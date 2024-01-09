Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах
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Ситуации, когда представители ТЦК хватают людей на улице и применяют к ним при этом силу, являются нарушением законов. Причина – советская система мобилизации и устаревшая система бумажного учета мобилизационного ресурса. Каждый такой случай требует расследования и ответного реагирования.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - отметил он.
По его словам, "военкоматы застряли в прошлом".
"К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - объяснил Завитневич.
Нардеп отметил, что трансформация советских военкоматов в ТЦК и внедрение системы "Оберег" немного улучшили ситуацию, но в целом "из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".
"Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", - добавил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
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....Звернітьь увагу на слова цього "Слуги"..--"мобілізаційного ресурсу "
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Якщо люди для ньог " мобілізаційний ресурс " то хто він сам
..
і чи має він право представляти цей "" мобілізаційний ресурс "
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у Верховній Раді ? ?
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От щодо жінки з дитиною , у якої вкрали чоловіка вночі і залишили ночувати у машині видно ,що так і зробили! Відреагували так , що вона бліда вибачається у якомусь кабінеті реагувальників!!!
Надеюсь всех посадят на 10 лет?
Статья 146. Незаконное лишение свободы или похищение человека
1. Незаконное лишение свободы или похищение человека -
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, по двум или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, или повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
усязык отклеился