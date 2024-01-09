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Новости Война в Украине
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Пробелы в действующих механизмах мобилизации, - Завитневич о насильственных действиях ТЦК на улицах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бус,харків,тцк

Ситуации, когда представители ТЦК хватают людей на улице и применяют к ним при этом силу, являются нарушением законов. Причина – советская система мобилизации и устаревшая система бумажного учета мобилизационного ресурса. Каждый такой случай требует расследования и ответного реагирования.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - отметил он.

По его словам, "военкоматы застряли в прошлом".

"К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию", - объяснил Завитневич.

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Нардеп отметил, что трансформация советских военкоматов в ТЦК и внедрение системы "Оберег" немного улучшили ситуацию, но в целом "из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась".

"Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них – вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", - добавил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

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Топ комментарии
+43
Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська"

Та ти і сам від них далеко не відстав, називаючи людей "мобілізаційним ресурсом"
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09.01.2024 12:06
+31
насильницькі дія це кримінал, а не прогалина
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09.01.2024 12:23
+29
"Суспільство можна вважати тоталітарним, коли всі його структури стають кричуще штучними, тобто коли правлячий клас втратив своє призначення, однак чіпляється за владу силою або шахрайством"

Орвел
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09.01.2024 12:21
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Не, ідіоти як раз в народі, яких ця влада нагина як хоче.
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09.01.2024 17:19 Ответить
Коли до назви тцк додають СП - то що додаткове знущання. Там СП і не пахне, і ніколи не було. Коли виділяли під пункти незламності в тцк кошти та ресурси, було зрозуміло, що то вони самі собі привласнили, бо ніхто до них не звертався, щоб обігрітись або зарядити телефон. Окрім огиди ніяких інших відчуттів
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09.01.2024 13:21 Ответить
Це не прогалини, Це срака !!!
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09.01.2024 15:05 Ответить
---
....Звернітьь увагу на слова цього "Слуги"..--"мобілізаційного ресурсу "
...
Якщо люди для ньог " мобілізаційний ресурс " то хто він сам
..
і чи має він право представляти цей "" мобілізаційний ресурс "
..
у Верховній Раді ? ?
..
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10.01.2024 08:50 Ответить
Прогалинии в мізках зеленого шапітолію , а також в зе -виборця який , вибирав паяців у владу .
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09.01.2024 15:18 Ответить
викрадення людей - це стаття КК України, а прогалини у мізках мудрого наріду
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09.01.2024 15:35 Ответить
головне , що акцентують увагу на кількості саме 500 тис осіб. А ніхто не акцентує уваги на якості. Той же Залужний каже кого ви мобілізуєте не моя проблема, дайте мені кількість ,людский ресурс. Прибирають термін обмежено придатний, хватають інвалідів. І виходить призовуть 500 тис. ,наберуть з горем пополам, а кого привезуть з цих півмільйона осіб до комбатів? 50 на 50 здорових та калік, з яких мабуть і третини не пройде навчального місяця підготовки. Який висновок? Комусь потрібно людське м ясо . а не більш менш здорові бійці
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09.01.2024 16:35 Ответить
На ці 500 тисяч доведеться набрати ще мільйон вертухаїв , для охорони. А ще заградотряди.
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09.01.2024 17:27 Ответить
Це вже явний геноцид
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10.01.2024 02:30 Ответить
Та то всьо пэрэгибы на местах, царь хороший просто то все боярэ плахие )))0
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09.01.2024 17:11 Ответить
Покласти вже сотні тисяч людей.Це вони називають"прогалини"Хто за це буде відповідати???
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09.01.2024 17:24 Ответить
Зеленський і його команда відповідатимуть😡
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10.01.2024 00:13 Ответить
Во тільки брехати завітневичу не слід. Радянська система військоматів була набагато краще.Раз у 5 років проводились ВЛК.Періодично сбори,або командирськи заняття. На кожного військовозобов'язаного була лічна справа,яка подорожувала за тобой все життя.В військоматі була вся інформація про тебе.Стосовно затягнути . Прибувши в іншу місцевість більш ніж на 2 тижня офіцер запасу був повинен зайти у віськомат і стати на тимчасовий облік.Строго це не контролювалось,але "борзеть" було не можна.Якось я був відсутній 2 місяци під час переобліку ВУС і потім мав бесіду,а міг би і штраф отримати.Чоловіки всі знали воєнкомів і воєнкоми знали своїх клієнтів.Це не було як у казці,але система була і непогана.
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09.01.2024 17:40 Ответить
ну так надо было раньше думать, что бы все население самостоятельно стало на учет в военкомат, а мобилизационный закон до сих пор за 2 года принять не могут.
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09.01.2024 18:32 Ответить
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09.01.2024 18:49 Ответить
За порушення законодавства мають бути карні вироки а не кадрові рішення
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09.01.2024 19:23 Ответить
Я уею. 2 года войны и глава комитета ВР жалуестся САМ НА СЕБЯ что депутаты за 2 года не смогли принять четкие однозначные законы о мобилизации цто вылилось в нарушения в работе служб ТЦК. А какого хрена вы стали Депутатами-для чего? Именно для того чтобы оперативно менять законодательство и подстраивать его под реалии. Для этого сушествуют парламентарии во всех странах
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09.01.2024 20:18 Ответить
"Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Джерело: https://censor.net/ua/n3466478


