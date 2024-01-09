На YouTube-канале Цензор.НЕТ состоится благотворительный онлайн-концерт группы "Ukie’z": Сбор на FPV-дроны "Дикие Шершни"
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В 21:00 на YouTube-канале Цензор.НЕТ состоится благотворительный онлайн-концерт-стрим группы "Ukie’z" (ЮКИЗ).
Об этом сообщил участник группы и журналист Богдан Буткевич, передает Цензор.НЕТ.
"Собираем мы сегодня, друзья, на наш родной цензоровский проект производства FPV-дронов "Дикие Шершни". Дронов, которые уже имеют большую славу по фронту в качестве одних из самых качественных и эффективных орудий для превращения рашистов в хороших рашистов", - отметил он.
Онлайн-трансляция пройдет на канале Цензор.НЕТ в YouTube.
Донаторы смогут выиграть также призы:
- флаг Украины с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (разыгрывается среди всех благотворителей);
- флаг "Дикие шершни" (получит автор самого крупного доната);
- патчи "Дикие шершни" (три поощрительных приза среди всех участников).
Благотворительный сбор на fpv-дроны "Дикие шершни":
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Номер карты банки:
5375 4112 1232 0274
Пожалуйста, подождите...
Вдома, кустарним способом ?
Це якось не серйозно.
Ракет нам бракує.
https://youtube.com/watch?v=TSwsmeicKRE
Легенда про "державні дрони"
Щодня спілкуємося з операторами FPV-дронів. Від більшості військових і надалі чуємо про відсутність дронів від держави. Бійці жартують, що це вже, як "легенда" - всі про них чули, але ніхто не бачив. Та ми все ж таки знайшли і тих кому пощастило. Ось на що схожі поставки дронів від держави. Живий приклад одного з підрозділів (далі цитата):
"Мільйон дронів пообіцяли, але ніхто не говорить, якими ці дрони мають бути. Немає стандарту від Міноборони. Поточна процедура сертифікації чиста формальність. Тобто мільйон FPV може і зроблять, але це буде такий бутерброд, що військовим доведеться все переробляти на позиціях. Дешевше мабуть можна буде нові зробити, ніж їх переробляти. Але ж коли тоді нам воювати? Суспільство має донести владі, що на фронт потрібно передавати не для фото чиновника, а те що дійсно буде працювати".
Інший підрозділ вказує на проблему з сумісністю обладнання (далі цитата):
"1. Надійшло 20 дронів від держави. VTX - частота на якій працювати на нашому напрямку не можливо!
2. Пульт не налаштовано, приймачі не сконфігуровані - все повністю потрібно робити самостійно!
3. Дивні антени на керування в комплекті, взагалі під інші частоти. Тобто на дроні приймач з одними частотами, а антени на інших. Є питання з кабелями та перехідниками.
4. Акумулятори малої ємності, доведеться перепакувати і робити спарки. Через це 10 дронів залишиться без батарей, їх доведеться купувати самостійно або шукати волонтерів.
5. Ретранслятор "світиться" як новорічна ялинка.
Щоб розуміли в підрозділі нема профільної команди для усунення таких речей, все лягає на плечі по фінансам на особовий склад, а робота з залізом на 1 особу яка за власним ентузіазмом просто допомагає в цьому".
Публікуємо це не заради критики, а щоб високопосадовці і керівники, які залучені до поставок дронів усунули ці недоліки, а військові могли зосередитись на виконанні бойових завдань.