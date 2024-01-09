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Минобороны (8238) закупки (542) ГБР (2550)

После публикаций СМИ Минобороны сразу решило расторгнуть договоры, связанные с Гринкевичами, - замминистра Половенко о новом коррупционном скандале

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

гринкевич

В Министерстве обороны утверждают, что приняли решение расторгать все договоры с компаниями, связанными с Гринкевичами. Речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче, подозреваемом в масштабном хищении денег, выделенных на нужды военных.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве договоров, которые были заключены", - ответил он на вопрос о позиции Минобороны по поводу скандала вокруг Гринкевичей.

Ранее сообщалось, что строительные компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича в 2023 году получили от Министерства обороны контрактов на 1,5 млрд грн на поставку летней одежды и белья для ВСУ. Не менее 17 контрактов сорваны.

Читайте также: Внутренний аудит Минобороны за последние 4 месяца выявил нарушений на 10 млрд, - Умеров

Также Цензор.НЕТ писал, что работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. По данным СМИ, речь шла именно об Игоре Гринкевиче. Его же лицо правоохранители засветили через анонимные телеграмм-каналы.

29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен, один из крупнейших поставщиков Министерства обороны, предлагал руководителю Главного следственного управления ДБР взятку в сумме $500 тыс.

Детальнее о данном деле читайте в материале Цензор.НЕТ "Золотой вагон, песчаный карьер и лакшеры вечеринки: за что поставщик Минобороны давал ДБР взятку в $500 тысяч".
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Топ комментарии
+61
Поки ЗМІ не написали все було добре?
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09.01.2024 13:44
+43
Разорвать надо не контракты , а тех мразей в минобороны которые получили откаты и подписали эти 17 договоров . Или они как всегда не причем?
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09.01.2024 13:52
+40
"Міноборони одразу вирішило розірвати договори ". Бо явно спалилися. А до того вирішували, чи ще барижити чи нову прокладку знайти.
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09.01.2024 14:02
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ПЕРЕМОГА
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09.01.2024 13:43 Ответить
"Міноборони одразу вирішило розірвати договори ". Бо явно спалилися. А до того вирішували, чи ще барижити чи нову прокладку знайти.
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09.01.2024 14:02 Ответить
Це, як у анекдоті:
Йде лісник, а тут на галявину вискакує чоловяга з рушницею, а на лівому плечі застрелений заєць. Лісник прицілюється:
- ага! Браконьєр! Попався!
- який браконьєр? - нічого не знаю! Просто гуляю.
- а що в тебе на плечі?
Дивиться на праве плече:
- де? - нема нічого!
- а на лівому!!
Обертається на ліво - "Ааа!" - переляканий з жахом скидає зайця.
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09.01.2024 14:20 Ответить
100% зкопіювали дії як по резнікову
тобто, умеров ***** не знав, точно як резніков і лиш ЗМІ відкрили їм очі...
не прокуратура, не дбр, не сбу, і навіть не ГУР, а змі, *****
