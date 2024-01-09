Конфискация замороженных активов РФ – миротворческий шаг. Мир может сделать больше для Украины, - американский экономист Стиглиц

Отказываясь конфисковать средства РФ, западные страны сигнализируют, что режимы, ведущие жестокие агрессивные войны, могут нарушать международное право

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц.

После почти двух лет после полномасштабного вторжения РФ, по его словам, международное сообщество способно и даже должно приложить гораздо больше усилий, чтобы помочь Украине. Несмотря на поддержку Украины западными странами и членами G7 в некоторых кругах появляются признаки нарастающей усталости.

"После того как Соединенные Штаты и Европейский Союз в декабре не смогли принять решение о выделении Украине более 100 миллиардов долларов помощи, среди потенциальных решений снова заговорили о конфискации российских активов, замороженных западными странами. Решение об изъятии этих активов укрепило бы украинский моральный дух и финансовое положение государства, но политики с обеих сторон Атлантики проявляют сдержанность в этом вопросе", - подчеркнул экономист.

Он напомнил, что New York Times ранее писала, что чиновники США опасаются, что такой прецедент может испугать другие страны от размещения своих средств в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (важнейший из 12 федеральных резервных банков, входящих в Федеральную резервную систему (ФРС) или хранение их в долларах.

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"Впрочем, обеспокоенность тем, что правительства других стран начнут бояться сохранять свои средства в США, опасаясь возможных конфискаций в будущем, упускает из виду ряд ключевых моментов. Удаление замороженных российских активов никоим образом не повлияет на активы других стран и не отразится на интересах правительств, не планирующих начинать масштабные войны", - подчеркнул Стиглиц.

Экономист отметил, что отказываясь конфисковать средства РФ, западные страны сигнализируют, что режимы, ведущие жестокие агрессивные войны, могут нарушать международное право и одновременно получать от этого выгоду, избегая наказания за свои поступки.

В то же время, сказал нобелевский лауреат, конфискация активов, призванная не допустить нарушения международного права недобросовестными странами, может стать миротворческим шагом.

По его словам, если бы негатив от конфискации российских активов повлиял на желание других стран вкладывать средства в США и Европу, это проявилось бы еще в 2022 году. Однако оттока капитала из США и Европы не произошло.

"Следующий аргумент против, связанный с конфискацией активов, состоит в том, что изъятие можно осуществить только один раз, поскольку после этого ни одна страна не оставит свои резервы или другие активы в США или ЕС. Однако, даже если это правда, таков аргумент звучит неубедительно, ведь инструмент, который невозможно использовать по сути ничтожный, а сейчас – лучшее время для его применения", - пояснил экономист.

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Стиглиц отметил, что конфискация активов часто сопровождается сложными процедурами, а случай с Россией может стать исключением, ведь подлежащие изъятию активы уже заморожены.

"Понятно, что конфискация замороженных российских активов не лишает Запад ответственности за оказание Украине военной помощи: без победы не может быть никакого восстановления. Впрочем, тот факт, что восстановление обойдется Украине до 1 триллиона долларов, превышая втрое стоимость российских активов, может убедить тех, кто все еще колеблется, следует ли использовать эти средства для финансирования восстановления страны", - добавил экономист.

Нобелевский лауреат подытожил, что замороженные российские активы можно рассматривать как первый взнос репараций, которые Кремль, в конце концов, должен будет оплатить.