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Россия выходит на серийное производство беспилотников всех типов, - Шойгу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,росія,безпілотник

Минобороны РФ сформирует серийную линейку всех типов беспилотников – от сверхмалых до тяжелых ударных.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, цитирует пропагандистское "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА – ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных", - отметил он.

Смотрите также: В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем. ФОТО
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Топ комментарии
+25
Рашка накліпає зброї всіх видів і калібрів. А ми залежимо від доброї волі далеких партнерів.
Здається цю війну нам не виграти.
Бо на чолі держави ідіоти. Так розпорядився мудрий український наріт.
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09.01.2024 13:05
+22
Не брешуть. Під захистом ППО і спецслужб, за допомогою Ірану, КНДР і Китаю та надр Сибіру - чому б їм не розвиватись у цьому напрямку?
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09.01.2024 13:01
+19
А Україна виходить на серійну мобілізацію людей всіх видів.
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09.01.2024 13:01
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******** зелене, ти де?
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09.01.2024 13:31 Ответить
А тебе с..ка і..е ??
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09.01.2024 13:47 Ответить
Читаю коментарі і розумію, чому в Україні така срака. Люди не хочуть думати. Так, ми залежні від поставок заходу. А все тому, що з 1991 року армію розкрадали. Чому ви вирішили, що країна мала змогу накопичити ********** і зброю за 3 роки? Радянський союз з їх бюджетом десятки років нарощували потужності. Ви хоч це розумієте? У россії зовсім інші можливості і зовсім інший бюджет. А ще їм срати на людей. З 2014 по 2019 рік ми втратили найважливіші арсенали зберігання ***********. Неважливо як, але втратили. І останнє, якщо 50 країн заходу не можуть нас забезпечити ракетами, то як ми можемо самі себе забезпечити.
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09.01.2024 13:32 Ответить
Ми розуміємо, що зешапітолій з 2019-го про обороноздатність і не думав. І зупинив те, що було у процесі розробок і випробувань.
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09.01.2024 13:48 Ответить
Хто розкрадав армію ?
Називайте.
Влада яку обирали українці і самі українці.
Продавали безпеку за дешевий газ.
Нагадати як блазні вимагали дешеве пальне, за яке розраховувались ракетами. У них завжди грошей на армію не вистачало. Наші армійці виглядали жебраками поруч з кацапами. Змінилось все в 2014. І о диво ! Виявилось що наш бюджет може утримувати боєздану армію і нарощувати виробництво зброї. Якби не ті самі ідіоти, які обрали зелю надією покінчити війну і почати торгівлю і відносини з рашкою.
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09.01.2024 17:53 Ответить
Мы тоже не пасем задних. На 2024 год запланирован выпуск миллиона дронов.
Это 2732 дрона в день!
Только вдумайтесь в эту цифру. Благодаря разумному и ответственному руководству.

На 9 января этого года произведено уже почти 25 тысяч дронов!