то ***** вони потрібні??? коли все ро***** хурналісти.
чмирити бізнес та народ
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09.01.2024 16:12 Ответить
от в мене теж зразу таке саме питання виникло: нафуя ми утримуємо всі ті служби, які ПОВИННІ були цим займатися? що за хрінь твориться?
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09.01.2024 20:49 Ответить
А хто замість Гринкевичів? Цілий натовп шакалів, які готові кинутися на падаль, вже роззявив пащу.
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09.01.2024 15:02 Ответить
Всіх під ДАХ візьме жОПа на Банковій , схема пропрацьована за 5 років ! ОМЕРТА ! До останнього , як казав шурма і Гетьманцев своїх не сдаем і втечі їв долі
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09.01.2024 16:21 Ответить
ПЕРЕМОГА?
============
Міноборони одразу вирішило розірвати договори, пов'язані з Гринкевичами, - заступник міністра Половенко
============
Це договор!, а не папірець.
Там неодмінно передбачені обопільні зобов'язання як у разі виконання умов договору, так і у разі їх порушення.
Із таким вчинком Міноборони позивач у суді одержить повне відшкодування своїх збитків та неотриманного зиску.
Вітаю переможців!
В вас не клепки не вистачає, в вас мозку бракує.
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09.01.2024 17:09 Ответить
У кожного злочину є Ім'я та Прізвище! І якщо ти сидиш на посаді від якої залежить життя людей, крадеш, або нічого доброго для держави не робиш бо ти долбоjoб, і тебе спеціально поставив ворог, бо знає що ти таке, то ти така ж люта вражина як і той хто тебе поставив, ти , або тікай, або сядеш на довго? Війна ж закінчиться обов'язково нашою перемогою і прийдуть ті кого ти хотів вбити корупцією, своїм злочинним долбоjoбством, і будуть карати, моли Бога щоб карали по новому, справедливому, суворому закону, а не по закону Лінча...?
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09.01.2024 18:30 Ответить
Мабуть працівники Міноборони вийшли на себе і людей зверху ,
що так швидко відхрещуються від Гринкевичаи🙁
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09.01.2024 13:43 Ответить
Просто ДБР "другим темпом предявило". Арештували майно і назвали цифру.
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09.01.2024 16:27 Ответить
Поки ЗМІ не написали все було добре?
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09.01.2024 13:44 Ответить
Это блйать карма.
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09.01.2024 13:50 Ответить
І яйця по 17 було добре. Нахрена країні оце шобло дармоедів в вигляди прокурорів, ДБР, НАБУ,ментів,ДПС,СБУ які працюють для себе та жінки а держава платить їм охрененние зарплати замість того щоб платити журналістам
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09.01.2024 15:42 Ответить
непомню точно - здається на ДБР заклали в бюджет 900 млн. грн, ри тому що в менулому році вони повернули державі всього 30 млн.
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09.01.2024 18:03 Ответить
Ще САП забув згадати! Всі ці сапи-цапи -бюрократи-дармоїди- кришувальники і хабарники! ККД- їх роботи =НУЛЬ!
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09.01.2024 18:32 Ответить
А з Танєй Глиняною в случці пиляють бюджет.
Таки, курва, антикорупціонери!
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09.01.2024 13:46 Ответить
Барахляцца всє!

