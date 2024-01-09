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Ракетная атака РФ на Киев 29 декабря 2023 года: Число жертв возросло до 33 человек

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

В результате ракетного удара РФ по Киеву погибли 33 человека. Сегодня в Шевченковском районе столицы обнаружили еще одного погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"При демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции", - говорится в сообщении.

Так, количество жертв возросло до 33 человек.

Смотрите также: Удар по Киеву 2 января: пострадали 50 человек, спасатели ликвидировали пожар на складах в Подольском районе. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+5
що там зі зрадницею басалаєвою? премію портнова-єрмака вже отримала?
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09.01.2024 14:09
+4
Привладних, які «невинними діями» сприяли УБИВСТУ ****** Українців та знищенню підприємств ОПК, так і далі тримають на посадах…
Шмигаль Костін Малюк …. ще не на часі….

Західні Партнери, добре знають і розуміють: ЧОМУ, ХТО, КОЛИ….та результат!!
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09.01.2024 13:58
+3
це Артем...знають всі...тому кацапи і поцілили, бо Басалаєва доповіла...
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09.01.2024 13:59
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це якесь оборонне підприємство, про яке ніхто в країні не знає, окрім дасу...
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09.01.2024 13:47 Ответить
це Артем...знають всі...тому кацапи і поцілили, бо Басалаєва доповіла...
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09.01.2024 13:59 Ответить
https://espreso.tv/ochilnitsya-derzhavnoi-auditorskoi-sluzhbi-ukraini-alla-basalaeva-potrapila-v-bazu-mirotvorets така ******* людина працює.
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09.01.2024 14:05 Ответить
Привладних, які «невинними діями» сприяли УБИВСТУ ****** Українців та знищенню підприємств ОПК, так і далі тримають на посадах…
Шмигаль Костін Малюк …. ще не на часі….

Західні Партнери, добре знають і розуміють: ЧОМУ, ХТО, КОЛИ….та результат!!
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09.01.2024 13:58 Ответить
Ми вистоїмо!
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09.01.2024 14:03 Ответить
що там зі зрадницею басалаєвою? премію портнова-єрмака вже отримала?
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09.01.2024 14:09 Ответить
Нікому розслідувати .Имунітет у даної особи.
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09.01.2024 14:15 Ответить
Расію буде дерусифіковано.
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09.01.2024 14:09 Ответить
Віктор Федорович, тут ваш колишній радник схему організував..
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09.01.2024 14:56 Ответить
Я так зрозумів, що ти проти дерусифікації росіі.
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09.01.2024 15:13 Ответить
Хто відповість за смерті цих людей?

Кого повісять за це з ОПи, ВР, КМ, СБУ, НАБУ, та інших високооплачуваних тварєй?
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09.01.2024 15:29 Ответить
 
 