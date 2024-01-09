После публикаций СМИ Минобороны сразу решило расторгнуть договоры, связанные с Гринкевичами, - замминистра Половенко о новом коррупционном скандале
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В Министерстве обороны утверждают, что приняли решение расторгать все договоры с компаниями, связанными с Гринкевичами. Речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, подозреваемом в масштабном хищении денег, выделенных на нужды военных.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены", - ответил он на вопрос о позиции Минобороны по поводу скандала вокруг Гринкевичей.
Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.
Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграмм-каналы.
29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ДБР взятку в сумме $500 тыс.
Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ДБР взятку в $500 тысяч".
Пожалуйста, подождите...
Йде лісник, а тут на галявину вискакує чоловяга з рушницею, а на лівому плечі застрелений заєць. Лісник прицілюється:
- ага! Браконьєр! Попався!
- який браконьєр? - нічого не знаю! Просто гуляю.
- а що в тебе на плечі?
Дивиться на праве плече:
- де? - нема нічого!
- а на лівому!!
Обертається на ліво - "Ааа!" - переляканий з жахом скидає зайця.
тобто, умеров ***** не знав, точно як резніков і лиш ЗМІ відкрили їм очі...
не прокуратура, не дбр, не сбу, і навіть не ГУР, а змі, *****
то ***** вони потрібні??? коли все ро***** хурналісти.
чмирити бізнес та народ
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Міноборони одразу вирішило розірвати договори, пов'язані з Гринкевичами, - заступник міністра Половенко
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Це договор!, а не папірець.
Там неодмінно передбачені обопільні зобов'язання як у разі виконання умов договору, так і у разі їх порушення.
Із таким вчинком Міноборони позивач у суді одержить повне відшкодування своїх збитків та неотриманного зиску.
Вітаю переможців!
В вас не клепки не вистачає, в вас мозку бракує.
що так швидко відхрещуються від Гринкевичаи🙁
Таки, курва, антикорупціонери!
Постачальниця яєць по 17 грн для ЗСУ володіє кількома готелями у Хорватії. За оцінками, це коштувало ~$10 млн, - розслідування «NV Бізнес».
У м. Спліт Тетяні Глиняній з Білої церкви належить щонайменше 4 готелі. Засновницею однієї з фірм-власниць вона стала ще у 2016 році. В інших - бенефеціаром у 2023 році.
• Бутик-готель Mirari: 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.
• Готель Ora 4*: 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
• Бутик-готель Luxe 4*: 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімната на 8 осіб.
• Готель Posh 5*: 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
Тетяна входить до складу «білоцерківської групи», одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд МО вартістю 13,16 млрд грн з «золотими яйцями».
вже почали погрожувати? - і ви гаварітє.
Чому і досі він не покараний?
Оглядаєтеся довкола?
Оглядайтеся й надалі! - прілєтіт фдруґ ваалшебнік, в галубом вєртальотє...
На 10,ні на 11 неоподаткованих мінімумів!
А ще й СБУ щоб садити патріотів.
Боротьба з вітряними млинами продовжувалась...
ЗМІ: «Укрзалізниця» без тендеру обрала партнерів Шурми постачальником рейок на 666 млн по вищій ціні
InfoResist
Напередодні Нового року «Укрзалізниця» уклала пряму угоду на придбання рейок на 666 млн грн з з ТОВ «Мінерфін-транс» за процедурою «Українська визвольна війна». Ціна виявилась на рівні найвищої цього року - в еквіваленті 1 848 доларів, пишуть Наші гроші.
Зазначається, що після публікації новини представники Укрзалізниці повідомили "Наші гроші", що в цю ціну входить ПДВ.
У лютому 2023 року «Укрзалізниця» замовила рейки по $1 569 без ПДВ фірмі «AS Skinest Rail» (Естонія). У жовтні замовила фірмі «Дорінвесткапітал» китайські рейки по $1 644 з ПДВ. А місяць тому залізничники відмінили вже майже завершені вже майже завершені закупівлі інших китайських рейок по ціні від 1 094 до 1 240 доларів з ПДВ.
За даними «Наших грошей», поставки китайських рейок зірвались з різних причин.
«Дорінвесткапітал» відмовився постачати в строк нібито через внутрішні проблеми у виробника «Pangang Group Panzhihua Steel & Vanadium».
А по відміненим закупівлям у замовника могли бути підозри щодо надійності поставок рейок виробництва «Inner Mongolia Baotou steel union co ltd» (Китай) по такій низькій ціні. Якби там не було, «Укрзалізниця» затягнула процес укладання договорів з переможцями аукціонів з вересня до грудня. І до кінця року переможці торгів при всьому бажанні вже не встигали зробити поставки.
Засновниками ТОВ «Мінерфін-транс» є словацька компанія «Minerfin, A.S.» (85%) та кіпрська «Мюрленс Ентерпрайзіс Лімітед» (Murelance Enterprises Limited) (15%).
Словацька компанія «Minerfin» має частку 48% у чеській компанії «Moravia steel», яка є виробником залізничних рейок.
Акціонерам компанії «Minerfin» є кілька бізнесменів з Словакії - Томаш Хренек, Евжен Балко, Блашкова Марія і Ян Модер. Вона є одним з перевізників руди в Україні в Україні та до вторгнення кілька років виступала партнером «Запоріжсталі» по роботі Запорізького залізнорудного комбінату (ЗЗРК).
Тоді керівником «Запоріжсталі» був нинішній замголови Офісу президента Ростислав Шурма.
«Я хочу подякувати нашим словацьким партнерам, компанії Minerfin, яка продовжує, незважаючи на всі складнощі, вірити в нашу країну, вірити в нашу промисловість і інвестує сотні мільйонів гривень у розвиток Запорізького залізорудного комбінату спільно з меткомбінатом "Запоріжсталь"», - казав Ростислав Шурма.