Постачальниця яєць по 17 грн для ЗСУ володіє кількома готелями у Хорватії. За оцінками, це коштувало ~$10 млн, - розслідування «NV Бізнес».

У м. Спліт Тетяні Глиняній з Білої церкви належить щонайменше 4 готелі. Засновницею однієї з фірм-власниць вона стала ще у 2016 році. В інших - бенефеціаром у 2023 році.

• Бутик-готель Mirari: 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.
• Готель Ora 4*: 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
• Бутик-готель Luxe 4*: 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімната на 8 осіб.
• Готель Posh 5*: 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Тетяна входить до складу «білоцерківської групи», одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд МО вартістю 13,16 млрд грн з «золотими яйцями».
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09.01.2024 14:24 Ответить
Розірвали і....все ? А де срок....чи повішання ?
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09.01.2024 13:47 Ответить
Невже вчаться??
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09.01.2024 13:47 Ответить
коли навіть військові на спеціалізованих ресурсах вже почали погрожувати пристрелити всю сімейку гріневичів, то почали трохи рухатись.
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09.01.2024 13:56 Ответить
Та мабуть треба іх постріляти і заодно полковника який 170 лямів вкрав.
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09.01.2024 14:34 Ответить
Боягузи!
вже почали погрожувати? - і ви гаварітє.
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09.01.2024 18:45 Ответить
У нас на базаре табаком торгуют мешками и ниче. Геть манцева это мало беспокоит . Ну за то мы по соточке на дроны собираем, как то так.
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09.01.2024 13:48 Ответить
Дуже вчасно, дайте другому рилу до корита присмоктатися нарешті.
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09.01.2024 13:52 Ответить
Разорвать надо не контракты , а тех мразей в минобороны которые получили откаты и подписали эти 17 договоров . Или они как всегда не причем?
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09.01.2024 13:52 Ответить
Так ******** великий воїн, він ***** сидячи в тилу пропрацювавши на посаді МО мсісяц, подае подання на звільнення боевого генерала, бо мабуть той сказав дурнику зеленському що він дурень. А червинського оця зелена мерзота чотирижди уклоніст засадила в тюрму бо він довів що він зрадник. Тому главний винуватець оцього всього що зараз робимться в країні це зеленський
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09.01.2024 15:50 Ответить
Всі знають що Наркоман - ворог!
Чому і досі він не покараний?
Оглядаєтеся довкола?
Оглядайтеся й надалі! - прілєтіт фдруґ ваалшебнік, в галубом вєртальотє...
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09.01.2024 18:50 Ответить
прокляті журналюги, не дають працювати маладой ка манде
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09.01.2024 13:53 Ответить
Сімейка Грінєвічєй в тюрмі? Ні! Тому як обкрадали народ України і її армію всілякі покидька так і будуть обкрадати... А треба садити з конфіскацією до третього коліна...
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09.01.2024 13:57 Ответить
Коли хтось відкрив двері у комору де лежить ковбаса і ту ковбасу "спер "котик"-пи*дити треба не лише "котика" а ,найперше,того хто йому відкрив двері-найімовірніше "котик" ковбасу їв не сам!
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09.01.2024 14:30 Ответить
Є у нас такий "швейцар" для грінєвєчєкотиків. Звуть Зєлєнскій.
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10.01.2024 10:51 Ответить
Чергова серія 95 кварталу закінчить тим самим що і всі попередні тому що сценарій режисери виконавці ролей і навіть "підтанцовка" та сама.
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09.01.2024 13:57 Ответить
"ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ КОГДА ПОЧКИ ОТВАЛИЛИСЬ"
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09.01.2024 14:00 Ответить
А грінкевича оштрафувати!
На 10,ні на 11 неоподаткованих мінімумів!
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09.01.2024 14:02 Ответить
Тримайте себе в руках,шановний.Хай хоч на хліб з мінеральною водою залишать.
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09.01.2024 14:33 Ответить
на бєнзін
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09.01.2024 14:35 Ответить
Тобто не по матеріалах ДБР, НАБУ, БЕБ, ГПУ, а по матеріал ЗМІ? Тоді нахера нам перші чотири?
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09.01.2024 14:03 Ответить
Як це навіщо? Щоб садити непричетних.
А ще й СБУ щоб садити патріотів.
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09.01.2024 20:00 Ответить
Закінчувався другий рік повномасштабного вторгнення орди.
Боротьба з вітряними млинами продовжувалась...
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09.01.2024 14:05 Ответить
поставлять на вид, з занесєнієм в учотну карточку "хазяя наріда". "осознал свою ошибку, тіхо уйду в лєс, стану на путь исправлєнія!" - за місяць всі взисканія будуть зняті.
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09.01.2024 14:05 Ответить
Пока народ бьется и умирает за свою страну шапитолий пилит все подряд

ЗМІ: «Укрзалізниця» без тендеру обрала партнерів Шурми постачальником рейок на 666 млн по вищій ціні

InfoResist

Напередодні Нового року «Укрзалізниця» уклала пряму угоду на придбання рейок на 666 млн грн з з ТОВ «Мінерфін-транс» за процедурою «Українська визвольна війна». Ціна виявилась на рівні найвищої цього року - в еквіваленті 1 848 доларів, пишуть Наші гроші.

Зазначається, що після публікації новини представники Укрзалізниці повідомили "Наші гроші", що в цю ціну входить ПДВ.

У лютому 2023 року «Укрзалізниця» замовила рейки по $1 569 без ПДВ фірмі «AS Skinest Rail» (Естонія). У жовтні замовила фірмі «Дорінвесткапітал» китайські рейки по $1 644 з ПДВ. А місяць тому залізничники відмінили вже майже завершені вже майже завершені закупівлі інших китайських рейок по ціні від 1 094 до 1 240 доларів з ПДВ.

