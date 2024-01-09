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Россия выходит на серийное производство беспилотников всех типов, - Шойгу
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Минобороны РФ сформирует серийную линейку всех типов беспилотников – от сверхмалых до тяжелых ударных.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, цитирует пропагандистское "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА – ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от сверхмалых до тяжелых ударных", - отметил он.
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Називайте.
Влада яку обирали українці і самі українці.
Продавали безпеку за дешевий газ.
Нагадати як блазні вимагали дешеве пальне, за яке розраховувались ракетами. У них завжди грошей на армію не вистачало. Наші армійці виглядали жебраками поруч з кацапами. Змінилось все в 2014. І о диво ! Виявилось що наш бюджет може утримувати боєздану армію і нарощувати виробництво зброї. Якби не ті самі ідіоти, які обрали зелю надією покінчити війну і почати торгівлю і відносини з рашкою.
Это 2732 дрона в день!
Только вдумайтесь в эту цифру. Благодаря разумному и ответственному руководству.
На 9 января этого года произведено уже почти 25 тысяч дронов!
или нет?
Швидше за все дронів так і лишиться 25,000 за рік.
Тільки їх, як просрочку в маркеті, будуть перетерміновувати: виготовлено 09.01- 30.03- 12.07- .... А там і рік скінчиться
Этих дронов нет в природе.
Тепер просто чудово: одні шахеди десятками ночами шлють та тисячі fpvдронів по зоні зіткнення, інші на мозок сруть в режимі 24/7.
Вітаю, "вільний народе вільної країни"!
До речі, 16 яких ракет? РСЗО технічно це теж ракети, вони спокійно можуть завалити їми будь-яке прифронтове місто досі.
Ракетами можно було, а важкі ударні бережуть? Ви теж вірте тому що алєнєвод розповідає?
По моему хотению,
Дрончик, прийди..
зато наш 95 и едмарафет и наймогутнийшый не слазит с екрана что он такого сказал за последние время кроме статистики
а да собрал группу за мирный план в котором даже министра иностранных дел нет а есть команда Ермака и его игрушки погремушки который просто зарубил помощь запада своими визитами
У нас же все что делается для военки керывниками все прилепает с огромными откатами и прокатами только люди и волонтеры собирают и собираю
Власти не нужна победа им надо постоянная война а это огромные деньги себе любимым
Недооцінка ворога та тупе гигикання над чмобіками нам вже дорого обійшлася. Доперемагалися на марахвонах до катастрофи на фронтах.
А для постійної війни м'яса не вистачить. Та й комісія по "формулі миру" вже сформована, для Стамбулу №2.
@AndreySmetanen6
В Израиле не награждают ни генералов, ни маршалов, ни министров. Ордена и медали получают лишь солдаты и офицеры, совершившие подвиги в бою. Слева - генерал Армии Обороны Израиля. Воинский стаж - 48 лет. Справа - министр Обороны России. В армии не служил. Ватное болото
1 ч. ·
Ворог вже атакує нас реактивними Шахедами 238 з 40 кг вибухівки. Швидкість 500 км\г, висока маневровість. Вже серійно працюють його FPV дрони на штучному інтелекті з авто захопленням цілей.
В нас по цих напрямах - серйозне відставання. Наші керманичі зі своєю піар-акцією в мільйон дронів, женуться за кількістю і в результаті бійці на фронті отримують великий відсоток хламу, який просто не працює. А немаленькі гроші вже витрачені.
Ось про що я говорю:
"1. Надійшло 20 дронів від держави. VTX - частота на якій працювати на нашому напрямку не можливо!
2. Пульт не налаштовано, приймачі не сконфігуровані - все повністю потрібно робити самостійно!
3. Дивні антени на керування в комплекті, взагалі під інші частоти. Тобто на дроні приймач з одними частотами, а антени на інших. Є питання з кабелями та перехідниками.
4. Акумулятори малої ємності, доведеться перепакувати і робити спарки. Через це 10 дронів залишиться без батарей, їх доведеться купувати самостійно або шукати волонтерів.
5. Ретранслятор "світиться" як новорічна ялинка.
Щоб розуміли в підрозділі нема профільної команди для усунення таких речей, все лягає на плечі по фінансам на особовий склад, а робота з залізом на 1 особу яка за власним ентузіазмом просто допомагає в цьому".
З того, що я знаю, зараз всі державні структури, які мають повноваження та бюджет, і яки роками тупо ігнорували всю роботу з виробниками дронів, відморожувались від них, коли виробники ходили та стукали в різні кабінети - зараз бігають за ними. Посадовці особисто видзвонюють їх, і готові дупу лизати тільки б першими відзвітуватись нагору, що їх структура накупила об'єми дронів, але.
Вони щиро впевнені, що коли дають виробнику контракт, то замість 500 дронів у той же місяць виробник зробить мінімум 5 тисяч. Прямим текстом таку маячню несуть. А коли виробник їх питає - а де він візьме сьогодні й зараз комплектуючи, спеціалістів та підготовлені виробничі лінії - вони тупо мовчать. В їх голові ці елементарні менеджерські питання тупо не виникали. Уявіть компетентність тих, хто оперує мільярдними бюджетами.
Тому не дивно, що в цьому році значний відсоток дронів буде, на жаль, непридатним хламом, нові Гринкевичи зароблять на аферах з дронами сотні мільйонів - але з екранів телевізорів простий "нарід" буде чути переможні звіти про мільйон.
І як завжди тільки ентузіасти виробники будуть своїм коштом і своїми силами розв'язувати питання по розробці та запуску виробництва відповіді на те, що робить об'єднаний союз диктатур світу Китай-Іран-РФ. І це сумна перспектива яку можна виправити болючими та рішучими кроками реальних реформ на рівні держави. Але зважаючи на компетентність посадовців в системі - самі оцініть відсоток реальності цих кроків.