В відкритих джерелах є згадки є згадки про те, що «Запоріжсталь» разом з «Minerfin» імпортувала дорогу ільменітову з Єгипту, і це стало причиною скандалу. Нібито керівництво СКМ Ріната Ахметова дізналась про невигідні закупівлі ільменіту та звільнила з «Запоріжсталі» низку менеджерів. У тому числі бізнес-партнера Шурми Руслана Божка.
За даними «Наших грошей», «Minerfin» до самої окупації ЗЗРК у 2022 році постачала на підприємство інструменти для буріння.
ЗЗРК розташовано у місті Дніпрорудне Запорізької області. Тут же розташована сонячна електростанція ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя» Олега Шурми, брата замголови Офісу президента. За даними «Bihus.Info», ця фірма Шурми разом з іншими його компаніями після окупації СЕС продовжувала отримувати гроші від України за поставку електроенергії окупантам.
Один з партнерів Олега Шурми по сонячному бізнесу Олександр Запишний є власником фірми «ЕДС-інжиніринг». Вона входить в консорціум «ЕДС-Плутон», який за останні місяці отримав підряди філій «Укрзалізниці» на реконструкцію енергооб'єктів на 510 млн грн.
Довідково: «Mulerance Enterprises limited» повністю контролюється іншою кіпрською фірмою «Toblernia Ventures limited», яка у свою чергу належить на 25% кіпрській «Meridien Transport Limited» (її власником є «Romanos Holding Limited») та на 75% - мальтійському фонду «Priveq Funds Sicav plc».
За даними аудиторського звіту, «Sicav» - це багатофондова компанія, під парасолької якої працюють кілька фондів, інвестуючи в активи в різних країнах світу.
Так, підфонд «Equivest через кіпрські прокладки має часту в українській ТОВ «Мінерфін-Транс». Інший підфонд «Logivest» має частку власності у словацькій «Budamar Logistics a.s», яка вказана як пов'язана у фінансових звітах у словацьких звітах «Minerfin a.s.». Інвесторів підфондів з аудиторських звітів або іншої публічної інформації ідентифікувати наразі не вдалось.
«Minerfin AS» зареєстрована у 1995 році. Основною діяльністю є імпорт залізної руди для статегічних компаній, а також інших товарів та гірничої техніки. За даними фінансової звітності за 2022 рік, компанія має частки у трьох українських компаніях та у чеській «Moravia steel».
Myroslav Oleshko
@oleshkomyroslav
"Бізнес-партнера Єрмака в МО закуповував озброєння у прокладок бізнес-партнерів Єрмака за наказом із ОП Єрмака. І десятки мільярдів гривень - тютю. Але СБУ радісно звітує про підозру бізнес-партнеру Єрмака, коли вже пізно: уряди союзників 2 роки знають про розкрадання в Україні бізнес-партнерами Єрмака і через це ми вже давно втратили підтримку. Але ТСН і мосєйчук не верещить, що затриманий це - бізнес-партнер Єрмака. Марафон не кричить про "свинарчука президента". Всі ці чмошніки на зарплатах мовчать і не закликають: "Єслі найдут моіво свинарчука, ящітаю, прєзідєнт должен уйті!". Бо Зеленський ввів політичну цензуру під виглядом військової. Бо банда хоче завадити суспільству провести логічні ланцюжки і зробити висновки, щоб уникнути відповідальності. І тому... новий день - новий бізнес-партнер Єрмака в МО. Пам'ятаєте 1,5 роки тому конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц викрила Єрмака і закликала звільнити його через розкрадання? Знаєте, що вона тепер робить? А тепер в питанні голосування за 50 млрд допомоги Україні вона закликає республіканців "тримати позицію" по південному кордону. Бо Зеля тоді, замість звільнити Єрмака, шельмував Спартц, а зараз до республіканців просити про допомогу послав... Єрмака. Убити нахабною хуцпою солідарність з Україною це і є одне із завдань цих зрадників. Вони - загроза нашій безпеці." Джон Сміт
Тому ніхто і не думав щось "виявляти".
З тієї ж причини нічого завйого у Гринкевича питати не будуть.
Посидить трохи, поки справа затреться і перекриється новими зашкварами нових гринкевичів.
Тоді цьому зменшать заставу і випустять тихенько.
Якось так.
СвинарчукиГринкевичи Зеленського!
Хіба це не визнання того, що "********"?
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А до публикации было так комфортно в МО, все налажено...
А нынешнюю ДБР в полном составе - на фронт
Пане міністр,
Ви вчините відповідально, якщо:
1) всіх праціваників МОУ, причетних до тих 17 договорів з грінкевичем, що були зірвані, буде негайно звільнено з роботи ( з відповідним повідомленням про це в ЗМІ);
2) за кожним фактом зриву отих 17 договорів з МОУ має бути відкрита кримінальна справа.
Лише за таких умов "новому" міністру МОУ почнуть вірити!
Поради гідні ворожого генштабу надаєш.
А якщо в них не вистачить грошви на захисника, то нехай дербюджет їм допоможе?
Війна зараз, а на війні спочатку вражають ворога за лише тільки легкою підозрою, а в вже потім питають "стой! хто ідьот?"
т.е. МО все знало (были в теме), раз не проводили дознание, разбирательство или изучение вопроса.
Рада ніякого рішення не запропонувала.
Люди! Вони грабують вас, бо впевнні, що Україна програє!
Як кажуть біржові гравці: вони зашортили на ваше життя, зайняли коротку позицію. Біржу не обдуриш - біржа то є показник настроїв економічних агентів.
Чого ви чекаєте? Наступного відосіка від Наркомана?
или нет?