За даними «Наших грошей», поставки китайських рейок зірвались з різних причин.

«Дорінвесткапітал» відмовився постачати в строк нібито через внутрішні проблеми у виробника «Pangang Group Panzhihua Steel & Vanadium».

А по відміненим закупівлям у замовника могли бути підозри щодо надійності поставок рейок виробництва «Inner Mongolia Baotou steel union co ltd» (Китай) по такій низькій ціні. Якби там не було, «Укрзалізниця» затягнула процес укладання договорів з переможцями аукціонів з вересня до грудня. І до кінця року переможці торгів при всьому бажанні вже не встигали зробити поставки.

Засновниками ТОВ «Мінерфін-транс» є словацька компанія «Minerfin, A.S.» (85%) та кіпрська «Мюрленс Ентерпрайзіс Лімітед» (Murelance Enterprises Limited) (15%).

Словацька компанія «Minerfin» має частку 48% у чеській компанії «Moravia steel», яка є виробником залізничних рейок.

Акціонерам компанії «Minerfin» є кілька бізнесменів з Словакії - Томаш Хренек, Евжен Балко, Блашкова Марія і Ян Модер. Вона є одним з перевізників руди в Україні в Україні та до вторгнення кілька років виступала партнером «Запоріжсталі» по роботі Запорізького залізнорудного комбінату (ЗЗРК).

Тоді керівником «Запоріжсталі» був нинішній замголови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Я хочу подякувати нашим словацьким партнерам, компанії Minerfin, яка продовжує, незважаючи на всі складнощі, вірити в нашу країну, вірити в нашу промисловість і інвестує сотні мільйонів гривень у розвиток Запорізького залізорудного комбінату спільно з меткомбінатом "Запоріжсталь"», - казав Ростислав Шурма.



В відкритих джерелах є згадки є згадки про те, що «Запоріжсталь» разом з «Minerfin» імпортувала дорогу ільменітову з Єгипту, і це стало причиною скандалу. Нібито керівництво СКМ Ріната Ахметова дізналась про невигідні закупівлі ільменіту та звільнила з «Запоріжсталі» низку менеджерів. У тому числі бізнес-партнера Шурми Руслана Божка.

За даними «Наших грошей», «Minerfin» до самої окупації ЗЗРК у 2022 році постачала на підприємство інструменти для буріння.

ЗЗРК розташовано у місті Дніпрорудне Запорізької області. Тут же розташована сонячна електростанція ТОВ «Відновлювальна Енергія Запоріжжя» Олега Шурми, брата замголови Офісу президента. За даними «Bihus.Info», ця фірма Шурми разом з іншими його компаніями після окупації СЕС продовжувала отримувати гроші від України за поставку електроенергії окупантам.

Один з партнерів Олега Шурми по сонячному бізнесу Олександр Запишний є власником фірми «ЕДС-інжиніринг». Вона входить в консорціум «ЕДС-Плутон», який за останні місяці отримав підряди філій «Укрзалізниці» на реконструкцію енергооб'єктів на 510 млн грн.

Довідково: «Mulerance Enterprises limited» повністю контролюється іншою кіпрською фірмою «Toblernia Ventures limited», яка у свою чергу належить на 25% кіпрській «Meridien Transport Limited» (її власником є «Romanos Holding Limited») та на 75% - мальтійському фонду «Priveq Funds Sicav plc».

За даними аудиторського звіту, «Sicav» - це багатофондова компанія, під парасолької якої працюють кілька фондів, інвестуючи в активи в різних країнах світу.

Так, підфонд «Equivest через кіпрські прокладки має часту в українській ТОВ «Мінерфін-Транс». Інший підфонд «Logivest» має частку власності у словацькій «Budamar Logistics a.s», яка вказана як пов'язана у фінансових звітах у словацьких звітах «Minerfin a.s.». Інвесторів підфондів з аудиторських звітів або іншої публічної інформації ідентифікувати наразі не вдалось.