или нет?
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09.01.2024 13:33 Ответить
Или ДА!
Швидше за все дронів так і лишиться 25,000 за рік.
Тільки їх, як просрочку в маркеті, будуть перетерміновувати: виготовлено 09.01- 30.03- 12.07- .... А там і рік скінчиться
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09.01.2024 13:42 Ответить
Конечно же нет. Деньги разворованы и лежат в швейцарских банках.
Этих дронов нет в природе.
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09.01.2024 14:01 Ответить
У нас серійне розкрадання будь якої валюти)
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09.01.2024 13:34 Ответить
У відповідь, преЗЕдент&кагал потроїли виробництво відосіков та фінансування лайнофону.
Тепер просто чудово: одні шахеди десятками ночами шлють та тисячі fpvдронів по зоні зіткнення, інші на мозок сруть в режимі 24/7.
Вітаю, "вільний народе вільної країни"!
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09.01.2024 13:38 Ответить
Шахеди з Ірану, ракети з КНДР і тут ці пі..ри на другий рік війни з НАТО вирішили серійно щось виробити))
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09.01.2024 13:39 Ответить
О зрадоботів набігло. І всі довіряють словам людини, яка разів зо десять нашу авіацію знищіла і 18 000 ББМ минулим літом.
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09.01.2024 13:41 Ответить
Довіряють бійцям, які кажуть що дронів в кацапів вже серйозно більше. Але ж звісно диванним перемогоботам видніше.
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09.01.2024 13:50 Ответить
Шойгубелівер? Якщо в них все так добре, то навіщо він це вкидає, щоб всі боялись? Знаходжусь в прифронтовому місті, півроку вже майже не прилітало. А раніше якщо не кожен день, то через день. Однієї літньої ночі 2022, по нам 16 ракет вдарило. Ракет, не дронів. А зараз і дронів не чути і світло на вулицях включають.
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09.01.2024 14:07 Ответить
А до чого тут ракети, якщо мова про дрони. Дронів зараз набагато більше ніж літом 2022, на відміну від ракет. Це просто факт.
До речі, 16 яких ракет? РСЗО технічно це теж ракети, вони спокійно можуть завалити їми будь-яке прифронтове місто досі.
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09.01.2024 14:14 Ответить
Ті 16 були крилатими, тип не знаю. Минулої весни нас С300 просто засипали. Безпілотники маю на увазі типу "шахед". А взагалі нас і смерчами і ураганами крили.
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09.01.2024 14:22 Ответить
Маються на увазі дрони, які використовують на лінії фронту. До чого тут ваше місто?
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09.01.2024 15:17 Ответить
Ви читали взагалі? "всіх типів безпілотників - від надмалих до важких ударних. Джерело: https://censor.net/ua/n3466489"
Ракетами можно було, а важкі ударні бережуть? Ви теж вірте тому що алєнєвод розповідає?
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09.01.2024 15:57 Ответить
Важкі ударні - це, скорійше за все - ланцети. По прифронтовому містечку шахедами бити немає сенсу - бо легко збити - їми б'ють по тилових містах, де немає стільки зброї..
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09.01.2024 16:27 Ответить
Минулої осені -зими били по нас шахедами і без електрики сиділи. А тепер немає сенсу. Ага.
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09.01.2024 18:45 Ответить
Шахедами зараз б'ють набагато масованіше, ніж минулої осені. Просто не по вам.
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09.01.2024 21:52 Ответить
Де написано що маються на увазі дрони , які використовуються на лінії фронту?
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09.01.2024 16:00 Ответить
а в нас є 26 000 дронів, які лежать на складах, ось вам..., а буде лежати ще більше! ура- 3р
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09.01.2024 13:45 Ответить
Нема цих дронів.
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09.01.2024 14:02 Ответить
По щучьему велению,
По моему хотению,
Дрончик, прийди..
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09.01.2024 13:51 Ответить
Мы смеемся развращенные единым лох марафоном а раша переходит на военные рейки закупает оборудование станки и пр Вы наверно не видите каждый день шахеды каждый вечер тревоги разрушения каждый день представьте 365 дней
зато наш 95 и едмарафет и наймогутнийшый не слазит с екрана что он такого сказал за последние время кроме статистики
а да собрал группу за мирный план в котором даже министра иностранных дел нет а есть команда Ермака и его игрушки погремушки который просто зарубил помощь запада своими визитами
У нас же все что делается для военки керывниками все прилепает с огромными откатами и прокатами только люди и волонтеры собирают и собираю
Власти не нужна победа им надо постоянная война а это огромные деньги себе любимым
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09.01.2024 14:29 Ответить
Цей лайномарахфон так засрав дебілам мізки, що вони усвідомлять реальність, тільки коли вона їм на голову впаде.
Недооцінка ворога та тупе гигикання над чмобіками нам вже дорого обійшлася. Доперемагалися на марахвонах до катастрофи на фронтах.
А для постійної війни м'яса не вистачить. Та й комісія по "формулі миру" вже сформована, для Стамбулу №2.
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09.01.2024 15:04 Ответить
Andrey Smetanenko

