В Киеве таксиста оштрафовали на 3,4 тыс. грн за отказ обслуживать пассажирок на украинском

В Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. грн таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Как сообщалось ранее, в 2023 году в адрес Уполномоченного поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).

Смотрите также: В прошлом году поступило рекордное количество обращений о нарушении языкового закона, - Креминь. ИНФОГРАФИКА