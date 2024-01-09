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Дефицит зенитных ракет есть, никто этого не скрывает. Но к публикациям западных СМИ следует относиться с осторожностью, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

петріот

На данный момент дефицит зенитных управляемых ракет действительно существует в Украине, но к материалам в западных СМИ по этому поводу следует относиться с осторожностью.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона "Єдині новини", комментируя статью, вышедшую в The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Давайте разберемся, кто предупреждает – источники, которые нашла газета The New York Times. Я очень осторожно отношусь к таким заявлениям и высказываниям. Для чего они делаются и кому это выгодно – тоже вопрос. Не раз уже комментировал эти заявления и публикации в западных СМИ, они появляются уже не впервые", - отметил Игнат.

По его словам, нужно с осторожностью относиться к подобным статьям в западных СМИ.

Спикер отметил, что Украина сегодня зависит от поставок западного вооружения, и речь идет не только о зенитных управляемых ракетах.

"У нас появляется все больше западной техники, соответственно, она нуждается как в обслуживании, ремонте, обновлении, пополнении, так и боеприпасах. Даже советские боеприпасы к зенитным управляемым системам мы тоже получаем от стран, имеющих на вооружении такие системы. Происходят нормированные поставки в соответствии с затратами. Украина потратила сейчас немалый запас имевшихся ракет на эти три атаки (одна - более мощная), затем идет тенденция к меньшему применению средств воздушного нападения, все равно это большой расход, и зенитных управляемых ракет, в частности", - объяснил Игнат.

Также читайте: Игнат о запасах ракет для украинской ПВО: Надо напоминать Западу, что РФ не собирается смягчать воздушные атаки

По его словам, военные производства в Европе, США и других странах набирают обороты, однако дефицит определенного вооружения все равно ощущается.

"Поэтому дефицит зенитных управляемых ракет, разумеется, есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо информированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", - подытожил представитель.

Ранее издание The New York Times писало, что в США могут возникнуть проблемы с поставкой Украине ракет к Patriot из-за нехватки финансирования.
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Топ комментарии
+5
Та закрийте йому вже рота піздить і піздить як баба базарна.
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09.01.2024 12:18
+2
Чекаємо новину: "рашисти застосували f-16 на херсонському напрямку, завдали ударів винищувачами - бомбардувальниками f-35 по інфраструктурному обьєкту міста Харькова"
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09.01.2024 12:23
+1
Гаварят шо таки у вЯликай Московии кур на яйца доят.
Меньше слушайте и читайте что вам говорят и пишур журнашлюхи, ждановы, фейгены, свитаны, латынины и прочая дрянь. Слушайте сводки ГШ, а по ПВО слушайте Игната.
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09.01.2024 12:53
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Та закрийте йому вже рота піздить і піздить як баба базарна.
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09.01.2024 12:18 Ответить
На все, що він "піздить", йому надає дозвіл ГШ. Так що сиди у своїй Швейцарії тихесенько та не *****, опудало.
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09.01.2024 13:06 Ответить
Чекаємо новину: "рашисти застосували f-16 на херсонському напрямку, завдали ударів винищувачами - бомбардувальниками f-35 по інфраструктурному обьєкту міста Харькова"
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09.01.2024 12:23 Ответить
?🤪
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09.01.2024 12:25 Ответить
Одни говорят - ракеты есть, другие говорят - очень туго с ними...
Короче, кацапы в растерянности, а после сообщения, что они появятся "незабаром" - начали всей разведкой искать этот "бар"...
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09.01.2024 12:28 Ответить
Гаварят шо таки у вЯликай Московии кур на яйца доят.
Меньше слушайте и читайте что вам говорят и пишур журнашлюхи, ждановы, фейгены, свитаны, латынины и прочая дрянь. Слушайте сводки ГШ, а по ПВО слушайте Игната.
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09.01.2024 12:53 Ответить
Дешевле один раз тщательно сровнять мацкву с землёй чем веками отстреливаться от этих папуасов, западу нужно что то решать
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09.01.2024 12:41 Ответить
Кацап?
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09.01.2024 12:55 Ответить
Чуєшь,кацапику,в українській мові "немає" пишеться разом,ну це як ваше"нєту".
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09.01.2024 12:57 Ответить
Для дуже розумних пояснюю: по-перше, мій профіль фізико-математичні науки і десь можу й помилитися. По-друге: не тобі, неуку, який пише слово "чуєш" з м'яким знаком та уявлення не має, що після коми ставиться пробіл, робити зауваження. По-третє, якщо всюди ввижаються кацапи - то це лікується, тому звернися до спеціаліста. Розмову закінчено.
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09.01.2024 13:36 Ответить
Дефіцит зенітних ракет існує вже майже 2 роки .
НЙТаймс коментує те що й без її коментарів всім відомо .
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09.01.2024 12:53 Ответить
 
 