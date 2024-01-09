В Киеве таксиста оштрафовали на 3,4 тыс. грн за отказ обслуживать пассажирок на украинском
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. грн таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.
"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Как сообщалось ранее, в 2023 году в адрес Уполномоченного поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).
Пожалуйста, подождите...
Ця війна це розплата за ігнорування історії, ігнор тяглості поколінь (Бандера - фашист) і зневагу до власної країни
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Przemysław Lis-Markiewicz Profil Prywatny
26 вересня 2023 р. ·
ЧОРТ! Які деякі з вас істеричні!
А! За коменти типу "а в Польщі не краще, а Польща теж" я безпощадно баню. Я бачу, що інколи це люди, які роками стежать за моїми дописами. Але я не буду вже апелювати, аби мені рота через мою національність не затикати. Я буду писати те, що хочу. Не подобається - не читайте, блокуйте мене. "Ви досконало володієте українською, але це не дає вам морального права нас повчати". "Пан хоче бути старшим братам українців". А ГЕТЬ З ТАКИМИ! Я не прошу у нікого жодних прав (моральних чи неморальних), які вже маю. Свобода слова!
Написав, що Україна приречена, якщо дванадцятирічне дівчатко з України в Польщі не вміє вільно попросити українською про допомогу.
Україна приречена ще довго мучитися і битися в своїх судомах, бо немає державної, системної політики українцізації та дерусифікації.
Я помітив, що більше людей почало розмовляти українською і це люди, які врешті-решт збагнули, що так треба. Це сталося під впливом війни, але це люди, яким доходить. Їх не треба насильницько українізувати та дерусифікувати.
Але приблизно 30%-40% громадян України треба дерусифікувати ПРИМУСОВО і НАСИЛЬНИЦЬКО. Так як Польща робила з німецькомовними на своїх теренах.
Закон про мову це лікування сифілісу пудрою. Він діє дуже повільно.
Наші міністри освіти самі помітили проблему зросійщення дітей з України і навіть щось там бовкнули, що треба би вчити дітей з України української мови, але це для них не пріоритет.
Україна, на сьогодні приречена не впасти, а ходити колом і наступати весь час на ті самі граблі. Бо немає системної державної українізації і дерусифікації. Чи якась українська політична партія заявляє, що треба це конче провести? Мабуть ні. Але то ви, громадяни України, маєте це усвідомити своїм політикам. Ви мусите створити попит на такі дії. Ну, хіба, що вам дерусифікація не треба.
У нас німецьку випалювали вогнем! Прибирали навіть написи німецькою з будинків, рили по бібліотеках і перевіряли, чи там не лишилося німецькомовних книжок. Змінювали людям прізвища на польські. Вивозили до Німеччини, відбирали німецькомовним батькам дітей на перевиховання польською. Без польської мови не було роботи, не було нічого, така людина була ізгоєм. Це все мусить бути проведене теж в Україні. Інакше Україна не відродиться. Ви обурюєтеся на мене, бо я пишу, що Україна приречена, а з іншого боку ви самі не вірите, що за вашого життя російська зникне з України. Не вірите і тому ви приречені. А це можливо.
У Польщі німецька ПОВНІСТЮ зникла за 25 років (а в міжчассі була війна). Україні 32 роки. Російській світить зникнення? Ані трішки, на жаль.
Я повторю. У нас ніколи не існувало питання зросійщення. У нас було більше онімечення ніж в Україні зросійшення. Германізаційні процеси почалися ще до хрещення Польщі. Через те, що Польща не давала собі раду з онімеченням, ми втратили Помор'я та Шльонськ. Після Першої світової війни вдалося відібрати німцям тільки частину теренів, які були не аж так онімечені. Про Вроцлав чи Легницю не можна було і мріяти, бо вони були стовідсотково онімечені. Також це стосувалося до Ополя та західного Горішнього Шльонська (Битом, Забже, Глівиці, Ратібор). Але від 1945 року Польща могла подовжувати полонізацію Західної Польщі. Полонізація тривала від 1918 до 1950 і закінчилася повним успіхом. А ще в роках 1939-1945 була війна, яка процеси полонізації зупинила. До 1950 року вдалося повністю позбутися в Польщі німецької мови. Якщо не рахувати війни, Польщі це забрало десь 26 років. Україні 32 роки. Далі не вірите, що російська може зникнути з України? Може, тільки треба хотіти, треба мати яйця і треба обирати собі відповідних політиків. А ви ж виборці.
Хто знає польську, прочитайте оголошення!
Це Ельблонґ (до війни Elbing) - місто біля Кенігсберга / Королевця-Прусського, засноване поляками, з часом онімечене повністю. Там тепер від місцевого населення не почуєте німецької.
На Опольщині, де двомовні (польською та німецькою) назви місцевостей - німецької у публічному просторі не почуєте, хоча там німців з 10%.
Можна? Можна!
Дякую за ще один аргумент.
В цьому випадку організація, яка взяла на роботу випадкову людину своїм мізерним штрафом випускає пару для зняття напруження, переводить стрілки на таксиста. Треба позиватись до організації, тоді таких випадків не буде!
Доречі, як там діла з Одеською узбечкою. Треба і її вчити. Бізнесменів легко вчити через гроші!
По друге, навіть якщо людина не чує, вона все одно якось намагається комунікувати. Ну жестами там показати що вона не чує, чи взагалі посвідчення показати, і всі питання б знялись миттєво. Ну тобто чи не може компанія таким чином виправдовувати дії працівників, які принципово не хочуть сказати два слова українською?
Якщо мобілізують шляхом побиття, викрадання з вулиць, катувань, то дійде і до четвертування.
Побиття у Тернопільському ТЦК: судитимуть двох службовців військкомату Джерело: https://censor.net/ua/p3466310
и будет вам счастье
Пока вы разговариваете на не известном языке, киевские рабовладельцы спят спокойно