генетично закладені.
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09.01.2024 11:58 Ответить
Йому земляки з Кремля пояснили у разі голосування за скидки на 3 ярди за паливо небуде і закриють кубишку по фінансуванню партєйцев і напередне може розраховувати на інші виплати з рептильного фонду.
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09.01.2024 12:00 Ответить
Як довго 30 країн будуть йти на шантаж однієї??????
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09.01.2024 12:04 Ответить
Дурна Європа, з Орбаном потрібно не панькатись, а потроху закручувати гайки,
бо під боком росте монстр, з росією вже допанькалися! А свою позицію Орбан навіть не приховує!
Угорщина так само як і росія, роздавала своє громадянство на Закарпатті.
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09.01.2024 12:27 Ответить
Мудило мадярське
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09.01.2024 12:32 Ответить
А почему нельзя выкинуть из ЕС эту дотационную Венгрию или сделать голо сование большинством,он сколько бреда ляпнул про Украину ,абсолютно пророссийской,зачем он им так нужен только деньги выпрашивает ,хотя это делает и Украина но у нее война и если бы не она неизвестно куда бы дальше русские двинулись
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09.01.2024 12:39 Ответить
Яка цінність Європі від мадяр? тягнути їх із болота ризикуючи власною безпекою?
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09.01.2024 12:44 Ответить
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09.01.2024 12:56 Ответить
- Марк Савелович, а ш ви таки действительно плохо относитесь к цыганам?
- Шлома, я вас умоляю, шо оте цыгане, просто дети природы, а вот вы ещё с мадьярами не сталкивались!
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09.01.2024 13:02 Ответить
А не лучше ли выкинуть венгрию из ЕС на... СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.01.2024 13:12 Ответить
Простітутки!--більш,додати Нічого,
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09.01.2024 13:36 Ответить
Нет на него Швейка и его друга - старого сапера Водички…. Мне кажется что этот дружбан плешивого гитлера слишком много на себя берёт… Орбан, а ты не думал что в будущем это может для тебя закончится очень плохо?
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09.01.2024 14:25 Ответить
Міжнародна політика Зельоних - політика пасивності і поступок.
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09.01.2024 15:46 Ответить
мы согласны на голосування за виділення коштів на щорічній основі, при условии что венгрия проголосует только 1 раз за этот закон: 1ый и последний)
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10.01.2024 01:13 Ответить
 
 