«Minerfin AS» зареєстрована у 1995 році. Основною діяльністю є імпорт залізної руди для статегічних компаній, а також інших товарів та гірничої техніки. За даними фінансової звітності за 2022 рік, компанія має частки у трьох українських компаніях та у чеській «Moravia steel».
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09.01.2024 14:07 Ответить
Ну а що, нормальна схема - вкрали, їх викрили, контракти розірвали і бігом у Хорватію.
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09.01.2024 14:07 Ответить
Давайте першою фразою писати ʼперемогаʼ. А вже потім, що можна було зробити краще. Оптимізм - це те, що нам так не вистачає.
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09.01.2024 14:08 Ответить
Де там перемога? Перемога буде, як сімейку гринкевичів привселюдно посадять на кіл на Майдані, а майно продадуть на аукціоні, щоб на виручені гроші купити нашим воїнам зброю, якої їм не вистачає! А поки що - це просто відтермінування контрактів по факту, завтра грінкевичі порішають і контракти буде відновлено.
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09.01.2024 16:43 Ответить


Myroslav Oleshko

@oleshkomyroslav

"Бізнес-партнера Єрмака в МО закуповував озброєння у прокладок бізнес-партнерів Єрмака за наказом із ОП Єрмака. І десятки мільярдів гривень - тютю. Але СБУ радісно звітує про підозру бізнес-партнеру Єрмака, коли вже пізно: уряди союзників 2 роки знають про розкрадання в Україні бізнес-партнерами Єрмака і через це ми вже давно втратили підтримку. Але ТСН і мосєйчук не верещить, що затриманий це - бізнес-партнер Єрмака. Марафон не кричить про "свинарчука президента". Всі ці чмошніки на зарплатах мовчать і не закликають: "Єслі найдут моіво свинарчука, ящітаю, прєзідєнт должен уйті!". Бо Зеленський ввів політичну цензуру під виглядом військової. Бо банда хоче завадити суспільству провести логічні ланцюжки і зробити висновки, щоб уникнути відповідальності. І тому... новий день - новий бізнес-партнер Єрмака в МО. Пам'ятаєте 1,5 роки тому конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц викрила Єрмака і закликала звільнити його через розкрадання? Знаєте, що вона тепер робить? А тепер в питанні голосування за 50 млрд допомоги Україні вона закликає республіканців "тримати позицію" по південному кордону. Бо Зеля тоді, замість звільнити Єрмака, шельмував Спартц, а зараз до республіканців просити про допомогу послав... Єрмака. Убити нахабною хуцпою солідарність з Україною це і є одне із завдань цих зрадників. Вони - загроза нашій безпеці." Джон Сміт
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09.01.2024 14:15 Ответить
Як укладали договори, через "прозоро"? Чому на стадії укладання не було виявлено порушень? Як попередити наступні крадіжки?
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09.01.2024 14:17 Ответить
Все це тому, що Гринкевич заніс, швидше за все, Рєзнікову.
Тому ніхто і не думав щось "виявляти".
З тієї ж причини нічого завйого у Гринкевича питати не будуть.
Посидить трохи, поки справа затреться і перекриється новими зашкварами нових гринкевичів.
Тоді цьому зменшать заставу і випустять тихенько.
Якось так.
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09.01.2024 14:26 Ответить
СвинарчукиГринкевичи Зеленського!
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09.01.2024 14:19 Ответить
Розірвали договори, не чекаючи закінчення перевірки?!
Хіба це не визнання того, що "********"?
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09.01.2024 14:20 Ответить
После публикаций СМИ Минобороны сразу решило расторгнуть договоры, связанные с Гринкевичами, - замминистра Половенко о новом коррупционном скандале
====================
А до публикации было так комфортно в МО, все налажено...
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09.01.2024 14:31 Ответить
Але пам'ятайте - в Україні немає корупції. Вона поїхала за кордон.
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09.01.2024 14:32 Ответить
А як так, Гринкевіч крав мільярдами, а МО нічого не знало, аж поки журналісти не написали. Як так? Не тількі Грінкевіча саджати треба, де чістки в лавах МО? Де відповідальний за такий безлад?
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09.01.2024 14:40 Ответить
та там уже всі - узбеки та татари, оце й є чистка
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09.01.2024 15:05 Ответить
а где очколуп предыдущий ему там ничего розірвати не потрібно?
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09.01.2024 15:45 Ответить
с кем делился в оп?
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09.01.2024 15:46 Ответить
Надо у журналистов завести отдел с полномочиями ДБР.
А нынешнюю ДБР в полном составе - на фронт
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09.01.2024 16:11 Ответить
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09.01.2024 22:31 Ответить
До міністра Умерова.

