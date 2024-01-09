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Новости Общество
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Киев (24549) украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

В Киеве таксиста оштрафовали на 3,4 тыс. грн за отказ обслуживать пассажирок на украинском

Новости Цензор.НЕТ Общество

таксі

В Киеве оштрафовали на 3,4 тыс. грн таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

"Он должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", - заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Как сообщалось ранее, в 2023 году в адрес Уполномоченного поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).

Смотрите также: В прошлом году поступило рекордное количество обращений о нарушении языкового закона, - Креминь. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+32
Є закон, крапка. Вдома можеш штокать і какать скільки тобі влізе. В публічних місцях і в сфері обслуговування не маєш права.
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09.01.2024 13:28
+25
Так уже влаштував, твій друг і захисник "рускагаварящєго насєлєнія" пан *****
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09.01.2024 13:25
+20
для початку тебе тут, *************, забанимо.
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09.01.2024 13:29
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все правильно написав, є велика кількість москалів з милозвучними українськими прізвищами і це велика проблема, я не згадую про повну відсутність національно-патріотичного виховання в освіті.
Ця війна це розплата за ігнорування історії, ігнор тяглості поколінь (Бандера - фашист) і зневагу до власної країни
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09.01.2024 16:56 Ответить
Дали дріб'язковий штраф і той не сплачено. Дуже "серйозне" покарання.
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09.01.2024 13:50 Ответить
МОВА __ЦЕ ЗБРОЯ, Кожна країна захищає свою мову і гараздо покруче чим Україна
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09.01.2024 13:54 Ответить
Щщщас, диванні патріоти розкажуть на цензорі , якою мовою треба Україну захищать!
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09.01.2024 13:59 Ответить
Як мова рятує життя на фронті.
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09.01.2024 14:34 Ответить
Тепер він точно полюбить Україну.
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09.01.2024 14:09 Ответить
Це держава має перейматись як до неї будуть відноситись. А закон можна будь який прийняти, , хоч по п'ятницям черги на обов'язкови клізми, а потім говорити "ну закон це закон, всі зобов'язані".
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09.01.2024 15:04 Ответить
Є пруфи що саме через небажання?
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09.01.2024 15:29 Ответить
Та отож. Штраф має бути щонайменше у сто разів більшим. Або ж 15 діб робіт на благо громади.
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09.01.2024 15:27 Ответить
Звісно. Гарний спосіб перетворити державу у монстра.
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09.01.2024 15:28 Ответить
Ну, Ви, шановний, невіглас у питаннях мовної політики в національних державах. Ось, почитайте текст від проляка:
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Przemysław Lis-Markiewicz Profil Prywatny

26 вересня 2023 р. ·

ЧОРТ! Які деякі з вас істеричні!

А! За коменти типу "а в Польщі не краще, а Польща теж" я безпощадно баню. Я бачу, що інколи це люди, які роками стежать за моїми дописами. Але я не буду вже апелювати, аби мені рота через мою національність не затикати. Я буду писати те, що хочу. Не подобається - не читайте, блокуйте мене. "Ви досконало володієте українською, але це не дає вам морального права нас повчати". "Пан хоче бути старшим братам українців". А ГЕТЬ З ТАКИМИ! Я не прошу у нікого жодних прав (моральних чи неморальних), які вже маю. Свобода слова!

Написав, що Україна приречена, якщо дванадцятирічне дівчатко з України в Польщі не вміє вільно попросити українською про допомогу.

Україна приречена ще довго мучитися і битися в своїх судомах, бо немає державної, системної політики українцізації та дерусифікації.

Я помітив, що більше людей почало розмовляти українською і це люди, які врешті-решт збагнули, що так треба. Це сталося під впливом війни, але це люди, яким доходить. Їх не треба насильницько українізувати та дерусифікувати.

Але приблизно 30%-40% громадян України треба дерусифікувати ПРИМУСОВО і НАСИЛЬНИЦЬКО. Так як Польща робила з німецькомовними на своїх теренах.

Закон про мову це лікування сифілісу пудрою. Він діє дуже повільно.

Наші міністри освіти самі помітили проблему зросійщення дітей з України і навіть щось там бовкнули, що треба би вчити дітей з України української мови, але це для них не пріоритет.

Україна, на сьогодні приречена не впасти, а ходити колом і наступати весь час на ті самі граблі. Бо немає системної державної українізації і дерусифікації. Чи якась українська політична партія заявляє, що треба це конче провести? Мабуть ні. Але то ви, громадяни України, маєте це усвідомити своїм політикам. Ви мусите створити попит на такі дії. Ну, хіба, що вам дерусифікація не треба.

