Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины, - Politico
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Венгрия может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро, если финансирование будет пересматриваться каждый год.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Politico.
Так, три дипломата ЕС сообщили, что Венгрия заявила о возможности снятия вето при условии, что Европейский Совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.
Politico отмечает, что это дало бы венгерскому премьеру Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.
Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где председательствует Бельгия.
По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.
Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемости для Украины.
"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать. - Ред.) из года в год", – сказал один из дипломатов.
Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.
Пожалуйста, подождите...
бо він відноситься до цих організацій , як для задоволення фінансових
статків своєі кишені 😠
Бо збирали ці союзи з "дорослих" країн. Хто ж знав, що пролізуть "бунтівні підлітки"!
Нікому то не вигідно, не пишіть маячню. Просто, щоб позбутися непотрібу, треба спочатку все розсипати, а потім збирати нове. А це і дорого, і небезпечно. Ось і маємо, що маємо (с)
Якщо Орбана не можуть(не хочуть?) взяти за яйця, то значить комусь( окрім *****) його поведінка вигідна.
і виграє той хто торгується обйобує або шантажує...
норм позиція...
з тими, з ким просто не подорозі!
З ними треба потроху скорочуваим стосунки та допомогу, тоді воні іншої заспівають!
По відношенню до того, хто порушує норми, теж можна порушувати норми.
Але у Заходу - закони одні для всіх. Навіть для тих, хто ними відверто нехтує.
Орбан займається маніпуляціями. Тобто використовує закони на свою користь.
Чому б не відповісти тим самим. Наприклад, не пригальмувати фінансову допомогу Угорщині з метою більш докладного перегляду (а переглядати можна ретельно і не кваплячись).
У Другу СВ мадяри зайшли на наші землі услід за німцями і тільки грабували, тероризували наших людей (навіть німецькі адміністрації були незадоволені цими своїми "бойовими побратимами", бо своїм скотським ставленням до населення вони викликали незадоволення людей до Рейху, котре тут було, в-основному прихильним). Мадяри вимахувалися так, поки в наших горах не з"явилися підрозділи УПА: після цього їх тут не стало.
Мадяри то мерзотники, генетично закладені.
бо під боком росте монстр, з росією вже допанькалися! А свою позицію Орбан навіть не приховує!
Угорщина так само як і росія, роздавала своє громадянство на Закарпатті.
- Шлома, я вас умоляю, шо оте цыгане, просто дети природы, а вот вы ещё с мадьярами не сталкивались!