Пане міністр,
Ви вчините відповідально, якщо:
1) всіх праціваників МОУ, причетних до тих 17 договорів з грінкевичем, що були зірвані, буде негайно звільнено з роботи ( з відповідним повідомленням про це в ЗМІ);
2) за кожним фактом зриву отих 17 договорів з МОУ має бути відкрита кримінальна справа.

Лише за таких умов "новому" міністру МОУ почнуть вірити!
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09.01.2024 16:21 Ответить
Ти наче дитина... або ж таки ворог?
Поради гідні ворожого генштабу надаєш.
А якщо в них не вистачить грошви на захисника, то нехай дербюджет їм допоможе?
Війна зараз, а на війні спочатку вражають ворога за лише тільки легкою підозрою, а в вже потім питають "стой! хто ідьот?"
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09.01.2024 19:05 Ответить
Тут все шито крито. Отримав гроші, купив товар, левову частину продали воякам за готівку, що залишилось, здали на склад, гроші поділи. 200 відсотків прибутку (гроші МО + виручена за продаж готівка) Маркітанти від МО відкат отримали за ведення запущеного бухобліку.
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09.01.2024 16:32 Ответить
сколькт этому заму в карман упало ?
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09.01.2024 17:19 Ответить
У нас тількі ЗМІ робить щось дійсно корисне у таких спаравах. Інші спец підрозділи лайно на лайні та лайном керуються....
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09.01.2024 17:22 Ответить
Обратите внимание: Міноборони одразу вирішило розірвати договори ...
т.е. МО все знало (были в теме), раз не проводили дознание, разбирательство или изучение вопроса.
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09.01.2024 18:28 Ответить
Після таких грабежів, ані Наркоман, ані Кабмін у відставку не пішов.
Рада ніякого рішення не запропонувала.
Люди! Вони грабують вас, бо впевнні, що Україна програє!
Як кажуть біржові гравці: вони зашортили на ваше життя, зайняли коротку позицію. Біржу не обдуриш - біржа то є показник настроїв економічних агентів.
Чого ви чекаєте? Наступного відосіка від Наркомана?
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09.01.2024 19:18 Ответить
,,,,,,,,, И НИГДЕ НЕТ ПОДПИСИ РЕЗНИКОВА
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09.01.2024 19:39 Ответить
" грінкевич/-і" був під "дахом" шобли резнікова ...- умеров буде співпрацювати із "своїми"...-що не зрозуміло.....
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09.01.2024 20:10 Ответить
неполучилось )
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09.01.2024 20:49 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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09.01.2024 21:56 Ответить
А по какой причине разрывают договора? Если коррупция, то должны быть открыты уголовные дела и суд?

или нет?
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09.01.2024 22:07 Ответить
якби не розголос, то умеров і далі б робив вигляд, що все норм... !?
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09.01.2024 23:23 Ответить
А вообще сильно смародерить такие бабки у своей армии,а потом надеть вышивание всей своей ублюдочный семьёй сфоткаться! Интересно,они при этом говорили_ Слава Украине"? Так это только часть того,о чем узнали,сколько разворовывается!!! Во избрали " новые лица" !!
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10.01.2024 08:15 Ответить
І шо? Наступило завтра, грінкевичі все порішали, контракти відновлено. Перемога?
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10.01.2024 09:35 Ответить
 
 