У нас німецьку випалювали вогнем! Прибирали навіть написи німецькою з будинків, рили по бібліотеках і перевіряли, чи там не лишилося німецькомовних книжок. Змінювали людям прізвища на польські. Вивозили до Німеччини, відбирали німецькомовним батькам дітей на перевиховання польською. Без польської мови не було роботи, не було нічого, така людина була ізгоєм. Це все мусить бути проведене теж в Україні. Інакше Україна не відродиться. Ви обурюєтеся на мене, бо я пишу, що Україна приречена, а з іншого боку ви самі не вірите, що за вашого життя російська зникне з України. Не вірите і тому ви приречені. А це можливо.

У Польщі німецька ПОВНІСТЮ зникла за 25 років (а в міжчассі була війна). Україні 32 роки. Російській світить зникнення? Ані трішки, на жаль.

Я повторю. У нас ніколи не існувало питання зросійщення. У нас було більше онімечення ніж в Україні зросійшення. Германізаційні процеси почалися ще до хрещення Польщі. Через те, що Польща не давала собі раду з онімеченням, ми втратили Помор'я та Шльонськ. Після Першої світової війни вдалося відібрати німцям тільки частину теренів, які були не аж так онімечені. Про Вроцлав чи Легницю не можна було і мріяти, бо вони були стовідсотково онімечені. Також це стосувалося до Ополя та західного Горішнього Шльонська (Битом, Забже, Глівиці, Ратібор). Але від 1945 року Польща могла подовжувати полонізацію Західної Польщі. Полонізація тривала від 1918 до 1950 і закінчилася повним успіхом. А ще в роках 1939-1945 була війна, яка процеси полонізації зупинила. До 1950 року вдалося повністю позбутися в Польщі німецької мови. Якщо не рахувати війни, Польщі це забрало десь 26 років. Україні 32 роки. Далі не вірите, що російська може зникнути з України? Може, тільки треба хотіти, треба мати яйця і треба обирати собі відповідних політиків. А ви ж виборці.

Хто знає польську, прочитайте оголошення!

Це Ельблонґ (до війни Elbing) - місто біля Кенігсберга / Королевця-Прусського, засноване поляками, з часом онімечене повністю. Там тепер від місцевого населення не почуєте німецької.

На Опольщині, де двомовні (польською та німецькою) назви місцевостей - німецької у публічному просторі не почуєте, хоча там німців з 10%.

Можна? Можна!
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09.01.2024 15:33 Ответить
Та підітрись цією писаниною, не цікаво. Польща це інша держава з іншою історією. До речі набагато більш багата і успішна.
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09.01.2024 15:38 Ответить
Та підітрися мовою людоїдів.
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09.01.2024 15:41 Ответить
ганьба світового масштабу, поляк пише правду матку, слово в слово що каже Ірина Фаріон останні років 20 як не більше, але до хохлів не доходить, вже люди чужі сміються, маск, трамп путін прямо заявляють що де московська мова там московська земля.
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09.01.2024 17:10 Ответить
не полюбить ніколи, але наступного разу бикувати не буде, а ще найближчим часом може виявитись що він наводив ракети на Київ. Це ж очевидно - ігнор укр мови = політично упереджений = потенційний колоборант і зрадник
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09.01.2024 16:37 Ответить
Згоден, вірогідність того що стане наводити ракети стала набагато більшою.
Дякую за ще один аргумент.
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09.01.2024 17:14 Ответить
розслабся, в нас уряд і вище керівництво московські агенти які чудово справляються з агентурною роботою. Чомусь щоб керувати ЖЕКом потрібна людина з досвідом і знаннями, а президентом можуть запросто вибрати далекого клоуна з вулиці і ніхто не запитає його чи знає він щось про конституцію, навіть не перевірять чи він не наркоман - іди керуй нах, поржом.
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09.01.2024 17:21 Ответить
Цілком вірне рішення !
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09.01.2024 14:22 Ответить
Якоссь у 2005 році Приватбанк КАломойського відмовився мене обслуговувати українською мовою. Я виграв через суд моральне відшкодування 1000 доларів! Вчіться у розумних патріотів!
В цьому випадку організація, яка взяла на роботу випадкову людину своїм мізерним штрафом випускає пару для зняття напруження, переводить стрілки на таксиста. Треба позиватись до організації, тоді таких випадків не буде!
Доречі, як там діла з Одеською узбечкою. Треба і її вчити. Бізнесменів легко вчити через гроші!
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09.01.2024 14:23 Ответить
Патриотизм - это примерно тоже самое, что фанатизм., с небольшими отличиями. То ли футбольный, то ли религиозный, то ли фан клуб. Просто сообщества поменьше.А разумен ли фанатизм? Меня терзают смутные сомнения.
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09.01.2024 18:57 Ответить
Доведеться додатково потаксувати )
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09.01.2024 14:34 Ответить
Не совсем понятно, что значит таксист отказался обслуживать українською мовою. Таксист он как бы должен отвести с одного адреса на другой. Это вообще можно сделать молча. Что он должен им говорить? Даже сумма к оплате и та обычно озвучивается диспетчерской службой при вызове. Или же пассажирки обратились к нему на украинской, а он сделал вид что не понимает? Тогда другой разговор.
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09.01.2024 14:42 Ответить
замало... а треба було б ще й в пащеку дати москальській худобі
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09.01.2024 14:48 Ответить
Тут багато чого незрозуміло. З одного боку водій дійсно міг бути з порушенням. Але, по перше чи видають при таких вадах права, адже такі люди не можуть керувати комерційним автотранспортом. https://utog.org/diyalnist-utog/gluhi-otrimaiut-prava-na-vodinnia-avto-kategorii-v