@AndreySmetanen6

В Израиле не награждают ни генералов, ни маршалов, ни министров. Ордена и медали получают лишь солдаты и офицеры, совершившие подвиги в бою. Слева - генерал Армии Обороны Израиля. Воинский стаж - 48 лет. Справа - министр Обороны России. В армии не служил. Ватное болото
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09.01.2024 14:31 Ответить
Але чи не будуть вони тільки гнатися за мільйонним виробництвом в Україні?
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09.01.2024 14:44 Ответить
Alex N Alex Noyt

1 ч. ·

Ворог вже атакує нас реактивними Шахедами 238 з 40 кг вибухівки. Швидкість 500 км\г, висока маневровість. Вже серійно працюють його FPV дрони на штучному інтелекті з авто захопленням цілей.

В нас по цих напрямах - серйозне відставання. Наші керманичі зі своєю піар-акцією в мільйон дронів, женуться за кількістю і в результаті бійці на фронті отримують великий відсоток хламу, який просто не працює. А немаленькі гроші вже витрачені.

Ось про що я говорю:

"1. Надійшло 20 дронів від держави. VTX - частота на якій працювати на нашому напрямку не можливо!

2. Пульт не налаштовано, приймачі не сконфігуровані - все повністю потрібно робити самостійно!

3. Дивні антени на керування в комплекті, взагалі під інші частоти. Тобто на дроні приймач з одними частотами, а антени на інших. Є питання з кабелями та перехідниками.

4. Акумулятори малої ємності, доведеться перепакувати і робити спарки. Через це 10 дронів залишиться без батарей, їх доведеться купувати самостійно або шукати волонтерів.

5. Ретранслятор "світиться" як новорічна ялинка.

Щоб розуміли в підрозділі нема профільної команди для усунення таких речей, все лягає на плечі по фінансам на особовий склад, а робота з залізом на 1 особу яка за власним ентузіазмом просто допомагає в цьому".

З того, що я знаю, зараз всі державні структури, які мають повноваження та бюджет, і яки роками тупо ігнорували всю роботу з виробниками дронів, відморожувались від них, коли виробники ходили та стукали в різні кабінети - зараз бігають за ними. Посадовці особисто видзвонюють їх, і готові дупу лизати тільки б першими відзвітуватись нагору, що їх структура накупила об'єми дронів, але.

Вони щиро впевнені, що коли дають виробнику контракт, то замість 500 дронів у той же місяць виробник зробить мінімум 5 тисяч. Прямим текстом таку маячню несуть. А коли виробник їх питає - а де він візьме сьогодні й зараз комплектуючи, спеціалістів та підготовлені виробничі лінії - вони тупо мовчать. В їх голові ці елементарні менеджерські питання тупо не виникали. Уявіть компетентність тих, хто оперує мільярдними бюджетами.

Тому не дивно, що в цьому році значний відсоток дронів буде, на жаль, непридатним хламом, нові Гринкевичи зароблять на аферах з дронами сотні мільйонів - але з екранів телевізорів простий "нарід" буде чути переможні звіти про мільйон.

І як завжди тільки ентузіасти виробники будуть своїм коштом і своїми силами розв'язувати питання по розробці та запуску виробництва відповіді на те, що робить об'єднаний союз диктатур світу Китай-Іран-РФ. І це сумна перспектива яку можна виправити болючими та рішучими кроками реальних реформ на рівні держави. Але зважаючи на компетентність посадовців в системі - самі оцініть відсоток реальності цих кроків.
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09.01.2024 14:52 Ответить
А історія з Розенблатом? який взяв 650 млн, і привіз сире барахло. Якби 650 млн потратити на мавіки, скільки б вийшло?
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10.01.2024 11:06 Ответить
Сьгодні Укргаїна має надзвичайні можливості з закупівлі ********* виробничоо обладнання та технологічних ліній для ВПК але замість цього "закуповує" серіали і барабани...
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09.01.2024 15:01 Ответить
Dea nashi milion Droniv?
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09.01.2024 15:20 Ответить
Щойно твмарафон заспокоїв українців "росія -технолгічно відстала країна яка нездатна щось самостійно виробляти в повному циклі")
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09.01.2024 15:39 Ответить
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