От щодо жінки з дитиною , у якої вкрали чоловіка вночі і залишили ночувати у машині видно ,що так і зробили! Відреагували так , що вона бліда вибачається у якомусь кабінеті реагувальників!!!
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09.01.2024 22:37 Ответить
> Кожен такий випадок потребує розслідування та відповідного реагування.
Надеюсь всех посадят на 10 лет?
Статья 146. Незаконное лишение свободы или похищение человека

1. Незаконное лишение свободы или похищение человека -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, по двум или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени, -

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, или повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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10.01.2024 03:29 Ответить
https://ibb.co/qC15Rq1
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10.01.2024 08:26 Ответить
Тупая картинка. Забить на конституцию равнозначно забить на государство. Впрочем цель понятна. Сделать из Украины копию раши. По многим пунктам поставленная задача уже перевыполнена. Как говорил членограй: "А какая разница". Вот этой разницы все меньше. В результате маленькая армия рабов не победит большую. Хотя в большой сейчас рабов все же стимулируют материально, по крайней мере на этапе вербовки.
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10.01.2024 08:39 Ответить
Так ти і є "какая разніца" тобі навіть впадло українською писати на українському сайті.
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10.01.2024 10:00 Ответить
Вот ты и проявил себя, положив на конституцию. Конституция это основа государства. Когда прекращает действие конституция, прекращает действие и государство. Патриотизм последние прибежище негодяев.
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10.01.2024 10:12 Ответить
Так нехай йдуть у військомати самі,як і забов'язані, а не порушуючи все на світі, прикриваються. І взагалі,я не забов'язаний розуміти мови нацменшин.
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10.01.2024 11:16 Ответить
Работать на рашу на украинском языке особо омерзительно, то вам рашаагентам не привыкать.
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10.01.2024 11:26 Ответить
А це, пані, нащадкі Іуди.
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10.01.2024 11:37 Ответить
Нащадки іуди це ті хто 24го при темені ще утрішній у військомата вже стояв, а круті хлопці це ті хто косять, порушують всі закони,а коли з ними по їхньому поступають,то вони одразу згадують щось,ага.
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10.01.2024 11:46 Ответить
В конституції сказано що кожен громадянин забов'язаний. Але чомусь обов'язки ніхто з вас не вважає за конституцію. А якщо ти не хочеш виконувати обов'язки,то ти не українець,ти манкурт.
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10.01.2024 11:53 Ответить
Ти і не працюєш на рашу українською, ти її вже забула і чекаєш на своїх. А зрив мобілізації це теж кримінальна відповідальність.
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10.01.2024 11:44 Ответить
Так ты ж этого и добиваешься. Разваливаешь страну изнутри, добиваешься того, чтобы граждане возненавидели страну и не хотели в ней жить, те в том числе срываешь мобилизацию. К сожалению криминальная ответственность тебе, как рашаагенту вряд ли угрожает.
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10.01.2024 11:50 Ответить
Вам,тупим кацапам, невідомо що таке свідомість, вам треба щоб вам дупу лизали,а інакше ви в.хуйла покличите,то кличте вже нарешті, гірше за це не буде. Ніхто вам дупи лизати не буде.
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10.01.2024 11:57 Ответить
Что кацапчик, подгорает? Это хорошо.
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10.01.2024 12:08 Ответить
Я не кацап,а от в тебе знатно підгоріло від картинки що я опублікував,хвойда російська.
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10.01.2024 12:11 Ответить
Товарищ майор, у тебя ус язык отклеился
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10.01.2024 12:14 Ответить
Угу. Твій.
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10.01.2024 12:18 Ответить
Спалился рашатроллик и подгорает. Забавно, что даже не понял на чем. И это хорошо.
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10.01.2024 12:20 Ответить
То в тебе з правди підгорає, бо твоя мєтодичка це "а шта да паслєднєва украінца ваєвать?"
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10.01.2024 12:32 Ответить
Да не оправдывайся, майор. Спалился так спалился. Пойди с кураторами проведи работу над ошибками.
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10.01.2024 12:38 Ответить
Бла бла бла,кацапка.
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10.01.2024 12:39 Ответить
Погорает, москалик
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10.01.2024 12:44 Ответить
Я не кацап і підгорає в тебе,бо ти свою шлюху ховаєш від війсомату.
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10.01.2024 12:49 Ответить
Сильно палишься, московит. Кураторам работать и работать.
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10.01.2024 12:53 Ответить
Так, так,їбанатка російська,продовжуй.
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10.01.2024 12:54 Ответить
Забавно, что даже не понимаешь, на чем палишся.
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10.01.2024 12:56 Ответить
Так, так,продовжуй ховати далі свою шлюху від армії.
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10.01.2024 12:58 Ответить
Украинский язык выучить для вас, москалики, не проблема. А вот скрыть свое имперское нутро вы не в состоянии. Оно постоянно из вас прет. Поэтому палитесь и будете палиться всегда.
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10.01.2024 13:02 Ответить
Бла бла бла, гори і далі, російська ****. Прийдуть твої освабадітєлі , будеш їх хлібом сіллю зустрічати, вони бігом твою шлюху мобілізують,яку ти від військомату так сильно ховаєш.Але спочатку на пляшку її посадять,бо там всі рівні, дружба, рівність,пляшка, все таке.
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10.01.2024 13:08 Ответить
Ты, кацапчик, продемонстрировал все кремлевские нарративы. Украинцы так себя не ведут.
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10.01.2024 13:12 Ответить
Так, так, мразота російська,розказуй далі.
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10.01.2024 13:42 Ответить
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