По друге, навіть якщо людина не чує, вона все одно якось намагається комунікувати. Ну жестами там показати що вона не чує, чи взагалі посвідчення показати, і всі питання б знялись миттєво. Ну тобто чи не може компанія таким чином виправдовувати дії працівників, які принципово не хочуть сказати два слова українською?
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09.01.2024 15:06 Ответить
Було б взагалі дуже шикарно, аби люди, що працюють таксистами, поменше розмовляли в принципі. Хоч убер, хоч уклон, стоїть в налаштуваннях галочка "тиша в салоні" - пофіг, поки ти їдеш за свої бабки з точки А в точку Б, обов'язково наслухаєшся і про дебілів-політиків, і про рукожопих футболістів, і про кончених сусідів, і про його хронічні болячки... і тут навіть справа не стільки в мові, скільки в оцьому незрозумілому бажанні використати тебе як халявного психолога - вилить на тебе відро своїх помиїв і тіпа обтікай, тобі ж величезну послугу роблять - везуть.
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09.01.2024 15:15 Ответить
Цей мовний закон - якась насмішка над здоровим глуздом. Один-однісінький Уповноважений з захисту державної мови на всю величезну Україну. Яка сотні років потерпала від колоніального гніту людоїдів, що намагалися знищити мову аборигенів.
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09.01.2024 15:26 Ответить
це хіба покарання? цих гнид на 300 тисяч треба штрафувати
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09.01.2024 16:09 Ответить
Є багато більш дієвих способів - наприклад, публічне побиття камінням.
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09.01.2024 16:36 Ответить
це називається вітаємо в середньовіччі
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09.01.2024 16:37 Ответить
Нічого страшного! Мета виправдовує засоби!
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09.01.2024 16:40 Ответить
так тоді треба більш видовищні покарання спалення, відсіч голови, рук, четвертування, хоча на перший раз можна язика пікдоротити
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09.01.2024 16:42 Ответить
Не все зразу! Поступово і це знадобиться.
Якщо мобілізують шляхом побиття, викрадання з вулиць, катувань, то дійде і до четвертування.
Побиття у Тернопільському ТЦК: судитимуть двох службовців військкомату Джерело: https://censor.net/ua/p3466310
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09.01.2024 16:47 Ответить
під час війни з москалями?! Як пояснити ці факти і навіть статистичний ріст. На голову не налазить. Дійсно мова як лакмусовий папірець - вся антиукраїнська нечисть проявляється.
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09.01.2024 16:58 Ответить
Слава Україні!🇺🇦
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09.01.2024 17:55 Ответить
Нашли мне патриотизм - пристать к водителю с требованием изъясняться на украинском. Не нравится - не ель. Вызывай себе украиноязычного. Этот фарионизм - это все работа КГБ. Удалось посеять и раздуть вражду. И фарионихи изо всех сил стараются показать всему миру, что Украина - дикая страна. И делают это довольно успешно. И так настаивают на соблюдении мовного закона. А то, что русскоязычные ребята гибнут за украину - пофиг. Они ведь все равно неполноценные - ибо русскоязычные. И пофиг, что чиновники на всех уровнях воруют миллиардами. Они ведь партиоты, говорят на украинском. Рвотный порошок вот такой патриотизм. Ганьба
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09.01.2024 19:07 Ответить
29.10.2021 Пенсійний фонд «ЛНР» в м. Алчевськ. Частина1. Пенсіонери-силовики (пенсии) | (3435 id = 108732) | volnorez.com.ua
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10.01.2024 12:45 Ответить
Говорите на английском
и будет вам счастье
Пока вы разговариваете на не известном языке, киевские рабовладельцы спят спокойно
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10.01.2024 12:50 Ответить
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